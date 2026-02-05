Γιάννης Παναγόπουλος: Δεν υπάρχει κάτι μεμπτό εναντίον μου

«Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι μεμπτό εναντίον μου και αυτό θα αποδειχθεί», είπε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, κατά την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου κατέθεσε τη γνώμη της Συνομοσπονδίας επί του νομοσχεδίου για την «ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας» και, παράλληλα, πήρε θέση για την απόφαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος να προχωρήσει σε δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών, στο πλαίσιο έρευνας που γίνεται για υπεξαίρεση κονδυλίων από το Ελληνικό Δημόσιο και την ΕΕ.

Συνομιλώντας με δημοσιογράφους για το θέμα αυτό, ο κ. Παναγόπουλος πρόσθεσε ότι δεν έχει ενημερωθεί επ’ ακριβώς και επιφυλάχθηκε να μιλήσει, όταν εκείνος κρίνει σωστό.

Να σημειωθεί ότι ήδη το ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να προχωρήσει στην αναστολή της κομματικής ιδιότητας του προέδρου της ΓΣΕΕ, μετά τη εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση κατάχρησης κονδυλίων που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα.

«Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε – Αβάσιμες οι κατηγορίες»

Εν τω μεταξύ, ο Γιάννης Παναγόπουλος απάντησε με γραπτή δήλωση για την έρευνα που διεξάγεται σε βάρος του, υποστηρίζοντας πως οι κατηγορίες που του αποδίδονται είναι «αβάσιμες.

«Για όσα γράφονται και διακινούνται για το πρόσωπό μου, τονίζω ότι δεν έχω να κρύψω τίποτε. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου», αναφέρει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, στη δήλωσή του.

Συγκεκριμένα, επισημαίνει τα εξής:

«Μέχρι στιγμής, δεν μου έχει επιδοθεί κανένα εισαγγελικό πόρισμα, ώστε να γνωρίζω με ακρίβεια ποιες είναι οι σε βάρος μου κατηγορίες και πώς αυτές στοιχειοθετούνται.

Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο στόχαστρο συκοφαντών ούτε η πρώτη φορά που καλούμαι να αποκρούσω αβάσιμες και ανυπόστατες κατηγορίες.

Το θλιβερό στην υπόθεση αυτή είναι ότι στο πρόσωπό μου δέχονται για μια ακόμα φορά ισχυρό πλήγμα τα συνδικάτα και η δράση τους. Κάποιους φαίνεται ότι τους ενοχλούν.

Μόλις πάρω το πόρισμα της Αρχής, θα δώσω τις απαντήσεις μου, καθώς ‘… είναι γνωστοί οι υπαίτιοι και είναι γνωστή η αιτία’.

Στη διαδρομή μου στέκομαι πάντα όρθιος και δυνατός. Το ίδιο θα κάνω και τώρα. Ήδη ενημέρωσα τους συναδέλφους της παράταξής μου στη ΓΣΕΕ, καθώς και την Εκτελεστική Επιτροπή.

Τους ευχαριστώ για τη στήριξή τους. Όπως στην άλλη ‘στημένη’ υπόθεση ‘κακουργηματικού’ χαρακτήρα για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά η δικαιοσύνη ομόφωνα αποφάσισε για την αθωότητά μου, είμαι σίγουρος ότι το ίδιο θα συμβεί και με τη νέα.

Ας κρύβονται και ας φοβούνται οι συκοφάντες και να είναι σίγουροι ότι θα προσφύγω στα εθνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Είναι άδικο να παραδίδεσαι στη βορά των πρωτοσέλιδων, των σκοπιμοτήτων, των μηχανισμών αποπροσανατολισμού και χειραγώγησης της κοινής γνώμης.

Τέλος, για κανέναν λόγο και με κανέναν τρόπο δεν θα εμπλακώ στην αδηφάγα όρεξη κάποιων, που ενδίδουν στον κανιβαλισμό. Θυμίζω ότι ο σεβασμός του τεκμηρίου αθωότητας είναι υποχρεωτικός.

Με καθαρή τη συνείδησή μου θα αγωνιστώ για την τιμή και την αξιοπρέπειά μου και θα οδηγήσω την παράταξή μου, για μια ακόμα φορά, σε ένα νικηφόρο συνέδριο της ΓΣΕΕ».