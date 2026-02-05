Το ΠΑΣΟΚ αναστέλλει την κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου

Την ιδιότητα του κομματικού μέλους του Γιάννη Παναγόπουλου αναστέλλει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, μετά τη εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση κατάχρησης κονδυλίων που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα.

Ειδικότερα, ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιάννη Παναγόπουλου έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης για την οποία ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

Δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Γιάννη Παναγόπουλου

Υπενθυμίζεται ότι, στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και της δικαιοσύνης βρίσκεται ο συνδικαλιστής της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος

Με εντολή του προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί και ένα ακίνητο του προέδρου της ΓΣΕΕ, για τον οποίο ήδη διαβιβάστηκε πόρισμα στον εισαγγελέα για δύο κακουργήματα – υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος – σηματοδοτώντας και ποινικές εξελίξεις.

Στην ίδια υπόθεση εμπλέκονται έξι ακόμα φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες, με αποτέλεσμα η εντολή δέσμευσης να καταλαμβάνει και το πλέγμα αυτών των εταιριών που θεωρούνται ότι λειτούργησαν ως «οχήματα».

Σύμφωνα με πληροφορίες ο γνωστός συνδικαλιστής με την ιδιότητα του ως προέδρου κέντρων και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης φέρεται με τη συνδρομή και των άλλων φυσικών προσώπων να υπεξαιρούσαν χρώματα που προορίζονταν για τέτοιου είδους προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.