Παναγόπουλος: «Με λοιδορούν… Θα μιλήσω δημοσίως τις προσεχείς ημέρες»
Ελλάδα 09 Φεβρουαρίου 2026, 15:04

Παναγόπουλος: «Με λοιδορούν… Θα μιλήσω δημοσίως τις προσεχείς ημέρες»

Ο κ. Παναγόπουλος αναφέρει επίσης ότι δεν του έχει κοινοποιηθεί ακόμη η διάταξη δέσμευσης του λογαριασμού του, ενώ δεν έχει γνώση ούτε του πορίσματος.

Την πρόθεσή του να τοποθετηθεί δημόσια τις επόμενες ημέρες για όσα του καταλογίζονται έκανε γνωστό με νέα του δήλωση ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος.

Ο κ. Παναγόπουλος αναφέρει επίσης ότι δεν του έχει κοινοποιηθεί ακόμη η διάταξη δέσμευσης του λογαριασμού του, ενώ δεν έχει γνώση ούτε του πορίσματος.

Επίσης στη δήλωσή του, λέει πως «τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με δικάζουν και με καταδικάζουν με «πηγές» τους που εδράζονται σε διακινούμενο non-paper άγνωστου (;) συντάκτη, με ευθείες προσβολές κάθε δικαιώματος στην προσωπικότητά μου, καθημερινά, χωρίς να μπορώ να αμυνθώ, με προσβάλλουν, με λοιδορούν, και με κατασυκοφαντούν».

Ολόκληρη η δήλωση Προέδρου ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου

«Ακόμη και σήμερα, έβδομη μέρα, δεν μου έχει κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης του προσωπικού λογαριασμού μου από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Ούτε το πόρισμά της για όσα τίθενται προς διερεύνηση.

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με δικάζουν και με καταδικάζουν με «πηγές» τους που εδράζονται σε διακινούμενο non-paper άγνωστου (;) συντάκτη, με ευθείες προσβολές κάθε δικαιώματος στην προσωπικότητά μου, καθημερινά, χωρίς να μπορώ να αμυνθώ, με προσβάλλουν, με λοιδορούν, και με κατασυκοφαντούν.

Σήμερα το πρωί πληροφορήθηκα ότι η Εισαγγελία προς την οποία ο κ. Βουρλιώτης είχε αποστείλει το πόρισμά του, εκτίμησε ότι δεν πρέπει να το κρατήσει για τις εκ του Νόμου επιβαλλόμενες ενέργειες αλλά αποφάσισε να το διαβιβάσει στον Οικονομικό Εισαγγελέα.

Πόσες μέρες ακόμη θα περιμένω να μου κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης και το πόρισμα προκειμένου να απαντήσω σαν πολίτης που έχει δικαιώματα και σαν επικεφαλής των συντεταγμένων συνδικάτων, που με αφορμή εντελώς αβάσιμες εις βάρος μου κατηγορίες, όλες αυτές τις μέρες «έχει στηθεί ένας χορός» ηθικής κατακρεούργησής μου;

Είναι το Κράτος Δικαίου δίπλα μου;

Μπορώ, σαν πολίτης, να αξιώνω το δικαίωμα να υπερασπίζομαι την προσωπικότητά μου κατά τρόπο που το Κράτος Δικαίου μου επιτρέπει, χωρίς ανεπίτρεπτες «τρικλοποδιές» από όσους, ως όργανα της Πολιτείας, εφαρμόζοντας τις Αρχές του Κράτους Δικαίου, να μου αναγνωρίσουν το τεκμήριο της αθωότητας και να το προστατεύσουν;

Για όλα αυτά είμαι υποχρεωμένος και επί αυτών θα μιλήσω δημοσίως τις προσεχείς ημέρες. Εγκαταλείποντας το σεβασμό που έδειξα στις θεσμικές διαδικασίες εφόσον και αυτές ούτε με σεβάστηκαν ούτε με προστάτευσαν.

Κατά τα άλλα η αρχική μου δήλωση ισχύει στο ακέραιο».

Επείγουσα προκαταρκτική έρευνα

Νωρίτερα σήμερα  ο επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας Παναγιώτης Καψιμάλης διέταξε ήδη τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης με βάση το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος που αποτελεί και την βάση της ποινικής διερεύνησης της υπόθεσης.

Με βάση το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις για τη διάπραξη δύο κακουργημάτων, της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που συνδέονται με τη διαχείριση κονδυλίων τα οποία προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα.

Στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας θα αναζητηθούν όλα εκείνα τα στοιχεία για να διαπιστωθεί αν στοιχειοθετούνται ή όχι οι δύο συγκεκριμένες αξιόποινες πράξεις

