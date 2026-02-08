Στα χέρια των εισαγγελέων βρίσκεται πλέον η υπόθεση που ερεύνησε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, όπου εμπλέκονται έξι φυσικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος.

Ο «ισόβιος» πρόεδρος της ΓΣΕΕ που κινούσε τα νήματα για δεκαετίες στον εγχώριο συνδικαλισμό ελέγχεται για υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Δεν αποκλείεται μετά το ντόμινο των αποκαλύψεων στο «στόχαστρο» των αρχών να βρεθούν κι άλλα προγράμματα, πρόσωπα και εταιρείες

Η έρευνα φέρεται να εστιάζει στη χαρτογράφηση και τη διαχείριση κονδυλίων που αγγίζουν τα 75 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2020-2025, τα οποία αναφέρεται πως αφορούσαν εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους για επτά προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης ανέργων και μετεκπαίδευσης εργαζομένων.

Στο «μικροσκόπιο» του οικονομικού εισαγγελέα

Σύμφωνα με το MEGA είναι θέμα χρόνου να βρεθεί, το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, το οποίο ζητάει να ελεγχθούν για δύο κακουργήματα, ο Γιάννης Παναγόπουλος, ο σύντροφος της πρώην γενικής γραμματέως του υπουργείου Εργασίας, Άννας Στρατινάκη, Ανδρέας Γεωργίου, ο δημοσιογράφος, Γιώργος Κακούσης, που εργαζόταν στην ΕΡΤ και άλλα 3 πρόσωπα, των οποίων έχουν δεσμευθεί οι λογαριασμοί, στα χέρια του οικονομικού εισαγγελέα.

Η Οικονομική Εισαγγελία διαθέτει το εξειδικευμένο προσωπικό για την ανίχνευση ροών χρήματος και τη διερεύνηση σύνθετων οικονομικών υποθέσεων.

Την Τρίτη υπογράφηκε η πράξη δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών των έξι φυσικών προσώπων, καθώς και των εταιρικών λογαριασμών που συνδέονται με αυτά, όπως και όλων των ελεγχόμενων εταιρειών.

Στο «μικροσκόπιο» του οικονομικού εισαγγελέα αναμένεται να μπουν οι συμβάσεις ανάθεσης των προγραμμάτων, η ροή των χρηματοδοτήσεων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών φυσικών προσώπων και εταιρειών, οι αγορές ακινήτων, το «πόθεν έσχες» των ελεγχόμενων προσώπων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί στον τρόπο με τον οποίο τα εμπλεκόμενα πρόσωπα απέκτησαν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Θα εξεταστεί δηλαδή εάν τα δηλωθέντα εισοδήματά τους δικαιολογούν την περιουσία που έχουν στην κατοχή τους. Θα ελεγχθούν επίσης οι συμβάσεις και οι τραπεζικοί λογαριασμοί.

Στο «στόχαστρο» των αρχών

Το πολυσέλιδο πόρισμα της Αρχής, κατά πληροφορίες, αποδίδει στους ελεγχόμενους ότι αποκόμισαν το ποσό των 2.096.344,19 ευρώ, από τα οποία 1.500.000 φέρεται να δόθηκε «χέρι με χέρι» και 577.000 ευρώ να «πέρασαν» μέσα από τραπεζικούς λογαριασμούς.

Στο σχετικό διαβιβαστικό αναφέρεται ότι πρόσωπα και εταιρείες αναπτύσσουν κοινή και συντονισμένη δράση, διαπράττοντας σε βαθμό σοβαρών υπονοιών, τις αξιόποινες πράξεις της υπεξαίρεσης κατ’ εξακολούθηση εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε. αλλά και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Να σημειωθεί πως όλοι οι εμπλεκόμενοι αρνούνται τις κατηγορίες.