Υπόθεση Παναγόπουλου: Η διαδρομή των εκατομμυρίων και το ακίνητο στον Αγ. Στέφανο

Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για τον Γιάννη Παναγόπουλο, με το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος να είναι «καταπέλτης» και πλέον τα ερωτήματα να μην αφορούν μόνο τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ αλλά και μία σειρά άλλους εμπλεκόμενους.

Ήδη οι αναταράξεις είναι μεγάλες, με πρώτες επιπτώσεις την παύση του δημοσιογράφου Γιώργου Κακούση από τις εκπομπές του στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο της ΕΡΤ καθώς φέρεται να είχε μία εκ των εταιριών που εμπλέκονται, αλλά και την παραίτηση της Άννα Στρατινάκη από υποδιοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς λόγω της εμπλοκής του συζύγου της στην υπόθεση Παναγόπουλου.

Το πόρισμα

Σύμφωνα με το πόρισμα: «Οι κατηγορούμενοι αναπτύσσουν κοινή και συντονισμένη δράση διαπράττοντας, σε βαθμό σοβαρών υπονοιών, τις αξιόποινες πράξεις: της υπεξαίρεσης κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, πράξεις».

Στην υπόθεση εμπλέκονται και μία σειρά από εταιρίες που λειτουργούσαν ως «οχήματα» για την διασπάθιση δημόσιου χρήματος.

Ο ρόλος Παναγόπουλου

«Ο Ιωάννης Παναγόπουλος, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του, προέβη στην υπεξαίρεση χρηματικών κεφαλαίων, προερχόμενων από επιχορηγήσεις / επιδοτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έγκριση και εκταμίευση των κονδυλίων από φορείς του Ελληνικού Δημοσίου και την Ευρωπαϊκή Ένωση στα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα, είχε ως σκοπό την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων», σημειώνεται.

Ο Γιάννης Παναγόπουλος σε γραπτή του δήλωση υποστήριξε πως οι κατηγορίες που του αποδίδονται είναι «αβάσιμες.

«Για όσα γράφονται και διακινούνται για το πρόσωπό μου, τονίζω ότι δεν έχω να κρύψω τίποτε. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου», αναφέρει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, στη δήλωσή του.

Η ανεξάρτητη Αρχή σημειώνει ωστόσο στο πόρισμα: «Η τακτική που διαπιστώθηκε ότι ακολουθεί ο Παναγόπουλος Ιωάννης, αφορά σε απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνισμών των δημόσιων έργων σε συγκεκριμένες εταιρίες, στις οποίες διοχετεύονται συστηματικά κεφάλαια και οι οποίες, κατά διαστήματα, εναλλάσσονται, μεταξύ άλλων εταιρειών, ως ανάδοχοι έργων».

Και συμπληρώνει: «Αυτές οι εταιρείες, συνάπτουν συμβάσεις, εισπράττοντας σε μετρητά μέρος των κεφαλαίων χωρίς νόμιμη αιτία. Παράλληλα ορισμένες εξ αυτών στερούνται του απαραίτητου προσωπικού για την ουσιαστική υλοποίηση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, γεγονός που καταδεικνύει ότι έχουν το ρόλο των εταιριών ‘οχημάτων’ για τη διακίνηση κεφαλαίων, που καταλήγουν παράνομα στους πραγματικούς δικαιούχους αυτών και στον Ιωάννη Παναγόπουλο».

Με αυτόν τον τρόπο τα λεφτά άλλαζαν χέρια, με διαγωνισμούς που μόνο διαγωνισμοί δεν ήταν και με την επιλογή των εταιριών να είναι στημένη, σύμφωνα πάντα με την Αρχή.

«Το εγκληματικό προϊόν που αποκομίστηκε από τις ως άνω φερόμενες εγκληματικές δραστηριότητες εκτιμάται ότι υπερβαίνει το ποσό των 2.096.344,19€. Επειδή, όταν το εγκληματικό προϊόν δεν υπάρχει πλέον και δεν είναι δυνατόν να κατασχεθεί, κατάσχονται και δημεύονται περιουσιακά στοιχεία ίσης αξίας».

Το ακίνητο στον Αγ. Στέφανο

Μιλώντας στο MEGA η δικαστική συντάκτρια Ιωάννα Μάνδρου, ανάφερε πως η αχίλλειος πτέρνα για να αποκαλυφθεί αυτή η ιστορία ήταν τα ακίνητα που είχε στην κατοχή του ο Γιάννης Παναγόπουλος.

Συγκεκριμένα, το ακίνητο το οποίο προκάλεσε και την έρευνα της Αρχής είναι η αγορά δύο στρεμμάτων στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου Αττικής, που φαίνεται να αγοράστηκε στα συμβόλαια με 140.000 ευρώ. Αυτό το ποσό, όταν περιήλθε σε γνώση της Αρχής, αμέσως η Αρχή κινητοποιήθηκε διότι κατά τα στελέχη της αυτή η αγορά κάνει μπαμ για μαύρο χρήμα, για ξέπλυμα», αναφέρει η ίδια.