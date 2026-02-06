newspaper
Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
06.02.2026 | 14:05
Ισχυρός σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην Ανατολική Τουρκία
Σημαντική είδηση:
06.02.2026 | 14:49
Τραυματίστηκε γυναίκα από πτώση γυψοσανίδας στη Ερμού
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Υπόθεση Παναγόπουλου: Η διαδρομή των εκατομμυρίων και το ακίνητο στον Αγ. Στέφανο
Ελλάδα 06 Φεβρουαρίου 2026, 18:05

Υπόθεση Παναγόπουλου: Η διαδρομή των εκατομμυρίων και το ακίνητο στον Αγ. Στέφανο

Ενα ακίνητο που φέρεται να αγόρασε ο Γιάννης Παναγόπουλος ήταν η αφορμή για να ξεκινήσει η έρευνα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η διατροφή που προστατεύει από εγκεφαλικό

Η διατροφή που προστατεύει από εγκεφαλικό

Spotlight

Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για τον Γιάννη Παναγόπουλο, με το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος να είναι «καταπέλτης» και πλέον τα ερωτήματα να μην αφορούν μόνο τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ αλλά και μία σειρά άλλους εμπλεκόμενους.

Ήδη οι αναταράξεις είναι μεγάλες, με πρώτες επιπτώσεις την παύση του δημοσιογράφου Γιώργου Κακούση  από τις εκπομπές του στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο της ΕΡΤ καθώς φέρεται να είχε μία εκ των εταιριών που εμπλέκονται, αλλά και την παραίτηση της Άννα Στρατινάκη από υποδιοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς λόγω της εμπλοκής του συζύγου της στην υπόθεση Παναγόπουλου.

Το πόρισμα

Σύμφωνα με το πόρισμα: «Οι κατηγορούμενοι αναπτύσσουν κοινή και συντονισμένη δράση διαπράττοντας, σε βαθμό σοβαρών υπονοιών, τις αξιόποινες πράξεις: της υπεξαίρεσης κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, πράξεις».

Στην υπόθεση εμπλέκονται και μία σειρά από εταιρίες που λειτουργούσαν ως «οχήματα» για την διασπάθιση δημόσιου χρήματος.

Ο ρόλος Παναγόπουλου

«Ο Ιωάννης Παναγόπουλος, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του, προέβη στην υπεξαίρεση χρηματικών κεφαλαίων, προερχόμενων από επιχορηγήσεις / επιδοτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έγκριση και εκταμίευση των κονδυλίων από φορείς του Ελληνικού Δημοσίου και την Ευρωπαϊκή Ένωση στα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα, είχε ως σκοπό την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων», σημειώνεται.

Ο Γιάννης Παναγόπουλος σε γραπτή του δήλωση υποστήριξε πως οι κατηγορίες που του αποδίδονται είναι «αβάσιμες.

«Για όσα γράφονται και διακινούνται για το πρόσωπό μου, τονίζω ότι δεν έχω να κρύψω τίποτε. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου», αναφέρει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, στη δήλωσή του.

Η ανεξάρτητη Αρχή σημειώνει ωστόσο στο πόρισμα: «Η τακτική που διαπιστώθηκε ότι ακολουθεί ο Παναγόπουλος Ιωάννης, αφορά σε απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνισμών των δημόσιων έργων σε συγκεκριμένες εταιρίες, στις οποίες διοχετεύονται συστηματικά κεφάλαια και οι οποίες, κατά διαστήματα, εναλλάσσονται, μεταξύ άλλων εταιρειών, ως ανάδοχοι έργων».

Και συμπληρώνει: «Αυτές οι εταιρείες, συνάπτουν συμβάσεις, εισπράττοντας σε μετρητά μέρος των κεφαλαίων χωρίς νόμιμη αιτία. Παράλληλα ορισμένες εξ αυτών στερούνται του απαραίτητου προσωπικού για την ουσιαστική υλοποίηση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, γεγονός που καταδεικνύει ότι έχουν το ρόλο των εταιριών ‘οχημάτων’ για τη διακίνηση κεφαλαίων, που καταλήγουν παράνομα στους πραγματικούς δικαιούχους αυτών και στον Ιωάννη Παναγόπουλο».

Με αυτόν τον τρόπο τα λεφτά άλλαζαν χέρια, με διαγωνισμούς που μόνο διαγωνισμοί δεν ήταν και με την επιλογή των εταιριών να είναι στημένη, σύμφωνα πάντα με την Αρχή.

«Το εγκληματικό προϊόν που αποκομίστηκε από τις ως άνω φερόμενες εγκληματικές δραστηριότητες εκτιμάται ότι υπερβαίνει το ποσό των 2.096.344,19€. Επειδή, όταν το εγκληματικό προϊόν δεν υπάρχει πλέον και δεν είναι δυνατόν να κατασχεθεί, κατάσχονται και δημεύονται περιουσιακά στοιχεία ίσης αξίας».

Το ακίνητο στον Αγ. Στέφανο

Μιλώντας στο MEGA η δικαστική συντάκτρια Ιωάννα Μάνδρου, ανάφερε πως η αχίλλειος πτέρνα για να αποκαλυφθεί αυτή η ιστορία ήταν τα ακίνητα που είχε στην κατοχή του ο Γιάννης Παναγόπουλος.

Συγκεκριμένα, το ακίνητο το οποίο προκάλεσε και την έρευνα της Αρχής είναι η αγορά δύο στρεμμάτων στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου Αττικής, που φαίνεται να αγοράστηκε στα συμβόλαια με 140.000 ευρώ. Αυτό το ποσό, όταν περιήλθε σε γνώση της Αρχής, αμέσως η Αρχή κινητοποιήθηκε διότι κατά τα στελέχη της αυτή η αγορά κάνει μπαμ για μαύρο χρήμα, για ξέπλυμα», αναφέρει η ίδια.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδειξε «χαλύβδινη» αντοχή

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδειξε «χαλύβδινη» αντοχή

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η διατροφή που προστατεύει από εγκεφαλικό

Η διατροφή που προστατεύει από εγκεφαλικό

Business
Metlen: Θετική παραμένει η Morgan Stanley – Στα 64 ευρώ η τιμή στόχος 

Metlen: Θετική παραμένει η Morgan Stanley – Στα 64 ευρώ η τιμή στόχος 

inWellness
inTown
Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
inTickets 05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Stream newspaper
Βόλος: Συνελήφθη για παιδική πορνογραφία μητέρα τριών ανήλικων παιδιών – Θύμα η 7χρονη κόρη της
Βόλος 06.02.26

Σοκάρει υπόθεση παιδικής πορνογραφίας - Συνελήφθη 38χρονη μητέρα τριών παιδιών με θύμα την 7χρονη κόρη της

Σύμφωνα με πληροφορίες 38χρονη γυναίκα συνελήφθη έπειτα από βούλευμα που εκδόθηκε στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία είχε κινητοποιήσει τις αρχές εδώ και καιρό.

Σύνταξη
Απολύτως διαφανείς και ελέγξιμες όλες μου οι συναλλαγές – Η πρώτη αντίδραση Κακούση για την υπόθεση Παναγόπουλου
Ελλάδα 06.02.26

Απολύτως διαφανείς και ελέγξιμες όλες μου οι συναλλαγές – Η πρώτη αντίδραση Κακούση για την υπόθεση Παναγόπουλου

Ο Γιώργος Κακούσης όπως αναφέρει ενημερώθηκε προ δύο ημερών για τη δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών πλην της μισθοδοσίας του, κατόπιν σχετική διάταξης του Προέδρου της Αρχής για τη νομιμοποίηση των εσόδων.

Σύνταξη
Καλαμάτα: Σάλος με το σποτ για το καρναβάλι της πόλης – Αντιδράσεις για αναφορές σε trafficking και εμπορία γυναικών
Ελλάδα 06.02.26

Σάλος με το σποτ για το καρναβάλι της Καλαμάτας – Αντιδράσεις για αναφορές σε trafficking και εμπορία γυναικών

Στο βίντεο εμφανίζεται μια γυναίκα, η οποία κρατείται όμηρος και στη συνέχεια «ανταλλάσσεται» για τις ανάγκες του καρναβαλιού γεγονός που πυροδότησε έντονες επικρίσεις.

Σύνταξη
Τραγωδία στη Χίο: 24ωρη προθεσμία πήρε για να απολογηθεί ο Μαροκινός – Αρνείται ότι ήταν ο διακινητής των μεταναστών
Ελλάδα 06.02.26

Τραγωδία στη Χίο: 24ωρη προθεσμία πήρε για να απολογηθεί ο Μαροκινός – Αρνείται ότι ήταν ο διακινητής των μεταναστών

Τον Μαροκινό υπέδειξαν άλλοι επιβαίνοντες ως τον οδηγό του μοιραίου σκάφους που συγκρούστηκε με το σκάφος του Λιμενικού με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους 15 μετανάστες στη Χίο

Σύνταξη
Υπόθεση Παναγόπουλου: Παραιτήθηκε η Στρατινάκη γιατί εμπλέκεται ο σύζυγος της, σε διαθεσιμότητα ο Κακούσης
Ελλάδα 06.02.26

Υπόθεση Παναγόπουλου: Παραιτήθηκε η Στρατινάκη γιατί εμπλέκεται ο σύζυγος της, σε διαθεσιμότητα ο Κακούσης

Σημαντικές εξελίξεις φέρνει η υπόθεση Παναγόπουλου που ερευνάται από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για δύο κακουργήματα καθώς παραιτήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς η Αννα Στρατινάκη, ενώ σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Γιώργος Κακούσης.

Σύνταξη
Ήπειρος: Πτώσεις βράχων και κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο – Κλειστή παραμένει η Ιόνια Οδός
Σοβαρά προβλήματα 06.02.26

Πτώσεις βράχων και κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο της Ηπείρου - Κλειστή παραμένει η Ιόνια Οδός

Στην περιοχή σημειώνονται και άλλες κατολισθήσεις ενώ συνεχίζονται οι εργασίες για τη δημιουργία παράπλευρης οδικής πρόσβασης - Βράχοι έπεσαν στην Ε.Ο. Ηγουμενίτσας - Μαυροματίου

Σύνταξη
Παραιτήθηκε η Αννα Στρατινάκη, ο σύζυγός της εμπλέκεται στην υπόθεση Παναγόπουλου
Ελλάδα 06.02.26

Παραιτήθηκε η Αννα Στρατινάκη, ο σύζυγός της εμπλέκεται στην υπόθεση Παναγόπουλου

Την παραίτησή της από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου για την Αγορά υπέβαλε η διορισμένη ως υποδιοικήτρια, Άννα Στρατινάκη, με το σύζυγό της να εμπλέκεται στην υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου

Σύνταξη
Καταπέλτης ο εισαγγελέας στη δίκη για τις υποκλοπές: Προτείνει την ενοχή των κατηγορουμένων
Σημαντική εξέλιξη 06.02.26

Καταπέλτης ο εισαγγελέας στη δίκη για τις υποκλοπές: Προτείνει την ενοχή των κατηγορουμένων

Ο εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την ενοχή των κατηγορουμένων Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Χάμου, Φέλιξ Μπίτζιου και Γιάννη Λαβράνου στη δίκη για τις υποκλοπές 

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η αγωνία του Λανουά για τη συνέχεια της Super League
On Field 06.02.26

Η αγωνία του Λανουά για τη συνέχεια της Super League

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά και οι συνεργάτες του ξέρουν ότι στις επόμενες αγωνιστικές κρίνεται η επέκταση της συνεργασίας τους και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο

Βάιος Μπαλάφας
Βόλος: Συνελήφθη για παιδική πορνογραφία μητέρα τριών ανήλικων παιδιών – Θύμα η 7χρονη κόρη της
Βόλος 06.02.26

Σοκάρει υπόθεση παιδικής πορνογραφίας - Συνελήφθη 38χρονη μητέρα τριών παιδιών με θύμα την 7χρονη κόρη της

Σύμφωνα με πληροφορίες 38χρονη γυναίκα συνελήφθη έπειτα από βούλευμα που εκδόθηκε στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία είχε κινητοποιήσει τις αρχές εδώ και καιρό.

Σύνταξη
Slopaganda: Από τον «Βασιλιά Τραμπ» στα πιθήκια Ομπάμα ή τον νιχιλιστή πιγκουίνο, η ΑΙ ως εργαλείο προπαγάνδας
Shitposting 06.02.26

Slopaganda: Από τον «Βασιλιά Τραμπ» στα πιθήκια Ομπάμα ή τον νιχιλιστή πιγκουίνο, η ΑΙ ως εργαλείο προπαγάνδας

Η εποχή της πολιτικής ορθότητας και των στεγνών ανακοινώσεων φαίνεται να έχει περάσει ανεπιστρεπί με τη slopaganda να είναι η αγαπημένη επικοινωνιακή στρατηγική του Λευκού Οίκου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Απολύτως διαφανείς και ελέγξιμες όλες μου οι συναλλαγές – Η πρώτη αντίδραση Κακούση για την υπόθεση Παναγόπουλου
Ελλάδα 06.02.26

Απολύτως διαφανείς και ελέγξιμες όλες μου οι συναλλαγές – Η πρώτη αντίδραση Κακούση για την υπόθεση Παναγόπουλου

Ο Γιώργος Κακούσης όπως αναφέρει ενημερώθηκε προ δύο ημερών για τη δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών πλην της μισθοδοσίας του, κατόπιν σχετική διάταξης του Προέδρου της Αρχής για τη νομιμοποίηση των εσόδων.

Σύνταξη
Καλαμάτα: Σάλος με το σποτ για το καρναβάλι της πόλης – Αντιδράσεις για αναφορές σε trafficking και εμπορία γυναικών
Ελλάδα 06.02.26

Σάλος με το σποτ για το καρναβάλι της Καλαμάτας – Αντιδράσεις για αναφορές σε trafficking και εμπορία γυναικών

Στο βίντεο εμφανίζεται μια γυναίκα, η οποία κρατείται όμηρος και στη συνέχεια «ανταλλάσσεται» για τις ανάγκες του καρναβαλιού γεγονός που πυροδότησε έντονες επικρίσεις.

Σύνταξη
Τραγωδία στη Χίο: 24ωρη προθεσμία πήρε για να απολογηθεί ο Μαροκινός – Αρνείται ότι ήταν ο διακινητής των μεταναστών
Ελλάδα 06.02.26

Τραγωδία στη Χίο: 24ωρη προθεσμία πήρε για να απολογηθεί ο Μαροκινός – Αρνείται ότι ήταν ο διακινητής των μεταναστών

Τον Μαροκινό υπέδειξαν άλλοι επιβαίνοντες ως τον οδηγό του μοιραίου σκάφους που συγκρούστηκε με το σκάφος του Λιμενικού με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους 15 μετανάστες στη Χίο

Σύνταξη
Άρης: Με Χόνγκλα στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 06.02.26

Άρης: Με Χόνγκλα στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Ο Χόνγκλα ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού του και τέθηκε στη διάθεση του Χιμένεθ για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Σύνταξη
Με τη βούλα της κυβέρνησης συνεχίζεται το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ίδιες πρακτικές 06.02.26

Με τη βούλα της κυβέρνησης συνεχίζεται το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Δυνατότητα νέων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς τις απαραίτητες εγγυήσεις για βοσκοτόπια και ζώα. Πληροφορίες για επικείμενο έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Προστατεύεται και αναδεικνύεται ο Ιερός Ναός Παναγίας Κοσμοσώτειρας
Τοπόσημο 06.02.26

Προστατεύεται και αναδεικνύεται ο Ιερός Ναός Παναγίας Κοσμοσώτειρας

Με απόφαση Περιφερειάρχη ΑΜΘ εντάχθηκε στην ΟΧΕ «Πολιτιστική-Τουριστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού» με 700.000 ευρώ η προστασία και ανάδειξη της Παναγίας Κοσμοσώτειρας στην Π.Ε. Έβρου.

Σύνταξη
Μιχαήλ Άγγελος: Χαμένο σκίτσο πωλήθηκε σε δημοπρασία του Christie’s για 27 εκατομμύρια δολάρια – Πώς βρέθηκε
Τιμή ρεκόρ 06.02.26

Μιχαήλ Άγγελος: Χαμένο σκίτσο πωλήθηκε σε δημοπρασία του Christie’s για 27 εκατομμύρια δολάρια – Πώς βρέθηκε

Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Christie’s, ο Μιχαήλ Άγγελος δημιούργησε το σκίτσο γύρω στο 1511-12, λίγο πριν ξεκινήσει το δεύτερο μισό της τεράστιας τοιχογραφίας στην Καπέλα Σιξτίνα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πρωτοβουλία Γιώργου Α. Παπανδρέου για την Ολυμπιακή Εκεχειρία ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
Πολιτική Γραμματεία 06.02.26

Πρωτοβουλία Γιώργου Α. Παπανδρέου για την Ολυμπιακή Εκεχειρία ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Ο Γιώργος Παπανδρέου καλεί τους παγκόσμιους ηγέτες να στηρίξουν ενεργά την Ολυμπιακή Εκεχειρία, ώστε οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες να αποτελέσουν αφετηρία για ουσιαστικές πρωτοβουλίες ειρήνης

Σύνταξη
Κικίλιας: Το Λιμενικό έχει διασώσει χιλιάδες ζωές – Θα χυθεί άπλετο φως στην τραγωδία της Χίου
Πολιτική 06.02.26

Κικίλιας: Το Λιμενικό έχει διασώσει χιλιάδες ζωές – Θα χυθεί άπλετο φως στην τραγωδία της Χίου

Ο Βασίλης Κικίλιας σημείωσε στη Βουλή, ότι το Λιμενικό έχει υποχρέωση να φυλάσσει τα θαλάσσια σύνορα της χώρας και της Πολιτείας να αντιμετωπίζει κρίσεις και να φροντίζει να χύνεται άπλετο φως.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την Συνταγματική Αναθεώρηση – Τι αποφάσισε η Πολιτική Γραμματεία
Πολιτική Γραμματεία 06.02.26

Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την Συνταγματική Αναθεώρηση – Τι αποφάσισε η Πολιτική Γραμματεία

Η απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας για όλες τις πολιτικές εξελίξεις και οι 16 προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ στη συζήτηση για την Συνταγματική Αναθεώρηση

Σύνταξη
«Η έμπνευση είναι μια τυχαία συνάντηση»: Ο Ανδρέας Κατσιγιάννης για τη μουσική, τις συνεργασίες και την ορχήστρα Εστουδιαντίνα
inTickets 06.02.26

«Η έμπνευση είναι μια τυχαία συνάντηση»: Ο Ανδρέας Κατσιγιάννης για τη μουσική, τις συνεργασίες και την ορχήστρα Εστουδιαντίνα

Με περισσότερες από τρεις δεκαετίες στον χώρο της μουσικής, ο Ανδρέας Κατσιγιάννης μας μιλάει για την έμπνευση, την ορχήστρα Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας, αλλά και τη συνεργασία του με τις Δήμητρα Γαλάνη και Ελένη Τσαλιγοπούλου στη σκηνή του Vox.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Δυτική Ευρώπη: Αυξάνεται η αντιπάθεια για τον Τραμπ μετά τις απειλές κατά της Γροιλανδίας – Νέα δημοσκόπηση
Δείτε γραφήματα 06.02.26

Νέα δημοσκόπηση - Αυξάνεται η αντιπάθεια για τον Τραμπ στη Δυτική Ευρώπη μετά τις απειλές κατά της Γροιλανδίας

Oι απειλές του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ κατά της Γροιλανδίας έχουν ρίξει στα τάρταρα τα ποσοστά συμπάθειας προς τις ΗΠΑ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο