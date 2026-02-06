newspaper
06.02.2026 | 20:00
Τρεις σεισμικές δονήσεις μέσα σε δέκα λεπτά στην Κρήτη
06.02.2026 | 20:53
Παράσυρση πεζού στη Μαραθώνος - Δύο τραυματίες στο «Γεννηματάς»
Τους υπουργούς Εργασίας της ΝΔ δίνει η Στρατινάκη σε απάντησή της – Την τελική απόφαση και υπογραφή για τα κονδύλια είχε ο εκάστοτε υπουργός
Πολιτική Γραμματεία 06 Φεβρουαρίου 2026, 22:34

Η πρώην Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας τονίζει ότι την αποκλειστική αρμοδιότητα για τις τελικές αποφάσεις και την υπογραφή των σχετικών πράξεων είχαν οι εκάστοτε Υπουργοί Εργασίας.

Μετά από την παραίτησή της από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς, εν μέσω ζητημάτων που εγείρονται για κονδύλια του Υπουργείο Εργασίας λόγω της υπόθεσης Παναγόπουλου, η πρώην Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, Άννα Στρατινάκη, δίνει διευκρινήσεις μέσω ανακοίνωσης, μετατοπίζει την ευθύνη στους πολιτικούς της προϊσταμένους και αναδεικνύει τον δικό της επιβαρυμένο ρόλο στο Υπουργείο.

Η κ. Στρατινάκη «δείχνει» ξεκάθαρα την ηγεσία του Υπουργείου, υπογραμμίζοντας ότι η διαχείριση των κονδυλίων δεν ήταν δική της αρμοδιότητα. Τονίζει ότι την αποκλειστική αρμοδιότητα για τις τελικές αποφάσεις και την υπογραφή των σχετικών πράξεων είχαν οι εκάστοτε Υπουργοί Εργασίας.

Διευκρινίζει πως η ίδια είχε καθαρά εισηγητικό ρόλο (για το διάστημα 2019-2021), εννοώντας ότι η πολιτική ευθύνη για την έγκριση των κονδυλίων βάραινε τους Υπουργούς. Επισημαίνει ότι από τον Δεκέμβριο του 2021 και μετά, δεν είχε καν θεσμική ανάμειξη με το αντικείμενο της κατάρτισης (σ.σ. το οποίο εξετάζεται τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας την υπόθεσης Παναγόπουλου).

Στο πλαίσιο της υπεράσπισης του έργου της, η κ. Στρατινάκη προβαίνει σε μια χαρακτηριστική δήλωση που επιχειρεί ν’ αποτυπώσει την ένταση της θητείας της: Αναφέρει χαρακτηριστικά πως η ίδια «έκανε για δύο Υπουργούς», θέλοντας να καταδείξει τον τεράστιο όγκο εργασίας και τις ευθύνες που είχε επωμιστεί κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στο Υπουργείο.

Η ίδια αρνείται κάθε εμπλοκή της σε παράτυπες διαδικασίες, κάνοντας λόγο για «συκοφαντική στοχοποίηση» και προσπάθεια πολιτικής της εξόντωσης, κι επιμένοντας πως οι αποφάσεις για τη ροή των χρημάτων έφεραν την υπογραφή των Υπουργών.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Άννας Στρατινάκη:

Για την αποκατάσταση της αλήθειας σε εντυπώσεις που δημιουργούνται από συκοφαντικές αναφορές από μερίδα του ηλεκτρονικού τύπου για το πρόσωπο μου, τα οποία προφανώς επιδιώκουν την απαξίωση και την αμαύρωση της εντιμότητας μου, της πολιτικής και επαγγελματικής μου υπόστασης και διαδρομής, θεωρώ σκόπιμο να δηλώσω δημόσια τα εξής:

1.Έχοντας υπηρετήσει και στηρίξει στις πιο δύσκολες καταστάσεις τη χώρα μου από τη θέση της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Εργασίας κατά τα έτη 2011-2015, σηκώνοντας μεγαλύτερο πολιτικό βάρος από ότι μου αναλογούσε, με τεράστιο προσωπικό και οικογενειακό κόστος.

2. Έχοντας από τη θέση της Γενικής Γραμματέως Εργασίας (2019-2024) αντιμετωπίσει επιτυχώς πρωτόγνωρες προκλήσεις, με επιχειρησιακή ετοιμότητα και εμφανή αποτελεσματικότητα για τη στήριξη των εργαζομένων κατά τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας.

3. Έχοντας εισηγηθεί και υποστηρίξει την υλοποίηση των σοβαρότερων και ουσιαστικότερων μεταρρυθμίσεων στην Αγορά Εργασίας, όπως το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας.

4.Εχοντας συντελέσει αποφασιστικά στην νομοπαρασκευή των σημαντικότερων νομοθετικών παρεμβάσεων εργατικού δικαίου, όπως ο νόμος Κωστή Χατζηδάκη για την «Προστασία της Εργασίας» και ο νόμος ‘Αδωνη Γεωργιάδη για την «Ενίσχυση της Εργασίας».

Σήμερα, καλούμαι να «απολογηθώ» για υπέρβαση του θεσμικού μου ρόλου ως Γενική Γραμματέας, που είχε δήθεν ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με τα συκοφαντικά δημοσιεύματα, τη στρεβλή διαχείριση πόρων, συνδέοντας μάλιστα όλα αυτά με την προσωπική μου ζωή, ξεπερνώντας κάθε ανθρώπινο όριο ανοχής στη δημόσια κριτική.

Στο πλαίσιο αυτό σημειώνω ότι,

1.Από το Δεκέμβριου του 2021 συστάθηκε στο Υπουργείο Εργασίας, επί υπουργίας Κωστή Χατζηδάκη, καινούρια Γενική Γραμματεία ειδικά για τη διαχείριση των εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων, στην οποία ορίστηκε άλλο πρόσωπο από εμένα ως Γενικός Γραμματέας και το οποίο πρόσωπο διατήρησε τις αρμοδιότητες του μέχρι τις εθνικές εκλογές του 2023.

2.Με τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης μετά τις εθνικές εκλογές του 2023, η Γενική Γραμματεία για τη διαχείριση των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Κονδυλίων καταργήθηκε και οι αρμοδιότητες που την αφορούσαν ασκούνται έκτοτε από τον εκάστοτε Υπουργό Εργασίας.

Από αυτά προκύπτει ότι δεν είχα καμία αρμοδιότητα στη διαχείριση των κονδυλίων για την κατάρτιση από τον Δεκέμβριο του 2021 έως και την αποχώρηση μου από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων τον Αύγουστο του 2024.

Για δε το προγενέστερο διάστημα, ήτοι από τον Αύγουστο του 2019 έως τον Δεκέμβριο του 2021 είχα αποκλειστικά εισηγητικό πάντα ρόλο ως προς τη στρατηγική αξιοποίησης των κονδυλίων, τη δε τελική απόφαση και υπογραφή είχε πάντα ο εκάστοτε Υπουργός Εργασίας.

Εγώ όμως προφανώς, όπως έχει ήδη γραφτεί στον Τύπο, «έκανα για δύο Υπουργούς»! Για την πληρότητα δε της τοποθέτησης μου επιπροσθέτως αναφέρω ότι,

1.Οι διαδικασίες που ακολουθούνται για τα προγράμματα κατάρτισης καθορίζονται από αυστηρό εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

2.Οι δαπάνες για την κατάρτιση προγραμμάτων του Υπουργείου Εργασίας ελέγχονται σε όλα τα στάδια από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

3.Ολα τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται με δημόσιες συμβάσεις ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Θεωρώ ότι όλα τα δημοσιεύματα που με αφορούν είναι σκόπιμα, υποβολιμιαία και συκοφαντικά, που στόχο μόνο έχουν την πολιτική μου εξόντωση, σε συνδυασμό με την καταπάτηση και εργαλειοποίηση της προσωπικής μου ζωής.

Υπηρετώντας από τον Οκτώβριο του 2024 στη θέση του Συνηγόρου του Καταναλωτή και προτεινόμενη για τη θέση του Υποδιοικητή της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, για τη δημιουργία της οποία συντέλεσα καθοριστικά, οδηγούμαι, εκτός από οικογενειακούς λόγους, από όλες αυτές τις συκοφαντίες, να μην αποδεχτώ τη νέα θέση ευθύνης.

Πιστεύοντας ότι η δημοσίευση των πραγματικών γεγονότων βάζει τα πράγματα στη θέση τους, καλώ κάθε γνώστη της πραγματικής μου συνεισφοράς στο δημόσιο βίο να συμβάλλει έντιμα στην αποκατάσταση της αλήθειας.

