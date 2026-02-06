Υπόθεση Παναγόπουλου: Η παραίτηση της Άννας Στρατινάκη και η ουρά του σκανδάλου με τα «σκόιλ ελικίκου»

Σίγουρα δεν έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία η παραίτηση της πρώην γ.γ. του υπουργείου Εργασίας, πρώην συνηγόρου του Καταναλωτή -κι έτοιμης ν’ αναλάβει καθήκοντα στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς – Άννας Στρατινάκη. Το πόσο πιστευτή ήταν η επίσημη εκδοχή ότι παραιτείται εξαιτίας οικογενειακών λόγων υγείας εναπόκειται στην κρίση του καθενός. Σε κάθε περίπτωση η παραίτηση έρχεται μία μέρα μετά τις αποκαλύψεις για τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο, τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του -όπως και των λογαριασμών άλλων φυσικών προσώπων και εταιρειών- αναφορικά με τις χρηματοδοτήσεις των ΚΕΚ (Κέντρα Εκπαιδευτικής Κατάρτισης) στις οποίες φέρεται να έχει άμεση εμπλοκή. Μιλάμε για μια υπόθεση που φαίνεται ότι αποτελεί «ουρά» του διαβόητου «σκόιλ ελικίκου» του 2020.

Για την ιστορία αξίζει να αναφέρουμε ότι μια απ’ τις εταιρείες που εμφανίζονται εμπλεκόμενες τόσο τότε, όσο και τώρα φέρεται να ανήκει στο σύζυγο της κας Στρατινάκη, Κύπριο επιχειρηματία Ανδρέα Γεωργίου. Κι όταν λέμε εμπλεκόμενες, το πράγμα πάει πολύ βαθιά, καθώς οι πληροφορίες θέλουν την Αρχή για το Ξέπλυμα να έχει δεσμεύσει λογαριασμούς της εταιρείας του συζύγου της κας Στρατινάκη.

Από το 2020 έως σήμερα

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή ώστε να φτάσουμε στο σήμερα. Το 2020 και εν μέσω πανδημίας και lockdown η κυβέρνηση εξήγγειλε προγράμματα «τηλεκατάρτισης» για διάφορες κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών. Τα σχετικά προγράμματα θα διεξάγονταν από πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης ενώ οι συμμετέχοντες θα εισέπρατταν 600 ευρώ έκαστος για την παρακολούθηση των προγραμμάτων.

Υλικό που διέρρευσε τότε στη δημοσιότητα είχε αποδείξει την προχειρότητα με την οποία είχε στηθεί η υπόθεση. Λέξεις και φράσεις «σκόιλ ελικίκου» και «μέτζη του νέουκτη» που δεν σήμαιναν τίποτε, αποτέλεσαν τις αιχμές της κριτικής της αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβέρνηση. Το έργο το είχε υπερασπιστεί ο τότε υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, με την αρωγή του… συνηθισμένου ύποπτου, Άδωνι Γεωργιάδη. Ωστόσο όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε εντολή να αποσυρθεί το πρόγραμμα, όλοι οι υπερασπιστές του αίφνης… κατάπιαν τη γλώσσα τους.

Το πρόβλημα βέβαια δεν αφορούσε τόσο τα ορθογραφικά λάθη και την προχειρότητα του προγράμματος, αλλά τη χρηματοδότησή του και ποιοι πήραν τα κονδύλια εν μέσω πανδημίας. Εν προκειμένω το έργο είχε προϋπολογισμό περί τα 84 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα περίπου 50-55 εκατ. θα τα έπαιρναν τα ΚΕΚ και τα υπόλοιπα οι 7 ψηφιακές πλατφόρμες που είχαν επιλεγεί από το υπουργείο ώστε να τρέξουν τα μαθήματα των ΚΕΚ.

Εκείνη την περίοδο υπήρξε πλήθος δημοσιευμάτων και καταγγελιών αναφορικά με το ποιοι κατείχαν τη μερίδα του λέοντος στις επιδοτήσεις, την ώρα που στο υπουργείο γ.γ. ήταν η κυρία Στρατινάκη και η οποία χειριζόταν τα εν λόγω ευρωπαϊκά κονδύλια.

Η εμπλοκή της AAnG Holdings

Στην υπόθεση του «σκόιλ ελικίκου» βλέπουμε μεταξύ άλλων να εμπλέκεται η εταιρεία AAnG Holdings μέσω της θυγατρικής της στην Ελλάδα, Alpha Ωμέγα Zed. Δημοσιεύματα εκείνης της εποχής έκαναν λόγο για απευθείας αναθέσεις του κ. Βρούτση στην εταιρεία AAnG η οποία είχε εμφανιστεί στο προσκήνιο λίγους μόλις μήνες πριν ανέβει στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία. Υπενθυμίζεται ότι εκείνη την περίοδο πολλές εταιρείες ιδρύθηκαν ξαφνικά και βρέθηκαν να παίρνουν απευθείας συμβάσεις -ειδικά την περίοδο της πανδημίας- χωρίς κανέναν ουσιαστικό έλεγχο. Ποιος δεν θυμάται το…. βουλκανιζατέρ που αποτελούσε έδρα εταιρείας που εμπορευόταν μάσκες για τον κορονοϊό;

Για να επανέλθουμε στην εταιρεία AAnG, την επίμαχη περίοδο και μέσω της θυγατρικής της Alpha Ωμέγα Zed συμμετέχει στις διαδικασίες τηλεκατάρτισης. Στην εταιρεία εμφανίζονται άλλα δύο πρόσωπα, οι επιχειρηματίες Γιώργος Στρουζάκης και Νίκος Χατζής. Όπως αναφέρει δημοσίευμα του dnews.gr, «όταν τον Σεπτέμβριο του 2023 η Alpha Ωμεγα Zed μετατράπηκε από ΕΠΕ σε Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία ο λογιστής της προσκόμισε στοιχεία στην ελεγκτική εταιρεία KSi Greece (κατάρτισε την έκθεση εκτίμησης για τους σκοπούς της μετατροπής) στα οποία αναφέρεται πως μόνον η AAnG Holdings η οποία εκπροσωπείται από τον Ανδρέα Γεωργίου κατείχε εκ συστάσεως της εταιρείας τα 1.000 μερίδια που αναλογούν στο 100% του μετοχικού της κεφαλαίου. Δηλαδή οι κ.κ. Στρουζάκης και Χατζής ‘εξαφανίσθηκαν΄».

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, την ίδια περίοδο που ξεσπάει η υπόθεση του «σκόιλ ελικίκου», ο επιχειρηματίας κ. Στρουζάκης ήταν ο πρόεδρος της τριμελούς επιτροπής που είχε συγκροτηθεί από το υπουργείο Εργασίας προκειμένου να αξιολογήσει το όλο πρόγραμμα που κατέληξε σε φιάσκο…

Τι λέει η Αρχή για το Ξέπλυμα

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό η έρευνα της Αρχής εστιάζει στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο και σε άλλα πέντε φυσικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και τον κ. Γεωργίου. Ομοίως η έρευνα εστιάζει και σε έξι εταιρείες στις οποίες εμπλέκονται τα φυσικά πρόσωπα. Πρόκειται για τις εταιρείες ALPHA ΩΜΕΓΑ ZED Ανώνυμη Εταιρεία, Καμπύλη Ανώνυμη Εμπορική Εκδοτική και Βιομηχανική Εταιρεία Γραφικών Τεχνών Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικών Προϊόντων, Ι. Παπαδημητρόπουλος και Σία Ομόρρυθμος Εταιρεία, Communication to Business Ε.Ε., New Advert και Σία Ε.Ε. και Advert Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.

Στο σχετικό διαβιβαστικό αναφέρεται ότι πρόσωπα και εταιρείες αναπτύσσουν κοινή και συντονισμένη δράση, διαπράττοντας σε βαθμό σοβαρών υπονοιών, τις αξιόποινες πράξεις της υπεξαίρεσης κατ’ εξακολούθηση εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε. αλλά και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Το δε ποσό που αποκομίστηκε από τις ανωτέρω δραστηριότητες εκτιμάται ότι φτάνει τα 2,1 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα και πάντα σύμφωνα με την Αρχή, ο κ. Παναγόπουλος, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του ως προέδρου της ΓΣΕΕ και συγκεκριμένων ΚΕΚ προέβη σε υπεξαίρεση χρηματικών κεφαλαίων που προέχονταν από επιδοτήσεις εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων. Εν συνεχεία διοχέτευε τα κεφάλαια μέσω αναθέσεων στις εταιρείες που εμπλέκονται στην υπόθεση παρά το γεγονός ότι ορισμένες εξ αυτών στερούνταν του απαιτούμενου προσωπικού για τα υποτιθέμενα έργα, γεγονός που σημαίνει ότι εμφανίζονταν ως εταιρείες-οχήματα για τη διακίνηση των κεφαλαίων, τα οποία εν συνεχεία κατέληγαν στους πραγματικούς δικαιούχους, αλλά και στον ίδιο τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ.

Η πορεία της κας Στρατινάκη

Αξίζει να θυμίσουμε την πορεία της Αννας Στρατινάκη στο χώρο του υπουργείου Εργασίας. Ήταν γνωστό ότι προ Μνημονίων η κα Στρατινάκη βρισκόταν στο ΠΑΣΟΚ, πριν αναλάβει για πρώτη φορά καθήκοντα γενικής γραμματέως στο υπουργείο Εργασίας, από τον Μάρτιο του 2011 έως τον Μάρτιο του 2015. Εξαφανίζεται από το προσκήνιο επί ΣΥΡΙΖΑ και επανέρχεται στο ίδιο πόστο τον Ιούλιο του 2019 και μένει στη θέση έως τον Αύγουστο του 2024 όταν και παραιτήθηκε.

Για το διάστημα που βρισκόταν στο υπουργείο ήταν μεταξύ άλλων υπεύθυνη για τα κοινοτικά κονδύλια, μέρος των οποίων φαίνεται πως έχει κατασπαταληθεί στην υπόθεση των ΚΕΚ -μαζί με εθνικούς πόρους. Εν συνεχεία ανάλαβε τη θέση της Συνηγόρου του Καταναλωτή και ήταν έτοιμη να πάρει τη θέση της υποδιοικήτριας στη νέα ανεξάρτητη αρχή για την Αγορά. Να θυμίσουμε επίσης πως αποτελούσε στόχο του Predator, της ομάδας δηλαδή που παρακολουθούσε πολιτικούς, στρατιωτικούς, δημοσιογράφους και επιχειρηματίες.

Από εκεί και πέρα η θητεία της στο υπουργείο σημαδεύτηκε από την κραυγαλέα υπόθεση που είχε πρωταγωνιστή τον τηλεπαρουσιαστή Μένιο Φουρθιώτη και το πρόγραμμα ΣΥΝ-εργασία, το οποίο έλαβε χώρα πάλι στην περίοδο της πανδημίας. Ήταν η εποχή που ο τηλεπαρουσιαστής της trash tv συνοδευόταν από… αστυνομική συνοδεία με απόφαση του τότε υπουργού κ. Χρυσοχοίδη, έμπαινε σε υπουργεία λες και ήταν σπίτι του και απαιτούσε χρήματα που δεν δικαιούταν. Εν προκειμένω φαίνεται πως είχε αποσπάσει παράνομα κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από το πρόγραμμα ΣΥΝεργασία.

Τα εν λόγω είχε καταγγείλει ο τότε υπουργός Εργασίας κ. Βρούτσης, τονίζοντας πως ο παρουσιαστής έμπαινε στο υπουργείο με ύφος χιλίων καρδιναλίων και απαιτούσε χρήματα.

Ο γάμος και τα ερωτήματα

Όταν ο τηλεπαρουσιαστής συνελήφθη αργότερα, άρχισε να διαρρέει sms που αποδείκνυαν τη σχέση του με στελέχη της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων και η κα Στρατινάκη με την οποία φαίνεται πως είχε ιδιαίτερη σχέση αφού η ίδια εμφανιζόταν να τον αποκαλεί «καλέ μου». Παράλληλα, στενός της συνεργάτης έδινε εντολές στον κ. Φουρθιώτη τι να παίξει στην εκπομπή του, με χαρακτηριστικό παράδειγμα «οδηγίες» για το πως θα έπαιζε κομμάτι που αφορούσε τον Νίκο Παππά του ΣΥΡΙΖΑ.

Να σημειωθεί επίσης ότι η κα Στρατινάκη ήταν έτοιμη να παντρευτεί την Άνοιξη του 2024 στην Πολιτεία με τον κ. Γεωργίου, πριν παραιτηθεί από τη θέση της στο υπουργείο. Η ηθική εδώ λέει ότι εγείρεται ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς μπορεί να μην ήταν παντρεμένη με τον κ. Γεωργίου, ωστόσο προφανώς είχε σχέση μαζί του κατά την περίοδο που η Αρχή για το Ξέπλυμα προχώρησε σε ελέγχους κι έβγαλε τη διαταγή δέσμευσης των λογαριασμών των εμπλεκόμενων προσώπων.

Ρεπορτάζ της εποχής αναφέρουν ότι τελικά ο γάμος αναβλήθηκε, με σχετικές πιέσεις από το Μαξίμου, κι ενώ το ζευγάρι θα κουμπάριαζε με τουλάχιστον δύο υπουργούς. Σε κάθε περίπτωση μήπως, έστω και τώρα, θα έπρεπε η κυρία Στρατινάκη να εξηγήσει δημόσια για το αν υπήρξε ή όχι σύγκρουση συμφερόντων υπέρ του τότε συντρόφου της όταν βρισκόταν στη θέση της γ.γ. του υπουργείου Εργασίας;

Επί τη ευκαιρία μήπως θα πρέπει να δώσει και κάποιες εξηγήσεις για το ποιες ήταν οι σχέσεις της με τον κ. Γιάννη Παναγόπουλο;

Από την πλευρά του πάντως ο κ. Γεωργίου εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι δεν έχει καμία σχέση με τα όσα του καταλογίζονται ενώ προειδοποιεί και με άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του απέναντι στον Τύπο και στην περίπτωση «καταδικαστικών συμπερασμάτων από τον Τύπο» που θα τον έχουν ως στόχο.