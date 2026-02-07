Υπόθεση Παναγόπουλου: Ερευνούν τη διαδρομή του χρήματος οι Αρχές – Οι εταιρείες «οχήματα» και η παραίτηση Στρατινάκη

Στα χέρια των εισαγγελέων βρίσκεται πλέον η υπόθεση που ερεύνησε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, όπου εμπλέκονται έξι φυσικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος.

Ο Γιάννης Παναγόπουλος ελέγχεται για διαδρομή χρήματος που φέρεται να ξεκινά από τα ταμεία της ΓΣΕΕ και να καταλήγει σε ιδιωτικούς λογαριασμούς, με το συνολικό ποσό που αναφέρεται πως μπήκε στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος να προκαλεί αίσθηση.

Σύμφωνα με το MEGA, η έρευνα φέρεται να εστιάζει στη χαρτογράφηση και τη διαχείριση κονδυλίων που αγγίζουν τα 75 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2020-2025, τα οποία αναφέρεται πως αφορούσαν εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους για επτά προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης ανέργων και μετεκπαίδευσης εργαζομένων.

Την Τρίτη υπογράφηκε η πράξη δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών έξι φυσικών προσώπων, καθώς και των εταιρικών λογαριασμών που συνδέονται με αυτά, όπως και όλων των ελεγχόμενων εταιρειών. Πρόκειται συνολικά για έξι εταιρείες, ενώ την ίδια ημέρα το πόρισμα της Αρχής διαβιβάστηκε στην εισαγγελία της Αθήνας.

Ανοιχτό να διαβιβαστεί η δικογραφία στην Οικονομική Εισαγγελία

Οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές εξετάζουν το υλικό της δικογραφίας προκειμένου να αποφασίσουν ποια υπηρεσία θα αναλάβει τη συνέχιση της έρευνας. Το ενδεχόμενο διαβίβασης της υπόθεσης στην Οικονομική Εισαγγελία παραμένει ανοιχτό, καθώς το ελεγχόμενο ποσό, ύψους περίπου δύο εκατομμυρίων ευρώ, αφορά κυρίως εθνικούς πόρους και σε μικρότερο βαθμό ευρωπαϊκούς.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, που επικαλείται η ΕΡΤ, η Οικονομική Εισαγγελία διαθέτει το εξειδικευμένο προσωπικό για την ανίχνευση ροών χρήματος και τη διερεύνηση σύνθετων οικονομικών υποθέσεων, γεγονός που καθιστά πιθανό να αναλάβει την υπόθεση.

Η παραίτηση της Στρατινάκη… «ουρά του σκόιλ ελικίκου»

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η παραίτηση της Άννας Στρατινάκη, πρώην γενικής γραμματέως του υπουργείου Εργασίας. Η ίδια δεν ελέγχεται στο πλαίσιο της υπόθεσης και, όπως ανέφερε στη δήλωσή της, επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους.

Ωστόσο, γνωστοποιήθηκε ότι η παραίτηση συνδέεται με την προσωπική της σχέση με τον κ. Γεωργίου, γεγονός που την οδήγησε και στην απόφαση να μη λάβει τη θέση της διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς.

Ειδικότερα, η παραίτηση έρχεται μία μέρα μετά τις αποκαλύψεις για τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο, τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του -όπως και των λογαριασμών άλλων φυσικών προσώπων και εταιρειών- αναφορικά με τις χρηματοδοτήσεις των ΚΕΚ (Κέντρα Εκπαιδευτικής Κατάρτισης) στις οποίες φέρεται να έχει άμεση εμπλοκή. Μιλάμε για μια υπόθεση που φαίνεται ότι αποτελεί «ουρά» του διαβόητου «σκόιλ ελικίκου» του 2020.

Ρολό κλειδί, σύμφωνα με το πόρισμα, στην καλοστημένη επιχείρηση είχε ο 54χρονος Κύπριος Ανδρέας Γεωργίου, ο οποίος πέρα από ιδιοκτήτης γνωστής εταιρίας, το όνομα του είχε εμπλακεί στο παρελθόν στο φιάσκο του «σκόιλ ελικίκου», φέρεται να είναι σύμφωνα με το πόρισμα πολύ καλός γνωστής της διαδικασίας μεταφοράς χρημάτων μέσω εταιριών στην Κύπρο, είτε με τη διαδικασία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ή εταιρικών δανεισμών.

Στο επίκεντρο και ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τραπεζικοί λογαριασμοί, αρχεία, αναθέσεις έργων, συμβάσεις και κάθε στοιχείο που αφορά τη σχέση των πέντε ελεγχόμενων προσώπων με τα νομικά πρόσωπα της ΓΣΕΕ, καθώς και με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο.

Μεταξύ των προσώπων που ελέγχονται περιλαμβάνεται και ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης, του οποίου η σύμβαση με την ΕΡΤ ανεστάλη. Σε ανακοίνωσή του, ο ίδιος αναφέρει ότι διαθέτει εταιρεία επικοινωνίας και ότι όλες οι συναλλαγές του με τη ΓΣΕΕ είναι νόμιμες, διαφανείς και αφορούν αποκλειστικά υπηρεσίες επικοινωνίας.

«Εξ’ αρχής θα ήθελα να διευκρινίσω ότι όλες μου οι συναλλαγές, απ’ αρχής μέχρι τέλους και χωρίς εξαίρεση, έχουν νόμιμη αιτία, είναι απολύτως διαφανείς και ελέγξιμες. Συνδέονται δε απολύτως με την παροχή συγκεκριμένου έργου, το οποίο σχετίζεται αποκλειστικά με Υπηρεσίες Επικοινωνίας και όχι με οποιοδήποτε Εκπαιδευτικό ή άλλο παρεμφερές έργο. Είναι ευνόητο ότι αυτή η προσωπική περιπέτεια θα αναστείλει τη δημοσιογραφική μου δραστηριότητα για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη διαλεύκανση της υπόθεσης», ανέφερε ο Γιώργος Κακούσης.

Τι λέει η Αρχή για το Ξέπλυμα – Ανοιχτό για εμπλοκή και άλλων ατόμων

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό η έρευνα της Αρχής εστιάζει στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο και σε άλλα πέντε φυσικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και τον κ. Γεωργίου. Ομοίως η έρευνα εστιάζει και σε έξι εταιρείες στις οποίες εμπλέκονται τα φυσικά πρόσωπα. Πρόκειται για τις εταιρείες ALPHA ΩΜΕΓΑ ZED Ανώνυμη Εταιρεία, Καμπύλη Ανώνυμη Εμπορική Εκδοτική και Βιομηχανική Εταιρεία Γραφικών Τεχνών Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικών Προϊόντων, Ι. Παπαδημητρόπουλος και Σία Ομόρρυθμος Εταιρεία, Communication to Business Ε.Ε., New Advert και Σία Ε.Ε. και Advert Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.

Στο σχετικό διαβιβαστικό αναφέρεται ότι πρόσωπα και εταιρείες αναπτύσσουν κοινή και συντονισμένη δράση, διαπράττοντας σε βαθμό σοβαρών υπονοιών, τις αξιόποινες πράξεις της υπεξαίρεσης κατ’ εξακολούθηση εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε. αλλά και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Το δε ποσό που αποκομίστηκε από τις ανωτέρω δραστηριότητες εκτιμάται ότι φτάνει τα 2,1 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα και πάντα σύμφωνα με την Αρχή, ο κ. Παναγόπουλος, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του ως προέδρου της ΓΣΕΕ και συγκεκριμένων ΚΕΚ προέβη σε υπεξαίρεση χρηματικών κεφαλαίων που προέρχονταν από επιδοτήσεις εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων. Εν συνεχεία διοχέτευε τα κεφάλαια μέσω αναθέσεων στις εταιρείες που εμπλέκονται στην υπόθεση παρά το γεγονός ότι ορισμένες εξ αυτών στερούνταν του απαιτούμενου προσωπικού για τα υποτιθέμενα έργα, γεγονός που σημαίνει ότι εμφανίζονταν ως εταιρείες-οχήματα για τη διακίνηση των κεφαλαίων, τα οποία εν συνεχεία κατέληγαν στους πραγματικούς δικαιούχους, αλλά και στον ίδιο τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, οι Αρχές έχουν εντοπίσει και άλλες εταιρίες που εκτελούσαν έργο που οι ιδιοκτήτες τους είχαν βάλει στην τσέπη τους παράνομα ευρωπαϊκά κονδύλια και εθνικούς πόρους και φέρεται πως θα υπάρξουν και άλλοι εμπλεκόμενοι. Δεν είναι καθόλου απίθανο να έχουμε ακόμη και την εμπλοκή Ευρωπαίου εισαγγελέα.