Υπόθεση Παναγόπουλου: Ανοίγει η «βεντάλια» των ερευνών – Επεκτείνεται σε συγγενείς και πολιτικά πρόσωπα

Προς κάθε κατεύθυνση συνεχίζονται οι έρευνες της Αρχής της υπεξαίρεσης κονδυλίων του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ελεγχόμενους τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο, 5 φυσικά πρόσωπα και 6 εταιρείες κάτι που σημαίνει ότι μέχρι το τέλος ενδέχεται να ανοίξει και άλλο η «βεντάλια» των εμπλεκομένων προσώπων.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαλυρου Χρήματος, όπως έχει δείξει η ιστορία, θα βάλει στο στόχαστρό της συγγενικά πρόσωπα εκείνων που ήδη βρίσκονται υπό έρευνα και από τη δικαιοσύνη . Παράλληλα θα ερευνηθούν και μικρότερες εταιρείες, που φέρονται να είχαν σχέση με τέτοιου είδους εκπαιδευτικά προγράμματα όπως προκύπτει από τις συμβάσεις που έχουν γίνει φύλλο και φτερό από τις αρχές.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πάντως, αναμένεται και η έρευνα της Αρχής για το σκέλος εκείνο που αφορά σε πρόσωπα , τα οποία επί του παρόντος βρίσκονται εκτός κάδρου ελέγχου, αλλά είχαν οποιαδήποτε σχέση ή ρόλο στην διαδικασία της έγκρισης των επίμαχων κονδυλίων για εκπαιδευτικά προγράμματα.

Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα, ότι ουδείς εκ των προτέρων είναι σε θέση να γνωρίζει αν στον νέο κύκλο ερευνών προκύψει και εμπλεκόμενο πρόσωπο με πολιτική ιδιότητα, οπότε σε αυτή την περίπτωση η υπόθεση θα προσλάβει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις.

Επείγουσα προκαταρκτική από τον οικονομικό εισαγγελέα

Λίγες μέρες μετά την εντολή δέσμευσης της περιουσίας των ελεγχόμενων προσώπων από τον επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ο επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας Παναγιώτης Καψιμάλης διέταξε ήδη τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης με βάση το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος που αποτελεί και την βάση της ποινικής διερεύνησης της υπόθεσης.

Πρώτη ενέργεια του εισαγγελέα αναμένεται να είναι η επίδοση των διατάξεων δέσμευσης στον γνωστό συνδικαλιστή και στους υπόλοιπους ελεγχόμενους προκειμένου να «τρέξουν» οι προθεσμίες για ενδεχόμενες προσφυγές κατά του «παγώματος» κινητής και ακίνητης περιουσίας τους.

Ενδείξεις για δύο κακουργήματα

Με βάση το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις για τη διάπραξη δύο κακουργημάτων, της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που συνδέονται με τη διαχείριση κονδυλίων τα οποία προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα.

Στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας θα αναζητηθούν όλα εκείνα τα στοιχεία για να διαπιστωθεί αν στοιχειοθετούνται ή όχι οι δύο συγκεκριμένες αξιόποινες πράξεις

Με τη συνδρομή τραπεζών, κτηματολογίου και των αρμοδίων ελεγκτικοί υπηρεσιών θα ερευνηθούν οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών τους, οι τυχόν αγορές ακινήτων και μεγάλης αξίας περιουσιακών στοιχείων εντός της επίδικης περιόδου και βεβαίως θα επιχειρηθεί η χαρτογράφηση και η κατάληξη των ελληνικών και κοινοτικών κονδυλίων.

Όταν η Οικονομική Εισαγγελία συγκεντρώσει το απαραίτητο υλικό, θα καλέσει σε εξηγήσεις τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και όσους προκύψουν ενδείξεις ότι εμπλέκονται κι εν συνεχεία αξιολογώντας το σύνολο του υλικού και τις θέσεις των ελεγχόμενων προσώπων θα κριθεί αν θα ασκηθεί σε βάρος και ποιών ποινική δίωξη ή αν ο φάκελος τεθεί στο αρχείο .