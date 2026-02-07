«Είναι σκάνδαλο που αγγίζει και την κυβέρνηση» – Τι λένε τα κόμματα για την υπόθεση Παναγόπουλου

Έντονο δημόσιο διάλογο προκαλεί η υπόθεση της διαδρομής χρήματος που φέρεται να ξεκινά από τα ταμεία της ΓΣΕΕ και να καταλήγει σε ιδιωτικούς λογαριασμούς, υπόθεση που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών.

Υπενθυμίζεται ότι στην υπόθεση εμπλέκεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος και άλλα πέντε πρόσωπα, ενώ παραιτήθηκε η πρώην γενική γραμματέας του υπουργείου Εργασίας, Άννα Στρατινάκη, καθώς ο σύζυγός της, Ανδρέας Γεωργίου συνδέεται με την επίχαμη υπόθεση.

«Υπάρχει μια μεγάλη οσμή σκανδάλου»

Μιλώντας στο MEGA ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης με τη ΝΔ, Στρατός Σιμόπουλος, επισήμανε σχετικά με την παραίτηση της Άννας Στρατινάκη ότι «ανήκω σε αυτούς που λέω εδώ και πολλά χρόνια ότι δεν μπορεί να υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Η κ. Στρατινάκη ήταν για πολλά χρόνια μία πολύ καλή γενική γραμματέας και έμπειρη. Έχει παραιτηθεί για τους γνωστούς λόγους, υπάρχει μια δικαστική πλέον διερεύνηση μέσα από την εισαγγελία, θα πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα».

Συνέχισε λέγοντας πως «αλίμονο αν με τον τρόπο αυτό κατηγορούμε συλλήβδην ανθρώπους που είναι σε κυβερνητικές θέσεις λόγω κάποιας συγγενικής σχέσης, η οποία μάλιστα δεν έχει αποδειχθεί. Τα δικαστήρια αποφασίζουν στο τέλος αν υπάρχει πρόβλημα. Και βέβαια για το συγκεκριμένο, υπάρχει μια μεγάλη οσμή σκανδάλου η οποία πρέπει να διερευνηθεί, αλλά στο τέλος πρέπει να περιμένουμε. Πρέπει να είμαστε φειδωλοί. Ναι, να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο, υπάρχει οσμή μεγάλου σκανδάλου, αλλά πρέπει να περιμένουμε τη δικαστική διερεύνηση και σε καμία περίπτωση να μην κατηγορούμε συλλήβδην και συγγενείς».

«Ο Παναγόπουλος πρέπει να παραιτηθεί από πρόεδρος της ΓΣΕΕ»

Από την πλευρά του, το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Θόδωρος Μαργαρίτης, επισήμανε πως «στο νομικό σκέλος περιμένουμε να δούμε τη διεύρυνση των πραγμάτων. Στις 26 Σεπτεμβρίου του 2003, στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» είχα γράψει δημόσια για το ΠΑΣΟΚ. “Απαλλαγή από τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία και νέα συνδικαλιστική παράταξη”. Λίγες μέρες μετά στο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ και Κινήματος Αλλαγής έθεσα το θέμα, πολιτικά».

Κατά τον ίδιο, «η μονιμότητα σε πολλές θέσεις, παράγει από μόνη της προβλήματα. Ο κ. Παναγόπουλος ήταν πρόεδρος ΓΣΕΕ, έχουμε αλλάξει Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρωθυπουργούς, αρχηγούς κομμάτων, έχουν φτιαχτεί και έχουν διαλυθεί κόμματα. Οι συνδικαλιστές μάλιστα της ΠΑΣΚΕ, που ήταν αντίθετοι στον κ. Παναγόπουλο, γνωρίζουν ότι προσωπικά είχα πάρει δημόσια θέση και νομίζω ότι έγκαιρα έπρεπε ο χώρος αυτός να έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του. Γι’ αυτό και προσωπικά συντάσσομαι και με τη λογική ότι πρέπει να παραιτηθεί από πρόεδρος της ΓΣΕΕ».

Πρόσθεσε πως «δεν πρέπει σε αυτά τα θέματα να είμαστε ίσα βάρκα ίσα νερά. Και στην περίπτωση της οικογένειας Στρατινάκη, και στη συνολική εικόνα που δημιουργείται, πρέπει τα πολιτικά κόμματα να έχουν καθαρή θέση. Αν θέλετε να ‘ναι και πιο αυστηρή από όσο πρέπει, να το πω. Διότι αυτή η εικόνα αποτυπώνει μία δυσθυμία του κόσμου για το πολιτικό σύστημα. Και φοβάμαι μάλιστα, μήπως δοθεί η ευκαιρία να συκοφαντηθούν τα συνδικάτα».

«Είναι σκάνδαλο που αγγίζει και την κυβέρνηση»

Ο βουλευτής Λάρισας με τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Βασίλης Κόκκαλης, εκτίμησε ότι είναι ένα σκάνδαλο που αγγίζει και την κυβέρνηση.

«Είναι ένα τεράστιο πολιτικό θέμα. Διάβαζα και έβλεπα ότι το 97% των προγραμμάτων κατάρτισης τα λυμαίνονται 4 όμιλοι, που ο ένας έχει άμεση/έμμεση σχέση με την κυβέρνηση. Είναι σκάνδαλο που αγγίζει και την κυβέρνηση. Είναι κανόνας στο δημόσιο οι απευθείας αναθέσεις, το σπάσιμο των διαγωνισμών ώστε να περνούν χωρίς την απαραίτητη δημοσιότητα. Και μετά είναι άλλο θέμα, η αξιοκρατία. Η κ. Στρατινάκη δεν υπήρχαν άλλα νέα παιδιά με πτυχία; Η διασπάθιση του δημοσίου χρήματος είναι κανόνας και το δίλημμα είναι: Θέλουμε αυτή την κανονικότητα των σκανδάλων και της διαφθοράς; Ή θέλουμε μια αναγέννηση κάτι διαφορετικό;», σημείωσε.

«Πολιτικά υπεύθυνο το υπουργείο Εργασίας, πρόβλημα η απαξίωση του συνδικαλισμού»

Τέλος, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, τόνισε πως το μεγάλο πρόβλημα είναι το ζήτημα της απαξίωσης των συνδικάτων και του συνδικαλισμού, εντοπίζοντας παράλληλα πολιτικές ευθύνες στο υπουργείο Εργασίας.

«Προφανώς πρόκειται για ένα ζήτημα που έχει πολιτικές προεκτάσεις. Προφανώς το υπουργείο Εργασίας ήταν αυτό το οποίο ήταν και πολιτικά υπεύθυνο, αλλά και θεσμικά υπεύθυνο για τις χρηματοδοτήσεις αυτές. Μάλιστα η κ. Στρατινάκη δείχνει προς πολιτικές ηγεσίες του υπουργείου Εργασίας στη δήλωσή της και προφανώς πρέπει να υπάρχουν απαντήσεις και από τους ίδιους τους υπουργούς Εργασίας που διαχειρίστηκαν αυτές τις χρηματοδοτήσεις όπως υποδεικνύει και η κ. Στρατινάκη. Φυσικά και η ίδια προφανώς πρέπει να δώσει τις απαραίτητες απαντήσεις. Με παρένθεση το διάστημα ’15-’19, ήταν σχεδόν μόνιμη σε αυτή τη θέση, από το ’11 μέχρι το ’23, όταν ο Σκουρλέτης υπουργός Εργασίας έφυγε μετά ξαναγύρισε όταν βγήκε κυβέρνηση Μητσοτάκη», είπε.

Ακολούθως ο κ. Σακελλαρίδης υπογράμμισε πως «προφανώς πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις. Το πρόβλημα, το μεγάλο κατά την άποψή μου είναι το ζήτημα της απαξίωσης του συνδικαλισμού. Χθες, προχθές έγινε μια καταγγελία από ένα σωματείο σε μια επιχείρηση φαρμακευτική για διαρροή προπανίου, ότι μύριζε. Επειδή υπήρχε σωματείο, επειδή υπήρχε συνδικάτο επιχειρησιακό, ενδεχομένως να αποφεύχθηκε ένα άλλο τραγικό εργατικό δυστύχημα όπως στη Βιολάντα. Στη Βιολάντα δεν υπήρχε σωματείο. Και όταν τα σωματεία τότε και το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων και το κλαδικό σωματείο ζήτησαν να μπουν κάποια στιγμή μέσα στο εργοστάσιο δεν τους άφηναν. Γι’ αυτό είναι σημαντικά τα σωματεία. Γι’ αυτό είναι σημαντικά τα συνδικάτα, και για την ασφάλεια και για τους μισθούς και για τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων».

Δείτε όσα είπαν στο MEGA: