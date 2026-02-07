newspaper
Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
07.02.2026 | 11:45
Hellenic Train: Ακυρώνονται δρομολόγια του Οδοντωτού λόγω πτώσης δέντρων
Σημαντική είδηση:
07.02.2026 | 09:33
Αυτοκίνητο έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην Πάργα – Νεκρός 42χρονος οδηγός
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Είναι σκάνδαλο που αγγίζει και την κυβέρνηση» – Τι λένε τα κόμματα για την υπόθεση Παναγόπουλου
Πολιτική Γραμματεία 07 Φεβρουαρίου 2026, 13:37

«Είναι σκάνδαλο που αγγίζει και την κυβέρνηση» – Τι λένε τα κόμματα για την υπόθεση Παναγόπουλου

Για «μεγάλη οσμή σκανδάλου» έκανε λόγο στην υπόθεση της ΓΣΕΕ ο βουλευτής της ΝΔ, Στράτος Σιμόπουλος, ευθύνες στην κυβέρνηση βλέπει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Βασίλης Κόκκαλης - Παραίτηση Παναγόπουλου από την προεδρία της Συνομοσπονδίας ζήτησε ο Θόδωρος Μαργαρίτης από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Χειμώνας: Ποια είναι τα οφέλη του;

Χειμώνας: Ποια είναι τα οφέλη του;

Spotlight

Έντονο δημόσιο διάλογο προκαλεί η υπόθεση της διαδρομής χρήματος που φέρεται να ξεκινά από τα ταμεία της ΓΣΕΕ και να καταλήγει σε ιδιωτικούς λογαριασμούς, υπόθεση που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών.

Υπενθυμίζεται ότι στην υπόθεση εμπλέκεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος και άλλα πέντε πρόσωπα, ενώ παραιτήθηκε η πρώην γενική γραμματέας του υπουργείου Εργασίας, Άννα Στρατινάκη, καθώς ο σύζυγός της, Ανδρέας Γεωργίου συνδέεται με την επίχαμη υπόθεση.

«Υπάρχει μια μεγάλη οσμή σκανδάλου»

Μιλώντας στο MEGA ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης με τη ΝΔ, Στρατός Σιμόπουλος, επισήμανε σχετικά με την παραίτηση της Άννας Στρατινάκη ότι «ανήκω σε αυτούς που λέω εδώ και πολλά χρόνια ότι δεν μπορεί να υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Η κ. Στρατινάκη ήταν για πολλά χρόνια μία πολύ καλή γενική γραμματέας και έμπειρη. Έχει παραιτηθεί για τους γνωστούς λόγους, υπάρχει μια δικαστική πλέον διερεύνηση μέσα από την εισαγγελία, θα πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα».

Συνέχισε λέγοντας πως «αλίμονο αν με τον τρόπο αυτό κατηγορούμε συλλήβδην ανθρώπους που είναι σε κυβερνητικές θέσεις λόγω κάποιας συγγενικής σχέσης, η οποία μάλιστα δεν έχει αποδειχθεί. Τα δικαστήρια αποφασίζουν στο τέλος αν υπάρχει πρόβλημα. Και βέβαια για το συγκεκριμένο, υπάρχει μια μεγάλη οσμή σκανδάλου η οποία πρέπει να διερευνηθεί, αλλά στο τέλος πρέπει να περιμένουμε. Πρέπει να είμαστε φειδωλοί. Ναι, να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο, υπάρχει οσμή μεγάλου σκανδάλου, αλλά πρέπει να περιμένουμε τη δικαστική διερεύνηση και σε καμία περίπτωση να μην κατηγορούμε συλλήβδην και συγγενείς».

«Ο Παναγόπουλος πρέπει να παραιτηθεί από πρόεδρος της ΓΣΕΕ»

Από την πλευρά του, το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Θόδωρος Μαργαρίτης, επισήμανε πως «στο νομικό σκέλος περιμένουμε να δούμε τη διεύρυνση των πραγμάτων. Στις 26 Σεπτεμβρίου του 2003, στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» είχα γράψει δημόσια για το ΠΑΣΟΚ. “Απαλλαγή από τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία και νέα συνδικαλιστική παράταξη”. Λίγες μέρες μετά στο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ και Κινήματος Αλλαγής έθεσα το θέμα, πολιτικά».

Κατά τον ίδιο, «η μονιμότητα σε πολλές θέσεις, παράγει από μόνη της προβλήματα. Ο κ. Παναγόπουλος ήταν πρόεδρος ΓΣΕΕ, έχουμε αλλάξει Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρωθυπουργούς, αρχηγούς κομμάτων, έχουν φτιαχτεί και έχουν διαλυθεί κόμματα. Οι συνδικαλιστές μάλιστα της ΠΑΣΚΕ, που ήταν αντίθετοι στον κ. Παναγόπουλο, γνωρίζουν ότι προσωπικά είχα πάρει δημόσια θέση και νομίζω ότι έγκαιρα έπρεπε ο χώρος αυτός να έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του. Γι’ αυτό και προσωπικά συντάσσομαι και με τη λογική ότι πρέπει να παραιτηθεί από πρόεδρος της ΓΣΕΕ».

Πρόσθεσε πως «δεν πρέπει σε αυτά τα θέματα να είμαστε ίσα βάρκα ίσα νερά. Και στην περίπτωση της οικογένειας Στρατινάκη, και στη συνολική εικόνα που δημιουργείται, πρέπει τα πολιτικά κόμματα να έχουν καθαρή θέση. Αν θέλετε να ‘ναι και πιο αυστηρή από όσο πρέπει, να το πω. Διότι αυτή η εικόνα αποτυπώνει μία δυσθυμία του κόσμου για το πολιτικό σύστημα. Και φοβάμαι μάλιστα, μήπως δοθεί η ευκαιρία να συκοφαντηθούν τα συνδικάτα».

«Είναι σκάνδαλο που αγγίζει και την κυβέρνηση»

Ο βουλευτής Λάρισας με τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Βασίλης Κόκκαλης, εκτίμησε ότι είναι ένα σκάνδαλο που αγγίζει και την κυβέρνηση.

«Είναι ένα τεράστιο πολιτικό θέμα. Διάβαζα και έβλεπα ότι το 97% των προγραμμάτων κατάρτισης τα λυμαίνονται 4 όμιλοι, που ο ένας έχει άμεση/έμμεση σχέση με την κυβέρνηση. Είναι σκάνδαλο που αγγίζει και την κυβέρνηση. Είναι κανόνας στο δημόσιο οι απευθείας αναθέσεις, το σπάσιμο των διαγωνισμών ώστε να περνούν χωρίς την απαραίτητη δημοσιότητα. Και μετά είναι άλλο θέμα, η αξιοκρατία. Η κ. Στρατινάκη δεν υπήρχαν άλλα νέα παιδιά με πτυχία; Η διασπάθιση του δημοσίου χρήματος είναι κανόνας και το δίλημμα είναι: Θέλουμε αυτή την κανονικότητα των σκανδάλων και της διαφθοράς; Ή θέλουμε μια αναγέννηση κάτι διαφορετικό;», σημείωσε.

«Πολιτικά υπεύθυνο το υπουργείο Εργασίας, πρόβλημα η απαξίωση του συνδικαλισμού»

Τέλος, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, τόνισε πως το μεγάλο πρόβλημα είναι το ζήτημα της απαξίωσης των συνδικάτων και του συνδικαλισμού, εντοπίζοντας παράλληλα πολιτικές ευθύνες στο υπουργείο Εργασίας.

«Προφανώς πρόκειται για ένα ζήτημα που έχει πολιτικές προεκτάσεις. Προφανώς το υπουργείο Εργασίας ήταν αυτό το οποίο ήταν και πολιτικά υπεύθυνο, αλλά και θεσμικά υπεύθυνο για τις χρηματοδοτήσεις αυτές. Μάλιστα η κ. Στρατινάκη δείχνει προς πολιτικές ηγεσίες του υπουργείου Εργασίας στη δήλωσή της και προφανώς πρέπει να υπάρχουν απαντήσεις και από τους ίδιους τους υπουργούς Εργασίας που διαχειρίστηκαν αυτές τις χρηματοδοτήσεις όπως υποδεικνύει και η κ. Στρατινάκη. Φυσικά και η ίδια προφανώς πρέπει να δώσει τις απαραίτητες απαντήσεις. Με παρένθεση το διάστημα ’15-’19, ήταν σχεδόν μόνιμη σε αυτή τη θέση, από το ’11 μέχρι το ’23, όταν ο Σκουρλέτης υπουργός Εργασίας έφυγε μετά ξαναγύρισε όταν βγήκε κυβέρνηση Μητσοτάκη», είπε.

Ακολούθως ο κ. Σακελλαρίδης υπογράμμισε πως «προφανώς πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις. Το πρόβλημα, το μεγάλο κατά την άποψή μου είναι το ζήτημα της απαξίωσης του συνδικαλισμού. Χθες, προχθές έγινε μια καταγγελία από ένα σωματείο σε μια επιχείρηση φαρμακευτική για διαρροή προπανίου, ότι μύριζε. Επειδή υπήρχε σωματείο, επειδή υπήρχε συνδικάτο επιχειρησιακό, ενδεχομένως να αποφεύχθηκε ένα άλλο τραγικό εργατικό δυστύχημα όπως στη Βιολάντα. Στη Βιολάντα δεν υπήρχε σωματείο. Και όταν τα σωματεία τότε και το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων και το κλαδικό σωματείο ζήτησαν να μπουν κάποια στιγμή μέσα στο εργοστάσιο δεν τους άφηναν. Γι’ αυτό είναι σημαντικά τα σωματεία. Γι’ αυτό είναι σημαντικά τα συνδικάτα, και για την ασφάλεια και για τους μισθούς και για τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων».

Δείτε όσα είπαν στο MEGA:

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Αλκοολούχα ποτά: Τι έφερε hangover στην αγορά [γράφημα]

Αλκοολούχα ποτά: Τι έφερε hangover στην αγορά [γράφημα]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Χειμώνας: Ποια είναι τα οφέλη του;

Χειμώνας: Ποια είναι τα οφέλη του;

Economy
Αγορά εργασίας: Το οξύμωρο… φαινόμενο με τους μισθούς και την απασχόληση 

Αγορά εργασίας: Το οξύμωρο… φαινόμενο με τους μισθούς και την απασχόληση 

inWellness
inTown
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Stream newspaper
Ο EFSA υπέρ του εμβολιασμού για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – «Ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη η κυβέρνηση», λέει ο Β. Κόκκαλης
Πολιτική 07.02.26

Ο EFSA υπέρ του εμβολιασμού για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – «Ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη η κυβέρνηση», λέει ο Β. Κόκκαλης

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Αρχής, τα διαθέσιμα εμβόλια χαρακτηρίζονται αποτελεσματικά και ασφαλή και αποτελούν βασικό εργαλείο για τον περιορισμό και την εξάλειψη της νόσου

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν λέει κουβέντα για τις αποκαλύψεις στις υποκλοπές και τις «στημένες» ερωτήσεις στην εξεταστική
ΠΑΣΟΚ 07.02.26

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν λέει κουβέντα για τις αποκαλύψεις στις υποκλοπές και τις «στημένες» ερωτήσεις στην εξεταστική

«Ο εισαγγελέας λέει ότι προέκυψε κίνδυνος για το πολίτευμα», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, αναφερόμενος στις εξελίξεις στη δίκη για τις υποκλοπές

Σύνταξη
Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για την «Ιθάκη» και την ανάγκη νέας Μεταπολίτευσης
Στα Γιάννενα ο 4ος σταθμός 07.02.26 Upd: 12:08

Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για την «Ιθάκη» και την ανάγκη νέας Μεταπολίτευσης

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το βιβλίο του «Ιθάκη» στα Γιάννενα και αυτή τη φορά, σύμφωνα με πληροφορίες, θα κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιστροφή της «ερημοποίησης» της ελληνικής υπαίθρου και θα θέσει ακόμη πιο καθαρά το πολιτικό διακύβευμα της εποχής και φυσικά του νέου κόμματος που θα εκφράσει τη Δημοκρατική Παράταξη.

Σύνταξη
Φάμελλος: Ρουσφέτια, υποκλοπές και σκάνδαλα διαβρώνουν την εμπιστοσύνη προς την πολιτική και τους θεσμούς
Συνάντηση με Κουτσόλαμπρο 07.02.26

Φάμελλος: Ρουσφέτια, υποκλοπές και σκάνδαλα διαβρώνουν την εμπιστοσύνη προς την πολιτική και τους θεσμούς

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, συναντήθηκε με τον πρόεδρο του ΔΣΑ, Ανδρέα Κουτσόλαμπρο - Τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει πραγματοποιήσει «βάναυσες και πολλαπλές καταπατήσεις του Συντάγματος»

Σύνταξη
Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τα επόμενα βήματα και ο κίνδυνος απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας
Πολιτική 07.02.26

Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τα επόμενα βήματα και ο κίνδυνος απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας

Τα άρθρα στα οποία εμπίπτουν οι κατηγορίες για κατασκοπεία που βαρύνουν το Σμήναρχο, ο ρόλος του Υπουργείου Εξωτερικών, οι αναφορές Δένδια, τα κενά ασφαλείας και οι εξελίξεις που αναμένονται τις επόμενες μέρες.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η «Ιθάκη» στα Γιάννενα – Το νέο κόμμα, το διακύβευμα για μια «νέα μεταπολίτευση» και οι 7 ρήξεις
Πολιτική Γραμματεία 07.02.26

Η «Ιθάκη» στα Γιάννενα – Το νέο κόμμα, το διακύβευμα για μια «νέα μεταπολίτευση» και οι 7 ρήξεις

Ο Αλέξης Τσίπρας κρούει κώδωνα κινδύνου για την περιφέρεια και το δημογραφικό, το αναπτυξιακό σχέδιο για το 2030 που εγκαταλείφθηκε από τον Μητσοτάκη, το γερασμένο πολιτικό σύστημα.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Τους υπουργούς Εργασίας της ΝΔ δίνει η Στρατινάκη σε απάντησή της – Την τελική απόφαση και υπογραφή για τα κονδύλια είχε ο εκάστοτε υπουργός
«Εγώ έκανα για δύο» 06.02.26

Τους υπουργούς Εργασίας της ΝΔ δίνει η Στρατινάκη σε απάντησή της – Την τελική απόφαση και υπογραφή για τα κονδύλια είχε ο εκάστοτε υπουργός

Η πρώην Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας τονίζει ότι την αποκλειστική αρμοδιότητα για τις τελικές αποφάσεις και την υπογραφή των σχετικών πράξεων είχαν οι εκάστοτε Υπουργοί Εργασίας.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Predator: Απειλή για το δημοκρατικό πολίτευμα – Παραβιάζει βάναυσα προσωπικά δεδομένα
Επικαιρότητα 06.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για Predator: Απειλή για το δημοκρατικό πολίτευμα – Παραβιάζει βάναυσα προσωπικά δεδομένα

«Ο κ. Μητσοτάκης φρόντισε να μπαζώσει τις προφανείς ευθύνες του για αυτή τη δυσώδη υπόθεση. Ωστόσο, ό,τι κι αν κάνει, η αλήθεια δεν πρόκειται να κρυφτεί», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ο Παρασκευαΐδης ξαναξέχασε ότι ανήκει στο ΠΑΣΟΚ και μιλάει για κοινό πνεύμα και αγαστή συνεργασία με τον Αθανασίου της ΝΔ
Παρασκήνιο 06.02.26

Ο Παρασκευαΐδης ξαναξέχασε ότι ανήκει στο ΠΑΣΟΚ και μιλάει για κοινό πνεύμα και αγαστή συνεργασία με τον Αθανασίου της ΝΔ

Όταν δεν εκφράζει ακροδεξιές απόψεις, συντάσσεται με τη δεξιά και τη ΝΔ ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, που όμως παραμένει βουλευτής Λέσβου του ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη φορά έπλεξε το εγκώμιο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Χαράλαμπου Αθανασίου, μιλώντας για «κοινό πνεύμα» και συνεργασία, δημιουργώντας νέα ερωτήματα για τις επιλογές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Υπόθεση Παναγόπουλου: Η παραίτηση της Άννας Στρατινάκη και η ουρά του σκανδάλου με τα «σκόιλ ελικίκου»
Πολιτική 06.02.26

Υπόθεση Παναγόπουλου: Η παραίτηση της Άννας Στρατινάκη και η ουρά του σκανδάλου με τα «σκόιλ ελικίκου»

Πως εμπλέκεται η κυρία Στρατινάκη στην υπόθεση Παναγόπουλου. Ο ρόλος της στο υπουργείο Εργασίας και εκείνος του συντρόφου της Ανδρέα Γεωργίου που φέρεται να αντιμετωπίζει τις ίδιες κατηγορίες με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΣΥΡΙΖΑ: Επιβεβλημένη η παραίτηση Παναγόπουλου μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση
Επικαιρότητα 06.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Επιβεβλημένη η παραίτηση Παναγόπουλου μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση

Οι εξελίξεις καθιστούν υπόλογη και την κυβέρνηση Μητσοτάκη, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως το Μαξίμου και οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί αδρανούσαν εδώ και πέντε χρόνια ως προς τον έλεγχο των προγραμμάτων κατάρτισης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Δικαίωση για τον Ανδρουλάκη η εισαγγελική πρόταση για τις υποκλοπές
Πολιτική Γραμματεία 06.02.26

ΠΑΣΟΚ: Δικαίωση για τον Ανδρουλάκη η εισαγγελική πρόταση για τις υποκλοπές

Σημαντικό ότι ο εισαγγελέας διέκρινε αυτό που εξαρχής ισχυρίσθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης για το Predator, λέει το ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας ότι «η υπόθεση του παράνομου λογισμικού με στόχο πολιτικά πρόσωπα και δημόσιους λειτουργούς θέτει σε κίνδυνο την λειτουργία του πολιτεύματος και των θεσμών εν γένει»

Σύνταξη
Μαξίμου: Με αμηχανία απέναντι στην κριτική Καραμανλή – Σαμαρά, αναμετριέται με τη «λαϊκή ψυχή» της παράταξης
Πολιτική Γραμματεία 06.02.26

Μαξίμου: Με αμηχανία απέναντι στην κριτική Καραμανλή – Σαμαρά, αναμετριέται με τη «λαϊκή ψυχή» της παράταξης

Πότε έμμεσα (για Καραμανλή) και πότε άμεσα (για Σαμαρά) η κυβέρνηση προσπαθεί να αποκρούσει την κριτική των πρώην πρωθυπουργών, θέλοντας να αποφύγει σε αυτή τη φάση την ανοιχτή σύγκρουση και επιστρατεύοντας μέχρι και τα αντανακλαστικά του αντιΣΥΡΙΖΑ μετώπου

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Με τη βούλα της κυβέρνησης συνεχίζεται το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ίδιες πρακτικές 06.02.26

Με τη βούλα της κυβέρνησης συνεχίζεται το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Δυνατότητα νέων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς τις απαραίτητες εγγυήσεις για βοσκοτόπια και ζώα. Πληροφορίες για επικείμενο έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Πρωτοβουλία Γιώργου Α. Παπανδρέου για την Ολυμπιακή Εκεχειρία ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
Πολιτική Γραμματεία 06.02.26

Πρωτοβουλία Γιώργου Α. Παπανδρέου για την Ολυμπιακή Εκεχειρία ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Ο Γιώργος Παπανδρέου καλεί τους παγκόσμιους ηγέτες να στηρίξουν ενεργά την Ολυμπιακή Εκεχειρία, ώστε οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες να αποτελέσουν αφετηρία για ουσιαστικές πρωτοβουλίες ειρήνης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Μάργκο Ρόμπι φόρεσε ένα δερμάτινο σετ μεγαλύτερο σε ηλικία από αυτήν – Αλλά τα παπούτσια της έκλεψαν την παράσταση
Έχει στυλ (και σεξαπίλ) 07.02.26

Η Μάργκο Ρόμπι φόρεσε ένα δερμάτινο σετ μεγαλύτερο σε ηλικία από αυτήν - Αλλά τα παπούτσια της έκλεψαν την παράσταση

Η Μάργκοτ Ρόμπι φόρεσε ένα σύνολο της Vivienne Westwood με παπούτσια Christian Louboutin ενώ βρισκόταν στο Λονδίνο για την προώθηση της νέας της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ουκρανία: Μειώνουν την πυρηνική παραγωγή λόγω επιθέσεων – Χτύπημα Κιέβου σε ρωσικό εργοστάσιο πυραυλικού καυσίμου
Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες 07.02.26

Η Ουκρανία μειώνει την πυρηνική παραγωγή λόγω επιθέσεων - Χτύπημα Κιέβου σε ρωσικό εργοστάσιο πυραυλικού καυσίμου

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία παρά τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις

Σύνταξη
Ο EFSA υπέρ του εμβολιασμού για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – «Ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη η κυβέρνηση», λέει ο Β. Κόκκαλης
Πολιτική 07.02.26

Ο EFSA υπέρ του εμβολιασμού για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – «Ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη η κυβέρνηση», λέει ο Β. Κόκκαλης

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Αρχής, τα διαθέσιμα εμβόλια χαρακτηρίζονται αποτελεσματικά και ασφαλή και αποτελούν βασικό εργαλείο για τον περιορισμό και την εξάλειψη της νόσου

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν λέει κουβέντα για τις αποκαλύψεις στις υποκλοπές και τις «στημένες» ερωτήσεις στην εξεταστική
ΠΑΣΟΚ 07.02.26

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν λέει κουβέντα για τις αποκαλύψεις στις υποκλοπές και τις «στημένες» ερωτήσεις στην εξεταστική

«Ο εισαγγελέας λέει ότι προέκυψε κίνδυνος για το πολίτευμα», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, αναφερόμενος στις εξελίξεις στη δίκη για τις υποκλοπές

Σύνταξη
Γιώργος Λιάγκας, Eurovision και Ισραήλ: H μισή Ευρώπη είναι εναντίον σας και ασχολείστε με το αν η Evangelia έκλεψε το Hava Nagila
Βίντεο 07.02.26

Γιώργος Λιάγκας, Eurovision και Ισραήλ: H μισή Ευρώπη είναι εναντίον σας και ασχολείστε με το αν η Evangelia έκλεψε το Hava Nagila

Σάλος προκλήθηκε μετά από κατηγορίες από το Ισραήλ ότι το τραγούδι Παρέα της Evangelia θυμίζει το παραδοσιακό Hava Nagila, ενώ σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα ακόμη και το καλλιτεχνικό της όνομα θεωρείται ότι παραπέμπει στο εβραϊκό τραγούδι

Σύνταξη
Αυτό αποκάλυψε ο Ντοκ Ρίβερς για την υπόλοιπη σεζόν του Γιάννη Αντετοκούνμπο
Μπάσκετ 07.02.26

Αυτό αποκάλυψε ο Ντοκ Ρίβερς για την υπόλοιπη σεζόν του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Κανονικά θα αγωνιστεί στην υπόλοιπη σεζόν των Μιλγουόκι Μπακς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όταν θα επιστρέψει από τον τραυματισμό του, όπως τόνισε ο προπονητής του, Ντοκ Ρίβερς.

Σύνταξη
Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για την «Ιθάκη» και την ανάγκη νέας Μεταπολίτευσης
Στα Γιάννενα ο 4ος σταθμός 07.02.26 Upd: 12:08

Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για την «Ιθάκη» και την ανάγκη νέας Μεταπολίτευσης

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το βιβλίο του «Ιθάκη» στα Γιάννενα και αυτή τη φορά, σύμφωνα με πληροφορίες, θα κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιστροφή της «ερημοποίησης» της ελληνικής υπαίθρου και θα θέσει ακόμη πιο καθαρά το πολιτικό διακύβευμα της εποχής και φυσικά του νέου κόμματος που θα εκφράσει τη Δημοκρατική Παράταξη.

Σύνταξη
«Την έκανα follow, μπορείτε να κοιμηθείτε»: Τίτλοι τέλους στην κόντρα Μαίρη Συνατσάκη- Κατερίνα Καινούργιου
«Μην την ενοχλήσουμε» 07.02.26

«Την έκανα follow, μπορείτε να κοιμηθείτε»: Τίτλοι τέλους στην κόντρα Μαίρη Συνατσάκη- Κατερίνα Καινούργιου

«Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα, αλλά εγώ πάντως το follow το έχω κάνει και της στέλνω συνέχεια τις ευχές μου», δήλωσε μεταξύ άλλων η Μαίρη Συνατσάκη για την Κατερίνα Καινούργιου

Σύνταξη
Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ έδωσαν τελεσίγραφο σε Ουκρανία και Ρωσία να τερματίσουν τον πόλεμο μέχρι τον Ιούνιο
Δηλώσεις Ζελένσκι 07.02.26

Τελεσίγραφο των ΗΠΑ σε Ουκρανία και Ρωσία να τερματίσουν τον πόλεμο μέχρι τον Ιούνιο

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι εάν η προθεσμία των ΗΠΑ δεν τηρηθεί, ο Ντόναλντ Τραμπ θα ασκήσει πίεση και στις δύο πλευρές

Σύνταξη
Βιολάντα: Κατασκευαστικό λάθος φαίνεται να ευθύνεται για την έκρηξη – Χωρίς έλεγχο για 12 χρόνια οι σωληνώσεις
Νέες πληροφορίες 07.02.26

Κατασκευαστικό λάθος φαίνεται να ευθύνεται για την έκρηξη στη Βιολάντα - Χωρίς έλεγχο για 12 χρόνια οι σωληνώσεις

Εκτός κάδρου φαίνεται πως βγαίνει το σενάριο διάβρωσης των σωληνώσεων λόγω της κακοκαιρίας Ντάνιελ στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

Σύνταξη
Φάμελλος: Ρουσφέτια, υποκλοπές και σκάνδαλα διαβρώνουν την εμπιστοσύνη προς την πολιτική και τους θεσμούς
Συνάντηση με Κουτσόλαμπρο 07.02.26

Φάμελλος: Ρουσφέτια, υποκλοπές και σκάνδαλα διαβρώνουν την εμπιστοσύνη προς την πολιτική και τους θεσμούς

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, συναντήθηκε με τον πρόεδρο του ΔΣΑ, Ανδρέα Κουτσόλαμπρο - Τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει πραγματοποιήσει «βάναυσες και πολλαπλές καταπατήσεις του Συντάγματος»

Σύνταξη
Φοινικούντα: Αγωγή από την αδελφή του 68χρονου θύματος για να κηρυχθεί ανάξιος κληρονόμος ο ανιψιός
Διπλό φονικό 07.02.26

Αγωγή από την αδελφή του 68χρονου που εκτελέστηκε στη Φοινικούντα για να κηρυχθεί ανάξιος κληρονόμος ο ανιψιός

Η υπόθεση αφορά τη διαθήκη που φέρεται να συνέταξε το θύμα και ιδιοκτήτης του κάμπινγκ στη Φοινικούντα τρεις ημέρες πριν από τη δολοφονία του, παρουσία τριών μαρτύρων

Σύνταξη
Μετά τις αποδοκιμασίες πριν λίγες εβδομάδες, ξανά αποθέωση για τον Αντετοκούνμπο στο Μιλγουόκι (vids)
Μπάσκετ 07.02.26

Μετά τις αποδοκιμασίες πριν λίγες εβδομάδες, ξανά αποθέωση για τον Αντετοκούνμπο στο Μιλγουόκι (vids)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο γήπεδο των Μπακς μετά την οριστική παραμονή του και το κοινό του Μιλγουόκι τον αποθέωσε ξανά...

Σύνταξη
Mega-Cancel: Το προσωπικό του πρώην πρίγκιπα Άντριου αρνείται να εργαστεί για αυτόν στη σκιά του σκανδάλου Έπσταϊν
Διαπόμπευση 07.02.26

Mega-Cancel: Το προσωπικό του πρώην πρίγκιπα Άντριου αρνείται να εργαστεί για αυτόν στη σκιά του σκανδάλου Έπσταϊν

Από την αποχώρηση από το Royal Lodge μέχρι τη μοναχική εγκατάσταση στο Σάντριγχαμ, ο άλλοτε πρίγκιπας Άντριου αντιμετωπίζει κοινωνική και οικογενειακή απομόνωση, καθώς νέα έγγραφα για την υπόθεση Έπσταϊν επαναφέρουν το όνομά του στο επίκεντρο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τα επόμενα βήματα και ο κίνδυνος απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας
Πολιτική 07.02.26

Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τα επόμενα βήματα και ο κίνδυνος απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας

Τα άρθρα στα οποία εμπίπτουν οι κατηγορίες για κατασκοπεία που βαρύνουν το Σμήναρχο, ο ρόλος του Υπουργείου Εξωτερικών, οι αναφορές Δένδια, τα κενά ασφαλείας και οι εξελίξεις που αναμένονται τις επόμενες μέρες.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Ρονάλντο συνέχισε την «απεργία» του και ο κόσμος της Αλ Νασρ τον στήριξε (pics)
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Ο Ρονάλντο συνέχισε την «απεργία» του και ο κόσμος της Αλ Νασρ τον στήριξε (pics)

Η κόντρα του Κριστιάνο Ρονάλντο με τη Saudi Pro League συνεχίζεται, ο Πορτογάλος απείχε και από δεύτερο σερί ματς, κατά το οποίο ο κόσμος της Αλ Νασρ στάθηκε μαζικά στο πλευρό του σηκώνοντας πλακάτ με το «7».

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο