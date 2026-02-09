Ανακοινώθηκε η επιτροπή διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ – Όλα τα ονόματα

Ανακοινώθηκαν τα 44 ονόματα που συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, όπου περιλαμβάνονται πρώην βουλευτές, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και συνδικαλιστές.

Τα ονόματα ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε στη Χαριλάου Τρικούπη, για τη νέα επιτροπή «Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης» από τον επικεφαλής της επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστα Σκανδαλίδη, τον γραμματέα της ΚΟΕΣ Γιάννη Βαρδακαστάνη και τον εκπρόσωπο Τύπου Κώστα Τσουκαλά.

Μεταξύ των ονομάτων που συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ είναι οι πρώην υπουργοί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Πανούσης και Μάρκος Μπόλαρης, όπως και πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του ΠΑΣΟΚ που είχαν απομακρυνθεί από τη Χαριλάου Τρικούπη. Ακόμη, ανακοινώθηκε το πρώην μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Ζωή Καρκούλια.

Τον λόγο έλαβε πρώτος στη συνέντευξη Τύπου ο εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Τσουκαλάς. «Το ρεύμα συσπείρωσης γύρω από το ΠΑΣΟΚ το οποίο καταγράφεται και το οποίο, αφενός είναι μόνο η αρχή, αφετέρου είναι ένα ψήγμα της γενικότερης εικόνας όπου και στις περιφερειακές συνδιασκέψεις και σε όλη την Ελλάδα παρατηρείται ένα κλίμα συσπείρωσης του δημοκρατικού κόσμου γύρω από το ΠΑΣΟΚ, είναι και η απάντηση σε όλη την προπαγάνδα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία προσπαθεί να βάλει ψευτοδιλήμματα για τις επόμενες εκλογές», υπογράμμισε.

Δείτε τη συνέντευξη Τύπου:

Στη συνέχεια ο επικεφαλής της επιτροπής διεύρυνσης, Κώστας Σκανδαλίδης, επισήμανε, μεταξύ άλλων, πως «είναι η αρχή της προσπάθειας και πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί, που θέλουν να μπουν σε αυτήν τη διαδικασία και απλά εμείς δίνουμε ένα γεωγραφικό και κλαδικό και ευρύτερο στίγμα. Η επιτροπή που σήμερα θα ανακοινώσουμε, είναι μια επιτροπή που θα αναλάβει κεντρικά να υλοποιήσει αυτόν το ρόλο.». Έθεσε ως στόχο η δόμηση των επιτροπών να γίνει ανά περιφέρεια.

«Ο στόχος είναι η Συμπαράταξη δυνάμεων, που στοχεύουν στην ανασυγκρότηση της μεγάλης δημοκρατικής και προοδευτικής παράταξης. Ήδη εκατοντάδες στελέχη σε ολόκληρη τη χώρα έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στην προσπάθεια. Γι’ αυτό το πρώτο μέλημα της επιτροπής που συγκροτούμε σήμερα, είναι να οργανώσει και στις 13 περιφέρειες αντίστοιχα- Επιτροπές Συμπαράταξης και Διεύρυνσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το ΠΑΣΟΚ προσκαλεί πρόσωπα από όλους τους κοινωνικούς χώρους, να συμβάλλουν στη διαμόρφωση και την ευρύτερη δυνατή δημοσιοποίηση των θέσεων του Κινήματος ενόψει του Συνεδρίου και την πορεία προς τις εκλογές», τόνισε ο κ. Σκανδαλίδης, γνωστοποιώντας τα ονόματα που συντάσσονται με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

Από την πλευρά του, ο γραμματέας της ΚΟΕΣ, Γιάννης Βαρδακαστάνης επισήμανε πως η επιτροπή που ανακοινώθηκε είναι «αυτό που πραγματικά πρέπει να κρατήσετε από τη σημερινή συνέντευξη είναι ότι η επιτροπή που ανακοινώθηκε μόλις πριν από τον Κώστα Σκανδαλίδη είναι η μήτρα ενός μεγάλου ρεύματος, που θα μας φέρει σε πλήρη στοίχιση με το αίτημα της ελληνικής κοινωνίας για πολιτική αλλαγή και για την επίτευξη του στόχου μας: το ΠΑΣΟΚ πρώτο έστω με μία ψήφο».

Αναλυτικά τα ονόματα:

Αλαχιώτης Σταμάτης, καθηγητής Πανεπιστημίου, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Πάτρας

Ανδρούτσου Μαρία, πρώην Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης, Επιχειρηματίας, πρώην Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ

Βούλγαρης Αλέκος, πρώην Δήμαρχος Βόλου, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός

Γεννιά Γεωργία, πρώην Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ

Δημητρουλόπουλος Παναγιώτης, πρώην Νομάρχης, πρώην Βουλευτής

Δριβελέγκας Αντώνης, Πανεπιστημιακός, γιατρός

Ζαρωτιάδης Γρηγόρης, Πανεπιστημιακός ΑΠΘ

Ζήση Ροδούλα, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός

Θεοχάρη Μαρία, πρώην Βουλευτής

Καλογήρου Γιάννης, Πανεπιστημιακός

Καραγιάννης Γιάννης, πρώην Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Οικονομολόγος

Καραχάλιος Κώστας, οικονομολόγος, πρώην μέλος Κίνησης ΠΡΑΤΤΩ

Καρκούλια Ζωή, Δημ. Υπάλληλος – Αριστερή πρωτοβουλία

Λαζαρίδης Λάζαρος, Μηχανολόγος μηχανικός

Λαμνάτος Κώστας, Χημικός μηχανικός

Λογοθέτης Βασίλης, Πανεπιστημιακός

Μαδεμλής Νίκος, Υπάλληλος ΔΕΗ , πρώην Γρ. Νεολαίας ΠΑΣΟΚ

Μαμέλης Κώστας, Δικηγόρος, πρώην Γρ. Ν.Ε. Θεσσαλονίκης

Μαρκούλης Αντώνης, Δικηγόρος, πρώην Υποψήφιος ΣΥΡΙΖΑ

Μπόλαρης Μάρκος, πρώην Βουλευτής, πρώην Υπουργός

Μπρέμπου Γωγώ, ηθοποιός

Ντάγκας Δημοσθένης, Εκπαιδευτικός

Οικονόμου Νίκος, Πολιτικός Μηχανικός

Ορφανός Μιχάλης, Δικηγόρος

Παλαιογιάννης Σπύρος, Χημικός

Πανούσης Γιάννης, Πανεπιστημιακός, πρώην Υπουργός

Παπαθεοδώρου Θόδωρος, Πανεπιστημιακός, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός

Παπαμάρκου Γιώργος, Υπάλληλος ΟΤΕ

Παπαμιχαήλ Σωτήρης, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Αγ. Παρασκευής

Περράκης Στέλιος, Πανεπιστημιακός

Ρέμελης Κώστας, Πανεπιστημιακός, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Θράκης

Σακελλίων Γιώργος, Γιατρός, πρώην Γ.Γ. Νέας Γενιάς

Σμυρλής Χρήστος, Οδοντίατρος, πρώην Βουλευτής

Σταθόπουλος Θεοφάνης, πρώην Πρ. Ομοσπ. Εργαζομένων Τσιμέντων Ελλάδος

Σφηκάκης Πέτρος, Δικηγόρος, πρώην Γ.Γ. Νέας Γενιάς

Τάτσης Άγης, Δικηγόρος

Τζιόλας Λευτέρης, Στέλεχος Επιχειρήσεων, πρώην βουλευτής, πρώην Υφυπουργός

Τσακλίδης Γιάννης, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός

Τσιαούση Ελένη, πρώην Βουλευτής

Τσιρίδης Λευτέρης, Πανεπιστημιακός, γιατρός

Φραγκούλης Μανώλης, Πανεπιστημιακός

Χατζημιχάλης Φώτης, Επιχειρηματίας, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός

Χάτζιου Τζούλιαν, πρώην μέλος Κ.Σ. Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ

Για το έργο της Επιτροπής, το ΠΑΣΟΚ διατάσσει πανελλαδικά στελέχη του, κατά τομέα και γεωγραφικό χώρο.

Στην Επιτροπή συμμετέχουν κεντρικά στελέχη από τον πολιτικό και κοινωνικό χώρο.

Σκανδαλίδης Κώστας

Κωνσταντόπουλος Δημήτρης – υπεύθυνος Αυτοοργάνωσης

Αργύρης Βαγγέλης – πρώην στελέχη, πρώην βουλευτές

Μαργαρίτης Θόδωρος – Ανανεωτική αριστερά

Γεωργάτος Γεράσιμος – Ανανεωτική αριστερά

Πόντας Απόστολος – Πρόεδρος ΕΔΕΜ

Εδιάρογλου Ρούλης – Κινήσεις πολιτών (Βόρεια Ελλάδα)

Χλωμούδης Κώστας – Κινήσεις πολιτών (Νότια Ελλάδα)

Κατσικάρης Δημήτρης – Περιφερειακή αυτοδιοίκηση

Δανιηλίδης Σίμος – Τοπική αυτοδιοίκηση

Τσούμας Γιώργος – Νεολαία

Μερεντίτη Σούλα – Γυναικείες οργανώσεις

Καββαθάς Γιώργος – Επιμελητήρια – Επιχειρήσεις

Μότσιος Γιώργος – Συνδικαλιστικός χώρος