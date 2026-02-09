ΠΑΣΟΚ: Ανακοινώνεται η επιτροπή Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης – Ποιοι «επαναπατρίζονται» από ΣΥΡΙΖΑ

Με τη «μάχη» της διεύρυνσης να μπαίνει σε πρώτο πλάνο στο ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιδιώκει ένα άλμα προς τα εμπρός με στόχο να καλυφθεί γοργά- όσο είναι εφικτό- το χαμένο έδαφος που δημιουργήθηκε από τις εσωκομματικές συγκρούσεις και τη δημοσκοπική «καθίζηση».

Η Χαριλάου Τρικούπη φαίνεται πως «ποντάρει» πολλά στη νέα επιτροπή «Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης» που θα ανακοινωθεί σήμερα. Ο επικεφαλής της επιτροπής Κώστας Σκανδαλίδης και ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς θα παραχωρήσουν στις 11.30 το πρωί, στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, σχετική συνέντευξη Τύπου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τριάντα και πλέον πρόσωπα που θα στελεχώσουν την επιτροπή Σκανδαλίδη σηματοδοτούν τον «επαναπατρισμό» εκατοντάδων στελεχών στο ΠΑΣΟΚ. Πρόκειται για στελέχη που τα «πέτρινα» χρόνια των μνημονίων αποχώρησαν από τη Χαριλάου Τρικούπη. Μάλιστα, αρκετά από αυτά αποφάσισαν να διαβούν την πόρτα της Κουμουνδούρου και να στοιχηθούν με τον Αλέξη Τσίπρα όταν ο ΣΥΡΙΖΑ πρωταγωνιστούσε στις πολιτικές εξελίξεις.

Πλέον, για αρκετούς και αρκετές τα πράγματα έχουν αλλάξει. Στην πράξη η σύνθεση της επιτροπής επιβεβαιώνει αυτό το οποίο έχει καταστήσει σαφές ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ: Οι πόρτες του κόμματος είναι ανοιχτές και δεν υπάρχει «face control».

Ο επαναπατρισμός και οι μεταγραφές

Ο Νίκος Ανδρουλάκης φαίνεται πως επιμένει στο «άνοιγμα» προς τα αριστερά του ΠΑΣΟΚ. Στη νέα ομάδα «κρούσης» της Χαριλάου Τρικούπη δεν αποκλείεται να υπάρξουν και ονόματα έκπληξη. Τις τελευταίες ημέρες πληθαίνουν οι φήμες για τον πρώην υπουργό Προστασίας του Πολίτη επί κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα, Γιάννη Πανούση αλλά και τον πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Σεβαστάκη.

Επιπλέον, στο ΠΑΣΟΚ πρόκειται να επιστρέψει και η Ζωή Καρκούλια, έμπειρο οργανωτικό στέλεχος που βρέθηκε για χρόνια δίπλα στο ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ, στον αείμνηστο Γιώργο Παναγιωτακόπουλο. Η ίδια βρέθηκε κατά το πρόσφατο παρελθόν στον ΣΥΡΙΖΑ στο οποίο μάλιστα διατέλεσε μέλος της Πολιτικής Γραμματείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, «κρούση» στην κ. Καρκούλια έγινε και από το περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα με την ίδια ωστόσο να επιλέγει να «στρατευτεί» με τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Ένα ακόμη πρόσωπο, που προέρχεται από τα «σπλάχνα» του Κινήματος είναι ο πρώην Γραμματέας της νεολαίας του κόμματος, τα χρόνια της «πράσινης» κυριαρχίας, Νίκος Μαδεμλής. Είχε ενταχθεί στον ΣΥΡΙΖΑ όταν ο κ. Τσίπρας δημιούργησε την Προοδευτική Συμμαχία.

Προς τη Χαριλάου Τρικούπη κατευθύνεται επίσης ο πρώην βουλευτής της Κουμουνδούρου Γιώργος Κυριακόπουλος από την Αχαΐα, που αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούνιο του 2025.

Μεταξύ των ονομάτων που αναμένεται να ανακοινωθούν εκτός απροόπτου θα είναι και αυτό του προερχόμενου από την Κίνηση «Πράττω» του Νίκου Κοτζιά, Κώστας Καραχάλιος. Παράλληλα, από τη Χαριλάου Τρικούπη έχουν προσεγγίσει τον δικηγόρο Άγη Τάτση και τον πρώην υπουργό Μάρκο Μπόλαρη. Ο ίδιος προέρχεται από το κόμμα του Ανδρέα Παπανδρέου αλλά συμμετείχε στις κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα.

Στη νέα επιτροπή του ΠΑΣΟΚ θα ανακοινωθεί ο Βασίλης Λογοθέτης. Είναι ακαδημαϊκός δάσκαλος στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και κατά το παρελθόν διατέλεσε μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ. Στη Χαριλάου Τρικούπη επιστρέφει από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο συνδικαλιστής Γιώργος Παπαμάρκου.

Σε δεύτερο χρόνο οι βουλευτές

Υπενθυμίζεται ότι η επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης δεν θα στελεχωθεί από εν ενεργεία βουλευτές. Οι νέες «μεταγραφές» σε κοινοβουλευτικό επίπεδο θα ανακοινωθούν σε δεύτερο χρόνο.

Πάντως, μέχρι στιγμής δεν διαψεύδονται οι πληροφορίες που θέλουν τη βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Νίνα Κασιμάτη και τον πρώην ΥΠΕΘΑ και ανεξάρτητο πλέον Ευάγγελο Αποστολάκη να βρίσκονται ένα βήμα πριν την πόρτα της Χαριλάου Τρικούπη.

Προνομιακές σχέσεις με το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη διατηρεί και ο Ευρωβουλευτής, Νικόλας Φαραντούρης. Μάλιστα, το Σάββατο διοργάνωσε εκδήλωση για τα κόκκινα δάνεια με τη συμμετοχή του Κώστα Τσουκαλά.

Σύμφωνα με πηγές, το ΠΑΣΟΚ ασκεί «πρέσινγκ» και προς τον Θάνο Μωραΐτη, πρώην υφυπουργό και πρώην βουλευτή του κόμματος, που βρέθηκε μέσω της Προοδευτικής Συμμαχίας στον ΣΥΡΙΖΑ. Είχε διατελέσει διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος επί ηγεσίας Στέφανου Κασσελάκη. Αν και υπάρχουν ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, ο ίδιος προς το παρόν φαίνεται να παρακολουθεί τις εξελίξεις χωρίς να δείχνει στην παρούσα φάση διατεθειμένος να επανενταχθεί οργανικά στο ΠΑΣΟΚ.

Ανοιχτούς Διαύλους επικοινωνίας διατηρεί η Χαριλάου Τρικούπη και με άλλους βουλευτές, όπως ο Γιάννης Σαρακιώτης και η Γιώτα Πούλου, η οποία βέβαια παραμένει στο Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη.