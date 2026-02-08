newspaper
Γερουλάνος: «Το ΠΑΣΟΚ είναι η προοδευτική δύναμη που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα στην Ελλάδα»
08 Φεβρουαρίου 2026, 13:30

Γερουλάνος: «Το ΠΑΣΟΚ είναι η προοδευτική δύναμη που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα στην Ελλάδα»

«Το ΠΑΣΟΚ έχει και την ιστορία και τις προτάσεις και τα στελέχη, για να πείσουμε ότι μπορούμε αν θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά σαν χώρα», σημείωσε ο Γερουλάνος

SuperAgers: Το γενετικό πλεονέκτημα που κρατά το μυαλό «ξυράφι» στα 80

SuperAgers: Το γενετικό πλεονέκτημα που κρατά το μυαλό «ξυράφι» στα 80

Spotlight

«Το ΠΑΣΟΚ είναι η μεταρρυθμιστική προοδευτική δύναμη που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα στην Ελλάδα» είπε σήμερα ο Παύλος Γερουλάνος, ενώ δήλωσε ότι στη Χαριλάου Τρικούπη, είναι έτοιμη για πρόωρες εκλογές.

Μιλώντας για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ότι «θα πρέπει να είναι ουσιαστικό και να ακουστούν όλες οι φωνές, ενώ επανέλαβε ότι δεν τίθεται θέμα ηγεσίας.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αναφέρθηκε και στο θέμα των Τεμπών αλλά και στο κόμμα Καρυστιανού και στα όσα είπε η ίδια για το ναυάγιο στη Χίο. Για το μεν πρώτο είπε ότι «Κυβέρνηση, θέλει να διχάσει την κοινωνία» ενώ για την Μαρία Καρυστιανού είπε ότι «Θα κριθεί από τον πολιτικό της λόγο ως κόμμα, όχι ως πρόσωπο».

Δείτε όλα όσα είπε στο Mega και στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι»:

Για το πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο

«Σε οποιαδήποτε σύγχρονη χώρα περιμένεις το εισαγγελικό πόρισμα, περιμένεις την ΕΔΕ και η πολιτική συζήτηση ξεκινάει τότε. Και ο λόγος που γίνεται αυτό είναι διότι για να βγουν αυτά τα πορίσματα, ειδικοί άνθρωποι πηγαίνουν εκεί προσπαθώντας να καταλάβουν τι ακριβώς έγινε. Θα ρωτήσουν το λιμενικό, θα ρωτήσουν οποιονδήποτε άλλον. Εδώ πάμε να προλάβουμε.

»Στέλνουμε δηλαδή γράμματα στη δικαιοσύνη, πράγματα για να τους πούμε «εγώ έτσι τα βλέπω, κι αν τα δεις αλλιώς να ξέρεις ότι θα έχεις να κάνεις μαζί μου». Αυτό είναι πολιτικά εξαιρετικά ανώριμο και είναι χαρακτηριστικό μιας χώρας όπου το πολιτικό σύστημα προσπαθεί να πάρει αξιοπιστία πριν λειτουργήσουν οι θεσμοί μέσα στη χώρα. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο πρόβλημα.

»Για μένα δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτή τη στιγμή ούτε να αγιοποιήσουμε, ούτε να δαιμονοποιήσουμε ένα λιμενικό, το οποίο έχει μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά να κάνει. Πριν λοιπόν αποφασίσουμε αν κάτι είναι λάθος ή έγκλημα, ας αφήσουμε το πόρισμα να βγει και ανάλογα να πάρουμε τα μέτρα που πρέπει να πάρουμε για να διορθώσουμε αυτό που γίνεται», είπε αρχικά.

«Η κυβέρνηση θέλει να διχάσει την κοινωνία»

Αναφορικά με τα Τέμπη, ο κ. Γερουλάνος είπε: «Έχουμε και το ιστορικό και των Τεμπών, όπου εκεί πέρα ενώ υπήρχαν πάρα πολλά – εκτός από την τιμωρία των υπευθύνων – υπήρχαν και πάρα πολλά πολιτικά μαθήματα τα οποία οφείλαμε να μάθουμε και τα οποία βεβαίως, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, έχουν κουκουλωθεί και δεν θα μάθουμε ποτέ τι έγινε πραγματικά.

»Και δεν θα μάθουμε από κει, πώς θα βάζουμε τους σωστούς ανθρώπους στη σωστή θέση, δεν θα μάθουμε τι γίνεται με τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων όπως είναι αυτά που έγιναν με την 717, δεν θα μάθουμε ποτέ γιατί η εξουσία δεν ακούει τους από «κάτω». Αν δεν βλέπουμε την αλήθεια, δεν διορθώνουμε κι αυτά που χρειάζεται στην πολιτική για να μπορέσουμε να πάμε αυτή τη χώρα μπροστά.

»Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο την ΕΔΕ που ασκεί το Λιμενικό και την εισαγγελική έρευνα. Δεν έχουμε να χάσουμε απολύτως τίποτα από ειδικούς οι οποίοι μπορούν να πάνε εκεί, να ρωτήσουν τι έγινε και να χτίσουν μία εικόνα στα οποία κάποια πράγματα θα λυθούνε και κάποια πράγματα θα μείνουν ως ερωτήματα.

»Η κυβέρνηση θέλει να διχάσει την κοινωνία για να κρατήσει το δικό της το κομμάτι συμπαγές. Αυτό είναι καταστροφικό σε μια χώρα. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να μιλήσω για συγκάλυψη. Δεν σημαίνει συγκάλυψη εγκλήματος απαραιτήτως, σημαίνει όμως συγκάλυψη του τι έγινε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δικαιώνει όλους τους αγώνες οι οποίοι γίνονται για διαφάνεια, είτε αυτές είναι από τους γονείς που θέλουν να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι και όχι αδίκως, αλλά και η πολιτική δουλειά που πρέπει να γίνει μέσα στο κοινοβούλιο για να δούμε τι έγινε λάθος. Αυτό το οποίο έγινε στα Τέμπη είναι πολύ χαρακτηριστικό της προσπάθειας που έγινε να μην τιμωρηθούν και να μην απαντηθούν τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν».

«Έχουμε ένα τεράστιο έλλειμμα θεσμών – Να διορθώσουμε τα προβλήματα με τη Συνταγματική Αναθεώρηση»

Αναφορικά με την Συνταγματική Αναθεώρηση ο κ. Γερουλάνος τοποθετήθηκε ως εξής:

«Δεν λειτουργούν οι θεσμοί στην Ελλάδα. Υπάρχει η αίσθηση είναι ότι δεν υπάρχει πια θεσμός που λειτουργεί στην Ελλάδα. Καμιά φορά όταν το λέω χαριτολογώντας, ότι “ο μόνος θεσμός που λειτουργεί στην Ελλάδα είναι οι Εύζωνοι”. Είναι οι μόνοι, που ξέρουν τη δουλειά τους και την κάνουν. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε ένα τεράστιο έλλειμμα θεσμών και αν δεν γνωρίζουμε το έλλειμμα αυτό στην πραγματικότητα, δεν θα το διορθώσουμε. Όλοι οι θεσμοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή βάλλονται, πρέπει να τους ξαναδούμε απ’ την αρχή.

»Ή αν έχει μία αξία η συνταγματική αναθεώρηση η οποία ξεκίνησε τώρα, θα ‘ναι το να μπορέσουμε να δούμε πραγματικά ποια είναι τα προβλήματα στους θεσμούς και να τα διορθώσουμε. Διότι όσο δεν έχουμε θεσμούς, όσο έχουμε την κυριαρχία του ενός πρωθυπουργού όπως έχουμε αυτή τη στιγμή, τόσο ο κόσμος θα νιώθει ότι αντί να είναι ένας πολίτης ίσων ευκαιριών, θα είναι ένας πολίτης ο οποίος θα κρίνεται από το ποιον ξέρει. Όσο ζούμε σε μια κοινωνία λοιπόν που είμαστε πολίτες διαφορετικών κατηγοριών ανάλογα με την πρόσβασή μας, τόσο θα νιώθουμε ότι αυτή η δημοκρατία δεν λειτουργεί και θα την αμφισβητούμε. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι άκρα».

»Μία δημοκρατία εξελίσσεται. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε μία δημοκρατία η οποία φτιάχτηκε πριν από πολλές δεκαετίες και βλέπουμε ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλέον στην απαίτηση των πολιτών να συμμετέχουν πολύ πιο ενεργά. Η απόσταση μεταξύ της πολιτικής και των πολιτών, είναι αυτή που σου λέει ότι «παιδιά ή θα αλλάξετε ή θα ψάξω κάτι εντελώς διαφορετικό». Και εκεί νομίζω είναι η μεγάλη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Για να αλλάξουμε όμως, πρέπει να δημιουργήσουμε τους θεσμούς».

«Η Μ. Καρυστιανού θα κριθεί από τον πολιτικό της λόγο ως κόμμα, όχι ως πρόσωπο»

Όπως υπογράμμισε ο Παύλος Γερουλάνος: «Δεν θα σχολιάσω την κυρία Καρυστιανού, διότι ακόμα θεωρώ ότι μέχρι να κάνει κάποιος ένα κόμμα είναι ένας άνθρωπος με τις απόψεις του, είναι μία μητέρα η οποία αγωνίζεται για αυτό το οποίο της έχει συμβεί. Θα κριθεί από τον πολιτικό της λόγο ως κόμμα, όχι ως πρόσωπο. Προσπαθώ να είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτά τα πράγματα γιατί αλλιώς γίνεται προσωποποίηση στην πολιτική, και αν ξέρω κάτι για την πολιτική είναι ποτέ μην προσωποποιείς πολιτικά θέματα και ποτέ μην πολιτικοποιείς προσωπικά θέματα».

«Να μπορούν οι εξουσίες να αλληλοελέγχονται»

«Εγώ ξέρω ένα πράγμα: Ότι αν θέλουμε μία πραγματικά μεταρρυθμιστική δύναμη να αλλάξει τα πράγματα στην Ελλάδα και να το κάνει προς μία προοδευτική κατεύθυνση, ο μόνος φορέας που μπορεί να το κάνει αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ.

»Και οι προτάσεις τις οποίες φέρνει, είτε είναι με το πρόγραμμά του, είτε είναι για τη συνταγματική αναθεώρηση. Πιστεύω ότι είναι ώρα να ξαναπάμε στις εποχές που ένα προοδευτικό κόμμα με μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Το ΠΑΣΟΚ κατά καιρούς έχει περάσει εξουσίες σε άλλους φορείς. Γιατί εδώ το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα είναι ότι όλα πηγάζουν από μία αρχή εξουσίας. Αυτό το οποίο πρέπει να λειτουργεί στη χώρα είναι να μπορούν οι εξουσίες να αλληλοελέγχονται. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη συμμετοχή του πολίτη και αυτό σημαίνει και θεσμοί οι οποίοι λειτουργούν και στις συλλογικότητες», σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ».

«Να πείσουμε τους πολίτες ότι οι προτάσεις μας είναι αυτές που θα πάνε τη χώρα μπροστά»

«Αυτό το οποίο γνωρίζουμε πολύ καλά είναι ότι για κάθε ψηφοφόρο προοδευτικό που έρχεται στην κάλπη, υπάρχουν τουλάχιστον τρεις που μένουν εκτός κάλπης και μένουν στο σπίτι τους. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν εμπιστευθεί το ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν, μπορεί να πήγανε προς τον κύριο Τσίπρα όταν άκουγαν ότι είναι ο Παπανδρέου του μέλλοντος και απογοητεύτηκαν, μπορεί να πήγαν στον κύριο Μητσοτάκη όταν ένιωθαν ότι μπορεί να είναι αυτός ένας προοδευτικός πολιτικός, απογοητεύτηκαν, γύρισαν σπίτι τους.

»Γι’ αυτό η δουλειά η δική μας είναι να τους πείσουμε ότι το πρόγραμμά μας και οι προτάσεις μας είναι αυτές που μπορούν να πάνε τη χώρα μπροστά. Μιλάω για ανθρώπους οι οποίοι θα κρίνουν τα κόμματα στην κάλπη – μάλλον πριν από τις εκλογές – και θα πουν ότι εγώ είμαι διατεθειμένος εδώ να δώσω την εμπιστοσύνη μου. Εκεί, πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει και την ιστορία και τις προτάσεις και όλα όσα χρειαζόμαστε, τα στελέχη, για να πείσουμε ότι αν θέλουμε μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά σαν χώρα», σημείωσε συμπληρωματικά.

«Δεν τίθεται θέμα ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, ούτε θα τεθεί στο συνέδριο»

Ερωτηθείς αν θα τεθεί θέμα ηγεσίας στο επόμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, είπε: «Όχι βέβαια. Το συνέδριο δεν είναι ούτε συνέδριο αμφισβήτησης, το συνέδριο δεν είναι ούτε θέμα αμφισβήτησης και δεν πρέπει να είναι και συνέδριο φιέστας. Για να μπούμε στην προεκλογική περίοδο σωστά και με μία δυναμική, νομίζω ότι το συνέδριο πρέπει να είναι ένα συνέδριο ουσίας και κοινωνίας, όπου θα μπορούν να εκπροσωπηθούν πολλές φωνές, να ακουστούν φωνές, να γίνει η ζύμωση που πρέπει, να λυθούνε θέματα τα οποία ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα πάντα έχει και με αυτά τα θέματα που θα λυθούν, να πάμε δυναμικά στις εκλογές».

«Η συγκυβέρνηση με τη ΝΔ θα είναι κακή για το ΠΑΣΟΚ αλλά και τη χώρα»

Για το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης: «Η συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι μόνο κακή για το ΠΑΣΟΚ. Είναι κάκιστη για τη χώρα. Και θα εξηγήσω γιατί: Και στην Ελλάδα αλλά και οπουδήποτε στην Ευρώπη έχουμε δει να γίνονται τέτοιου είδους συμμαχίες, το αποτέλεσμα είναι να γεννηθούν και να δυναμώσουν αντιδραστικές φωνές οι οποίες μετά αξιοποιούν τις δυσκολίες της καθημερινότητας για να δυναμώσουν. Έτσι είδαμε να δυναμώνουν τα ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη, έτσι είδαμε να δυναμώνουν φωνές λαϊκισμού ακόμη και στην Αμερική.

«Τα άκρα αυτά, δεν πρόκειται την επόμενη μέρα να λύσουν θέματα. Να θυμίσω τη διαπραγμάτευση του κυρίου Βαρουφάκη στις Βρυξέλλες; Κόστισε στο κράτος πολύ. Ιστορικά οι μεγάλες παρατάξεις δεν ερχόντουσαν να συμπλεύσουν. Η ευθύνη του καθενός ήταν να μαζέψει το ασκέρι του. Λοιπόν, εμείς έχουμε μία δική μας ευθύνη να μιλήσουμε σ’ αυτόν τον προοδευτικό κόσμο που σήμερα δεν πάει στην κάλπη και να τον πείσουμε ότι έχουμε αυτά που χρειάζεται για να κυβερνήσουμε. Τα κόμματα είναι θεσμοί. Αν θέλουμε οι θεσμοί να λειτουργούν, πρέπει οι θεσμοί να αλλάζουν».

«Το ΠΑΣΟΚ λειτούργησε γρήγορα και αποτελεσματικά στο θέμα Παναγόπουλου»

Στην συνέχεια ο κ. Γερουλάνος σχολίασε και το ζήτημα που έχει ανακύψει με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο.

«Πρώτον, είναι μία πολύ δυσάρεστη υπόθεση, για πολλούς λόγους. Πάλι επειδή αμφισβητούνται οι θεσμοί και πάλι επειδή αμφισβητούνται κυρίως οι συλλογικότητες, που είναι το μόνο εργαλείο που έχουμε για να μπορέσουν οι πολίτες να έχουν μία φωνή πολύ πιο οργανωμένη. Όπως είναι τα εργατικά συνδικάτα, όπως είναι οι συνεταιρισμοί και τα λοιπά. Εάν δεν έχουμε αυτούς τους θεσμούς γερούς στη χώρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε και την πρόοδο που θέλουμε. Άρα αμέσως-αμέσως βάζει στο τραπέζι πολλά θέματα τα οποία είναι για μένα εξαιρετικά σημαντικά. Τώρα, τα κόμματα κρίνονται από το πώς αντιμετωπίζουν τέτοια θέματα.

»Μέσα σε ένα κόμμα το οποίο είναι πολυσυλλεκτικό, μπορεί να έχεις διάφορες περιπτώσεις. Το πώς αντιδράς σε αυτές, το αν προσπαθείς να συγκαλύψεις ή παίρνεις γρήγορες αποφάσεις, είναι αυτό που σε κρίνει. Η απόφαση του ΠΑΣΟΚ ήταν άμεση. Έκανε ακριβώς αυτό το οποίο ζητάμε να κάνει η Νέα Δημοκρατία με τα δικά της στελέχη όταν μπλέκονται σε τέτοιες περιπτώσεις. Και αυτό είναι νομίζω που μας διαφοροποιεί. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος σε ένα κόμμα, το οποίο εκπροσωπεί έναν τεράστιο αριθμό ανθρώπων, ότι όλοι θα συμπεριφέρονται πάντα σωστά. Το θέμα είναι ότι σαν κόμμα οφείλεις να έχεις διαδικασίες οι οποίες είναι πολύ γρήγορες, πολύ αποτελεσματικές και ξεκαθαρίζουν κατά πόσον ένας άνθρωπος μπορεί να έχει πράξει για τον εαυτό του ή για το κόμμα.

»Είναι η αντίδραση που ζητούμε να έχει κι η Νέα Δημοκρατία όταν δικά της στελέχη βρίσκονται σε ίδιο στοιχείο. Πάντα ελπίζουμε ότι ένα καινούριο κόμμα θα έχει, θα τα αφήσει όλα αυτά πίσω του και θα είναι μία ομάδα καταπληκτικών, αδιάφθορων ανθρώπων οι οποίοι θα πάρουν την εξουσία και δεν θα γίνει ποτέ τίποτα λάθος. Δεν συμβαίνει ποτέ αυτό», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Και συμπλήρωσε: «ο πολίτης βλέπει ότι αυτά τα συστήματα τα οποία έχουμε φτιάξει, τα έχουμε φτιάξει ακριβώς για να προστατεύουμε το πολιτικό σύστημα. Το πολιτικό σύστημα προστατεύεται από τα πάντα. Εδώ είδαμε τον πρωθυπουργό της χώρας να αλλάζει μια μυστική ψηφοφορία στη Βουλή σε φανερή για να προστατεύσει δύο υπουργούς, τους οποίους όχι εμείς, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε πει ότι πρέπει να διερευνηθεί. Όταν λοιπόν βλέπει ότι ένας πρωθυπουργός για να σώσει δύο βουλευτές του, δύο υπουργούς του, είναι έτοιμος να καταστρατηγήσει τις διαδικασίες του κοινοβουλίου, σου λέει δύο πράγματα: Ή διαλύστε το κοινοβούλιο ή φτιάξτε ένα κοινοβούλιο το οποίο επιτέλους θα αποδίδει ευθύνες εκεί που υπάρχουν.

»Η δικαιοσύνη έχει τον ρόλο που πρέπει να παίξει και εμείς τον δικό μας. Αυτό το οποίο λέμε εμείς είναι ότι η πολιτική αντιμετώπιση αυτού του θέματος πρέπει να είναι ακαριαία και πρέπει να είναι πάρα πολύ αποτελεσματική. Οποιοδήποτε τέτοιο γεγονός «λερώνει», επηρεάζει ένα κόμμα. Ο κόσμος θέλει να δει την αντίδραση για ένα τέτοιο ζήτημα. Το Σύνταγμα για μας στο ΠΑΣΟΚ, και για μένα προσωπικά, είναι ένα είναι ένα θέμα το οποίο είναι ύψιστης σημασίας. Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τεχνάσματα πολύ χαμηλού επιπέδου για έναν πρωθυπουργό ο οποίος θέλει να λέει ότι είναι μεταρρυθμιστής και θέλει να κάνει συνταγματική αναθεώρηση».

«Έχει κλείσει για μένα οποιοδήποτε θέμα ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ»

Στγο ερώτημα αν το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο το ΠΑΣΟΚ για πρόωρες εκλογές, είπε: «Το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο. Το ΠΑΣΟΚ αυτό που έχει να κάνει είναι να βγει έξω και να πει τι είναι αυτά που πρέπει να αλλάξουν στη χώρα και πώς θα τα αλλάξει. Εάν μέσα σε αυτό πείσει και ότι η ηγετική του ομάδα είναι μία ομάδα η οποία μπορεί να πάρει αυτά τα θέματα και να τα πάει ένα βήμα παρακάτω, νομίζω ότι θα κερδίσει την εμπιστοσύνη.

»Έχει κλείσει το θέμα της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ από την πλευρά μου. Τον πρόεδρο μας τον εκλέξαμε πριν από ενάμιση χρόνο. Θα δώσουμε τη μάχη που έχουμε να δώσουμε», σημείωσε ο κ. Γερουλάνος.

