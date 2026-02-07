Το πολιτικό «φλερτ» του ΠΑΣΟΚ με τον Νικόλα Φαραντούρη

Φουντώνουν τα σενάρια που θέλουν τον ανεξάρτητο ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη να βρίσκεται προ των πυλών της Χαριλάου Τρικούπη. Η συνύπαρξη του πρώην ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ με τον Κώστα Τσουκαλά σε πάνελ για τα κόκκινα δάνεια και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά μόνο τυχαία δεν πρέπει να θεωρηθεί.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου και σύμφωνα με πληροφορίες η «κρούση» προς τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ προκειμένου να συμμετάσχει στην εκδήλωση έγινε από τον ίδιο τον κ. Φαραντούρη.

Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο διάστημα ο Νικόλας Φαραντούρης τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας λόγω της διαγραφής του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Το πολιτικό του «φλερτ» με την Μαρία Καρυστιανού στάθηκε αρκετό, προκειμένου να εξέλθει της πόρτας της Κουμουνδούρου μια για πάντα. Ακολούθησε η δήλωση της πρώην προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών ότι δεν θα συνεργαστεί με εν ενεργεία πολιτικούς.

Οι «γέφυρες» με το ΠΑΣΟΚ

Παρά τις πρόσφατες εξελίξεις, οι εκδηλώσεις στις οποίες έχει συμμετάσχει αλλά και οι δηλώσεις του δείχνουν ότι επιθυμεί να κρατά ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη. Την περασμένη Τρίτη πραγματοποίησε κοινή εκδήλωση με τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Σάκη Αρναούτογλου με θέμα τους «Κλιματικούς Πρόσφυγες». Αντίστοιχα, τον Δεκέμβριο του 2025 διοργάνωσε εκδήλωση για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, στην οποία συμμετείχε και ο πρώην υπουργός Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, Φίλιππος Σαχινίδης.

Τον Νοέμβριο, ο κ. Φαραντούρης είχε στηρίξει δημόσια τον Νίκο Ανδρουλάκη για τη δήλωσή του περί «κουμπάρων» στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τότε, η Κυβέρνηση κατηγορούσε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για ψευδείς ισχυρισμούς και θεσμικό ολίσθημα.

Ο ευρωβουλευτής ακόμη και όταν βρισκόταν υπό την σκέπη του ΣΥΡΙΖΑ μιλούσε για όμορους χώρους και κοινή αφετηρία. Επιπλέον, με έμμεση αλλά σαφή αναφορά στον Ανδρέα Παπανδρέου είχε αναφερθεί σε τρεις άξονες πάνω στους οποίους θα πρέπει να κινηθεί μία αξιόπιστη προοδευτική κυβερνητική δύναμη. Συγκεκριμένα, είχε μιλήσει για το τρίπτυχο «Εθνική ανεξαρτησία και κυριαρχία- Δικαιοσύνη και κοινωνική δικαιοσύνη- Περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή».

Πάντως, ο κ. Φαραντούρης υποστηρίζει ότι «δεν σκοπεύει να είναι υποψήφιος με κάποιο κόμμα στις ερχόμενες εθνικές εκλογές», υπενθυμίζοντας ότι «η θητεία του λήγει τον Σεπτέμβρη του 2029». Βέβαια, τόνισε δε ότι «συζητά θεσμικά και σε δημόσια θέα και όχι σε κλειστά δωμάτια και πίσω από κομματικά παραβάν».

Tσουκαλάς: Χρειαζόμαστε λύσεις με κοινωνικό πρόσημο

Από τη Χαριλάου Τρικούπη έχουν ξεκαθαρίσει ότι οι «πόρτες» του ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτές για στελέχη άλλων κομμάτων, εφόσον αυτά συμφωνούν με τις προγραμματικές θέσεις και τις αρχές του κόμματος. Ως προς τον Νικόλα Φαραντούρη, στελέχη του Κινήματος σχολίαζαν ότι υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Ωστόσο, δεν προεξοφλούν ότι μετά το «διαζύγιό» του με τον ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί ένας νέος «γάμος» με την αξιωματική αντιπολίτευση.

Πάντως, με φόντο την ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου, που δικαίωσε τους δανειολήπτες και τερμάτισε τις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ κοινοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την εκδήλωση που διοργανώνει ο Νίκολας Φαραντούρης. Ο ίδιος υπερασπίστηκε το δικαίωμα στη στέγαση, προκρίνοντας πολιτικές που εξασφαλίζουν φτηνή στέγη.

«Συζητάμε για τον μεγάλο βραχνά του ιδιωτικού χρέους με εκλεκτούς συναδέλφους και ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά ακινήτων στο Electra Palace Hotel, σε μια επίκαιρη εκδήλωση που διοργανώνει το γραφείο του Ευρωβουλευτή Νίκου Φαραντούρη και το Γραφείο του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγου Μεσιτών Λευτέρη Ποταμιάνου» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη λύσεων με κοινωνικό πρόσημο προκειμένου, όπως ανέφερε, «να λυθεί ο γόρδιος δεσμός του ιδιωτικού χρέους». Έκανε δε λόγο για ριζοσπαστικές πολιτικές «που θα οδηγήσουν στην έκρηξη της προσφοράς προσιτής κατοικίας».

Επιπλέον, μίλησε για την επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας και τη δημιουργία ενός πιο δίκαιου και υποχρεωτικού για τους πιστωτές εξωδικαστικού μηχανισμού. Τέλος, πρόταξε τη δίκαιη λύση για τους δανειολήπτες του ελβετικού φράγκου αλλά και τη θέσπιση αυστηρού ποινολογίου στους servicers.