Κόντρα Μαρινάκη και Τσουκαλά για τις Ανεξάρτητες Αρχές – «Η συμμορία του Μαξίμου είναι πολλαπλώς εκτεθειμένη»

Νέα κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, με αφορμή τα όσα συνέβησαν στην ψηφοφορία για την πλήρωση των θέσεων των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε προηγούμενη ανακοίνωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστα Τσουκαλά, επισήμανε πως «ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ θα ήταν προτιμότερο να αφήσει τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς και τα φτηνά τσιτάτα και να ρωτήσει τον πρόεδρο του κόμματός του για να του απαντήσει στα εξής απλά ερωτήματα: Ήταν σε επικοινωνία, ο ίδιος προσωπικά, επί μήνες με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, στο πλαίσιο της ανάγκης εύρεσης προσώπων κοινής αποδοχής, ούτως ώστε να προκύψουν οι αυξημένες πλειοψηφίες, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα της χώρας, για να μην συνεχίσουν να είναι ακέφαλες οι Ανεξάρτητες Αρχές; Είναι αλήθεια ότι, μετά από τις συζητήσεις αυτές, κυβερνητική πλειοψηφία και αξιωματική αντιπολίτευση είχαμε καταλήξει σε δύο πρόσωπα κοινής αποδοχής, εξ ου και ο Πρόεδρος της Βουλής τα ανακοίνωσε στη Διάσκεψη των Προέδρων; Γνώριζαν οι εν δυνάμει νέοι ‘εταίροι’ τους από τον ‘θαυμαστό’ κόσμο του λαϊκισμού και της ακραίας τοξικότητας για τις συνομιλίες του ΠΑΣΟΚ με την Κυβέρνηση;».

Ακολούθως πρόσθεσε ότι «έχει φτάσει η στιγμή να καταλάβει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι ‘μπορείς να κοροϊδεύεις πολλούς για λίγο ή μπορείς να κοροϊδεύεις λίγους για πολύ, αλλά δεν μπορείς να τους κοροϊδεύεις όλους για πάντα’».

«Ανακαλέστε τα ψεύδη γιατί θα εκτεθείτε ανεπανόρθωτα»

Απαντώντας ο Κώστας Τσουκαλάς, επισήμανε πως «η συμμορία του Μαξίμου είναι πολλαπλώς εκτεθειμένη».

Όπως τόνισε, «δεν περιμέναμε κάτι άλλο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Είναι γνωστό ότι έχει μαλώσει με την αλήθεια. Άλλη μια φορά λέει ψέματα και παραπλανά. Τον καλούμε να αποδείξει τους ισχυρισμούς του, διαφορετικά ας κάνει ό,τι κάνει πάντα μετά τις τζάμπα μαγκιές, να επιλέξει την άτακτη υποχώρηση. Η συμμορία του Μαξίμου είναι πολλαπλώς εκτεθειμένη».

Τέλος, ανέφερε πως «όταν δεν τη βολεύει η αλήθεια, επιλέγει την πολιτική αλητεία. Ο πανικός δεν είναι καλός σύμβουλος. Ανακαλέστε τα ψεύδη γιατί θα εκτεθείτε ανεπανόρθωτα».