Άγρια κόντρα και ξέσπασμα Δουδωνή κατά Κωνσταντοπούλου για τις ανεξάρτητες αρχές στη Βουλή: «Υπηρετείτε σχέδιο»
Αφορμή για την κόντρα Δουδωνή - Κωνσταντοπούλου αποτέλεσε η σύμφωνη γνώμη που εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ στην πρόταση του Νίκητα Κακλαμάνη για τοποθέτηση της Κατερίνας Συγγούνα για τη θέση της προέδρου της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Μάρτυρες μιας ακόμα σφοδρής σύγκρουσης μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και -αυτή τη φορά- του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτη Δουδωνή, έγιναν οι παρευρισκόμενοι στη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής.
Αφορμή αποτέλεσε η σύμφωνη γνώμη που εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ στη πρόταση του Νίκητα Κακλαμάνη για τοποθέτηση της Κατερίνας Συγγούνα για τη θέση της προέδρου της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Η στάση αυτή του κ. Δουδωνή οδήγησε στην οργισμένη αντίδραση της κ. Κωνσταντοπούλου που σε έξαλλη κατάσταση επιτέθηκε στην αξιωματική αντιπολίτευση.
Δείτε το βίντεο της αντιπαράθεσης:
Ακολουθεί ο διάλογος:
– Κωνσταντοπούλου: Συμπράττετε με την ΝΔ. Μας κοροϊδεύετε κ. Δουδωνή. Είστε σοβαρός; Ξέρει ο πρόεδρος σας τι σημαίνει αυτό; Καταγγέλλουμε τη στάση του κυρίου Δουδωνή. Πρόκειται για μείζον σκάνδαλο και μείζονα λαθροχειρία. Την ώρα που εκτυλίσσεται μείζον σκάνδαλο με τις υποκλοπές!
– Δουδωνής: Εμείς προτείναμε τη διαδικασία με ανοιχτή πρόσκληση και συμμετοχή με βιογραφικά των υποψήφιων. Δεν θέλουμε να γίνει η Ελλάδα ένα χάος!
– (Φωνές Ζ. Κωνσταντοπουλου)
– Κακλαμάνης: Σας άκουσε να του επιτίθεστε και δεν έβγαλε τσιμουδιά
– Κωνσταντοπούλου: Ξέρει γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά
– Δουδωνής: Θέλει να είναι ακέφαλη η Αρχή, υπηρετεί πονηρά σχέδια! Δεν δέχομαι μομφή, έχω ακαδημαϊκή διαδρομή παρά το νεαρό της ηλικίας μου!
– Κωνσταντοπούλου: Να μην χτυπάτε τα χέρια σας! Δεν ντρέπεστε!
– Δουδωνής: Υπηρετείτε σχέδιο!
-Κωνσταντοπούλου: Χθες δεν είπατε στο τηλέφωνο πως δεν θα συναινέσετε;
– Κακλαμάνης: Είστε αγενής, μη διακόπτετε το συνάδελφο!
– Κωνσταντοπούλου: Εγώ είμαι αγενής, εκείνος χτυπάει το χέρι!
– Δουδωνής: Κάνουμε μία διαδικασία αξιοκρατίας που χρειάζεται για να φύγουμε από το βούρκο!
Αξίζει να σημειωθεί πως ο κ. Κακλαμάνης διέκοψε τη συνεδρίαση και την ψηφοφορία παρότι με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ είχαν συγκεντρωθεί οι απαιτούμενες ψήφοι για την τοποθέτηση νέου προέδρου στην Αρχή.
