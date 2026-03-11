Με εντάσεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις που, σε ορισμένες περιπτώσεις, ξεπερνούν τα όρια του κομματικού ανταγωνισμού, συνεχίζεται στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος για την κύρωση της σύμβασης μεταξύ της χώρας μας και της εταιρείας Chevron.

Αυτή τη φορά, την σπίθα της αντιπαράθεσης άναψε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία επιτέθηκε με σφοδρότητα στην κυβέρνηση αλλά και στην κόρη του πρωθυπουργού, Σοφία Μητσοτάκη, με αφορμή τον πρόσφατο επαναπατρισμό της, λόγω του πολέμου στον Κόλπο. Οι αναφορές τής κ. Κωνσταντοπούλου προκάλεσαν την αντίδραση του υπουργού, Σταύρου Παπασταύρου, αλλά και του εισηγητή της ΝΔ και «επιστήθιου» πολιτικού φίλου της προέδρου της Πλεύσης, Δημήτρη Μαρκόπουλου. Μάταια, ο πρόεδρος της Επιτροπής, Λάκης Βασιλειάδης, επιχείρησε να κατευνάσει τα πνεύματα.

«Είναι αυτός (σ.σ. ο πρωθυπουργός) ο πρώτος που θα πάρει το ελικόπτερο και θα φύγει εάν αισθανθεί κίνδυνο, όπως βρισκόταν σε άλλη χώρα η κόρη του και δεν θα το μαθαίναμε αν δεν ανέκυπτε το ζήτημα αυτό. Δεν αγαπάει τη χώρα…», είπε με νόημα η κ. Κωνστνατοπούλου, με τον υπουργό να μην αφήνει αναπάντητη την αιχμή.

Ο έντονος διάλογος

Παπασταύρου: Εργάζεται…

Κωνσταντοπούλου: Εργάζεται.

Παπασταύρου: Γιατί μπλέκετε το παιδί του πρωθυπουργού;

Κωνσταντοπούλου: Δεν είναι παιδί… είναι μία ενήλικη συγγενής του πρωθυπουργού, που δεν μάθαμε… Και άλλοι άνθρωποι εργάζονται και αγωνιούσαν για να επαναπατριστούν και η διαφάνεια επιτάσσει ο ελληνικός λαός να γνωρίζει πως, ανάμεσα στους προς επαναπατρισμό, είναι και η κόρη του πρωθυπουργού.

Παπασταύρου: Με τη σειρά της ήρθε στο πέμπτο, τέταρτο αεροπλάνο.

Κωνσταντοπούλου: Δεν το μάθαμε από τον πρωθυπουργό. Δεν στερούμε σε κανέναν, κανένα δικαίωμα, και εσείς δεν θα στερήσετε το δικαίωμα από την αντιπολίτευση να σας κρίνει.

Λάκης Βασιλειάδης (προεδρεύων): Δεν αφορά το νομοσχέδιο αυτά που λέτε.

Κωνσταντοπούλου: Το τι αφορά κι αν αφορά θα κριθεί, όχι από εσάς κ. πρόεδρε.

Παπασταύρου: Για ποιο πράγμα εγκαλείτε την Σοφία Μητσοτάκη; Που δεν μας ανακοίνωσε πότε θα γυρίσει με τους άλλους Έλληνες; Πήρε τη σειρά της, επέστρεψε μαζί με τους άλλους. Έπρεπε να μας το πει; Αν ο γιος του κ. Μητσοτάκη κάνει κάτι στη χώρα… Δεν το καταλαβαίνω. Είστε κατώτερη των περιστάσεων.

Κωνσταντοπούλου: Θέλετε να συνεχίσετε; Είστε διορισμένος υπουργός, η προϋπηρεσία σας είναι στη λίστα Λαγκάρντ. Η σχέση σας με την σύζυγο του πρωθυπουργού ανάγεται προ 15ετίας. Σε αυτή την κυβέρνηση αποκεφαλιστήκατε…

Παπασταύρου: Βλέπετε ότι το κεφάλι μου είναι στη θέση του…

Κωνσταντοπούλου: Αν θέλετε να κάνετε πλάκα με τα ζητήματα αυτά.

Παπασταύρου: Δεν είναι ωραίο να μιλάτε για τη σωματική μου ακεραιότητα. Δεν αποκεφαλίστηκα από κανέναν. Σταματήστε.

Κωνσταντοπούλου: Είναι η ίδια λέξη όταν καρατομείται ένας υπουργός.

Μαρκόπουλος: Είστε «Πλεύση Ασυναρτησίας»

Σε εκείνο το σημείο, τον λόγο ζήτησε και πήρε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος επιτέθηκε στην Ζωή Κωνσταντοπούλου, χαρακτηρίζοντας το κόμμα της ως «Πλεύση Ασυναρτησίας».

Μαρκόπουλος: Ανακαλώ όσα είπα για την ανάγκη σοβαρότητας. Δεν υπήρξε καμία σοβαρότητα, υπήρξε χυδαία επίθεση στην οικογένεια του πρωθυπουργού. Ρεσιτάλ παροξυσμικού λόγου χωρίς όρια – κι αυτό δεν είναι επιτρεπτό. Φανταστείτε μια πολιτική αρχηγό σαν την Ζωή Κωνσταντοπούλου να έπρεπε να διαχειριστεί μια κρίση στη Μέση Ανατολή. Μία πολιτική αρχηγό που δεν μπορεί να ελέγξει το στόμα και τα νεύρα της. Δεν πρέπει να λέγεστε «Πλεύση Ελευθερίας», «Πλεύση Ασυναρτησίας» ή «Ασυδοσίας» έπρεπε να λέγεστε. Είστε απαράδεκτη.

Κωνσταντοπούλου: Αυτά τα επιτρέπετε; Γι΄ αυτό δώσατε τον λόγο; Για να γίνει χυδαία επίθεση;

Βασιλειάδης: Σας παρακαλώ, επί προσωπικού μιλούσατε.

Μαρκόπουλος: Την ανακαλούμε στην τάξη, γιατί πραγματικά έχετε ξεφύγει.

Κωνσταντοπούλου: Δεν είστε σε θέση να ανακαλέσετε κανέναν. Συνοδεύατε τον Γεωργιάδη, μπουκάροντας στο νοσοκομείο της Νίκαιας για να τρομοκρατήσετε τους γιατρούς. Τα φασισταριά που μπουκάρανε εναντίον των εργαζομένων. Και χρησιμοποιούσατε αστυνομικούς με στρατιωτική περιβολή για να τραμπουκίζετε εργαζόμενους.

Μαρκόπουλος: Το γέλιο που παράγετε με την απαράδεκτη κοινοβουλευτικά στάση σας…

Κωνσταντοπούλου: Εμφανιστείτε ξανά στη Νίκαια να παριστάνετε το εξαπτέρυγο του άλλου φασίστα, του Γεωργιάδη, και να τραμπουκίζετε εργαζόμενους γιατρούς. Ο μίσθαρνος δημοσιογράφος. Και θα μας πείτε και αύριο την εμπλοκή σας στη δίκη για τα αλλοιωμένα ηχητικά του Πρώτου Θέματος…