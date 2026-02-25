Βουλή: Κόντρα Φλωρίδη – Βελόπουλου για τη συμφωνία με Chevron με φόντο τον… Σαμαρά
Στην τοποθέτησή του ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι η κυβέρνηση «κουρελιάζει» στην πράξη το τουρκολιβυκό μνημόνιο, με τον κ. Βελόπουλος να ζητά την ανακήρυξη ΑΟΖ.
Αντικείμενο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη και του επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης, αποτέλεσε στη Βουλή το ζήτημα της συμφωνίας της κυβέρνησης με τη Chevron όπου παραχωρούνται αποκλειστικά δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης.
Στην τοποθέτησή του ο κ. Φλωρίδης απηύθυνε πανηγυρικό λόγο λέγοντας πως με την κίνησή της αυτή η κυβέρνηση «κουρελιάζει» στην πράξη το τουρκολιβυκό μνημόνιο χάραξης ΑΟΖ.
Ωστόσο, λίγη ώρα νωρίτερα ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς είχε εκφράσει ανοιχτά την ενόχλησή του για τη συμφωνία, προειδοποιώντας πως στα ψηλά γράμματα αυτής, προβλέπεται σενάριο απώλειας κυριαρχίας από την ελληνική πλευρά, γεγονός που προκάλεσε πολυποίκιλα σχόλια αναφορικά με τις στοχεύσεις του υπουργού Δικαιοσύνης με τις εν λόγω αναφορές.
«Έκανε τούμπα λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Τραμπ. Όταν δίνεις γη και ύδωρ στον άλλο δίχως να κερδίσεις κάτι το ζήτημα δεν είναι να συναντήσει ή όχι τον Τραμπ. Το ζήτημα είναι να κερδίσει η Ελλάδα. Κανατε τη χώρα, ραγιά στον Τραμπ», είπε ο κ. Βελόπουλος με τον κ. Φλωρίδη ν’ απαντά: «Όσα εξελίσσονται στη χώρα με την ενίσχυση κυριαρχικών δικαιωμάτων έχουν προκαλέσει αμηχανία και σύγχυση. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε τους χάρτες με τα όρια άσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων. Στη συνέχεια με βάση τους χάρτες αυτούς, προκήρυξε διαγωνισμό για εκμετάλλευση κοιτασμάτων που υπάρχουν εκεί. Στους διαγωνισμούς εμφανίστηκαν δύο κολοσσοί. Οι ΗΠΑ λοιπόν με τις εταιρίες αυτές έλαβαν μέρος σε διαγωνισμό που καθορίζει κυριαρχικά δικαιώματα και αν τα έχετε παρατηρήσει αυτά είναι αυτά που συνθλίβουν το τουρκολιβυκό μνημόνιο στη πράξη».
«Αφήστε τα παραμύθια, μη λέτε ψέματα στον λαό», απάντησε ο κ. Βελόπουλος και πρόσθεσε: «γιατί δεν κάνετε το αυτονόητο; ανακήρυξη ΑΟΖ. Μας είπατε ότι περιμένατε μια ιδιωτική εταιρία να μας λύσει το πρόβλημα με το τουρκολιβυκό και το λέτε στο κοινοβούλιο; λυπάμαι αλλά εκτεθήκατε και είστε και αμετανόητος».
