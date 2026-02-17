newspaper
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
17.02.2026 | 15:05
Πλήγμα σε κτίριο της στρατιωτικής αστυνομίας στην Αγία Πετρούπολη - Δύο νεκροί και αναφορές για έκρηξη
Σαμαράς σε Τασούλα: Ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα «επέτεινε την αίσθηση του κινδύνου της παγιοποίησης τετελεσμένων σε βάρος της Ελλάδας»
Πολιτική Γραμματεία 17 Φεβρουαρίου 2026, 15:30

Νέα σφοδρά πυρά για ελληνοτουρκικά, ακρίβεια, αγροτικό, συνταγματική αναθεώρηση, με σειρά ερωτημάτων προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς κατά τη συνάντησή του με τον Κώστα Τασούλα.

Σφοδρά πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα ελληνοτουρκικά (και όχι μόνο), εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή το πρωθυπουργικό ταξίδι στην Άγκυρα και τη συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. Ο πρώην πρωθυπουργός κλιμάκωσε τις βολές του προς τον νυν πρωθυπουργό με σειρά ερωτημάτων για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ενώ σφοδρή κριτική άσκησε στον Κυρ. Μητσοτάκη και για τα θέματα της ακρίβειας, του αγροτικού και της συνταγματικής αναθεώρησης, με τις τοποθετήσεις του αυτές να γίνονται εντός του Προεδρικού Μεγάρου και ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα.

Σήμερα ήταν η σειρά του κ. Σαμαρά να επισκεφτεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο των συναντήσεων που πραγματοποιεί ο κ. Τασούλας με τους πρώην πρωθυπουργούς και με πολιτικά πρόσωπα.

Ο Αντ. Σαμαράς είχε ασκήσει σφοδρή κριτική στον κ. Μητσοτάκη για την επίσκεψή του στην Άγκυρα, λίγο πριν μεταβεί εκεί, αλλά δεν δεν είχε τοποθετηθεί μετά την πραγματοποίηση του πρωθυπουργικού ταξιδιού στην Τουρκία, κάτι που έκανε τώρα κατά τη συνάντησή του με τον κ. Τασούλα.

«Λάθος κατεύθυνση»

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση από την πλευρά του κ. Σαμαρά, ο πρώην πρωθυπουργός επανέλαβε τη θέση του ότι η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης είναι σε λάθος κατεύθυνση, κι εξέφρασε την βαθύτατη ανησυχία του για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Κατά την ίδια ενημέρωση, σημείωσε ότι η πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Τουρκία «σε συνδυασμό με τις δηλώσεις που ακολούθησαν και την πραγματικότητα επί του πεδίου, επέτειναν την αίσθηση του κινδύνου της παγιοποίησης τετελεσμένων σε βάρος της Ελλάδας» και διερωτήθηκε: «έχει κατανοήσει η κυβέρνηση ότι με συνεχείς αναφορές στη δήθεν “θετική ατζέντα” και με την επίκληση της συνθήκης των Αθηνών περί Φιλίας, “ξεπλένει” ουσιαστικά την Τουρκία στα μάτια της διεθνούς πολιτικής σκηνής και της κοινής γνώμης; Δεν βλέπει την κλιμάκωση των τουρκικών απαιτήσεων και διεκδικήσεων, όχι μόνο επί χάρτου αλλά και επί του πεδίου;».

Ερωτήματα

Σύμφωνα με το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα από την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού, ο Αντώνης Σαμαράς ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

α) Σχετικά με «την αναφορά του πρωθυπουργού για επίλυση των διαφορών σε “διεθνές δικαιοδοτικό όργανο” . Τι σημαίνει αυτό; Υπενθυμίζεται, ότι η θέση της Ελλάδας είναι ότι η μία και μόνη διαφορά μπορεί να επιλυθεί στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Όμως, προϋπόθεση για αυτό είναι η αποδοχή εκ μέρους της Τουρκίας του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και η υπογραφή σχετικού συνυποσχετικού που κυρώνεται από τα Κοινοβούλια. Η Τουρκία, ως γνωστόν, δεν αποδέχεται το Δίκαιο της Θάλασσας. Η θέση του Αντώνη Σαμαρά είναι πως από την ώρα που η Τουρκία δεν αποδέχεται το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας δεν τίθεται θέμα περαιτέρω συζητήσεως. Το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας αποτελεί προϋπόθεση για οιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση.

β) Την αναφορά σε συνεργασία για το Μεταναστευτικό με την Τουρκία, την ώρα που παρατηρείται εργαλειοποίηση του ζητήματος από τους γείτονες. Πρόσφατο παράδειγμα η τραγωδία στη Χίο, όπου η Τουρκία από την πρώτη στιγμή έθεσε το ζήτημα δικαιοδοσίας στην έρευνα και δάσωση. Γιατί δεν καταδικάστηκε αυτή η εργαλειοποίηση; Γιατί δεν ζητήθηκε από την Τουρκία να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της ώστε να μην χρησιμοποιεί ανθρώπινες ζωές για πολιτικούς λόγους;

«Μηχανισμοί επικοινωνίας»

γ) Την δέσμευση στην κοινή δήλωση για “μηχανισμούς επικοινωνίας για την “εξάλειψη αδικαιολόγητων πηγών έντασης προς αποφυγή κλιμάκωσης και κινδύνων”. Τι σημαίνει αυτό; Μήπως προσυνεννόηση; Και ποιες είναι οι πηγές έντασης; Διότι κατά την Τουρκία τέτοιες είναι η άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων έξω από τα 6 ν.μ , η θαλάσσια έρευνα, η χωροταξία , η πόντιση καλωδίων. Γι’ αυτά θα απαιτείται προσυνεννόηση; Η Ελλάδα, άραγε, θεωρεί τις τουρκικές έρευνες στην περιοχή μεταξύ Λιβύης και Κρήτης πηγή έντασης; Το τουρκολιβικό μνημόνιο; Το Κυπριακό;

δ) Την αναφορά στο ότι “οι δύο χώρες εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους να αξιολογήσουν υφιστάμενες ευκαιρίες συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας — ιδίως στη διασύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας και στις ανανεώσιμες πηγές — με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας.” Τι ακριβώς σημαίνει αυτό; Μήπως ότι θα απαιτείται άδεια της Τουρκίας ακόμα και για το καλώδιο στην Κάσο; Κάτι που θα σήμαινε έμπρακτη αποδοχή της τουρκικής δικαιοδοσίας; Μήπως είναι ο δρόμος για τη συνδιαχείριση των ενεργειακών πηγών του διαδρόμου του Αιγαίου και της Α. Μεσογείου;

ε) Την παντελή έλλειψη καταδίκης της τουρκικής επ’ αόριστον Navtex η οποία διχοτομεί πρακτικά το Αιγαίο. Γιατί;

στ) Γιατι δεν αναφέρθηκε η ελληνική πλευρά στις συνεχιζόμενες θηριωδίες έναντι του χριστιανικού πληθυσμού στη Συρία;».

«Άλυτα προβλήματα»

Σύμφωνα με το ίδιο ενημερωτικό σημείωμα, ο Αντώνης Σαμαράς ανέφερε επίσης στον ΠτΔ «την εθνική ανάγκη για αντιμετώπιση σειράς άλυτων ουσιαστικών προβλημάτων της χώρας, όπως το δημογραφικό, με ιδιαίτερη αναφορά στην ερήμωση της Θράκης σε συνδυασμό με την τουρκική διείσδυση στην περιοχή, την ακρίβεια που καλπάζει και μειώνει την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, την ανεπαρκή χρηματοδότηση των μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων, το κόστος παραγωγής των επιχειρήσεων, το κόστος της ενέργειας στα νοικοκυριά και το αγροτικό και διατροφικό ζήτημα, με ειδική αναφορά στη συμφωνία Μερκοσούρ».

ο Αντώνης Σαμαράς τόνισε πως η Ελλαδα έπρεπε εξαρχης να μετασχει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, πολυ περισσοτερο απο την ωρα που σε αυτο μετεχουν Τουρκια -Ισραηλ-Κυπρος- Βουλγαρια- Ιταλια και αλλες χωρες, και οχι να δινει διαρκως την εντυπωση οτι συρεται.

Για την συνταγματική αναθεώρηση, τέλος, ο κ. Σαμαράς ανέφερε στον ΠτΔ ότι «δεν πρέπει αυτή να είναι αντικείμενο κομματικών στοχεύσεων και ότι δεν πρέπει να διεξάγεται με όρους καθαρά επικοινωνιακούς».

