Τα εγχώρια απόνερα των «ήρεμων νερών» φοβάται η κυβέρνηση

Με δεδομένο ότι τα ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν σταθερά παράγουν αντιθέσεις εντός της «γαλάζιας» παράταξης, ήδη αμέσως μετά την επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Άγκυρα, η κυβέρνηση έχει στρέψει το βλέμμα στο εγχώριο ακροατήριο και μην κρύβοντας την (μόνιμη) πίεση που αισθάνεται για τις διαρροές ψηφοφόρων στα δεξιά της, επιχειρεί να αποκρούσει τις επικριτικές βολές που δέχεται είτε από το εσωτερικό της παράταξης της ΝΔ είτε εκ δεξιών της και να εμφανίσει το ταξίδι αυτό ως success story.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης θέλησε να υποστηρίξει ότι επιβεβαιώθηκε «η στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης» για «μία ουσιαστικά υπερήφανη, χωρίς ψευτο-πατριωτικές «κορώνες» εξωτερική πολιτική» και να πει ότι «διαψεύστηκαν για ακόμα μία φορά όλοι όσοι, είτε από το πολιτικό σύστημα είτε από κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης, έλεγαν ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος η παρουσία του πρωθυπουργού στην Τουρκία, εντάσσοντας αυτή την κριτική σε μια ευρύτερη άδικη κριτική περί ενδοτικότητας, υποχωρητικότητας και μιας εξωτερικής πολιτικής τέλος πάντων, που κάνει κακό στο τέλος της ημέρας στα εθνικά συμφέροντα».

Για να προσθέσει ότι «ο πρωθυπουργός, παρών για ακόμα μια φορά, έθεσε όλα τα θέματα, τα θέματα τα οποία αποτελούν διαχρονική εθνική γραμμή, εθνική θέση, τα έθεσε με σαφήνεια, με αποφασιστικότητα και στην πραγματικότητα η παρουσία του εκεί ήταν η καλύτερη δυνατή απάντηση σε αυτούς που έλεγαν να μην πάει».

«Πατριώτες του πληκτρολογίου»

Στο ίδιο πλαίσιο ο βουλευτής και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. της ΝΔ Τάσος Χατζηβασιλείου, ανέφερε ότι «αναρωτιέμαι τι έχουν να πουν σήμερα όλοι οι ‘πατριώτες του πληκτρολογίου’. Πού είδαν ραγιαδισμό; Πού είδαν υποχωρητικότητα; Πού είδαν ενδοτισμό στη χθεσινή συνάντηση; Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά», ενώ πρόσθεσε ότι «η Ελλάδα προσήλθε στην Άγκυρα με αυτοπεποίθηση, σοβαρότητα και ξεκάθαρες θέσεις».

Στην ίδια κατεύθυνση, κυβερνητικές πηγές έλεγαν επίσης ότι «είδαμε τον πρωθυπουργό, στις δηλώσεις με τον πρόεδρο Ερντογάν, να διατυπώνει με αυτοπεποίθηση τα ελληνικά επιχειρήματα, ζητώντας την άρση κάθε απειλής προς την κυριαρχία της χώρας μας», ενώ και πάλι απευθυνόμενες σε όσους επικρίνουν την κυβέρνηση, ανέφεραν ότι «οι δίαυλοι επικοινωνίας διατηρούνται και επεκτείνονται, υπογράφονται αμοιβαία επωφελείς συμφωνίες», ωστόσο «αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα υποχωρεί από τις βασικές της θέσεις ή την υπεράσπισή τους».

Μάλιστα αυτός που πρώτος έσπευσε, όπως πάντα, να υπερασπιστεί την κυβερνητική γραμμή, ήταν ο Αδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος θέλησε να πει, μέσω ανάρτησης (11.2.2026), ότι «τώρα που ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο Ερντογάν αναρωτιέμαι τί θα βρουν να πουν οι συνήθεις ‘ανησυχούντες’».

Ανησυχίες

Όταν βέβαια ανησυχίες για τα ελληνοτουρκικά εκφράζονται και μέσα από τη «γαλάζια» παράταξη, με πρώτες τις ανησυχίες που διατυπώνουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς.

Μάλιστα ο κ. Σαμαράς είχε πάρει και ευθέως θέση για το συγκεκριμένο ταξίδι του Κυρ. Μητσοτάκη στην Άγκυρα, λίγες μέρες πριν πραγματοποιηθεί (Best TV, 3.2.2026), δηλώνοντας: «Πάει λοιπόν μεθαύριο ο Μητσοτάκης στον Ερντογάν. Συγγνώμη, δεν καταλαβαίνει τι κακό κάνει στον τόπο; Δεν τραυματίζεται η εικόνα της Ελλάδας και του Έλληνα Πρωθυπουργού όταν πηγαίνει να συναντήσει τον Ερντογάν την ίδια στιγμή που οι Τούρκοι ανακοινώνουν την παγκόσμια πρωτοτυπία -δεν έχει γίνει ποτέ στον… πλανήτη αυτό- ότι μας βάζουν NAVTEX για το Αιγαίο επ’ αόριστον, την ώρα που με τους δικούς τους τους χάρτες θεωρούν ότι ακόμα και στην Άνδρο, μέσα δηλαδή στις Κυκλάδες, έχουν δικαιώματα».

Και πρόσθετε: «Είναι λογικό να αμφισβητείται στην πράξη η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και εμείς να μιλάμε για φιλία και να υπογράφουμε τέτοια σύμφωνα φιλίας; Είναι λογικό η Τουρκία να μιλάει ανοιχτά για τη «γαλάζια πατρίδα» τη δικιά της τη δήθεν «γαλάζια πατρίδα» κι εμείς να φανταζόμαστε «ήρεμα νερά» και να είμαστε χαρούμενοι επειδή έχουμε λέει και Τούρκους που πηγαίνουν τουρίστες στα νησιά;», ενώ κατέληγε αναφέροντας ότι «το ταξίδι αυτό, κάτω από αυτές τις συνθήκες, είναι ένα μεγάλο λάθος».

Έντονη κριτική

Μετά το ταξίδι του πρωθυπουργού στην Άγκυρα, έντονη ήταν η κριτική που άσκησε ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών επί κυβέρνησης Καραμανλή Γιάννης Βαληνάκης, ο οποίος σημείωσε (Ναυτεμπορική TV, 12.2.2026) ότι «όποιος έχει στοιχειώδη εμπειρία των ελληνοτουρκικών πραγμάτων και ξέρει να διαβάζει διεθνείς ανακοινώσεις, είναι προφανές ότι πίσω από αυτά κρύβεται η δημιουργία ενός μηχανισμού, όπως λέει, σε όλα τα επίπεδα ανάμεσα στις δύο χώρες για οτιδήποτε μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι μια αδικαιολόγητη πηγή έντασης».

Για να επισημάνει: «Μα η Τουρκία θεωρεί αδικαιολόγητη πηγή έντασης όσα προσπάθησε η ελληνική κυβέρνηση να κάνει ως πρωτοβουλίες στο Αιγαίο. Θυμίζω ξεκινήσαμε με τον αγωγό τον EASTMED, πήγαμε στα αιολικά πάρκα, όλα αυτά ακυρώθηκαν, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός ο οποίος περιλάμβανε πολλά άλλα που εγκαταλείφθηκαν και κυρίως τα θαλάσσια πάρκα που επρόκειτο να επεκταθούν και στο ανατολικό Αιγαίο και τα μαζέψαμε στη συνέχεια. Όλα αυτά η Τουρκία λοιπόν τα θεωρεί αδικαιολόγητες πηγές έντασης, παρεμβαίνει και η Ελλάδα τα μαζεύει».

Και κατέληξε με σαφείς αιχμές προς την κυβέρνηση: «Η τουρκική διπλωματία είναι γνωστή για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τα πράγματα και χρειάζεται πολλή προσοχή και όχι μια αφελής ανάγνωση ότι ξαφνικά ο γείτονάς μας μετατράπηκε σε μια Δυτική χώρα που θέλει όπως και εμείς σταθερότητα. Δεν θέλει σταθερότητα, θέλει να αλλάξει το καθεστώς του Αιγαίου».

Μια κριτική που εντείνει την πίεση που αισθάνεται το μέγαρο Μαξίμου.