12.02.2026
Μετρό: Εκτός λειτουργίας ο σταθμός «Σύνταγμα» μετά από απόπειρα αυτοκτονίας
Γεραπετρίτης: Εκτός διαλόγου ζητήματα κυριαρχίας – Έχουν γίνει βήματα στη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία
Διπλωματία 12 Φεβρουαρίου 2026, 09:28

Γεραπετρίτης: Εκτός διαλόγου ζητήματα κυριαρχίας – Έχουν γίνει βήματα στη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία

Μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρει ότι τα ακανθώδη ζητήματα με την Τουρκία δεν θα λυθούν «διά μαγείας», ενώ εκτιμά ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στα ζητήματα του εμπορίου και της μετανάστευσης

Ο έλληνας ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αξιολόγησε την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

«Η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν εντάσσεται στον στρατηγικό κύκλο της ελληνικής διπλωματίας, με στόχο τη διατήρηση ενός σταθερού και δομημένου διαλόγου με την Τουρκία», τόνισε αρχικά ο κ. Γεραπετρίτης μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα στη βελτίωση των σχέσεων και της καλής γειτονίας, παρά τα ακανθώδη ζητήματα που παραμένουν, τα οποία όπως σημείωσε, δεν υπάρχει προσδοκία να εξαφανιστούν «δια μαγείας».

Η ελληνική πλευρά επαναβεβαίωσε ότι στόχος της παραμένει η κανονική σχέση με την Τουρκία, αναγνωρίζοντας τη δεδομένη γεωγραφική συνθήκη. Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι σε μια σύνθετη και ρευστή γεωπολιτική κατάσταση, κάθε ένταση πρέπει να διαχειρίζεται με ψυχραιμία.

Συγκρατημένη αισιοδοξία για εμπόριο και μετανάστευση

Στα θέματα της ατζέντας περιλαμβάνονται το εμπόριο και η μετανάστευση, όπου η συζήτηση έχει δημιουργήσει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι μπορούν να αποφευχθούν κρίσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία της ελληνικής πλευράς, η ροή μεταναστών έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια: από 860.000 το 2015 σε περίπου 21.000 σήμερα, καταγράφοντας μείωση 60% σε σχέση με πέρσι.

Σε ό,τι αφορά την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ, ο κ. Γεραπετρίτης διευκρίνισε ότι η ελληνική διπλωματία αναγνωρίζει μόνο την οριοθέτηση της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας, ενώ ζητήματα κυριαρχίας παραμένουν εκτός διαλόγου. Κάθε συζήτηση, όπως επισήμανε, πρέπει να βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Τουρκία προσέρχεται με την ίδια θεσμική βάση, γεγονός που αποτελεί σημαντικό βήμα στη διαδικασία. Αναφερόμενος στη δήλωση του πρωθυπουργού, τόνισε ότι είναι ώρα να σταματήσουν οι απειλές, υπενθυμίζοντας ότι ο διάλογος είναι ο μόνος δρόμος για ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή.

Η συνάντηση επιβεβαίωσε την ανάγκη για σταθερή επικοινωνία με τον γείτονα, ενώ η ελληνική πλευρά είχε προετοιμαστεί εκτενώς για όλα τα πιθανά σενάρια. Ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε τη διαχείριση των προηγούμενων εντάσεων ως επιτυχημένη, επισημαίνοντας ότι οι παραβιάσεις στο Αιγαίο έχουν σχεδόν μηδενιστεί «χωρίς καμία έκπτωση ή θυσία».

«Οι παραβιάσεις τα προηγούμενα χρόνια έφταναν 30 την ημέρα με τον κίνδυνο θερμού επεισοδίου ανά πάσα να πάσα στιγμή να είναι ορατός», είπε ο κ. Γεραπετρίτης προσθέτοντας πως σήμερα οι παραβιάσεις έχουν σχεδόν μηδενιστεί.

