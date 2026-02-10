Το πρόγραμμα της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν – Εκτός ατζέντας η οριοθέτηση ΑΟΖ

Με χαμηλές προσδοκίες προσέρχεται η Ελλάδα στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με την Τουρκία που πραγματοποιείται την Τετάρτη (11/02) στην Άγκυρα. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στην Τουρκία, όπου θα πραγματοποιηθεί η 6η Σύνοδος του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας.

Σκοπός του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας όπως σημειώνεται είναι να αξιολογηθεί η πρόοδος που έχει καταγραφεί δυο χρόνια μετά την Διακήρυξη των Αθηνών

Τα ζητήματα που αναμένεται να συζητηθούν είναι το μεταναστευτικό, θέματα πολιτικής προστασίας, οικονομίας, καταπολέμησης οργανωμένου εγκλήματος και πολιτισμού, ενώ θα τεθούν και ζητήματα περιφερειακού ενδιφέροντος όπως η Μέση Ανατολή το Ιράν και η Ουκρανία.

Το πρόγραμμα

Στις 15.15, ώρα Ελλάδας, ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στη συνέχεια θα συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας.

Στις 17.00, ώρα Ελλάδας, οι δύο ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο.

Θα ακολουθήσει δείπνο, που παραθέτει ο πρόεδρος της Τουρκίας προς τιμήν του πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας.

Οι υπουργοί στο πλευρό Μητσοτάκη

Οι υπουργοί που θα συνοδεύσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα και θα λάβουν μέρος στο Ανώτατο Συμβούλιο είναι οι:

1. Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης

Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης

3. Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

4. Yπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας

5. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης

6. Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη

7. Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης

8. Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης

9. Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη

10. Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης

Εκτός ατζέντας το θέμα της οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών

Στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας δεν θα μετέχει η υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, λόγω ασθενείας και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού το θέμα της οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών, δεν είναι στην ατζέντα του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, εφόσον βεβαίως αυτό τεθεί, θα συζητηθεί. Ωστόσο όπως εκτίμησε στην παρούσα φάση δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για μία τέτοια συζήτηση.