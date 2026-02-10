newspaper
Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
10.02.2026 | 15:49
– Προσοχή – Νέα ανάκληση παρτίδων προϊόντων βρεφικού γάλακτος
Το πρόγραμμα της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν – Εκτός ατζέντας η οριοθέτηση ΑΟΖ
Διπλωματία 10 Φεβρουαρίου 2026, 18:32

Το πρόγραμμα της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν – Εκτός ατζέντας η οριοθέτηση ΑΟΖ

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Με χαμηλές προσδοκίες προσέρχεται η Ελλάδα στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας που θα διεξαχθεί στην Τουρκία.

Habit stacking: Το απλό «μυστικό» που κάνει τις υγιεινές συνήθειες να κρατάνε

Habit stacking: Το απλό «μυστικό» που κάνει τις υγιεινές συνήθειες να κρατάνε

Spotlight

Με χαμηλές προσδοκίες προσέρχεται η Ελλάδα στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με την Τουρκία που πραγματοποιείται την Τετάρτη (11/02) στην Άγκυρα. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στην Τουρκία, όπου θα πραγματοποιηθεί η 6η Σύνοδος του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας.

Σκοπός του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας όπως σημειώνεται είναι να αξιολογηθεί η πρόοδος που έχει καταγραφεί δυο χρόνια μετά την Διακήρυξη των Αθηνών

Τα ζητήματα που αναμένεται να συζητηθούν είναι το μεταναστευτικό, θέματα πολιτικής προστασίας, οικονομίας, καταπολέμησης οργανωμένου εγκλήματος και πολιτισμού, ενώ θα τεθούν και ζητήματα περιφερειακού ενδιφέροντος όπως η Μέση Ανατολή το Ιράν και η Ουκρανία.

Το πρόγραμμα

Στις 15.15, ώρα Ελλάδας, ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στη συνέχεια θα συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας.

Στις 17.00, ώρα Ελλάδας, οι δύο ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο.

Θα ακολουθήσει δείπνο, που παραθέτει ο πρόεδρος της Τουρκίας προς τιμήν του πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας.

Οι υπουργοί στο πλευρό Μητσοτάκη

Οι υπουργοί που θα συνοδεύσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα και θα λάβουν μέρος στο Ανώτατο Συμβούλιο είναι οι:

1. Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης

Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης

3. Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

4. Yπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας

5. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης

6. Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη

7. Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης  Κεφαλογιάννης

8. Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης

9. Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη

10. Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης

Εκτός ατζέντας το θέμα της οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών

Στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας δεν θα μετέχει η υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, λόγω ασθενείας και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού το θέμα της οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών, δεν είναι στην ατζέντα του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, εφόσον βεβαίως αυτό τεθεί, θα συζητηθεί. Ωστόσο όπως εκτίμησε στην παρούσα φάση δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για μία τέτοια συζήτηση.

World
Ευρωπαϊκή Ένωση: Το μυστικό όπλο για να αποκλείσει τις κινεζικές εταιρείες

Ευρωπαϊκή Ένωση: Το μυστικό όπλο για να αποκλείσει τις κινεζικές εταιρείες

Κοινωνία
Υπόθεση Παναγόπουλου: Οξύνεται η κρίση – Στα πρόθυρα της διάσπασης η ΠΑΣΚΕ

Υπόθεση Παναγόπουλου: Οξύνεται η κρίση – Στα πρόθυρα της διάσπασης η ΠΑΣΚΕ

inWellness
inTown
Αξιολογείται – ακόμα – η συμμετοχή της Ελλάδας στην διάσκεψη του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ
Διπλωματία 10.02.26

Αξιολογείται – ακόμα – η συμμετοχή της Ελλάδας στην διάσκεψη του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ

«Η στάση μας αξιολογείται» απάντησε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, όσον αφορά το ποια θα είναι η απάντηση της Ελλάδας στην πρόσκληση Τραμπ για τις 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ιστορίες κατασκοπείας αλά ελληνικά
Πολιτική 10.02.26

Ιστορίες κατασκοπείας αλά ελληνικά

Η υπόθεση κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις, οι δύο απόστρατοι που ήδη έχουν εντοπιστεί και τα ερωτήματα που προκύπτουν όσον αφορά τις συνέπειες ενδεχόμενης αφαίρεσης της ελληνικής ιθαγένειας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γεραπετρίτης και Μπαμπινιώτης συζητούν για την ελληνική γλώσσα: Δημοκρατία, Διάλογος και Συναίνεση
Πολιτική 10.02.26

Γεραπετρίτης και Μπαμπινιώτης συζητούν για την ελληνική γλώσσα: Δημοκρατία, Διάλογος και Συναίνεση

Η ελληνική γλώσσα ήταν το θέμα εκδήλωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου Γεραπετρίτης και Μπαμπινιώτης είχαν μία διαφορετική συζήτηση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Η γυναίκα «σκιά» πίσω από τον σμήναρχο – Πώς δρούσε το δίκτυο
Νέες πληροφορίες 09.02.26

Η γυναίκα «σκιά» πίσω από τον σμήναρχο - Πώς δρούσε το δίκτυο κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον σμήναρχο που κατηγορείται για κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις - Σε μορφή πυραμίδας είχε συγκροτηθεί το δίκτυο - Ερευνώνται και δύο απόστρατοι

Σύνταξη
Τζορτζ Τσούνης: «Οι ΗΠΑ χρειάζονται την Ελλάδα»
Συνέντευξη 09.02.26

Τζορτζ Τσούνης: «Οι ΗΠΑ χρειάζονται την Ελλάδα»

Ο αμερικανός πρώην πρεσβευτής στην Αθήνα μιλάει για το μέλλον των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη στάση του Τραμπ έναντι της Τουρκίας, ενώ τονίζει ότι οι ΗΠΑ δεν θα εγκαταλείψουν το ΝΑΤΟ

Μαρία Βασιλείου
Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Οι επαφές του σμηνάρχου με τον Κινέζο σύνδεσμο, ερευνώνται δύο απόστρατοι
Το κρυπτογραφημένο κινητό 08.02.26

Το ταξίδι του σμηνάρχου στο Πεκίνο, οι επαφές με τον Κινέζο σύνδεσμο στην Αθήνα - Ερευνώνται δύο απόστρατοι

Ο 54χρονος σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία για λογαριασμό της Κίνας, κρατείται στο Αεροδικείο Καρέα - Θα απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη - Πώς επικοινωνούσε με τον σύνδεσμό του

Σύνταξη
Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τα επόμενα βήματα και ο κίνδυνος απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας
Πολιτική 07.02.26

Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τα επόμενα βήματα και ο κίνδυνος απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας

Τα άρθρα στα οποία εμπίπτουν οι κατηγορίες για κατασκοπεία που βαρύνουν το Σμήναρχο, ο ρόλος του Υπουργείου Εξωτερικών, οι αναφορές Δένδια, τα κενά ασφαλείας και οι εξελίξεις που αναμένονται τις επόμενες μέρες.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Το ΝΑΤΟ και ο βρετανικός νόμος για απόστρατους που εργάζονται στην Κίνα
Πολιτική 06.02.26

Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Το ΝΑΤΟ και ο βρετανικός νόμος για απόστρατους που εργάζονται στην Κίνα

Η ρύθμιση για αυτούς που μπορούν να κηρυχθούν έκπτωτοι της ελληνικής ιθαγένειας, ο συναγερμός στο ΝΑΤΟ και τις χώρες της Συμμαχίας και τα μέτρα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Θρίλερ» κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τι πρόδωσε τον Σμήναρχο – Τι έλεγε ο Δένδιας στη Βουλή
Πολιτική 06.02.26

«Θρίλερ» κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τι πρόδωσε τον Σμήναρχο – Τι έλεγε ο Δένδιας στη Βουλή

Η υπόθεση κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις με ροή πληροφοριών προς την Κίνα φαίνεται να είχε μπει στο στόχαστρο της Αθήνας εδώ και καιρό, για μηδενική ανοχή μιλούν ανώτατες πηγές, ενώ ερευνάται η ύπαρξη κυκλώματος.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Παύλος Μαρινάκης: Στις 11 Φεβρουαρίου η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Άγκυρα
Επίσημη επιβεβαίωση 05.02.26

Στις 11 Φεβρουαρίου η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στην Άγκυρα

Την ημερομηνία για τη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης

Σύνταξη
Τουρκία: Οι μονομερείς ενέργειες της Ελλάδας είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και απαράδεκτες
«Απαράδεκτες» 05.02.26

Τουρκία για τα 12 μίλια: Οι μονομερείς ενέργειες της Ελλάδας είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο

Η Τουρκία, μέσω ανακοίνωσης του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σχολίασε πρόσφατες δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη - Τι αναφέρει για τα 12 μίλια - Κάνει λόγο για στρατηγική της «Γαλάζιας Πατρίδας»

Σύνταξη
Λαβρόφ: Η Αθήνα διέκοψε σχέσεις δεκαετιών – Οι αντιρωσικές ενέργειες τυγχάνουν της δέουσας αξιολόγησης
Σκληρή δήλωση 05.02.26

Λαβρόφ: Η Αθήνα διέκοψε σχέσεις δεκαετιών – Οι αντιρωσικές ενέργειες τυγχάνουν της δέουσας αξιολόγησης

Ο ρώσος ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ, εξαπολύει επίθεση στην Αθήνα την οποία κατηγορεί για αντιρωσικές ενέργειες και για υποταγή στις απατήσεις στην ΕΕ με την αγορά αμερικανικών όπλων για ενίσχυση της Ουκρανίας

Σύνταξη
Πως η ΚΕΔ μεγάλωσε την πίεση στους διαιτητές (για καλό δικό της)
Ποδόσφαιρο 10.02.26

Πως η ΚΕΔ μεγάλωσε την πίεση στους διαιτητές (για καλό δικό της)

Διπλωματία, για γέλια και για κλάματα στη διαιτησία. Οι ξένοι της ΚΕΔ αποφάσισαν να μην επαναφέρουν την τηλεκριτική επειδή δεν ήθελαν ρήξεις με ομάδες, όμως ζητούν από τους διαιτητές να μην φοβούνται!

Σύνταξη
Από τη Μόδα στο Δίκαιο – Το μοντέλο που έγινε δικηγόρος για να συμβουλεύει τους πρώην συνάδελφους του
Αλλαγή πλεύσης 10.02.26

Από τη Μόδα στο Δίκαιο - Το μοντέλο που έγινε δικηγόρος για να συμβουλεύει τους πρώην συνάδελφους του

Ο 32χρονος Bilel Ben Ahmed, πρώην μοντέλο, άφησε τις πασαρέλες για να γίνει δικηγόρος στο Λουξεμβούργο. Ωστόσο, ο Γάλλος δεν είχε καμία πρόθεση να κόψει τους δεσμούς με το προηγούμενο επάγγελμά του: τώρα χρησιμοποιεί τις νομικές του γνώσεις για να συμβουλεύει τους πρώην συναδέλφους του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λονδίνο: Δύο μαθητές τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο – Αναζητείται ο έφηβος δράστης
Κόσμος 10.02.26

Δύο μαθητές τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο - Αναζητείται ο έφηβος δράστης

Σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας στο βόρειο Λονδίνο, όταν δύο μαθητές 12 και 13 ετών μαχαιρώθηκαν, με την αστυνομία να αναζητά έναν έφηβο που φέρεται να είναι ο δράστης

Σύνταξη
Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ στηρίζει τον Ιτούδη: «Καλύτερα να αλλάξω παίκτες παρά προπονητή»
Μπάσκετ 10.02.26

Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ στηρίζει τον Ιτούδη: «Καλύτερα να αλλάξω παίκτες παρά προπονητή»

Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι τοποθετήθηκε υπέρ του Δημήτρη Ιτούδη, ενώ άσκησε δριμεία κριτική στους παίκτες για την πτωτική πορεία της ομάδας το τελευταίο διάστημα.

Σύνταξη
Άρτα: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της 35χρονης που πέθανε ένα θήλαζε το μωρό της – Τι αναφέρει η ιατροδικαστική
Στην Αρτα 10.02.26

Αυτή είναι η αιτία θανάτου της 35χρονης που πέθανε ένα θήλαζε το μωρό της - Τι αναφέρει η ιατροδικαστική

Η 35χρονη είχε φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της πριν από περίπου 15 ημέρες. Ζούσε στην Άρτα με τον σύζυγό της, γνωστό γιατρό της περιοχής, και τα δύο τους παιδιά.

Σύνταξη
Τέμπη: Τρία χρόνια από την τραγωδία – Το κάλεσμα για μαζικές συγκεντρώσεις
Παννατική απεργία 10.02.26

Τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών - Το κάλεσμα για μαζικές συγκεντρώσεις

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στις συγκεντρώσεις μαζί με τα Εργατικά Κέντρα και τα Σωματεία Εργαζομένων, τους Φοιτητικούς Συλλόγους, τους μαζικούς φορείς, σε όλη την Ελλάδα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ απειλεί να μπλοκάρει το άνοιγμα γέφυρας που συνδέει ΗΠΑ-Καναδά – Ζητά μερίδιο από τα έσοδα
Με το βλέμμα στα διόδια... 10.02.26

Ο Τραμπ απειλεί να μπλοκάρει το άνοιγμα γέφυρας που συνδέει ΗΠΑ-Καναδά – Ζητά μερίδιο από τα έσοδα

«Οι δασμοί που μας χρεώνει ο Καναδάς για τα γαλακτοκομικά μας προϊόντα είναι, εδώ και πολλά χρόνια, απαράδεκτοι», είπε ο Τραμπ. Και ζητά από την Οτάβα «τη Δικαιοσύνη και τον Σεβασμό που μας αξίζει»

Σύνταξη
Τόνι Κρόος: «Χωρίς τον Ρονάλντο, κανείς δεν θα έβλεπε το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας»
Ποδόσφαιρο 10.02.26

Τόνι Κρόος: «Χωρίς τον Ρονάλντο, κανείς δεν θα έβλεπε το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας»

Στο πλευρό του Ρονάλντο, ο πρώην συμπαίκτης του στη Ρεάλ Μαδρίτης, σχετικά με το διαμάχη που έχει διοίκηση του Σαουδαραβικού ποδοσφαίρου και τους ανθρώπους του Public Investment Fund (PIF).

Αλέξανδρος Κωτάκης
Χάρις Αλεξίου: Αν ζούσες συνέχεια με τον έρωτα θα ήσουν ένας παλαβός, πρέπει να πάμε παρακάτω, να αγαπήσουμε και αλλιώς
Fizz 10.02.26

Χάρις Αλεξίου: Αν ζούσες συνέχεια με τον έρωτα θα ήσουν ένας παλαβός, πρέπει να πάμε παρακάτω, να αγαπήσουμε και αλλιώς

«Πάνω στο πένθος του έρωτα δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε. Μόνο όταν είσαι σε ισορροπία με τον εαυτό σου μπορείς να δημιουργήσεις», δήλωσε μεταξύ άλλων η Χάρις Αλεξίου

Σύνταξη
Ποιος φοβάται τον Ευάγγελο Βενιζέλο; – Γιατί τον στοχοποιεί το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 10.02.26

Ποιος φοβάται τον Ευάγγελο Βενιζέλο; – Γιατί τον στοχοποιεί το Μαξίμου

Γιατί το μέγαρο Μαξίμου βάζει στο στόχαστρο τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Σαμαρά - Βενιζέλου. Η παρέμβαση - καταπέλτης του Ευάγγελου Βενιζέλου κατά της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση και τα τρία επίπεδα στα οποία πλήττει τη στρατηγική Μητσοτάκη γύρω από τις προωθούμενες αλλαγές στο Σύνταγμα

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Προφυλακίστηκε ο σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία – Δηλώνει ανακουφισμένος με τη σύλληψή του
Ελλάδα 10.02.26

Προφυλακίστηκε ο σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία – Δηλώνει ανακουφισμένος με τη σύλληψή του

Ο σμήναρχος φέρεται να κατονόμασε τρία άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση - Οι δικηγόροι του δήλωσαν, ότι ο πελάτης τους αισθάνεται «ανακουφισμένος» μετά τη σύλληψή του από τις αρχές.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ο Μαγκουάιρ εξηγεί την κίνηση – ματ του Κάρικ και «δικάζει» τον Αμορίμ
On Field 10.02.26

Ο Μαγκουάιρ εξηγεί την κίνηση – ματ του Κάρικ και «δικάζει» τον Αμορίμ

Ο κεντρικός αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε μόνο καλά λόγια να πει για τον υπηρεσιακό τεχνικό της ομάδας του και αποκάλυψε το «κλειδί» για να επιστέψουν τα χαμόγελα στο Ολντ Τράφορντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χανιά: Ο Ρώσος πρώην δήμαρχος και οι επαφές με τη ρωσόφωνη μαφία – Βίντεο ντοκουμέντο από την εμπρηστική επίθεση
Ελλάδα 10.02.26

Χανιά: Ο Ρώσος πρώην δήμαρχος και οι επαφές με τη ρωσόφωνη μαφία – Βίντεο ντοκουμέντο από την εμπρηστική επίθεση

Ο Ρώσος φέρεται να ήρθε σε επαφή με κυκλώματα της ρωσόφωνης μαφίας στη Θεσσαλονίκη και να οργάνωσε την εμπρηστική επίθεση στα Χανιά για να εκφοβίσει την πρώην σύντροφό του με την οποία έχει οικονομικές διαφορές

Σύνταξη
Κομισιόν: Ερώτηση ευρωβουλευτών για το ναυάγιο στη Χίο – Ζητούν απαντήσεις σε τρία κρίσιμα ζητήματα
Κόσμος 10.02.26

Ερώτηση ευρωβουλευτών στην Κομισιόν για το ναυάγιο στη Χίο - Ζητούν να απαντήσει σε τρία κρίσιμα ζητήματα

Δεκαπέντε ευρωβουλευτές από τρεις πολιτικές ομάδες, με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της Left, Κώστα Αρβανίτη, ζητούν απαντήσεις από την Κομισιόν για τον θάνατο 15 ανθρώπων στη Χίο, το ρόλο της Frontex και τις ευρωπαϊκές ευθύνες.

Σύνταξη
Στάρμερ: Δεν θα εγκαταλείψω ποτέ την εντολή που μου δόθηκε να αλλάξω αυτή τη χώρα
Σκάνδαλο Έπσταϊν 10.02.26

Στάρμερ: Δεν θα εγκαταλείψω ποτέ την εντολή που μου δόθηκε να αλλάξω αυτή τη χώρα

Η υπόθεση Μάντελσον οδήγησε στην αποχώρηση δύο πολύ στενών συνεργατών του Κιρ Στάρμερ, ενώ και άλλα κεφάλια μπορεί να πέσουν, όπως αυτό του γραμματέα του υπουργικού συμβουλίου

Σύνταξη
Αμερικανοί κοινοβουλευτικοί ζητούν την παραίτηση του υπουργού Εμπορίου Λάτνικ – Έκανε δουλειές με τον Έπσταϊν
«Είπε ψέματα» 10.02.26 Upd: 19:54

Αμερικανοί κοινοβουλευτικοί ζητούν την παραίτηση του υπουργού Εμπορίου Λάτνικ – Έκανε δουλειές με τον Έπσταϊν

Τα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν αντέκρουσαν τους προηγούμενους ισχυρισμούς του Λάτνικ ότι είχε διακόψει τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Σύνταξη
Παρέμβαση Καρόλου για τον Άντριου: Το Μπάκιγχαμ δηλώνει έτοιμο να συνεργαστεί με τις αρχές για τις αποκαλύψεις Έπσταϊν
Σοβαρή ανησυχία 10.02.26

Παρέμβαση Καρόλου για τον Άντριου: Το Μπάκιγχαμ δηλώνει έτοιμο να συνεργαστεί με τις αρχές για τις αποκαλύψεις Έπσταϊν

Για πρώτη φορά στον νέο γύρο αποκαλύψεων της υπόθεσης Έπσταϊν, ο βασιλιάς Κάρολος παρεμβαίνει δημόσια, δηλώνοντας ότι τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ είναι έτοιμα να στηρίξουν την αστυνομία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Αδράνησαν για τις υποκλοπές, η συγκάλυψη έγινε συνώνυμο του σκανδάλου», κατήγγειλε ο Ζαχαρίας Κεσσές
«Προσκλητήριο ανευθυνότητας» 10.02.26

«Αδράνησαν για τις υποκλοπές, η συγκάλυψη έγινε συνώνυμο του σκανδάλου», κατήγγειλε ο Ζαχαρίας Κεσσές

Ποταμός ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Ζαχαρίας Κεσσές, στην αγόρευσή του στη δίκη για τις υποκλοπές. Ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία των κατηγορουμένων ώστε να γίνει «η αρχή της επαναφοράς του αυτονοήτου, της λειτουργίας του κράτους δικαίου απέναντι ακόμη και στους πιο διαπλεκόμενους και ισχυρούς»

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Αγορά εργασίας: Ο κόσμος γύρισε… ανάποδα – Οι άνεργοι πληρώνουν για να προσληφθούν
Οικονομία 10.02.26

Ο κόσμος γύρισε… ανάποδα - Οι άνεργοι πληρώνουν για να προσληφθούν

Είναι πραγματικά «τρελό» θα μπορούσε να πει κανείς αυτό που συμβαίνει στην αγορά εργασίας σήμερα. Οι πρόσφατες αναφορές δείχνουν μια πλήρη αντιστροφή των όρων: οι υποψήφιοι είναι τόσο απελπισμένοι από το «ghosting» και τα «φίλτρα» της Τεχνητής Νοημοσύνης, που πλέον πληρώνουν οι ίδιοι για να βρουν δουλειά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Λόρα: Δείγμα DNA από τη μητέρα της ζήτησαν οι γερμανικές Αρχές – Στη Γερμανία ο πατέρας της 16χρονης
Ελλάδα 10.02.26

Λόρα: Δείγμα DNA από τη μητέρα της ζήτησαν οι γερμανικές Αρχές – Στη Γερμανία ο πατέρας της 16χρονης

Μεγάλα γερμανικά μέσα ασχολούνται σχεδόν καθημερινά με την εξαφάνιση της 16χρονης - Παράλληλα, αμέτρητες είναι οι αναρτήσεις στα social media από απλό κόσμο στην Γερμανία που εθελοντικά ψάχνει για τη Λόρα

Σύνταξη
«Περιπλέκονται τα πράγματα για την παραμονή των Χεζόνια και Λάιλς στη Ρεάλ»
Μπάσκετ 10.02.26

«Περιπλέκονται τα πράγματα για την παραμονή των Χεζόνια και Λάιλς στη Ρεάλ»

«Οι υπερβολικές απαιτήσεις του Λάιλς για την ανανέωση συμβολαίου, σε συνδυασμό με τις προτάσεις που έχει από Ευρωλίγκα και NBA Χεζόνια, περιπλέκουν τα πράγματα για τη Ρεάλ Μαδρίτης».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Εφαρμογή της ΕΕ για τα θύματα cyberbullying – Σχέδιο δράσης για την προστασία των νέων στο διαδίκτυο
Κόσμος 10.02.26

Εφαρμογή της ΕΕ για τα θύματα cyberbullying – Σχέδιο δράσης για την προστασία των νέων στο διαδίκτυο

Η ΕΕ στοχεύει σε ένα πιο ενιαίο μέτωπο κατά του κυβερνοεκφοβισμού, με τα κράτη μέλη να καλούνται να αναπτύξουν ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια και να χρησιμοποιούν κοινό ορισμό του cyberbullying

Σύνταξη
Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
