Χαμηλές οι προσδοκίες για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας – Το θέμα των θαλασσίων ζωνών είναι εκτός ατζέντας
Διπλωματία 10 Φεβρουαρίου 2026, 13:48

Χαμηλές οι προσδοκίες για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας – Το θέμα των θαλασσίων ζωνών είναι εκτός ατζέντας

Οι υπουργοί που θα λάβουν μέρος στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, η απουσία Δένδια και οι στόχοι της Αθήνας

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Spotlight

Με χαμηλές προσδοκίες προσέρχεται η Ελλάδα στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με την Τουρκία που πραγματοποιείται την Τετάρτη στην Άγκυρα.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού το θέμα της οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών, δεν είναι στην ατζέντα του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, εφόσον βεβαίως αυτό τεθεί, θα συζητηθεί. Ωστόσο όπως εκτίμησε στην παρούσα φάση δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για μία τέτοια συζήτηση.

Τα ζητήματα που αναμένεται να συζητηθούν είναι το μεταναστευτικό, θέματα πολιτικής προστάσια, οικονομίας, καταπολέμησης οργανωμένου εγκλήματος και πολιτισμού, ενώ θα τεθούν και ζητήματα περιφερειακού ενδιφέροντος όπως η Μέση Ανατολή το Ιράν και η Ουκρανία.

Σκοπός του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας όπως σημειώνεται είναι να αξιολογηθεί η πρόοδος που έχει καταγραφεί δυο χρόνια μετά την Διακήρυξη  Αθηνών, να παραμείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας για την αποσυμπίεση δυνητικών κρίσεων, να διατυπωθεί η κοινή πεποίθηση για συζήτηση διμερών θεμάτων μεταξύ των δύο χωρών και βεβαίως να γίνει μια αποτίμηση, ένας απολογισμός του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου και της λειτουργικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Οι Υπουργοί που θα συνοδεύσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα και θα λάβουν μέρος στο Ανώτατο Συμβούλιο είναι οι:

1. Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης

2. Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης

3. Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

4. Yπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας

5. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης

6. Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη

7. Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης  Κεφαλογιάννης

8. Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης

9. Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη

10. Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης

Στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας δεν θα μετέχει η ΥΦΥΠΕΞ, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, λόγω ασθενείας και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες.

Ερωτηθείσα σχετικά με τα σχόλια της τουρκικής πλευράς για τον Δένδια η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ απάντησε πως ότι «η Ελλάδα ασκεί μία ενεργητική εξωτερική πολιτική που στηρίζεται στις οικουμενικές αξίες του του Διεθνούς Δικαίου. Από αυτές τις αρχές δεν πρόκειται να αποστεί, και βεβαίως επιδιώκουμε εμπράκτως τις σχέσεις καλής γειτονίας».

Όπως είπε σε ζητήματα εθνικού συμφέροντος «δεν μπορεί να υπάρξει καμία συζήτηση».

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ χαρακτήρισε το ΑΣΣ ως μία θεσμοθετημένη περιοδική συνάντηση των δύο ηγετών και τόνισε ότι ανεξάρτητα λοιπόν εάν θα υπάρξουν συμφωνίες ή όχι, το σημαντικό είναι ότι διεξάγεται ο διάλογος. Σημείωσε δε ότι η Ελλάδα επιδιώκει την διατήρηση των σχέσεων καλής γειτονίας, πόσο μάλλον αυτό το μήνυμα που εκπέμπεται από ένα Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας και πόσο μάλλον ότι εκπέμπεται ένα μήνυμα κανονικότητας, την οποία ουσιαστικά επιδιώκουμε να διατηρούμε και να έχουμε με την Τουρκία ως  γειτονική μας χώρα.

Η απάντηση με ελληνική ΝΟΤΑΜ

Όσον αφορά τις NOTAM και τις NAVTEX που έχει εκδώσει το τελευταίο διάστημα η Τουρκία με τις οποίες επαναλμβάνει τις θέσεις της περί αποστρατικοποίησης των νησιών, η εκπρόσωπος απάντησε πως υπήρξε απάντηση με ελληνική NOTAM. Επανέλαβε την πάγια θέση της Αθήνας πως οι τουρκικοί ισχυρισμοί περί αποστρατικοποίησης των νησιών είναι αβάσιμοι και χαρακτήρισε αναρμόδια την Τουρκία να εκδίδει NOTAM για το FIR Αθηνών, τονίζοντας ότι υπεύθυνη για αυτό είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Η Κ. Ζωχιού ξεκαθάρισε ότι οι εν λόγω ενέργειες της ΆγΚυρας δεν εκπλήσσουν την Αθήνα και δεν είναι η πρώτη φορά που η τουρκική πλευρά χρησιμοποιεί και εργαλειοποιεί ένα ένα τεχνικό μέσο όπως είναι η NOTAM για για πολιτικές σκοπιμότητες, υπογραμμίζοντας ότι ανυπόστατες αξιώσεις δεν δύναται να επηρεάζουν θέματα εθνικής αρμοδιότητας.

Όπως είπε έχουν γίνει τα προβλεπόμενα διαβήματα από την πλευρά της ελληνικής διπλωματίας, ενώ υπογράμμισε ότι οι τουρκικοί ισχυρισμοί έχουν απορριφθεί με τον πλέον επίσημο τρόπο. Επεσήμανε δε ότι ετοιμάζεται και ένα διάβημα προς τον στον ΙΜΟ, (Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοΐας). Σύμφωνα πάντως με το ΥΠΕΞ οι κινήσεις αυτές δεν κρίνονται ως κλιμάκωση, αλλά ως αναδιατύπωση της επιχειρηματολογίας και των αξιώσεων της Τουρκίας, που δεν αιφνιδιάζουν την Αθήνα και δεν δημιουργούν τετελεσμένα.

