Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν: Ποιοι υπουργοί θα συνοδεύσουν τον πρωθυπουργό στην επίσκεψη στην Τουρκία
Αύριο, 11 Φεβρουαρίου, θα πραγματοποιηθεί το έκτο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας (ΑΣΣ) Ελλάδας – Τουρκίας και η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν
Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα συναντηθούν στην Άγκυρα στις 11 Φεβρουαρίου όπου θα λάβει χώρα το έκτο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας (ΑΣΣ) Ελλάδας – Τουρκίας.
Μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα μεταβούν στην Τουρκία 9 υπουργοί και ένας υφυπουργός.
Ποιοι θα πάνε στην Άγκυρα
Οι υπουργοί που θα συνοδεύσουν τον πρωθυπουργό στην Άγκυρα, όπως ανακοινώθηκαν από το ΥΠΕΞ, είναι :
1. Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης
2. Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης
3. Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος
4. Yπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας
5. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης
6. Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη
7. Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης
8. Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης
9. Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη
10. Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης
