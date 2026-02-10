newspaper
Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν: Ποιοι υπουργοί θα συνοδεύσουν τον πρωθυπουργό στην επίσκεψη στην Τουρκία
Διπλωματία 10 Φεβρουαρίου 2026, 13:09

Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν: Ποιοι υπουργοί θα συνοδεύσουν τον πρωθυπουργό στην επίσκεψη στην Τουρκία

Αύριο, 11 Φεβρουαρίου, θα πραγματοποιηθεί το έκτο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας (ΑΣΣ) Ελλάδας – Τουρκίας και η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

Σύνταξη
Spotlight

Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα συναντηθούν στην Άγκυρα στις 11 Φεβρουαρίου όπου θα λάβει χώρα το έκτο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας (ΑΣΣ) Ελλάδας – Τουρκίας.

Μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα μεταβούν στην Τουρκία 9 υπουργοί και ένας υφυπουργός.

Ποιοι θα πάνε στην Άγκυρα

Οι υπουργοί που θα συνοδεύσουν τον πρωθυπουργό στην Άγκυρα, όπως ανακοινώθηκαν από το ΥΠΕΞ, είναι :

1. Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης

2. Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης

3. Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

4. Yπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας

5. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης

6. Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη

7. Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης

8. Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης

9. Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη

10. Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Στις 16 Φεβρουαρίου στην Αθήνα η Chevron για τις συμβάσεις παραχώρησης

Υδρογονάνθρακες: Στις 16 Φεβρουαρίου στην Αθήνα η Chevron για τις συμβάσεις παραχώρησης

Business
