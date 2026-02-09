Τοποθετήσεις που δυναμιτίζουν το κλίμα, 48 ώρες πριν τη συνάντηση Μητσοτάκη- Ερντογάν, από τον εκπρόσωπο του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, Ομέρ Τσελίκ. Θέτει ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου και αφήνει αιχμές εναντίον του Νίκου Δένδια.

Χαμηλές προσδοκίες από την ελληνική πλευρά που προσέρχεται στη συνάντηση με τον Ερντογάν, κατά βάση με στόχο τη διατήρηση των «ήρεμων νερών»

Ο Τσελίκ αρχικά, ως καλός οικοδεσπότης, είπε ότι η τουρκική πλευρά πρεσβεύει πως όλα τα προβλήματα μπορούν να λυθούν όμως στη συνέχεια φρόντισε να ανεβάσει τους τόνους.

Επικαλούμενος «δημοσιεύματα σχετικά με τον εξοπλισμό νησιών» είπε πως «θα έπρεπε να είναι αποστρατικοποιημένα» ενώ χαρακτήρισε «ακραίες» τις δηλώσεις μελών του ελληνικού υπουργικού συμβουλίου, «όπως στην περίπτωση του Νίκου Δένδια, που στοχοποιούν ευθέως την Τουρκία και δημιουργούν αρνητικό κλίμα».

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος στην Τουρκία κατηγόρησε την Ελλάδα ότι επιχειρεί να μετατρέψει τα προβλήματά της σε προβλήματα της ΕΕ.

Χαμηλές προσδοκίες στην Αθήνα

Με τη συνάντηση των δύο ηγετών να είναι προγραμματισμένη την Τετάρτη (11/02) στην Άγκυρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του in, η ελληνική πλευρά προσέρχεται στο ραντεβού με χαμηλές προσδοκίες, σε μια περίοδο που η Τουρκία έχει προχωρήσει στην έκδοση των δύο NAVTEX που δεσμεύουν τεράστιες περιοχές στο Αιγαίο με αόριστη διάρκεια και που έχουν προηγηθεί γεγονότα που μόνο κοντά δεν έχουν φέρει τις δύο πλευρές.

Αλλά και σε ένα, όχι απλά ρευστό, αλλά εύφλεκτο, πλέον, διεθνές σκηνικό, όπου ακόμα και η τυπική διεθνής νομιμότητα έχει πάψει να αποτελεί παράγοντα ικανό να εγγυηθεί έστω και τη στοιχειώδη ασφάλεια και σταθερότητα και με το νέο κόσμο του Τραμπ να παράγει διαρκώς αστάθεια και αβεβαιότητα, έχοντας οπωσδήποτε αντανάκλαση και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Ο στόχος από το ταξίδι του Κυρ. Μητσοτάκη στην Τουρκία είναι η διατήρηση και η ενίσχυση των ανοικτών διαύλων επικοινωνίας και η εδραίωση μιας λειτουργικής σχέσης με την Τουρκία.