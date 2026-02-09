newspaper
09.02.2026 | 18:55
Θεσπρωτία: Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στη Βρυσέλλα Φιλιατών – Κάηκε ολοσχερώς
Τουρκία: Φτιάχνει κλίμα ο Τσελίκ, 48 ώρες πριν τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν
Κόσμος 09 Φεβρουαρίου 2026, 21:41

Τουρκία: Φτιάχνει κλίμα ο Τσελίκ, 48 ώρες πριν τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Ο Ομέρ Τσελίκ καλεί την Αθήνα να σταματήσει τον εξοπλισμό των νησιών και αφήνει αιχμές εναντίον του Νίκου Δένδια.

Σύνταξη
Spotlight

Τοποθετήσεις που δυναμιτίζουν το κλίμα, 48 ώρες πριν τη συνάντηση Μητσοτάκη- Ερντογάν, από τον εκπρόσωπο του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, Ομέρ Τσελίκ. Θέτει ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου και αφήνει αιχμές εναντίον του Νίκου Δένδια.

Χαμηλές προσδοκίες από την ελληνική πλευρά που προσέρχεται στη συνάντηση με τον Ερντογάν, κατά βάση με στόχο τη διατήρηση των «ήρεμων νερών»

Ο Τσελίκ αρχικά, ως καλός οικοδεσπότης, είπε ότι η τουρκική πλευρά πρεσβεύει πως όλα τα προβλήματα μπορούν να λυθούν όμως στη συνέχεια φρόντισε να ανεβάσει τους τόνους.

Επικαλούμενος «δημοσιεύματα σχετικά με τον εξοπλισμό νησιών» είπε πως «θα έπρεπε να είναι αποστρατικοποιημένα» ενώ χαρακτήρισε «ακραίες» τις δηλώσεις μελών του ελληνικού υπουργικού συμβουλίου, «όπως στην περίπτωση του Νίκου Δένδια, που στοχοποιούν ευθέως την Τουρκία και δημιουργούν αρνητικό κλίμα».

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος στην Τουρκία κατηγόρησε την Ελλάδα ότι επιχειρεί να μετατρέψει τα προβλήματά της σε προβλήματα της ΕΕ.

Χαμηλές προσδοκίες στην Αθήνα

Με τη συνάντηση των δύο ηγετών να είναι προγραμματισμένη την Τετάρτη (11/02) στην Άγκυρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του in, η ελληνική πλευρά προσέρχεται στο ραντεβού με χαμηλές προσδοκίες, σε μια περίοδο που η Τουρκία έχει προχωρήσει στην έκδοση των δύο NAVTEX που δεσμεύουν τεράστιες περιοχές στο Αιγαίο με αόριστη διάρκεια και που έχουν προηγηθεί γεγονότα που μόνο κοντά δεν έχουν φέρει τις δύο πλευρές.

Αλλά και σε ένα, όχι απλά ρευστό, αλλά εύφλεκτο, πλέον, διεθνές σκηνικό, όπου ακόμα και η τυπική διεθνής νομιμότητα έχει πάψει να αποτελεί παράγοντα ικανό να εγγυηθεί έστω και τη στοιχειώδη ασφάλεια και σταθερότητα και με το νέο κόσμο του Τραμπ να παράγει διαρκώς αστάθεια και αβεβαιότητα, έχοντας οπωσδήποτε αντανάκλαση και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Ο στόχος από το ταξίδι του Κυρ. Μητσοτάκη στην Τουρκία είναι η διατήρηση και η ενίσχυση των ανοικτών διαύλων επικοινωνίας και η εδραίωση μιας λειτουργικής σχέσης με την Τουρκία.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Economy
Ελληνική οικονομία: Τα τρία σενάρια κινδύνου και ο γρίφος των επιτοκίων

Ελληνική οικονομία: Τα τρία σενάρια κινδύνου και ο γρίφος των επιτοκίων

Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

Ακίνητα: Πώς η ακρίβεια… συρρικνώνει τα σπίτια μας – «Χάσαμε» σε δύο χρόνια 7 τ.μ.
Η ελληνική αγορά 09.02.26

Πώς η ακρίβεια… συρρικνώνει τα σπίτια μας - «Χάσαμε» σε δύο χρόνια 7 τ.μ.

Η τάση ανόδου των τιμών στα ακίνητα στην Ελλάδα συνεχίζεται και το 2026, αν και η αγορά δείχνει σημάδια μιας πιο «ώριμης» και ελαφρώς πιο αργής αύξησης σε σύγκριση με την εκρηκτική διετία 2023-2024. Οι συνεχιζόμενες αυξήσεις όπως είναι φυσικό αλλάζουν τα δεδομένα στην αγορά αλλά και… στα τετραγωνικά των σπιτιών που αγοράζουμε.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΕΚΑ: Παναττική απεργία και συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για τα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου
Ο κύβος ερρίφθη 09.02.26

Παναττική απεργία και συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για τα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου

Τρία χρόνια μετά το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, στο 33ο Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας (ΕΚΑ) αποφασίστηκε 24ωρη απεργία και συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου.

Σύνταξη
Υπόθεση Παναγόπουλου: Ανοίγει η «βεντάλια» των ερευνών – Επεκτείνεται σε συγγενείς και πολιτικά πρόσωπα
Ελλάδα 09.02.26

Υπόθεση Παναγόπουλου: Ανοίγει η «βεντάλια» των ερευνών – Επεκτείνεται σε συγγενείς και πολιτικά πρόσωπα

Εξελίξεις στην υπόθεση με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου καθώς στο επίκεντρο της έρευνας της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μπαίνουν νέα πρόσωπα.

Σύνταξη
Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα πρόσωπα της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ που παραμένουν σε θέσεις ευθύνης
Ζήτημα διαφάνειας 09.02.26

Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα πρόσωπα της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ που παραμένουν σε θέσεις ευθύνης

Στις Βρυξέλλες το θέμα που ανέδειξε το in για τις αποφάσεις της νέας διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσα από ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Μανιάτη.

Σύνταξη
The Expla-in Project: Τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ;
The Expla-in 09.02.26

The Expla-in Project: Τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ;

Το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαρτίου στην Αθήνα, δύο ημέρες μετά την επέτειο της εθνικής Παλιγγενεσίας. Τα μηνύματα και οι αποδέκτες.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Οι γυναίκες συχνά λειτουργούν από μια θέση ντροπής» – Η Κρίστεν Στιούαρτ για το σκηνοθετικό της ντεμπούτο
Femme 09.02.26

«Οι γυναίκες συχνά λειτουργούν από μια θέση ντροπής» - Η Κρίστεν Στιούαρτ για το σκηνοθετικό της ντεμπούτο

«Συναντήσαμε την Κρίστεν Στιούαρτ για να συζητήσουμε τη δημιουργική της διαδικασία, τη συνεργασία της με την Ίμοτζεν Πουτς και τις συμβουλές που έλαβε από τη Σοφία Κόπολα» λέει η Κριστίνα Νιούλαντ του Dazed Magazine και της κάνει την πρώτη ερώτηση για την ταινία The Chronology of Water.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γύθειο: Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 60χρονου ψαρά – Βρέθηκε η βάρκα του σε ακτή με βράχια
Ελλάδα 09.02.26

Γύθειο: Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό 60χρονου ψαρά – Βρέθηκε η βάρκα του σε ακτή με βράχια

Στη βάρκα του 60χρονου βρέθηκε μόνο το κινητό του τηλέφωνο - Ο αγνοούμενος είναι γνωστός στην περιοχή της Σπάρτης, διατηρεί ψαράδικο σε κεντρικό σημείο και συνήθιζε να πηγαίνει μόνος του για ψάρεμα.

Σύνταξη
Ελευσίνα: Σκότωσε την ηλικιωμένη μητέρα της προσπαθώντας να παρκάρει το ΙΧ – Πώς συνέβη το δυστύχημα
Ελλάδα 09.02.26

Ελευσίνα: Σκότωσε την ηλικιωμένη μητέρα της προσπαθώντας να παρκάρει το ΙΧ – Πώς συνέβη το δυστύχημα

Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 13:30 στην οδό Αλκιβιάδου στην Ελευσίνα, με την 44χρονη να προσπαθεί να παρκάρει το όχημα της και την 71χρονη μητέρα της να είναι έξω από αυτό και να την καθοδηγεί.

Σύνταξη
Σαρκαστικό σχόλιο του ΠΑΣΟΚ για τον Λαζαρίδη – «Σας ευχαριστούμε για το ‘ιδιοφυές’ tweet»
Πολιτική Γραμματεία 09.02.26

Σαρκαστικό σχόλιο του ΠΑΣΟΚ για τον Λαζαρίδη – «Σας ευχαριστούμε για το ‘ιδιοφυές’ tweet»

«Μην αυταπατάστε, κ. Λαζαρίδη, δεν θα ξεχάσουν οι πολίτες τη διασπάθιση κοινοτικών πόρων που έγιναν ‘μαύρο χρήμα’ με τις πλάτες των υπουργών και των γενικών γραμματέων της Νέας Δημοκρατίας» απαντά το ΠΑΣΟΚ στην κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της «γαλάζιας» παράταξης.

Σύνταξη
Το δικαίωμα στη σιωπή επικαλέστηκε η Μάξγουελ για την υπόθεση Επσταϊν – Δεν απάντησε σε καμία ερώτηση
Κόσμος 09.02.26

Το δικαίωμα στη σιωπή επικαλέστηκε η Μάξγουελ για την υπόθεση Επσταϊν - Δεν απάντησε σε καμία ερώτηση

Η Πέμπτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος εγγυάται το δικαίωμα κάποιου να αρνηθεί να μιλήσει για να μην αυτοενοχοποιηθεί. «Ο δικηγόρος της Μάξγουελ, είπε ότι θα απαντούσε στις ερωτήσεις εάν λάμβανε χάρη» από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Ο Τζέικ Πολ, που ζει στο Πουέρτο Ρίκο για να πληρώνει χαμηλότερους φόρους, αποκαλεί τον Bad Bunny «ψευτοαμερικανό»
Τζέικ, ο πατριώτης 09.02.26

Ο Τζέικ Πολ, που ζει στο Πουέρτο Ρίκο για να πληρώνει χαμηλότερους φόρους, αποκαλεί τον Bad Bunny «ψευτοαμερικανό»

Ο Τζέικ Πολ ζήτησε από το αμερικανικό κοινό να κλείσει τις τηλεοράσεις όταν εμφανιστεί ο Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl - Αλλά η προτροπή του γύρισε boomerang.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
