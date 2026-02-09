Τι προσδοκά η ελληνική πλευρά από το ταξίδι Μητσοτάκη στην Άγκυρα

Στην ερχόμενη Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου έχουν στραμμένο το βλέμμα στο μέγαρο Μαξίμου και στο ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα για τη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας και τη συνάντησή του με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν.

Η ελληνική πλευρά προσέρχεται στο ραντεβού της Τετάρτης με χαμηλές προσδοκίες, σε μια περίοδο που η Τουρκία έχει προχωρήσει στην έκδοση των δύο NAVTEX που δεσμεύουν τεράστιες περιοχές στο Αιγαίο με αόριστη διάρκεια και που έχουν προηγηθεί γεγονότα που μόνο κοντά δεν έχουν φέρει τις δύο πλευρές. Αλλά και σε ένα, όχι απλά ρευστό, αλλά εύφλεκτο, πλέον, διεθνές σκηνικό, όπου ακόμα και η τυπική διεθνής νομιμότητα έχει πάψει να αποτελεί παράγοντα ικανό να εγγυηθεί έστω και τη στοιχειώδη ασφάλεια και σταθερότητα και με το νέο κόσμο του Τραμπ να παράγει διαρκώς αστάθεια και αβεβαιότητα, έχοντας οπωσδήποτε αντανάκλαση και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Στόχος

Σε αυτό το πλαίσιο, στην ελληνική κυβέρνηση λένε ότι ο στόχος από το ταξίδι του Κυρ. Μητσοτάκη στην Άγκυρα, είναι η διατήρηση και η ενίσχυση των ανοικτών διαύλων επικοινωνίας και η εδραίωση μιας λειτουργικής σχέσης με την Τουρκία.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μεν σύγκλιση για την εκκίνηση της συζήτησης για τη διευθέτηση της μοναδικής διαφοράς που αναγνωρίζει η Ελλάδα και που μπορεί να παραπεμφθεί στη διεθνή δικαιοδοσία, δηλαδή της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, ωστόσο σημειώνουν ότι η Αθήνα προσβλέπει σε μια εποικοδομητική συζήτηση και στη διατήρηση του κλίματος ηρεμίας στις διμερείς σχέσεις.

Ζητήματα χαμηλής πολιτικής

Με άλλα λόγια στην ελληνική πλευρά εστιάζουν στα ζητήματα χαμηλής πολιτικής και σε αυτό το πλαίσιο κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για «σημαντικά κεκτημένα» τα τελευταία δυόμιση χρόνια, μιλώντας για μείωση της παραβατικότητας στον αέρα, καλύτερη συνεργασία με την Τουρκία στο Μεταναστευτικό και συνολική μείωση των ροών, διευκόλυνση της χορήγησης βίζας σύντομης διάρκειας για τους Τούρκους πολίτες και τις οικογένειές τους σε 12 νησιά του Αιγαίου και εμβάθυνση του διμερούς εμπορίου.

Ωστόσο από την τουρκική πλευρά και συγκεκριμένα στην ανακοίνωση της τουρκικής Προεδρίας, αναφέρεται ότι στη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου μεταξύ των δύο χωρών «θα εξεταστούν οι σχέσεις Τουρκίας-Ελλάδας σε όλες τις διαστάσεις τους».

Την ίδια ώρα, στην ελληνική κυβέρνηση αναφέρουν πως Αθήνα και Άγκυρα συμμερίζονται την άποψη ότι τα ζητήματα που αφορούν τις δύο χώρες θα πρέπει να συζητούνται σε διμερές επίπεδο και ότι η βελτίωση του κλίματος στις διμερείς σχέσεις είναι προς όφελος της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

«Δεν βλέπω ουσιαστικούς κινδύνους κλιμάκωσης»

Μέσα στο συνολικό αυτό πλαίσιο, ο ίδιος ο Κυρ. Μητσοτάκης, μιλώντας για το ταξίδι του στην Άγκυρα (σε συνέντευξή του στον αρχισυντάκτη του περιοδικού «Foreign Policy») δήλωσε ότι δεν διακρίνει «σημαντικούς κινδύνους κλιμάκωσης. Και αν ανατρέξει κανείς στο πού βρισκόμασταν πριν από τέσσερα ή πέντε χρόνια, η κατάσταση τότε ήταν σαφώς πιο σύνθετη από ό,τι είναι σήμερα. Θεωρώ ότι και οι δύο είμαστε έμπειροι ηγέτες, αναφέρομαι στον εαυτό μου και στον Πρόεδρο Erdoğan. Αναγνωρίζουμε ότι στην ευρύτερη περιοχή μας υπάρχουν ήδη αρκετά προβλήματα, δεν υπάρχει λόγος να προσθέσουμε βαθμούς πολυπλοκότητας».

Στο ίδιο πλαίσιο προσέθεσε ότι «δεν βλέπω ουσιαστικούς κινδύνους κλιμάκωσης. Διαθέτουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας. Όποτε υπάρξει κρίση υπάρχουν τρόποι αποκλιμάκωσης. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω τους τηλεθεατές σας ότι δεν θεωρώ πως θα δουν μια νέα εστία αστάθειας στις διμερείς μας σχέσεις».

Υπενθυμίζεται ότι είναι η πρώτη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Τ. Ερντογάν μετά από ενάμιση χρόνο. Η τελευταία τους συνάντηση πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ενώ στο μεταξύ μεσολάβησε το ναυάγιο της συνάντησης που ήταν να γίνει μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν και πάλι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο του 2025, αλλά ο Τούρκος Πρόεδρος το ακύρωσε με τρόπο που περιγράφεται από την τουρκικής καταγωγής λέξη «χουνέρι».