Τουρκία: Οι μονομερείς ενέργειες της Ελλάδας είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και απαράδεκτες
Η Τουρκία, μέσω ανακοίνωσης του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σχολίασε πρόσφατες δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη - Τι αναφέρει για τα 12 μίλια - Κάνει λόγο για στρατηγική της «Γαλάζιας Πατρίδας»
Η Τουρκία, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας της χώρας, απαντά σε πρόσφατες δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ κάνει νέα αναφορά στη στρατηγική της «Γαλάζιας Πατρίδας».
«Αυτές οι δηλώσεις δεν παράγουν κανένα νομικό αποτέλεσμα για τη χώρα μας», υποστηρίζει η Άγκυρα
«Η θέση μας σχετικά με τις δηλώσεις Ελλήνων πολιτικών για επέκταση των χωρικών υδάτων τους στο Αιγαίο στα 12 ναυτικά μίλια είναι σαφής.
Ως Τουρκία, υποστηρίζουμε ότι μια δίκαιη και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο κατανομή των θαλάσσιων δικαιωμάτων στο Αιγαίο είναι δυνατή μόνο μέσα από αμοιβαίο διάλογο και καλή θέληση.
Οι μονομερείς ενέργειες, ισχυρισμοί και δηλώσεις της Ελλάδας που αγνοούν τις υπάρχουσες διαφορές και παραβιάζουν τα δικαιώματα της Τουρκίας είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και απαράδεκτες. Αυτές οι δηλώσεις δεν παράγουν κανένα νομικό αποτέλεσμα για τη χώρα μας.
Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με τη στρατηγική της ‘Γαλάζιας Πατρίδας’, συνεχίζουν με αποφασιστικότητα και επιμονή την αποστολή τους για την προστασία όλων των δικαιωμάτων και συμφερόντων της χώρας μας στις θαλάσσιες ζώνες μας», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.
Αναμένεται η ανακοίνωση της επίσκεψης Μητσοτάκη στην Τουρκία
Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας έρχεται ενώ αναμένεται επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία μέσα στον μήνα που διανύουμε, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί ακριβής ημερομηνία.
