Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας: Στόχος η διατήρηση ήρεμων νερών και ανοιχτών διαύλων

Αντίστροφα με ορίζοντα το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας και τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που αυτή τη φορά φαίνεται ότι θα πραγματοποιηθεί, μετρά η Αθήνα.

Σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον εξαιρετικά ρευστό που έχει ήδη μπει σε περίοδο αναδιάταξης δυνάμεων και χαρακτηρίζεται από πλήθος αβεβαιοτήτων τις οποίες πυροδοτεί και η πολιτική Τραμπ η ελληνική διπλωματία αντιλαμβάνεται την ανάγκη επιμονής στο διεθνές δίκαιο με μεγαλύτερη έμφαση από ποτέ άλλοτε.

Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας για ήρεμα νερά

Σε αυτό το πλαίσιο σχεδιάζεται και το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με στόχο της Αθήνας να διατηρήσει τα «ήρεμα νερά» και να αποφύγει περιττές τρικυμίες, ενώ την ίδια στιγμή καμία από τις δύο πλευρές δεν φαίνεται πρόθυμη να συζητήσει για τη διαφορά που αφορά στην οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών.

Παρά το γεγονός των δηλώσεων του Χακάν Φιντάν περί δυνατότητας συμβιβασμού στο θέμα των χωρικών υδάτων, πληροφορίες και από την τουρκική πλευρά δεν θεωρούν ότι οι δύο πλευρές είναι έτοιμες για να μπουν σε μία συζήτηση για λύση στην ελληνοτουρκική διαφορά, τονίζοντας ότι οι προτεραιότητες της Άγκυρας, αυτή τη στιγμή είναι διαφορετικές.

Για την Αθήνα δε η περίοδος δεν ενδείκνυεται για τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, με δεδομένη και την ευρύτερη κατάσταση καθώς και τις επιλογές του προέδρου Τραμπ, ο οποίος δεν έδειξε να έχει πρόβλημα να διεκδικήσει ακόμα και ΝΑΤΟικό έδαφος, στην περίπτωση της Γροιλανδίας.

Ποιος τολμά να πει ότι θέλει παρέμβαση Τραμπ;

Είναι χαρακτηριστικό ότι και τούρκοι αναλυτές παραδέχονται ότι μία παρέμβαση Τραμπ στα ελληνοτουρκικά θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία «γκρίζα λύση», η οποία θα ωφελούσε την Άγκυρα και όχι την Αθήνα. Και σε αυτό το πλαίσιο ειδικά για την ελληνική πλευρά το ενδιαφέρον της Ουάσιγκτον δεν είναι κάτι που χαρακτηρίζεται επιθυμητό αυτή τη στιγμή.

Σε αυτό το πλαίσιο η ελληνική διπλωματία σχεδιάζει τις κινήσεις της ιδιαίτερα προσεκτικά, με στόχο να διατηρήσει ισορροπίες σε τεντωμένο σχοινί, σε μία περίοδο που η Τουρκία προσεγγίζει με ιδιαίτερη θέρμη τις ΗΠΑ καθώς Τραμπ και Ερντογάν έχουν τακτικές συνομιλίες, με την τελευταία το βράδυ της Τρίτης, με αιχμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και το Συμβούλιο Ειρήνης του αμερικανού προέδρου, ενώ την ίδια στιγμή η Άγκυρα δεν είναι αδιάφορος στόχος και για την ΕΕ.

Η διατήρηση των ήρεμων νερών και των ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας θα είναι το μεγάλο στοίχημα του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί με δεδομένο ότι και για την Άγκυρα η ένταση με την Αθήνα δεν είναι κάτι που χαρακτηρίζεται θετικό ή αναγκαίο τη δεδομένη στιγμή.

Με το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας να αναμένεται να εστιάσει στη θετική ατζέντα και τα θέματα χαμηλής πολιτικής και σε μία προσπάθεια ακόμα και αν θιγούν δύσκολα θέματα να μην προκαλέσουν εκρήξεις.

Η τουρκική διπλωματία επενδύει στη διεύρυνση των συμμαχιών της, παίζοντας και το χαρτί της εκτίμησης Τραμπ, καθώς αναζητά έναν όλο και πιο ισχυρό ρόλο στην διπλωματική σκακιέρα.

Άλλωστε όπως παραδέχονται και έμπειροι διπλωμάτες ενδεχόμενη συζήτηση λύσης στα ελληνοτουρκικά απαιτεί από όποια ελληνική κυβέρνηση το τολμήσει να πει αλήθειες, να διορθώσει αφηγήματα που δεν έχουν βάση και να εξηγήσει τι θα σημαίνει συμβιβασμός. Κάτι που κανείς δεν φαίνεται έτοιμος να κάνει.

Απαραίτητος ο διάλογος με την Τουρκία

Ο διάλογος με την Τουρκία ωστόσο δείχνει να είναι πιο απαραίτητος από ποτέ, αφού στην παρούσα φάση, μία κρίση κανείς δεν μπορεί να φανταστεί πού θα οδηγούσε.

Την ίδια στιγμή στην Αθήνα η κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει για μία ακόμα φορά φωνές που την καταγγέλλουν για «εθνική προδοσία», όπως αυτή της Μαρίας Καρυστιανού, που επέλεξε να ασχοληθεί με τα ελληνοτουρκικά, με ιδιαίτερη ελαφρότητα.