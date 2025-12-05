Μητσοτάκης: Υπεραμύνθηκε της εξωτερικής πολιτικής – Βλέπει Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με Ερντογάν στις αρχές του 2026

Της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησής του απέναντι στην κριτική που δέχεται, όχι μόνο από την αντιπολίτευση, αλλά και από την παράταξή του -όπως η κριτική των δύο πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά- υπεραμύνθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο συνέδριο «Athens Policy Dialogues» του «ΒΗΜΑΤΟΣ», όπου, μεταξύ άλλων, τοποθέτησε μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026 τη διεξαγωγή του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας στην Άγκυρα, ενώ, για άλλη μια φορά, απέφυγε να πει οτιδήποτε για το περιεχόμενο του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι θεωρεί «ώριμο το έδαφος για να μπορούμε να έχουμε το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας το πρώτο τρίμηνο του 2026», λέγοντας ότι «δεν είναι προϋπόθεση» μια τέτοια συνάντηση «ντε και καλά να συνοδεύεται από κάποια θεαματική εξαγγελία».

Για τη Διακήρυξη περί Φιλίας

Ταυτόχρονα ο Κυρ. Μητσοτάκης υπερασπίστηκε την πολιτική του αναφορικά με τη Διακήρυξη των Αθηνών περί «Σχέσεων Φιλίας και Καλής Γειτονίας» που έχει δεχτεί έντονη κριτική από την πλευρά της «γαλάζιας» παράταξης, λέγοντας ότι «η Διακήρυξη των Αθηνών ήταν μια επιβεβαίωση ότι μπορούμε να έχουμε αυτή τη λειτουργική σχέση, να συμφωνούμε ότι διαφωνούμε, αλλά να διαφωνούμε πολιτισμένα, χωρίς κατ’ ανάγκη να φτάνουμε πάντα με το θερμόμετρο στο κόκκινο. Έχει αποδώσει αυτή η πολιτική; Θα σας έλεγα, ναι».

Και θέλοντας να απευθυνθεί στο δεξιό ακροατήριο, θέλησε να προβάλει την κυβερνητική κούρσα εξοπλισμών, λέγοντας ότι «στις 18 Δεκεμβρίου θα υψωθεί η ελληνική σημαία στον «Κίμωνα», την πρώτη από τις υπερσύγχρονες φρεγάτες, την οποία θα υποδεχθούμε στην πατρίδα μας στις αρχές του επόμενου έτους. Άρα, με ένα σαφές πλαίσιο στη λογική ότι οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους, αναπτύσσουμε αυτόν τον διάλογο με την Τουρκία».

Απέναντι στο Ισραήλ

Παράλληλα, ο Κυρ. Μητσοτάκης υπεραμύνθηκε και της στάσης του απέναντι στο Ισραήλ -η οποία έχει δεχτεί σφοδρή κριτική από την αντιπολίτευση- υποστηρίζοντας ότι «κρατήσαμε το απολύτως σωστό μέτρο, αν λάβει κανείς υπόψη ότι η στρατηγική σχέση που έχει αναπτύξει η Ελλάδα με το Ισραήλ είναι πια διαχρονική», ενώ θέλησε να προσθέσει ότι «ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ο οποίος, ως πρώτη απόφαση της εξωτερικής του πολιτικής, τον Απρίλιο του 1990, αναγνώρισε το κράτος του Ισραήλ».

Όσο για την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης, στην οποία η Ελλάδα δεν έχει ακόμα προχωρήσει σε αντίθεση με πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πρωθυπουργός είπε ότι «δεν είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα -θέλω να θυμίσω- η οποία ακόμα δεν έχει αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης. Δεν λέμε ότι δεν θα το κάνουμε, λέμε ότι θα γίνει κάποια στιγμή, αλλά για να γίνει πρέπει να πληρούνται ακόμα κάποιες προϋποθέσεις».

«Πρόθυμος Σύμμαχος»

Και επιχειρώντας να υπερασπιστεί τη στάση του τόσο στο θέμα της Γάζας, όσο και στο Ουκρανικό, ο Κυρ. Μητσοτάκης υπεραμύνθηκε της πολιτικής του «πρόθυμου συμμάχου» που έχει έντονα επικριθεί από την αντιπολίτευση, λέγοντας ότι «ακούω αυτή τη λέξη του «προβλέψιμου συμμάχου», λες και η ίδια η συμμαχία από μέσα της δεν έχει την έννοια της προβλεψιμότητας. Είσαι σύμμαχος, γιατί συμφωνείς ότι έχεις κάποιες κοινές δεσμεύσεις και αποσκοπείς σε κάποια πλεονεκτήματα από το να είσαι μέρος μιας συμφωνίας. Δεν υπάρχουν συμφωνίες α λα καρτ».

Στο ίδιο πλαίσιο, βάλλοντας κατά όσων του ασκούν σχετική κριτική, έκανε λόγο για «έκφραση στην εξωτερική πολιτική μιας τάσης ότι στην Ελλάδα έχουμε δικαιώματα αλλά δεν έχουμε υποχρεώσεις» και για «ιδέα ότι θα είμαστε και με τον αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ», ενώ θέλησε να αφήσει και αιχμές για τις πολυσυζητημένες τελευταία (με αφορμή τα σχετικά αποσπάσματα του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα) επαφές Λαφαζάνη με παράγοντες της Ρωσίας το 2015, λέγοντας: «Τώρα μην με τσιγκλάτε να θυμίσω τι έγινε όταν πριν από δέκα χρόνια ψάχναμε να βρούμε λεφτά από τη Ρωσία και διάφορα άλλα ευτράπελα που πήγαν να τινάξουν τη χώρα στον αέρα».

Επιπλέον όσον αφορά το Ουκρανικό, δήλωσε ότι «προφανώς όλοι θέλουμε την ειρήνη, αλλά η ειρήνη πρέπει να είναι μία δίκαιη ειρήνη. Τώρα το τι είναι δίκαιη ειρήνη μπορεί να είναι σχετικό, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να είναι μία ειρήνη συνθηκολόγηση της Ουκρανίας».

Για επίσκεψη στην Ουάσινγκτον

Για ενδεχόμενη επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον -στην οποία ο Κυρ. Μητσοτάκης θα ήθελε να επενδύσει- είπε ότι «η επίσκεψη στην Ουάσινγκτον φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα γίνει. Δεν έχω να σας πω συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα», λέγοντας ότι οι σχέσεις με τις ΗΠΑ «ήταν εξαιρετικές και παραμένουν εξαιρετικές».

Και με την ελληνική κυβέρνηση να επενδύει το τελευταίο διάστημα στην προβολή των πρόσφατων ενεργειακών συμφωνιών, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι «από εκεί που ήμασταν στο περιθώριο του ενεργειακού χάρτη, ξαφνικά μπαίνουμε στο επίκεντρο».

Παράλληλα δήλωσε ότι «είναι η απόφαση πια να προχωρήσουμε σε διερευνητικές εξορύξεις για να δούμε εάν έχουμε αξιοποιήσιμα κοιτάσματα φυσικού αερίου. Το γεγονός ότι θα έχουμε την πρώτη τέτοια απόπειρα εξόρυξης στους επόμενους 18 μήνες, με τη μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο και με δύο ελληνικές εταιρείες να συμμετέχουν, έχει πολύ μεγάλη σημασία», για να προσθέσει ότι «όταν κάνει κανείς μια τέτοια απόπειρα, δεν ξέρω αν θα βρει φυσικό αέριο. Αν βρει, όμως, αυτό αλλάζει τα πάντα ως προς την ενεργειακή θέση της Ελλάδος. Από εκεί που θα εισάγουμε φυσικό αέριο, θα έχουμε το δικό μας και θα εξάγουμε κιόλας».

Κυπριακό

Όσον αφορά το Κυπριακό, ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε «ενθαρρυντικό το γεγονός ότι έχουμε μία καινούργια ηγεσία», ωστόσο ανέφερε ότι «υπάρχει μία εκπεφρασμένη θέση από την Άγκυρα, η οποία παραπέμπει σε μία λύση δύο κρατών, η οποία επί της αρχής δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή αυτή η προσέγγιση, όχι μόνο από την Ελλάδα, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από κανέναν, διότι κανείς απολύτως δεν αναγνωρίζει σήμερα, πλην της Τουρκίας, τα κατεχόμενα».

Περί σταθερότητας

Από εκεί και πέρα, αναφέρθηκε για άλλη μια φορά στο αφήγημά του περί σταθερότητας, στο οποίο επενδύει, προσπαθώντας να συσπειρώσει το ακροατήριό του εν όψει και των επόμενων εθνικών εκλογών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Κυρ. Μητσοτάκης είπε ότι «μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 2027, η πολιτική σταθερότητα είναι δεδομένη. Το αν θα προκύψει πολιτική σταθερότητα μετά τις εκλογές του 2027 είναι στο χέρι του ελληνικού λαού» για να προσθέσει ότι «οι Έλληνες πολίτες πιστεύω ότι θα το ζυγίσουν, και όσο κάνουν τις συγκρίσεις με το τι γίνεται σε άλλες χώρες και όσο αντιλαμβάνονται τελικά ότι αυτό το οποίο εμείς θεωρούμε ως δεδομένο είναι το ζητούμενο σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και, εν πάση περιπτώσει, μας έχει εξασφαλίσει ασφάλεια, σταθερότητα και κατά την άποψη μου και μια σχετική ευημερία, μια πρόοδο σίγουρα, σημαντική πρόοδο της οικονομίας μας».

Επιπλέον, δήλωσε για άλλη μια φορά «υπέρ των μονοκομματικών κυβερνήσεων» και επανέλαβε ότι «για εμένα δεν υπάρχουν πρώτες και δεύτερες εκλογές» αλλά «υπάρχει μια κάλπη, στην οποία η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει την αυτοδυναμία».

Για να πει και πάλι ότι «η δική μου ατζέντα είναι ατζέντα του 2030», επαναλαμβάνοντας έτσι το αφήγημα που προωθεί απέναντι στη μεγάλη κυβερνητική φθορά των 6,5 ετών, προκειμένου να διεκδικήσει και τρίτη κυβερνητική θητεία.

Απέφυγε

Τέλος, στην ερώτηση αν διάβασε την «Ιθάκη», ο Κυρ. Μητσοτάκης επέμεινε να κινείται στη γνωστή στάση της κυβέρνησης -η ο οποία επιτίθεται μεν στον Αλ. Αλέξη Τσίπρα, αλλά χωρίς να λέει λέξη για την ουσία του περιεχομένου του βιβλίου του- λέγοντας: «Του Καβάφη εννοείτε την «Ιθάκη», τη διαβάζω τακτικά, δεν χρειάζομαι και πολύ χρόνο». Με αυτόν τον τρόπο απέφυγε, για άλλη μια φορά, να πει οτιδήποτε για το βιβλίο.