«Στα κάγκελα» βουλευτές της ΝΔ με τους κυβερνητικούς χειρισμούς σε βάρος των αγροτών – Αναβάλλεται λόγω κακοκαιρίας το αποψινό τραπέζωμα

Καιρού μη επιτρέποντος, αναβάλλεται μέχρι νεοτέρας η έναρξη του νέου γύρου της επιχείρησης «μασάζ» του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους βουλευτές του, που θα έχει τη μορφή τραπεζωμάτων.

Ένας νέος γύρος «μασάζ» που όμως στην παρούσα συγκυρία, γίνεται ακόμα πιο επιτακτικός για το μέγαρο Μαξίμου, αφού εκτός από τις δονήσεις που έχει προκαλέσει στο «γαλάζιο» εσωτερικό το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ (με το αρνητικό κλίμα να εντείνουν και οι καταθέσεις των εμπλεκόμενων προσώπων στην εξεταστική), έντονη δυσαρέσκεια προκαλούν πλέον εντός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, και ειδικά σε «γαλάζιους» βουλευτές της επαρχίας, οι κυβερνητικοί χειρισμοί σε βάρος των αγροτών.

Το πρώτο από τα τραπεζώματα αυτά του πρωθυπουργού στους βουλευτές του που, όπως είχε γράψει το in, ήταν προγραμματισμένο για απόψε σε γνωστή ταβέρνα του Παγκρατίου και, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, λόγω της κακοκαιρίας «θα προγραμματιστεί εκ νέου μόλις καταστεί δυνατόν», θα αφορά τους βουλευτές της ΝΔ που μετέχουν στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής (η οποία αριθμεί 33 «γαλάζια» μέλη), εν όψει και της έναρξης της συζήτησης στην Ολομέλεια για τον Προϋπολογισμό στις 12 Δεκεμβρίου και της ψήφισής του στις 16 Δεκεμβρίου.

Τραπέζια

Σημειώνεται ότι εφόσον πραγματοποιηθεί, αναμένεται να είναι το πρώτο από τέτοια τραπέζια, στα οποία κάθε φορά θα μετέχουν τα «γαλάζια» μέλη διαφορετικών επιτροπών της Βουλής, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να δηλώνει ότι «ξεκινάει ο πρωθυπουργός μια σειρά συναντήσεων, στη συνέχεια πολλών προηγούμενων σειρών συναντήσεων, και συνεχίζοντας και τις καθημερινές του συναντήσεις με βουλευτές στο γραφείο, με βάση το σε ποια επιτροπή μετέχει ο κάθε βουλευτής».

Όσον αφορά τις κατ’ ιδίαν συναντήσεις με βουλευτές, προχθές Τρίτη ο Κυρ. Μητσοτάκης συναντήθηκε στο μέγαρο Μαξίμου με την «γαλάζια» βουλευτή Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, η οποία ήταν από τους βουλευτές που είχαν εξεγερθεί μαζικά κατά του «επιτελικού κράτους» για την υπόθεση του «ξαφνικού θανάτου» στα ΕΛΤΑ.

Δυσαρέσκεια για αγροτικό

Με όλες αυτές τις συναντήσεις και τα τραπεζώματα, ο πρωθυπουργός επιχειρεί να «ζυμώσει» τους βουλευτές του, προκειμένου να λειάνει το εσωκομματικό μέτωπο και ειδικά τώρα που και πάλι η δυσαρέσκεια στους κόλπους της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας έχει αρχίσει να φουντώνει μπροστά στην κρίση που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση με τον αγροτικό κόσμο.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το in, υπάρχουν «γαλάζιοι» βουλευτές που βρίσκονται «στα κάγκελα» με το θέμα των αγροτών και που φοβούνται νέους λάθος χειρισμούς από την κυβέρνηση.

«Να απολογηθούν»

Μάλιστα, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις, βουλευτές της ΝΔ τονίζουν ότι στην κυβέρνηση θα πρέπει να απολογηθούν για το σοκ που προκλήθηκε στους αγρότες από τις ανακοινώσεις του Νοεμβρίου για προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης σε ποσοστό 45% αντί του προβλεπόμενου 70%.

Επιπλέον «γαλάζιοι» βουλευτές είναι κυριολεκτικά έξαλλοι με την αστυνομική βία κατά των αγροτών και σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις λένε ότι οποιοδήποτε σχέδιο καταστολής είναι, εκτός των άλλων, και επιχειρησιακά ανέφικτο και ανεφάρμοστο λόγω του όγκου των τρακτέρ.

Παράλληλα, άλλοι βουλευτές της ΝΔ, καταγγέλλουν το γεγονός ότι οι παρακρατήσεις του ΕΛΓΑ μέτρησαν στο ακέραιο, όταν με δεδομένη την έκρυθμη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τις πληρωμές και με τους αγρότες να βρίσκονται αντιμέτωποι με την ίδια τους την επιβίωση, θα έπρεπε, όπως σημειώνουν, να έχει υπάρξει σχετική μέριμνα ούτως ώστε να μην γίνουν οι παρακρατήσεις, οι οποίες εντείνουν την αγανάκτηση των αγροτών.

Εισπράττουν τον εκνευρισμό

Ιδίως «γαλάζιοι» βουλευτές από τη βόρεια Ελλάδα, εισπράττουν τον πολύ μεγάλο εκνευρισμό αγροτών που αισθάνονται και αδικημένοι λόγω της εξαπάτησης που υπήρξε με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και οργισμένοι λόγω των καθυστερήσεων στην πληρωμές τους. Το αποτέλεσμα είναι -λένε βουλευτές της ΝΔ- ο εκνευρισμός των αγροτών να πηγαίνει στα άκρα.

Ενδεικτικές του κλίματος στο εσωτερικό της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ήταν και οι δηλώσεις (Παραπολιτικά 90.1) του βουλευτή Μαγνησίας της ΝΔ Χρήστου Μπουκώρου, ο οποίος σημείωσε πως «φαίνεται ότι η πρώτη πληρωμή η προκαταβολή του Οκτωβρίου δεν πέτυχε απολύτως. Ισχυρίζονται οι αγρότες ότι από τα 550 εκ. που έπρεπε να είναι η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης είναι κοντά στα 380 εκ. από την πλευρά τους οι αρμόδιοι υπουργοί λένε ότι με την εξόφληση του Δεκεμβρίου θα διορθωθούν τα πράγματα και θα καταβληθούν».

Και πρόσθεσε ότι «μια αστοχία επίσης είναι ότι κρατάς με την προκαταβολή τις ασφαλιστικές καταβολές που πρέπει να κάνουν οι αγρότες ενώ έχεις μέχρι το τέλος του χρόνου που υποτίθεται ότι θα κάνεις την εξόφληση μπορείς να κάνεις την παρακράτηση εκεί. Διότι εδώ παρουσιάστηκε το φαινόμενο ότι κάποιοι αγρότες που η καταβολή τους η πρώτη ήταν πολύ μικρή και τα ασφάλιστρα ήταν μεγαλύτερα να τους πάρουν κάποια κατοστάρικα από τον λογαριασμό τους».

Μάλιστα ο κ. Μπουκώρος τόνισε ότι «η βία δεν φέρνει καμία λύση. Η Αστυνομία μπορεί να κάνει διευθετήσεις, μπορεί να έχει ένα σχέδιο αποκατάσταση της κυκλοφορίας άλλο αυτό κι άλλο η βία. Η βία δεν είναι καλός σύμβουλος για κανέναν, δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα ποτέ».