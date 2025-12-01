Μήνυμα νέας σκληρής καταστολής από Μαξίμου κατά των αγροτών – Το αγροτικό καίει τη «θετική ατζέντα» Μητσοτάκη

Με μήνυμα νέας σκληρής καταστολής κατά των αγροτών απαντά το μέγαρο Μαξίμου στις κινητοποιήσεις τους, μία μόλις μέρα μετά την ωμή αστυνομική βία που επεφύλασσε η κυβέρνηση σε βάρος των αγανακτισμένων αγροτών στον κόμβο Νίκαιας της Λάρισας.

Ειδικότερα, κληθείς να τοποθετηθεί, εκ μέρους του Μαξίμου, για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αφού πρώτα υποστήριξε ότι «είμαστε η κυβέρνηση που έχει ανταποκριθεί στα περισσότερα από τα διαχρονικά αιτήματα των αγροτών», πως «φέτος οι επιδοτήσεις με μία καθυστέρηση περίπου ενός μηνός δίνει περισσότερα χρήματα, ακόμα και από τις προηγούμενες χρονιές» και ότι «η πλήρης εξόφληση […] θα γίνει εντός του μηνός Δεκεμβρίου», θέλησε να πει τα εξής:

«Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη, αντιλαμβάνομαι το δικαίωμα -κανείς δεν το αμφισβητεί- της διαμαρτυρίας και της διεκδίκησης περαιτέρω, περισσότερων πραγμάτων. Δεν υπάρχει όμως περίπτωση να επιτρέψουμε να εμποδιστεί η κυκλοφορία, η διέλευση, να ταλαιπωρηθούν οι πολλοί επειδή κάποιοι θέλουν να κάνουν κινητοποιήσεις».

Το «μήνυμα»

Σε αυτό το πλαίσιο του κυβερνητικού μηνύματος για νέα σκληρή αστυνομική καταστολή, είπε: «Η αστυνομία οφείλει να κάνει τη δουλειά της και θα την κάνει, οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί. Έχουμε χρέος ως πολιτεία οι δρόμοι να είναι ανοιχτοί, δεν ανήκουν σε κανέναν μεμονωμένα, ανήκουν σε κάθε φορολογούμενο που πληρώνει μήνα – μήνα, τρίμηνο – τρίμηνο, χρόνο – χρόνο, τους φόρους του, με τα διόδια που πληρώνουν όλοι όσοι περνάνε. Αυτό λοιπόν είναι ένα μήνυμα που θέλουμε να το στείλουμε παντού».

Και συνέχισε: «Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για τις ταχύτερες και καλύτερες πληρωμές, ούτως ώστε οι αληθινοί αγρότες και κτηνοτρόφοι να πάρουν αυτά που αξίζουν, υπάρχει απόλυτος σεβασμός σε εκείνους όπως και σε κάθε εργαζόμενο, αλλά η κυβέρνηση αυτή, όπως και κάθε κυβέρνηση θεωρώ εγώ, οφείλει να βάλει πάνω από όλους και από όλα την εφαρμογή του νόμου και το συμφέρον του συνόλου των πολιτών. Η αστυνομία, λοιπόν, που είναι η αρμόδια, όπως έχει κάνει σε τόσες άλλες περιπτώσεις, με τον επιχειρησιακό τρόπο που εκείνη θα επιλέξει, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς αστερίσκους να επιβάλει το νόμο. Οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί και θα είναι ανοιχτοί. Αυτό είναι καθήκον των αρχών να επιβάλουν το νόμο.

«Εφαρμογή του νόμου»

Στο ίδιο πλαίσιο κατέληξε: «Η εφαρμογή του νόμου είναι προαπαιτούμενο για κάθε άλλη συζήτηση. Δε μπορεί να ταλαιπωρείται ο κόσμος. Δεν υπάρχει δικαιολογία για να κλείνει ο δρόμος, καμία. Όσο δίκαιο και να είναι ένα αίτημα, όσο αδιαπραγμάτευτος και να είναι ο σεβασμός σε κάθε εργαζόμενο και εν προκειμένω στους αγρότες, […] δεν είναι δυνατόν να ταλαιπωρείται ο κόσμος».

Με αυτόν τον τρόπο το μέγαρο Μαξίμου επιλέγει να κλείσει το μάτι σε ένα δικό της ακροατήριο, πιο αστικό, που λειτουργεί στη λογική του κοινωνικού αυτοματισμού και που ενοχλείται όταν οι δρόμοι κλείνουν, ως αποτέλεσμα των κινητοποιήσεων εργαζομένων που διεκδικούν τα δικαιώματά τους.

Και ταυτόχρονα βέβαια η κυβέρνηση οξύνει το μέτωπο και βαθαίνει έτι περαιτέρω το ρήγμα με ένα κρίσιμο κομμάτι της εκλογικής της βάσης, δηλαδή τους αγρότες, οι οποίοι, ως γνωστόν, στο εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό του 48% είχαν ψηφίσει ΝΔ, η οποία παραδοσιακά είναι πρώτη δύναμη στον αγροτικό κόσμο.

Στέλεχος της ΝΔ

Και μάλιστα είναι εξαιρετικά χαρακτηριστικό ότι ο αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Σιδερόπουλος, ο οποίος βρέθηκε στους συλληφθέντες από την αστυνομία στα γεγονότα του κόμβου της Νίκαιας και, όπως κατήγγειλε, δέχτηκε επίθεση από αξιωματικό της Αστυνομίας, με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο με κάταγμα στα πλευρά, είναι στέλεχος της ΝΔ.

Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε (ΣΚΑΪ) ότι κατανοεί «απολύτως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, ειδικά ορισμένες κατηγορίες που έχουν υποστεί πρόσθετη πίεση φέτος. Και η πόρτα μας ήταν και παραμένει ανοιχτή για διάλογο, ανά πάσα στιγμή», ενώ πρόσθεσε ότι «το κράτος φέτος, έως τις 31 Δεκεμβρίου θα έχει δώσει συνολικά περισσότερα λεφτά στους αγρότες από τον πρώτο και δεύτερο πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής σε σύγκριση με πέρυσι».

Κοινωνικός κλοιός

Την ίδια ώρα «γαλάζια» στελέχη, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις, παρατηρούν ότι η κλιμάκωση της σύγκρουσης του μεγάρου Μαξίμου με τους αγρότες, έρχεται σε μια συγκυρία που η κυβέρνηση επιχειρεί να εμφανίσει μια «θετική ατζέντα», στην οποία εντάσσει από την εφαρμογή των εξαγγελιών της ΔΕΘ, μέχρι την «Κοινωνική Συμφωνία» για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις (που βέβαια όπως έχει γράψει το in, ήταν όψιμη, ελλιπής και εξαναγκασμένη από την Ε.Ε.). Ακόμα και την υποψηφιότητα Πιερρακάκη εντάσσει στην ίδια ατζέντα, προωθώντας το κυβερνητικό αφήγημα ότι «από «μαύρο πρόβατο» πριν μερικά χρόνια, πλέον, η Ελλάδα πρωταγωνιστεί».

Αλλά βέβαια τα ίδια «γαλάζια» στελέχη τονίζουν ότι το μέτωπο με τους αγρότες, σε συνδυασμό με τα σκάνδαλα που έχουν αποκαλυφθεί, και με την υποψία για νέα σκάνδαλα ή για νέες αποκαλύψεις που αφορούν τα ήδη υπάρχοντα, δημιουργεί ένα σοβαρό αντίβαρο στην επιχειρούμενη προώθηση αυτής της «θετικής ατζέντας» και έναν ασφυκτικό κοινωνικό κλοιό που εντέλει ουσιαστικά καίει την ατζέντα αυτή.