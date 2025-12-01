Προκλητικός Κυρανάκης: Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φταίνε τα μπλόκα και οι αγροτικές κινητοποιήσεις

Η κυβέρνηση «πληρώνει» με καταστολή τους αγροτοκτηνοτρόφους και τα στελέχη της δυναμιτίζουν περαιτέρω το κλίμα με εμπρηστικές δηλώσεις ενάντια στις δυναμικές κινητοποιήσεις τους. Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, άναψε «φωτιές» αποδίδοντας ουσιαστικά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε «πολιτικούς εκβιασμούς» μέσω των διαμαρτυριών και των αγροτικών μπλόκων των προηγούμενων ετών.

«Το πολιτικό σύστημα εκβιαζόταν από τους αγρότες και είδαμε πού καταλήξαμε» ανέφερε με θράσος ο Κυρανάκης κάνοντας «γέφυρα» με το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο αναπληρωτής υπουργός υποστήριξε (Action24) ότι τα μπλόκα στήνονται για να εκβιάζουν το πολιτικό σύστημα και κάνοντας ένα άλμα λογικής συμπέρανε πως έτσι «καταλήξαμε» στον ΟΠΕΚΕΠΕ, «στο να έχει δημιουργηθεί ένα σύστημα που έδινε επιδοτήσεις σε ανθρώπους που δεν τις δικαιούνταν».

Προκλητικός

Με το «κοινωνικό πρόσωπο» της κυβέρνησης Μητσοτάκη να αποκαλύπτεται από την πρώτη ημέρα που οι αγρότες βγήκαν στους δρόμους ο κυβερνητικός αξιωματούχος ανέπτυξε το σκεπτικό του, στοχοποιώντας έναν ολόκληρο κλάδο που μάχεται για διαφάνεια και αξιοπρέπεια.

«Τόσα χρόνια είχαμε μάθει όταν μπλοκάρουν οι αγρότες τις εθνικές οδούς να εκβιάζεται το πολιτικό σύστημα και να υπαναχωρεί και να δίνει, να δίνει, να δίνει άκριτα. Είδαμε που καταλήξαμε. Καταλήξαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Καταλήξαμε στο να έχει δημιουργηθεί ένα σύστημα το οποίο έδινε επιδοτήσεις σε ανθρώπους που δεν τις δικαιούνται», σχολίασε προκλητικά ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Ερωτηθείς για τον κίνδυνο να μείνει χωρίς τροφοδοσία η αγορά εν όψει εορτών, ο Κυρανάκης συνέχισε τις εμπρηστικές δηλώσεις λέγοντας: «Καλή ευκαιρία να αξιοποιηθεί και ο εμπορικός σιδηρόδρομος είναι καλή ευκαιρία για τις επιχειρήσεις που μετακινούν προϊόντα μεταξύ βόρειας και νότιας Ελλάδας. Ανταγωνισμό θέλουμε η ηλεκτροκίνηση είναι φθηνότερη από το καύσιμο που χρησιμοποιούν τα φορτηγά».