27.11.2025
Ανατράπηκε φορτηγό στη Λεωφόρο Σχιστού - Νεκρή μία γυναίκα
Κυβέρνηση: Φοράει «φιλεργατικό» προσωπείο, αλλά δίνει πολύ λίγα, πολύ αργά και… εξαναγκασμένα
Πολιτική 27 Νοεμβρίου 2025

Κυβέρνηση: Φοράει «φιλεργατικό» προσωπείο, αλλά δίνει πολύ λίγα, πολύ αργά και… εξαναγκασμένα

Η κυβέρνηση επιχαίρει για τη συμφωνία της με ΓΣΕΕ - εργοδότες, την ώρα που στην πραγματικότητα υλοποιεί με καθυστέρηση υποχρεωτικές δεσμεύσεις της έναντι της Ε.Ε. Μακριά από την πλήρη επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η «Κοινωνική Συμφωνία» δεν αίρει κρίσιμες απορρυθμιστικές παρεμβάσεις των μνημονίων, αλλά και της ίδιας της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Γιάννης Μπασκάκης
ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης
Spotlight

Με μια όψιμη και ελλιπή παρέμβαση στο απορρυθμισμένο (από τα μνημόνια, αλλά και από μεταμνημονιακές παρεμβάσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη) τοπίο του θεσμικού πλαισίου περί συλλογικών διαπραγματεύσεων, επιχειρεί τώρα το μέγαρο Μαξίμου, να εμφανίσει ξαφνικά ένα «φιλεργατικό» προσωπείο (μετά την απολύτως αντεργατική θέσπιση του 13ωρου), εντάσσοντάς την στην ευρύτερη προσπάθεια που κάνει για να αντιστρέψει το αρνητικό, για το ίδιο, κλίμα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση του υπουργείου Τουρισμού, και αναφερόμενος στην «Κοινωνική Συμφωνία» για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που υπεγράφη μεταξύ της κυβέρνησης και Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων και την οποία παρουσιάζει η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο, θέλησε να πει τα εξής:

«Είναι μία συμφωνία που συμβαίνει για πρώτη φορά στη χώρα μας, θέτοντας κανόνες στην αγορά, προσφέροντας ταυτόχρονα ασφάλεια στον εργαζόμενο, σταθερότητα στον εργοδότη. Και νομίζω ότι είναι πράγματι εντυπωσιακό, ας το κρατήσουμε αυτό: για πρώτη φορά είδαμε υπουργό μίας κεντροδεξιάς παράταξης να κάθεται ανάμεσα στον Πρόεδρο της ΓΣΕΕ και στον πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, συνεπικουρούμενοι και από τους άλλους κοινωνικούς εταίρους, να συνεργάζονται, να συμφωνούν, εργαζόμενοι και εργοδότες».

Εξαναγκάζεται

Βέβαια αυτό που παρουσιάζεται, από τον πρωθυπουργό, ως πρωτοβουλία μιας «κεντροδεξιάς» κυβέρνησης, που «συμβαίνει για πρώτη φορά στη χώρα μας» και που «θέτει κανόνες στην αγορά», πέρα από όψιμη και ελλιπής (όπως θα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια) είναι και μία κίνηση στην οποία η κυβέρνηση στην πραγματικότητα εξαναγκάζεται να προχωρήσει, αφού την υποχρεώνει να το κάνει η σχετική Οδηγία της Ε.Ε.

Πρόκειται ασφαλώς για την Οδηγία (ΕΕ) 2022/2041, η οποία προβλέπει ότι «κάθε κράτος μέλος, στο οποίο το ποσοστό κάλυψης από συλλογικές διαπραγματεύσεις υπολείπεται του κατώτατου ορίου του 80%, θεσπίζει πλαίσιο με τους αναγκαίους και πρόσφορους όρους για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, είτε με νόμο κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους είτε με συμφωνία με αυτούς».

Μάλιστα η ίδια Οδηγία της Ε.Ε. ζητάει, από τα κράτη-μέλη που έχουν κάτω από 80% ποσοστό κάλυψης από συλλογικές διαπραγματεύσεις, και την εκπόνηση σχεδίου δράσης «κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους ή σε συμφωνία με αυτούς ή, κατόπιν κοινού αιτήματος των κοινωνικών εταίρων, ως προϊόν συμφωνίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων».

Και βέβαια η χώρα μας ανήκει απολύτως στην κατηγορία των κρατών-μελών που πρέπει να εφαρμόσουν την ευρωπαϊκή Οδηγία, αφού όχι απλά υπολείπεται του ποσοστού 80% κάλυψης των εργαζόμενων από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, αλλά βρίσκεται και κάτω του 30%. (Κυρίως λόγω της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 6/2012 -κυβέρνηση Παπαδήμου-, λοιπών μνημονιακών μέτρων του 1ου και κυρίως του 2ου μνημονίου, αλλά και πολύ στοχευμένων παρεμβάσεων της κυβέρνησης Μητσοτάκη).

Με άλλα λόγια, όλα όσα εμφανίζονται ως πρωτοβουλία που «συμβαίνει για πρώτη φορά στη χώρα μας», υπαγορεύονται απολύτως ρητά από την ευρωπαϊκή Οδηγία.

Καθυστέρηση

Όμως η παρέμβαση αυτή, όχι μόνο είναι για την ελληνική κυβέρνηση αναγκαστική, αλλά έρχεται και με σημαντική καθυστέρηση. Και αυτό γιατί η ευρωπαϊκή Οδηγία ενσωματώθηκε (νόμος 5163/2024) στις 6.12.2024 και σύμφωνα με τον νόμο που την ενσωμάτωσε (άρθρο 5 παρ. 4), το σχετικό Σχέδιο Δράσης θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός ενός έτους από τότε, δηλαδή μέχρι τις 6.12.2025.

Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση πήρε αυτήν την πρωτοβουλία στην εκπνοή της προθεσμίας, ενώ το σχετικό Σχέδιο Δράσης (με την τυπική του έννοια) δεν έχει ακόμα εκδοθεί και άρα οι εργαζόμενοι στερούνται τα όποια οφέλη από τις βελτιώσεις στο πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων, επί έναν χρόνο.

Μετενέργεια

Στη σχετική τοποθέτησή του ο Κυρ. Μητσοτάκης έκανε ακόμα λόγο για «μια συμφωνία η οποία υπερβαίνει και τους τελευταίους μνημονιακούς περιορισμούς, επαναφέροντας την πλήρη μετενέργεια».

Σύμφωνα με νομικούς κύκλους με εξειδίκευση στο εργατικό δίκαιο, η επαναφορά της πλήρους μετενέργειας είναι βέβαια θετική, όμως σε καμία περίπτωση δεν συνιστά υπέρβαση και των τελευταίων μνημονιακών περιορισμών (ούτε βέβαια και των περιορισμών που θέσπισε η ίδια η κυβέρνηση Μητσοτάκη).

Και αυτό γιατί με την σημερινή συμφωνία προβλέπεται ότι η μετενέργεια θα είναι πλήρης (θα αφορά δηλαδή την ισχύ όλων των όρων μιας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που έληξε), αλλά δεν αποκαθιστά την 6μηνη αυτοδίκαιη παράταση των κανονιστικών της όρων, που ίσχυε πριν τα μνημόνια. Την διατηρεί στους 3 μήνες, στους οποίους τα μνημόνια την περιόρισαν.

Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση

Επιπλέον με τη σημερινή «Κοινωνική Συμφωνία» δεν αποκαθίσταται ο θεσμός της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Ο κατώτατος μισθός θα εξακολουθήσει, δηλαδή, να ορίζεται από την κυβέρνηση και όχι από τους κοινωνικούς εταίρους με ΣΣΕ (όπως είχε επιβληθεί από μνημονιακούς νόμους) και η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας δεν θα μπορεί να προβλέπει μισθολογικούς όρους.

Επίσης, δεν υπάρχει πλήρης και χωρίς εξαιρέσεις επαναφορά της αρχής της εύνοιας (για την εφαρμογή του ευνοϊκότερου για τον εργαζόμενο όρου), η οποία είχε αποκατασταθεί από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη θέσπισε εξαιρέσεις.

Κατά τους ίδιους νομικούς κύκλους, θετική είναι η πρόβλεψη της σημερινής «Κοινωνικής Συμφωνίας» για μείωση του ποσοστού κάλυψης από 50% σε 40% των εργαζόμενων του κλάδου από μια κλαδική ΣΣΕ, προκειμένου αυτή να κηρυχθεί ως γενικώς υποχρεωτική (δηλαδή να ισχύει για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου).

Θετική κρίνεται επίσης και η πρόβλεψη ότι σε περίπτωση που η κλαδική θα συνυπογράφεται από τριτοβάθμια οργάνωση, δεν θα χρειάζεται βεβαίωση που να αποδεικνύει ότι οι υπογράφοντες εργοδότες απασχολούν το ποσοστό αυτό των εργαζομένων του κλάδου.

Όμως δεν καταργείται μία σειρά από περιορισμούς που η ίδια η κυβέρνηση Μητσοτάκη είχε θέσει ως προς την επεκτασιμότητα των ΣΣΕ και την κήρυξή τους ως γενικά υποχρεωτικών (όπως π.χ. η υποχρέωση υποβολής πορίσματος διαβούλευσης των δεσμευόμενων μερών για την αναγκαιότητα της επέκτασης και τις επιπτώσεις της στην ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση).

«Ύποπτες» ρυθμίσεις

Οι νομικοί κύκλοι, τέλος, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, σημειώνοντας ότι η «Κοινωνική Συμφωνία», πέρα από το ότι δεν αποκαθιστά πλήρως το προμνημονιακό θεσμικό πλαίσιο περί συλλογικών διαπραγματεύσεων, περιλαμβάνει και ρυθμίσεις ιδιαίτερα «ύποπτες», που μπορεί να αποβούν εξαιρετικά επικίνδυνες για τη δυνατότητα επίτευξης συλλογικών ρυθμίσεων και αφορούν τις διατάξεις για τη μονομερή προσφυγή στη Διαιτησία.

Το σχετικό δικαίωμα είχε καταργηθεί με τα μνημόνια, με αποτέλεσμα να μπορεί η εργοδοτική πλευρά να αρνείται κάθε διαπραγμάτευση ή να αρνείται την υπογραφή ΣΣΕ και εντέλει να μην επιτυγχάνεται ποτέ συλλογική ρύθμιση. Η κατάργηση αυτή κρίθηκε αντισυνταγματική και το δικαίωμα επανήλθε, ωστόσο η κυβέρνηση Μητσοτάκη νομοθέτησε σημαντικούς περιορισμούς στο δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στην Διαιτησία, με αποτέλεσμα οι περιπτώσεις που η πλευρά των εργαζομένων μπορούσε να προσφύγει μονομερώς στην Διαιτησία, να είναι πρακτικά ελάχιστες.

Σταδιακά βέβαια (και ιδίως τον τελευταίο χρόνο) μέσα από αποφάσεις των Διαιτητών του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) οι περιπτώσεις αυτές έχουν αυξηθεί. Αλλά τώρα η «Κοινωνική Συμφωνία» έρχεται να προβλέψει ότι η συνδρομή ή όχι του δικαιώματος μονομερούς προσφυγής στην Διαιτησία, δεν θα κρίνεται κατ’ αρχήν από τον ίδιο τον Διαιτητή του ΟΜΕΔ, αλλά από 3μελή Επιτροπή που θα συγκροτείται από έναν Καθηγητή Νομικής Σχολής, Εργατικού Δικαίου, έναν Καθηγητή Οικονομικών και έναν δικαστή ανώτατου δικαστηρίου. Περιορίζεται λοιπόν η ελευθερία του Διαιτητή να κρίνει ότι, ανά περίπτωση, συντρέχουν οι προϋποθέσεις μονομερούς προσφυγής στην Διαιτησία.

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
OT FORUM
Τράπεζες
Stream newspaper
«Πίσω από τις λέξεις… έρχεται ο Αλέξης» – Ανάρτηση με νόημα από Τσίπρα για την παρουσίαση της Ιθάκης
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

«Εγώ θα μιλήσω την Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου, στις 7 το απόγευμα» λέει ο κ. Τσίπρας, στο σατιρικό βίντεο στο οποίο παρελαύνουν επικριτές του και κλείνει με την παράφραση του στίχου «Πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης» καθώς στη θέση του «κρύβεται» ακούγεται το «έρχεται»

Σύνταξη
Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα – Ο μέχρι στιγμής απολογισμός
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα έγινε best seller με το που κυκλοφόρησε στα βιβλιοπωλεία. Ικανοποίηση στο επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Καλλιόπη Σεμερτζίδου: Ανατομία μιας κατάθεσης με απίστευτα κενά από την αγρότισσα με τη Φεράρι
Πολιτική 27.11.25

Η κατάθεση της κας Σεμερτζίδου στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ δημιούργησε πολλά ερωτήματα που δεν κατάφερε να καλύψει η μάρτυρας. Με εμφάνιση χαροκαμένης παρουσιάστηκε ενώπιον των βουλευτών και δήλωσε αθώα του αίματος.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Το «αστείο» Μητσοτάκη με την «Ιθάκη» που δεν γέλασε κανείς, ή… σχεδόν κανείς
Βίντεο 27.11.25

Ο πρωθυπουργός βρήκε τον τρόπο να πει κάτι για την «Ιθάκη», χωρίς να πει. Με ένα μεγάλο χαμόγελο να φωτίζει το πρόσωπό του είπε την ατάκα της βραδιάς αλλά δεν γέλασε κανείς ή σχεδόν κανείς.

Σύνταξη
Χαρίτσης για κλιματική αλλαγή: Βαθαίνει τις κοινωνικές ανισότητες – Πολιτικό και όχι τεχνικό ζήτημα
Εκδήλωση COP30 26.11.25

Ο Αλέξης Χαρίτσης επισήμανε την ανάγκη να επιλέξουμε πλευρά και να στηρίξουμε την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, την ενέργεια στην υπηρεσία της κοινωνίας, την ενεργειακή δημοκρατία και συμμετοχή των πολιτών.

Σύνταξη
Φάμελλος: Συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων στα μεγάλα θέματα – Για κυβερνητική πρόταση στις εκλογές
Εκδήλωση COP30 26.11.25

Οι προοδευτικές δυνάμεις μπορούν να συνεργαστούν σε θέματα όπως ειρήνη, κλίμα, εργασία, υγεία, κράτος δικαίου, ακρίβεια, είπε ο Σ. Φάμελλος. Για να υπάρξει προοδευτική δημοκρατική κυβερνητική πρόταση.

Σύνταξη
Γκιουλέρ: Δεν προχωρά τίποτα σε Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο χωρίς την Τουρκία – Τι είπε για την ευρωπαϊκή άμυνα
Διπλωματία 26.11.25

Ο Γκιουλέρ στην ομιλία του στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνας, επέμεινε σε λύση δύο κρατών στην Κύπρο και εξήρε τις ικανότητες του τουρκικού στρατού

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Διαφοροποίηση Δούκα από ΠΑΣΟΚ: Οι εξορύξεις υδρογονανθράκων στις ελληνικές θάλασσες, μία από τις σοβαρότερες απειλές
«Τεκμηριωμένα» 26.11.25

Ο δήμαρχος Αθηναίων και μέλος του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Χάρης Δούκας, διαφοροποιήθηκε από την κεντρική γραμμή του κόμματος σχετικά με την εξόρυξη υδρογονανθράκων

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ σε ΝΔ: Το παιχνίδι του συμψηφισμού δεν κόβει εισιτήρια – Ανεστάλη η κομματική ιδιότητα Αντωνόπουλου, ενώ ο Ξυλούρης παραμένει μέλος της ΝΔ
Εξεταστική 26.11.25

Στην αντεπίθεση πέρασε το ΠΑΣΟΚ, απαντώντας στις πηγές της ΝΔ και υπενθυμίζοντας τις στενές σχέσεις του πρωθυπουργού με το κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: «Ιστορική συμφωνία» ή «ιστορικό ψέμα»; – O,τι λάμπει δεν είναι χρυσός…
Οικονομία 26.11.25

Με την κάλυψη των εργαζομένων από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) να αγγίζει ένα μικρό ποσοστό η κυβέρνηση «πανηγυρίζει» για τη συμφωνία επαναφορά τους όμως… ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νίκος Μαραντζίδης: Το καινούργιο βιβλίο θα είναι η ίδρυση «κόμματος Τσίπρα» – Δεν θα κάνει συνασπισμό με τον ΣΥΡΙΖΑ
Προάγγελος... 26.11.25

Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, όλα δείχνουν, πως ανοίγει το δρόμο για το επόμενο βήμα και ο Νίκος Μαραντζίδης δεν αποφεύγει να κάνει τη δική του εκτίμηση για τη δημιουργία ενός νέου κόμματος…

Σύνταξη
Εξεταστική: Δικαίωμα στη σιωπή, επικαλείται νέος μάρτυρας για να αποφύγει τη κατάθεση – Νέο «όχι» της ΝΔ στη βίαιη προσαγωγή «Φραπέ»
Πολιτική Γραμματεία 26.11.25

Την πρόθεσή του να μη καταθέσει στην εξεταστική, εξέφρασε και ο ιδιοκτήτης ΚΥΔ στη Λάρισα, Ηλίας Καλφούντζος, επικαλούμενος -μέσω υπομνήματος- το δικαίωμα στη σιωπή.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΚΚΕ για ΣΣΕ: Οι γνωστοί αντεργατικοί νόμοι που τις διέλυσαν μονιμοποιούνται και διαιωνίζονται
«Περίσσιο θράσος» 26.11.25

«Τα πανηγύρια περί 'ιστορικής συμφωνίας' και 'επαναφοράς των συλλογικών συμβάσεων' αποτελούν πρόκληση και προσβολή της νοημοσύνης εκατομμυρίων μισθωτών εργαζομένων της χώρας μας», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: ROcknRolla*
On Field 27.11.25

Η Ρεάλ του ζήτησε να τρέξει χωρίς αύριο -για να την πιάσει. Να σουτάρει δίχως αύριο. Και ο Ολυμπιακός τα έκανε. Μόνο που…

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
«Πίσω από τις λέξεις… έρχεται ο Αλέξης» – Ανάρτηση με νόημα από Τσίπρα για την παρουσίαση της Ιθάκης
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

«Εγώ θα μιλήσω την Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου, στις 7 το απόγευμα» λέει ο κ. Τσίπρας, στο σατιρικό βίντεο στο οποίο παρελαύνουν επικριτές του και κλείνει με την παράφραση του στίχου «Πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης» καθώς στη θέση του «κρύβεται» ακούγεται το «έρχεται»

Σύνταξη
Με νέα πρόσωπα για το πρώτο βήμα πρόκρισης στο Παγκόσμιο η Εθνική Ελλάδας
Μπάσκετ 27.11.25

Η Εθνική Ελλάδας ξεκινάει την πορεία της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την αναμέτρηση κόντρα στην Ρουμανία (18:30, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ), με τον Βασίλη Σπανούλη να φτάνει στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα.

Σύνταξη
Η ιστορία του θρυλικού Stahl House που στέκει στο κενό – Το 65 ετών διάφανο σπίτι του Χόλιγουντ αναζητά νέο ιδιοκτήτη
1954 27.11.25

«Μια ιδανική εκδοχή του Λος Άντζελες» - Το Stahl House χτισμένο στο Hollywood Hills, κατασκευασμένο με κόστος 37.500 δολάρια και γνωστό από τη φωτογραφία του Julius Shulman, διατίθεται πλέον προς πώληση για 25 εκατομμύρια δολάρια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πάπας Λέων: Ιστορική επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο – Συνάντηση με Βαρθολομαίο και Ερντογάν
Το πρόγραμμα 27.11.25

Ο Πάπας Λέων ΙΔ' φτάνει σήμερα στην Τουρκία όπου θα τον υποδεχτεί ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν - Στην τελετή υποδοχής και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος - Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο δράστης της επίθεσης στην Εθνοφρουρά είχε εργαστεί για τη CIA και τον αμερικανικό στρατό στο Αφγανιστάν
ΗΠΑ 27.11.25

Το κίνητρο δράστη της επίθεσης ενάντια στην εθνοφρουρά, παραμένει προς το παρόν άγνωστο - Ο Τραμπ πάντως προεξόφλησε ότι είναι τρομοκρατική ενέργεια και στοχοποίησε τους μετανάστες

Σύνταξη
Πραξικόπημα στη Γουϊνέα-Μπισάου: Αξιωματικοί του στρατού κατέλαβαν την εξουσία, συνελήφθη ο πρόεδρος
Κρίσιμες ώρες 27.11.25

Οι πραξικοπηματίες στη Γουϊνέα-Μπισάου αποκαλούν τους εαυτούς τους «Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση για την Αποκατάσταση της Τάξης»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ξανά στα δικαστήρια για σεξουαλικές επιθέσεις ο Κέβιν Σπέισι
Θωπεία 27.11.25

Ο Κέβιν Σπέισι θα βρεθεί αντιμέτωπος με τρεις αστικές αγωγές για σεξουαλική επίθεση στο Λονδίνο τον Οκτώβριο του 2026, με τους ενάγοντες να ζητούν ενιαία δίκη και τον ηθοποιό να αρνείται τις κατηγορίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κίνηση: Στο «κόκκινο» οι δρόμοι στην Αθήνα – Σημειωτόν στον Κηφισό, μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Υπομονή 27.11.25

Μεγάλα μποτιλιαρίσματα στη λεωφόρο Καρέα και στην Παραλιακή - Αυξημένη κίνηση στην Αττική Οδό - Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στους δρόμους γύρω από το Κέντρο αλλά και στον Πειραιά

Σύνταξη
Τα δημοσιονομικά δεινά της Βρετανίας απεικονίζουν την απειλή για το κοινωνικό συμβόλαιο της ΕΕ
Διεθνής Οικονομία 27.11.25

Πολλές κυβερνήσεις στην ΕΕ δεν έχουν ξεκαθαρίσει με ειλικρίνεια στους ψηφοφόρους τους τις αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις στο κράτος πρόνοιας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κακοκαιρία: Προβλήματα σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία – Πλημμύρες, κατολισθήσεις και μηνύματα του 112
Φωτογραφίες και βίντεο 27.11.25

Η κακοκαιρία χτύπησε με σφοδρότητα την Κέρκυρα που ακόμα μετρά τις πληγές της - Προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις και στην Αιτωλοακαρνανία

Σύνταξη
Ημέρα των Ευχαριστιών: Ένας οδηγός για τους μπερδεμένους Ευρωπαίους
Thanksgiving 27.11.25

Κάθε χρόνο, οι Αμερικανοί περιμένουν με ανυπομονησία την Ημέρα των Ευχαριστιών. Ενώ πολλές αμερικανικές παραδόσεις έχουν υιοθετηθεί στο εξωτερικό, αυτή η μέρα παραμένει μυστήριο για πολλούς Ευρωπαίους

Σύνταξη
Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα – Ο μέχρι στιγμής απολογισμός
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα έγινε best seller με το που κυκλοφόρησε στα βιβλιοπωλεία. Ικανοποίηση στο επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
