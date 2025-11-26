Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: «Ιστορική συμφωνία» ή «ιστορικό ψέμα»; – O,τι λάμπει δεν είναι χρυσός…

Σε θέμα της ημέρας αναδεικνύεται η συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) που επετεύχθη μετά από διάλογο επτά μηνών μεταξύ εκπροσώπων των εργαζομένων και των εργοδοτών.

Συμφωνία για τα μέτρα ενίσχυσης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας

Το περιεχόμενο της συμφωνίας ανακοινώθηκε σε κοινή συνέντευξη της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως, με τους προέδρους της ΓΣΕΕ, του ΣΕΒ, της ΓΣΒΕΕ, των Εμπόρων, του ΣΕΤΕ και του ΣΒΕ. Προβλέπει μέτρα για την ενίσχυση τους τα οποία, μέσω ενός οδικού χάρτη, θα νομοθετηθούν και αναμένεται να ξεκινήσουν να ισχύουν από τις αρχές το 2026.

Κυνηγώντας την… ουρά μας

Με Ελλάδα βρίσκεται πολύ χαμηλά στους σχετικούς δείκτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε ευνομούμενης και κοινωνικά δίκαιης αγοράς εργασίας. Δεν είναι απλώς συμφωνίες για μισθούς. Είναι το κύριο εργαλείο συλλογικής αυτονομίας των εργαζομένων, η ασπίδα προστασίας και ο μηχανισμός που εξασφαλίζει αξιοπρεπείς όρους εργασίας.

Έχοντας καταρρεύσει με τα μέτρα του δεύτερου μνημονίου (το 2012), η χώρα μας, με την επαναφορά των ΣΣΕ, ξαναμπαίνει σε ευρωπαϊκή τροχιά, έστω και με καθυστέρηση, ωστόσο η θεωρία από την πράξη έχει μεγάλη απόσταση.

Τρία αποτελέσματα από τη συμφωνία

Η υπουργός Εργασίας, μίλησε στο MEGA και το Live News για τη συμφωνία. «Ενώ η αγορά πηγαίνει πολύ καλά, υπάρχει ένας δείκτης που είχαμε πολύ μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Αυτός ήταν για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας» ανέφερε εισαγωγικά σημειώνοντας πως για την υλοποίηση της συμφωνίας η κυβέρνηση επέλεξε τον «δύσκολο δρόμο».

Η ίδια εξήγησε πως αυτή η συμφωνία έχει τρία αποτελέσματα.

«Το πρώτο είναι ότι καθίσταται πλέον πιο εύκολο να συνάψεις μία συλλογική σύμβαση ή να την επεκτείνεις, δεύτερον προστατεύεσαι πλήρως ο εργαζόμενος μετά τη λήξη μία σύμβασης, και τρίτον αν υπάρξει διαφωνία στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών θα λύνονται πιο γρήγορα και αποτελεσματικά οι διαφωνίες αυτές».

Η Νίκη Κεραμέως πρόσθεσε πως με αυτή τη συμφωνία προβλέπεται οι εργαζόμενοι να παίρνουν μεγαλύτερο μερίδιο στην ανάπτυξη. «Υπάρχει ανάπτυξη στη χώρα, και με αυτή τη συμφωνία οι εργαζόμενοι θα πάρουν μεγαλύτερο μερίδιο από αυτήν την ανάπτυξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο κλίμα η αντιπολίτευση

Το πανηγυρικό κλίμα που καλλιεργεί η κυβέρνηση έσπευσε να χαλάσει η Έφη Αχτσιόγλου. Η πρώην υπουργός Εργασίας και βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς μίλησε για «ιστορικό ψέμα» σχετικά με τις σημερινές ανακοινώσεις.

«Καμία επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας δεν συνιστά η συμφωνία που ανακοίνωσε με τυμπανοκρουσίες το Υπουργείο Εργασίας. Δεν επανέρχονται ούτε η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης, ούτε η μονομερής προσφυγή στη Διαιτησία, τις οποίες η ΝΔ κατάργησε εκ νέου μόλις έγινε κυβέρνηση», σχολίασε.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς τοποθετήθηκε (Real fm) για τη συμφωνία στον real fm. «Καλώς την και ας άργησε την κυβέρνηση, ακόμη και αν αυτά τα οποία φέρνει δεν είναι αυτά που είναι απαραίτητα. Δεν είναι ασήμαντα αλλά δεν αρκούν για να υπερβούμε τα αδιέξοδα μιας χαμένης επταετίας για τον κόσμο της εργασίας», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Τη θέση ότι ουσιαστικά η κυβέρνηση αποδέχθηκε την θεσμική αποτυχία της να υπερασπιστεί και να ενισχύσει τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, εξέφρασε από την πλευρά του ο τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρήλος. Στο μήνυμά του υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη θέτει ως στόχο την κάλυψη κατά 80% των εργαζομένων από ΣΣΕ και η χώρα μας βρίσκεται μόνο στο 24%, και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι τα τελευταία 6 χρόνια ακυρώνει εργασιακά δικαιώματα, επιδεινώνει τους όρους δουλειάς και προωθεί τις ατομικές συμβάσεις εργασίας.

Τα πανηγύρια περί «επαναφοράς των ΣΣΕ» αποτελούν πρόκληση και προσβολή της νοημοσύνης εκατομμυρίων μισθωτών εργαζομένων, σχολιάζει το ΚΚΕ και προσθέτει πως η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων καλείται να τα βγάλει πέρα «με λιγότερο από 1.000 ευρώ καθαρά» έχοντας να αντιμετωπίσουν «τις υπέρογκες τιμές των ενοικίων, του ρεύματος και των βασικών αγαθών».

Συγκρατημένοι οι εργατολόγοι

Διακεκριμένοι εργατολόγοι ζυγίζουν τη συμφωνία χωρίς να «πετάνε στα σύννεφα» ή να αποδοκιμάζουν την πρωτοβουλία. Βλέπουν θετικά και αρνητικά και εκτιμούν πως υπάρχει αρκετός δρόμος που πρέπει να διανυθεί μέχρι την υπογραφή των ΣΣΕ.

Εν αναμονή των διατάξεων που θα νομοθετηθούν από το υπουργείο Εργασίας στις αρχές του νέου έτους εξηγούν πως θα πρέπει να τύχουν προσεκτικής μελέτης προτού εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα.