newspaper
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση
26.11.2025 | 11:28
Ρόδος: Ένας στρατιωτικός νεκρός κι ένας βαριά τραυματίας από έκρηξη χειροβομβίδας
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
ΣΣΕ: Υπεγράφη η συμφωνία για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων – Πιο εύκολη η επέκτασή τους
Οικονομικές Ειδήσεις 26 Νοεμβρίου 2025 | 13:13

ΣΣΕ: Υπεγράφη η συμφωνία για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων – Πιο εύκολη η επέκτασή τους

Η ΓΣΕΕ θα μπορεί να συνάπτει ή να συνυπογράφει κλαδικές ΣΣΕ επικουρικά εφόσον προσκληθεί από μέλος της να το κάνει, ώστε να εφαρμόζεται η νέα δυνατότητα της επέκτασης

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Το λαχανικό με το έντονο χρώμα και τα πολλαπλά οφέλη για την υγειά μας

Το λαχανικό με το έντονο χρώμα και τα πολλαπλά οφέλη για την υγειά μας

Spotlight

Την Κοινωνική Συμφωνία για την Ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που υπεγράφη μεταξύ της κυβέρνησης και εθνικών κοινωνικών εταίρων παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η υπουργός Νίκη Κεραμέως και οι εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων κ.κ. Γιάννης Παναγόπουλος (ΓΣΕΕ), Σπύρος Θεοδωρόπουλος (ΣΕΒ), Γιώργος Καββαθάς (ΓΣΕΒΕΕ), Σταύρος Καφούνης (ΕΣΕΕ), Γιάννης Παράσχης (ΣΕΤΕ) και Λουκία Σαράντη (ΣΒΕ).

Κεραμέως: Ιστορική συμφωνία

«Είναι μία ιστορική συμφωνία. Όχι μόνο γιατί κάτι ανάλογο δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν στη χώρα μας – μία συμφωνία κυβέρνησης με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους τέτοιου εύρους – αλλά κυρίως γιατί η συμφωνία χτίζει ένα πλαίσιο συνεργασίας που δίνει σταθερότητα, ασφάλεια και ξεκάθαρους κανόνες για όλους και σηματοδοτεί την αφετηρία μιας νέας εποχής για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας στην Ελλάδα.

»Σύντομα, θα καλύπτονται από Συλλογικές Συμβάσεις πολλοί περισσότεροι εργαζόμενοι, με πολλά και πολύ σημαντικά οφέλη για εκείνους, αλλά και για τις επιχειρήσεις. Για τους εργαζόμενους, σημαίνει δυνατότητα για αύξηση μισθών και παροχών, σταθερό, ασφαλές και προβλέψιμο εργασιακό περιβάλλον, λιγότερο άγχος, αφού μειώνεται η ανησυχία για αλλαγές στους εργασιακούς όρους.

»Είναι μια βαθιά ανάσα ασφάλειας και αξιοπρέπειας. Για τις επιχειρήσεις, σημαίνει σταθερότητα, δυνατότητα επένδυσης στους εργαζόμενους, περιβάλλον με ξεκάθαρους κανόνες δίχως συνεχείς ή ανοιχτές διαπραγματεύσεις, περιβάλλον που διευκολύνει και ενισχύει την ανάπτυξη και την καταπολέμηση αθέμιτου ανταγωνισμού», δήλωσε η κα Κεραμέως.

»Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που μία τέτοια συμφωνία φέρει την υπογραφή του συνόλου των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων και της Πολιτείας. Παράλληλα, με την υπογραφή της Κοινωνικής Συμφωνίας τίθεται οριστικό τέλος σε μνημονιακούς περιορισμούς.

Δείτε ΕΔΩ την παρουσίαση της κοινωνικής συμφωνίας.

Η υπογραφή της συμφωνίας

Οι βασικοί άξονες της συμφωνίας

Σύμφωνα με τα όσα είπε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, οι βασικοί άξονες της συμφωνίας είναι οι εξής:

  • Πιο εύκολη επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
  • Πολλοί περισσότεροι εργαζόμενοι θα προστατεύονται από ΣΣΕ
  • Πλήρης προστασία των εργαζομένων και μετά τη λήξη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
  • Ενισχύεται η σταθερότητα και η ασφάλεια του εργασιακού περιβάλλοντος
  • Επιτάχυνση διαδικασιών σε περίπτωση διαφωνίας εργαζομένων και εργοδοτών
  • Καλύτερες και ταχύτερες διαδικασίες για την επίλυση διαφορών ΟΜΕΔ
  • Μείωση του απαιτούμενου ποσοστού κάλυψης

Πιο εύκολη επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Όπως σημείωσε η υπουργός Εργασίας, σήμερα η επέκταση μίας ΣΣΕ είναι δυνατή μόνο εφόσον δεσμεύει εργοδότες που απασχολούν ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των εργαζομένων του κλάδου ή του επαγγέλματος.

Τώρα, με την Κοινωνική Συμφωνία, το ποσοστό αυτό μειώνεται από 50% σε 40%.

Υπάρχει προσδιορισμός πεδίου εφαρμογής ΣΣΕ για τον εντοπισμό του πεδίου της επέκτασης με την αναφορά στο κείμενο των κλαδικών ΣΣΕ των Κ.Α.Δ. και άλλων στοιχείων που προσδιορίζουν τον εκάστοτε κλάδο.

Σύμφωνα με την ίδια, το πιο σημαντικό είναι ότι «δημιουργείται μια νέα δυνατότητα για την επέκταση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας» και «το ποσοτικό κριτήριο του 40% δεν θα εξετάζεται καθόλου όταν την ΣΣΕ συνυπογράφουν Εθνικοί Κοινωνικοί Εταίροι».

Έτσι, θα δίνεται η δυνατότητα στη ΓΣΕΕ να μπορεί να συνάπτει ή να συνυπογράφει κλαδικές ΣΣΕ επικουρικά εφόσον προσκληθεί από μέλος της να το κάνει, ώστε να εφαρμόζεται η νέα δυνατότητα της επέκτασης.

Λειτουργικά Μητρώα

  • Μείωση των στοιχείων που απαιτούνται για την εγγραφή στα απολύτως απαραίτητα
  • Μετριασμός των κυρώσεων που συνεπάγεται η μη εγγραφή στα Μητρώα – Μη αναστολή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη συνδικαλιστική δράση
  • Η εγγραφή συνδικαλιστικής οργάνωσης απαιτείται μόνο για την επέκταση μιας ΣΣΕ και για την προσφυγή στον Ο.ΜΕ.Δ.
  • Τα εκλογικά έγγραφα θα παραδίδονται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις στο Πρωτοδικείο, αντί για το Μητρώο

Πλήρης προστασία των εργαζομένων και μετά τη λήξη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Όλοι οι όροι μίας ΣΣΕ που αφορούν τους εργαζόμενους εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη λήξη της.

  • Παράταση για τρεις (3) μήνες στις ΣΣΕ
  • Μετά το τρίμηνο, εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της ΣΣΕ μέχρι τη σύναψη νέας συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας (πλήρης μετενέργεια)
  • Καταργείται η μνημονιακή ρύθμιση για τη μερική μετενέργεια που ισχύει από το 2012 (Ν. 4046/2012, ΠΥΣ 6/2012)
  • Επαναφέρεται το προμνημονιακό καθεστώτος της πλήρους μετενέργειας
  • Προστασία των νεοπροσλαμβανόμενων
  • Καλύπτονται από την ΣΣΕ και όσοι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται κατά την τρίμηνη παράτασή της

Επιτάχυνση διαδικασιών σε περίπτωση διαφωνίας εργαζομένων και εργοδοτών

• Καλύτερες και ταχύτερες διαδικασίες για την επίλυση διαφορών ΟΜΕΔ.

• Μηχανισμός προελέγχου των μονομερών αιτήσεων προσφυγής στη Μεσολάβηση και στη Διαιτησία.

• Σύσταση και λειτουργία τριμελούς επιτροπής στον Ο.ΜΕ.Δ.

• Έλεγχος αυστηρά και μόνο των νόμιμων προϋποθέσεων για μονομερή προσφυγή.

• Μέλη της Επιτροπής Προελέγχου: ένας (1) Καθηγητής Νομικής Σχολής Εργατικού Δικαίου, ένας (1) Καθηγητής Οικονομικών και ένας (1) δικαστής ανώτατου δικαστηρίου.

• Θα επιλέγονται με θητεία από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.ΜΕ.Δ.

• Κατάργηση του δεύτερου βαθμού διαιτησίας του Ο.ΜΕ.Δ. για την γρηγορότερη επίλυση διαφορών – διατήρηση δυνατότητας δικαστικής προσβολής της διαιτητικής απόφασης.

Επόμενα βήματα

Σύμφωνα με την κυρία Κεραμέως, τα επόμενα βήματα είναι η έκδοση του Σχεδίου Δράσης (εντός Δεκεμβρίου) το οποίο θα περιέχει την Κοινωνική Συμφωνία και η νομοθέτηση της Κοινωνικής Συμφωνίας αρχές του 2026.

Παναγόπουλος (ΓΣΕΕ): Ευνοϊκοί όροι

«Οι περισσότεροι γνωρίζετε ότι και τα δύσκολα χρόνια των μνημονίων υποστήριζα την επέκταση της κοινωνικής συμφωνίας» ανέφερε από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος.

Ακόμη, ο ίδιος πρόσθεσε ότι η σημερινή συμφωνία αποτελεί κομμάτι επαναρρύθμισης με όρους ευνοϊκούς για τη ΓΣΕΕ του εργασιακού δικαίου ώστε οι εργαζόμενοι να απολαμβάνουν την προστασία της συλλογικής σύμβασης Εργασίας. Εμείς θα υπηρετήσουμε τη συμφωνία ώστε να επανέλθει και η εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας στους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους.

«Ξέρω ότι θα υπάρξουν αυτοί που λένε όλα ή τίποτα όπως όταν υπέγραφα τον κατώτατο μισθό στα 751 ευρώ. Εμείς θα συνεχίσουμε» πρόσθεσε ο ίδιος.

Και κατέληξε: «Εμείς πριν λίγο καιρό συμβάλαμε για να υπογραφεί συμφωνία ομοσπονδία εργατών μετάλλου με ΣΕΒ που δεν είναι δυνατό με τον ισχύοντα νόμο να επεκταθεί, θα παρακαλούσα να επικαιροποιήσουμε τη συμφωνία αυτή και να υπογράψουμε επέκταση για να καλύψουμε χιλιάδες εργαζόμενους».

Θεοδωρόπουλος (ΣΕΒ): Να συμβάλουμε στην αύξηση των εισοδημάτων

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος είπε ότι «είμαι χαρούμενος που αποδεικνύουμε τη δυνατότητα να συμφωνούμε. Ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων δεν απολαμβάνει την ανάπτυξη. Υποχρέωση των εργοδοτών είναι να συμβάλουμε στην αύξηση των εισοδημάτων. Η συμφωνία που υπογράφουμε σήμερα δημιουργεί ένα πλαίσιο πιο σύγχρονο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες της εποχής».

Καββαθάς (ΓΣΕΒΕΕ): Δεν έχει προηγούμενο η συμφωνία

«Αυτή η προσπάθεια για την κοινωνική συμφωνία δεν έχει προηγούμενο και πρέπει να δοθούν τα εύσημα σε όσους έκαναν προσπάθεια να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι» επισήμανε ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς, προσθέτοντας: «Για πρώτη φορά νομοθετεί η κυβέρνηση για έναν ουσιαστικό διάλογο με αποτέλεσμα συναινετικό στην προσπάθεια να ανέβουν οι μισθοί στη χώρα ώστε οι εργαζόμενοι να πάρουν το μέρισμα από την καλή πορεία της οικονομίας. Δίνεται η δυνατότητα των συμφωνιών ανάμεσα σε εργοδότες και εργαζόμενους να επεκταθούν και σε εργαζόμενους σε όλο τον κλάδο».

Καφούνης (ΕΣΕΕ): Θετικό πρόσημο για τους εργαζόμενους

«Πρόκειται για συμφωνία ευθύνης μεταξύ των κοινωνικών εταίρων που μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει για το σύνολο της κοινωνίας. Η προστιθέμενη αξία θα έχει θετικό πρόσημο για τους εργαζόμενους. Οφείλουμε να κάνουμε τα πάντα για να ενισχυθεί το εισόδημα των εργαζομένων. Το εμπόριο έχει ανάγκη από εργαζομένους με αυξημένο εισόδημα» σημείωσε ο πρόεδρος της ΕΣΣΕ, Σταύρος Καφούνης, προσθέτοντας ότι «ζητούμενο πρέπει να είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και οι εργοδότες πρέπει να πάρουμε την ευθύνη που μας αναλογεί».

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Συλλογικές συμβάσεις: Οι τέσσερις αλλαγές και το «όχι» στον κατώτατο

Συλλογικές συμβάσεις: Οι τέσσερις αλλαγές και το «όχι» στον κατώτατο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το λαχανικό με το έντονο χρώμα και τα πολλαπλά οφέλη για την υγειά μας

Το λαχανικό με το έντονο χρώμα και τα πολλαπλά οφέλη για την υγειά μας

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
Χρυσές λίρες: Πόσες έχουν αποταμιεύσει οι Έλληνες 

Χρυσές λίρες: Πόσες έχουν αποταμιεύσει οι Έλληνες 

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Έρευνα για τις επενδύσεις: Προτελευταία η Ελλάδα στην ΕΕ – Εκτός στόχου οι κυβερνητικές προβλέψεις
Οικονομικές Ειδήσεις 26.11.25

Έρευνα για τις επενδύσεις: Προτελευταία η Ελλάδα στην ΕΕ – Εκτός στόχου οι κυβερνητικές προβλέψεις

Προδημοσίευση της έρευνας του Ινστιτούτου ΕΝΑ για τις επενδύσεις: Συστηματική αστοχία στις προβλέψεις, προβληματικό το μείγμα - Κόντρα στο κυβερνητικό αφήγημα η προτελευταία θέση της Ελλάδας στην Ε.Ε.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Επίδομα θέρμανσης: Πότε λήγει η προθεσμία – Πώς καθορίζεται η επιδότηση
2+1 δόσεις 26.11.25

Πότε λήγει η προθεσμία για το επίδομα θέρμανσης - Πώς καθορίζεται η επιδότηση

Ο Κλιματικός Συντελεστής μαζί με τον Συντελεστή Τρεχουσών Καιρικών Συνθηκών που ανακοινώνεται την άνοιξη από την ΕΜΥ, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τα ποσά που θα δοθούν ως επίδομα θέρμανσης

Σύνταξη
Ένοπλες Δυνάμεις: Αντιδρούν στα νέα μέτρα του υπουργείου οι στρατιωτικοί – Δεν ικανοποιούνται από τις αυξήσεις
Κύμα παραιτήσεων 26.11.25

Αντιδρούν στα νέα μέτρα του υπουργείου οι στρατιωτικοί - Δεν ικανοποιούνται από τις αυξήσεις

Κινητοποιήσεις ετοιμάζουν το Σάββατο το μεσημέρι στα Προπύλαια όσοι υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις - Το νέο βαθμολόγιο τους εμποδίζει να εξελιχθούν - Μαζικό το κύμα παραιτήσεων

Σύνταξη
«Πυλώνας» των φοροεσόδων ο ΦΠΑ – Η ακρίβεια τροφοδοτεί τα κρατικά ταμεία
ΦΠΑ 26.11.25

Ο αγαπημένος φόρος των… κρατικών ταμείων - Δέκα μήνες ανοδικής τροχιάς και έπεται συνέχεια

Η μεγέθυνση της οικονομίας αλλά και η ακρίβεια που πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς τροφοδοτούν με επιπλέον έσοδα τα κρατικά ταμεία. «Ατμομηχανή» των εσόδων ο ΦΠΑ το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Επιστροφή ενοικίου: Εντείνεται η στεγαστική κρίση εν αναμονή της ενίσχυσης την Παρασκευή – Καμπανάκι ΤτΕ
Εκτόξευση τιμών 26.11.25

Εντείνεται η στεγαστική κρίση εν αναμονή της επιστροφής ενοικίου την Παρασκευή - Καμπανάκι ΤτΕ

Παρά την επιστροφή ενοικίου σε πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά, η ΤτΕ προειδοποιεί για επίμονη στεγαστική κρίση και ενδείξεις «φούσκας» ενώ κάνει λόγο για απαρχή συσσώρευσης συστημικών κινδύνων

Σύνταξη
Το δημογραφικό σφραγίζει και την πολιτική: Οι ηγέτες γερνάνε γρηγορότερα από τους πολίτες
Έκθεση EBRD 25.11.25

Το δημογραφικό σφραγίζει και την πολιτική: Οι ηγέτες γερνάνε γρηγορότερα από τους πολίτες

Οι ηγέτες είναι πιο γερασμένοι από τους ψηφοφόρους, ενώ οι νέοι υποεκπροσωπούνται στο εκλογικό σώμα. Τι δείχνει νέα έρευνα της ΕΒRD για το δημογραφικό και τη δύναμη της «γκρίζας ψήφου».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Από Χρυσές Σφαίρες μέχρι έργα τέχνης: Τα προσωπικά αντικείμενα του Τζιν Χάκμαν ξεπέρασαν τα 2 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία
Fizz 26.11.25

Από Χρυσές Σφαίρες μέχρι έργα τέχνης: Τα προσωπικά αντικείμενα του Τζιν Χάκμαν ξεπέρασαν τα 2 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία

Περίπου εννέα μήνες μετά τον θάνατό του, διάφορα προσωπικά αντικείμενα του Τζιν Χάκμαν βγήκαν στο «σφυρί», με το τελικό ποσό να ξεπερνά τις αρχικές προβλέψεις.

Σύνταξη
Στα «κάγκελα» το ΠΑΣΟΚ λόγω… «Ιθάκης»
Πολιτική Γραμματεία 26.11.25

Στα «κάγκελα» το ΠΑΣΟΚ λόγω… «Ιθάκης»

Η σφοδρή αντίδραση του ΠΑΣΟΚ για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα. Η απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη στα όσα αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του και η αναβίωση της ρητορικής του «αντι-ΣΥΡΙΖΑ» μετώπου.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΣΥΡΙΖΑ για ΣΣΕ: Πολύ λίγα, πολύ αργά για τους εργαζόμενους που φτωχοποιούνται συνεχώς εδώ και 6 χρόνια
Πολιτική Γραμματεία 26.11.25

ΣΥΡΙΖΑ για ΣΣΕ: Πολύ λίγα, πολύ αργά για τους εργαζόμενους που φτωχοποιούνται συνεχώς εδώ και 6 χρόνια

Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπολύει το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρήλος, με αφορμή τις δηλώσεις Κεραμέως για τις Συλλογικές Συμβάσεις - «Τίποτα δεν μπορεί να κρύψει ότι αυτή η Κυβέρνηση δεν νοιάζεται ούτε για το πως ο εργαζόμενος θα βγάλει τον μήνα του με αξιοπρέπεια, ούτε για την προστασία των εργασιακών συνθηκών του», αναφέρει

Σύνταξη
Κακοποίηση ανηλίκων: Συνελήφθη και προφυλακίστηκε 20χρονος που ασελγούσε στα ανίψια του, 2 και 4 ετών
Καταγγελία της μητέρας 26.11.25

Συνελήφθη και προφυλακίστηκε 20χρονος που ασελγούσε στα ανίψια του, 2 και 4 ετών - Πώς αποκαλύφθηκε η φρίκη

Την κακοποίηση κατήγγειλε η μητέρα τους και αδελφή του 20χρονου - Είδε τον γιο της να κάνει περίεργες κινήσεις και όταν τον ρώτησε της είπε «τις έκανα με τον θείο» - Κατηγορούμενος και ο εραστής του

Σύνταξη
Μαργαρίτα Θεοδωράκη: «Ξυπνάω στις 4 για να φροντίσω τα 67 ζώα μου» – Μνήμες εξορίας, οικογένεια και ο «μπαμπάς» Μίκης
Βίντεο 26.11.25

Μαργαρίτα Θεοδωράκη: «Ξυπνάω στις 4 για να φροντίσω τα 67 ζώα μου» – Μνήμες εξορίας, οικογένεια και ο «μπαμπάς» Μίκης

Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη μιλά για τη ζωή δίπλα στον «μπαμπά» Μίκη, τις εξορίες, τα ταξίδια, τους Κακογιάννη–Χατζηδάκι και τα 67 ζώα που φροντίζει κάθε μέρα από τις 4 τα ξημερώματα

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η παραίτηση της Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν αναδεικνύει τη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικάνων
Κόσμος 26.11.25

ΗΠΑ: Η παραίτηση της Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν αναδεικνύει τη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικάνων

Η παραίτηση της Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν προκάλεσε έκπληξη και λειτούργησε ως απόδειξη ότι οι Ρεπουμπλικανοί αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στο εσωτερικό τους

Σύνταξη
Έρευνα για τις επενδύσεις: Προτελευταία η Ελλάδα στην ΕΕ – Εκτός στόχου οι κυβερνητικές προβλέψεις
Οικονομικές Ειδήσεις 26.11.25

Έρευνα για τις επενδύσεις: Προτελευταία η Ελλάδα στην ΕΕ – Εκτός στόχου οι κυβερνητικές προβλέψεις

Προδημοσίευση της έρευνας του Ινστιτούτου ΕΝΑ για τις επενδύσεις: Συστηματική αστοχία στις προβλέψεις, προβληματικό το μείγμα - Κόντρα στο κυβερνητικό αφήγημα η προτελευταία θέση της Ελλάδας στην Ε.Ε.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Πηγές ΠΑΣΟΚ για Σεμερτζίδου: Άλλο ένα «τυχερό» στέλεχος της ΝΔ που κέρδιζε λαχεία ή τζόκερ
Εξεταστική Επιτροπή 26.11.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ για Σεμερτζίδου: Άλλο ένα «τυχερό» στέλεχος της ΝΔ που κέρδιζε λαχεία ή τζόκερ

Πηγές του ΠΑΣΟΚ αμφισβητούν την αξιοπιστία της κατάθεσης Σεμερτζίδου στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - «Δεν κατάφερε να γίνει στοιχειωδώς πειστική», αναφέρουν τονίζοντας ότι «η εξέτασή της ανέδειξε σοβαρά ερωτήματα γύρω από τη διαχείριση αγροτικών επιδοτήσεων και τη σύνδεσή τους με πολιτικά και οικονομικά δίκτυα».

Σύνταξη
Προκλητική η Σεμερτζίδου στην Εξεταστική: «Η Ferrari είναι του συζύγου μου, δεν ήξερα ότι πρέπει να πάρω άδεια να την οδηγήσω»
ΟΠΕΚΕΠΕ 26.11.25

Προκλητική η Σεμερτζίδου στην Εξεταστική: «Η Ferrari είναι του συζύγου μου, δεν ήξερα ότι πρέπει να πάρω άδεια να την οδηγήσω»

Η πρώην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Καλλιόπη Σεμερτζίδου καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή που ερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υποστήριξε ότι έχει στην κατοχή της μόνο ένα scooter 125cc.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο