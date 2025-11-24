Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
Η κλεψύδρα αδειάζει: Ο μακρύς δρόμος για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
Opinion 24 Νοεμβρίου 2025 | 06:00

Η κλεψύδρα αδειάζει: Ο μακρύς δρόμος για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Προς αναβολή για το 2026 ο νόμος για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Στράτος Ιωακείμ
ΆποψηΣτράτος Ιωακείμ
Η είδηση έπεσε σαν ένα βαρύ πέπλο στον κόσμο της εργασίας: Έπειτα από πολύμηνες διαβουλεύσεις για την εξεύρεση πεδίου σύγκλισης μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων και των εργοδοτών δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί κοινός τόπος για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ).

Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε ευνομούμενης και κοινωνικά δίκαιης αγοράς εργασίας.

Το τελικό σχέδιο πρέπει να παρουσιαστεί τον Δεκέμβριο, καθώς στο τέλος του έτους εκπνέει το χρονικό περιθώριο για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας 2022/2041 (έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με τον νόμο 5163/2024), αλλά δεν καθίσταται υποχρεωτική για τα κράτη-μέλη.

Η ευρωπαϊκή οδηγία προβλέπει αύξηση του ποσοστού κάλυψης των εργαζομένων από ΣΣΕ στο 80%, από περίπου 25% στη χώρα μας, μέχρι το 2027.

Εργαλείο συλλογικής αυτονομίας των εργαζομένων

Σε κοινή επιστολή που εστάλη προς την αρμόδια υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ και ΣΒΕ, ζητούν η συζήτηση για την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου και την προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων να συνεχιστεί σε ανώτατο επίπεδο.

Η καθυστέρηση αποτελεί ένα ηχηρό μήνυμα για την προτεραιότητα που δίνεται στην προστασία των εργαζομένων. Αυτή η εξέλιξη αποτελεί ένα δείγμα αποτυχίας του κοινωνικού διαλόγου να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες.

Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε ευνομούμενης και κοινωνικά δίκαιης αγοράς εργασίας. Δεν είναι απλώς συμφωνίες για μισθούς. Είναι το κύριο εργαλείο συλλογικής αυτονομίας των εργαζομένων, η ασπίδα προστασίας και ο μηχανισμός που εξασφαλίζει αξιοπρεπείς όρους εργασίας. Όταν οι ΣΣΕ ευδοκιμούν, ενισχύεται η μεσαία τάξη, μειώνονται οι μισθολογικές ανισότητες και τονώνεται η παραγωγικότητα μέσω της εργασιακής ειρήνης και της αφοσίωσης.

Η κλεψύδρα αδειάζει

Η ανάγκη δεν προέκυψε τυχαία. Η Ελλάδα, μετά τη λαίλαπα των μνημονίων και τις αλλεπάλληλες νομοθετικές παρεμβάσεις που συρρίκνωσαν τις ΣΣΕ, βρίσκεται αντιμέτωπη με την πρόκληση να επανέλθει στην «κανονικότητα» με βάση τον ευρωπαϊκό κανόνα.

Και όμως, μπροστά σε αυτήν την επιτακτική ανάγκη, η απάντηση είναι η αναβολή. Η κλεψύδρα αδειάζει χωρίς να υπάρξει αποτέλεσμα. Η απουσία ενός κοινώς αποδεκτού «οδικού χάρτη» μεταξύ των κοινωνικών εταίρων οδηγεί στο «πάγωμα» της διαδικασίας.

Το κόστος της αδράνειας

Η καθυστέρηση δεν είναι μια ουδέτερη πράξη. Έχει άμεσο και βαρύ κοινωνικό κόστος:

Χιλιάδες εργαζόμενοι, ειδικά στους κλάδους όπου οι ΣΣΕ έχουν καταργηθεί ή υποχωρήσει, παραμένουν εκτεθειμένοι σε ατομική διαπραγμάτευση, έναν άνισο αγώνα που τους οδηγεί σε επισφαλείς συνθήκες σε αρκετές περιπτώσεις. Η αναβολή σημαίνει ότι αυτοί οι εργαζόμενοι θα πρέπει να περιμένουν τουλάχιστον έναν ακόμη χρόνο για να δουν τα δικαιώματά τους να θωρακίζονται.

Η αδυναμία του κράτους και των κοινωνικών εταίρων να καταλήξουν σε συμφωνία για ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα απαξιώνει τη διαδικασία του διαλόγου. Όταν οι συζητήσεις επαναλαμβάνονται χωρίς αποτέλεσμα και το τελικό κείμενο αναβάλλεται, στέλνεται το μήνυμα ότι ο διάλογος είναι προσχηματικός και ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν, αργά ή γρήγορα, μονομερώς.

Η συλλογική σύμβαση είναι ο μηχανισμός της δικαιοσύνης. Όσο καθυστερεί η νομοθέτηση, τόσο παρατείνεται το καθεστώς της ευέλικτης και, συχνά, απλήρωτης ή κακοπληρωμένης εργασίας σε πολλούς κλάδους. Η οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι βιώσιμη αν στηρίζεται στη φθηνή και ανασφάλιστη εργασία.

Ο ρόλος της Πολιτείας

Το υπουργείο Εργασίας, αν και καλείται από τους κοινωνικούς εταίρους να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις σε ανώτατο επίπεδο, φέρει ευθύνη για την αδράνεια. Ο ρόλος της Πολιτείας δεν είναι να παρατηρεί τον κοινωνικό διάλογο, αλλά να τον καθοδηγεί και, όταν είναι απαραίτητο, να λαμβάνει αποφάσεις που προασπίζουν το δημόσιο συμφέρον και τα δικαιώματα των αδυνάτων.

Η μη σύγκλιση των απόψεων των κοινωνικών εταίρων είναι ένα δεδομένο πρόβλημα, όχι μια δικαιολογία. Σε κρίσιμα ζητήματα, η κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει την πρωτοβουλία να γεφυρώσει το χάσμα ή να νομοθετήσει με γνώμονα τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, όπως επιτάσσει η ευρωπαϊκή οδηγία.

Η αναβολή για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας είναι, εν τέλει, μια παράταση της αδικίας. Δεν πρόκειται για μια απλή καθυστέρηση στην υλοποίηση ενός σχεδίου. Πρόκειται για την αναβολή της αξιοπρέπειας για χιλιάδες εργαζόμενους. Ο «οδικός χάρτης» των ΣΣΕ δεν πρέπει να αφεθεί να χαθεί σε ατελέσφορες συζητήσεις. Η πολιτεία οφείλει να παρέμβει άμεσα, να τερματίσει την αναβολή και να θέσει σε εφαρμογή το πλαίσιο που θα επαναφέρει την Ελλάδα στον πυρήνα των ευρωπαϊκών εργασιακών δικαιωμάτων.

Opinion
Η αυτοενοχοποίηση και η αυτογελοιοποίηση
Opinion 22.11.25

Η αυτοενοχοποίηση και η αυτογελοιοποίηση

Ο τρόπος υποχρέωσης ενός μάρτυρα να καταθέσει ενόρκως την αλήθεια είναι, τουλάχιστον όσο βρίσκεται επί της γης, η απειλή της ποινικής κύρωσης. Ο δικηγόρος Αντύπας Καρίπογλου αναφέρεται στη μη προσέλευση του Ξυλούρη στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αντύπας Καρίπογλου
«Αριστεία» από τα πανέρια
Opinion 22.11.25

«Αριστεία» από τα πανέρια

Το αφήγημα της αριστείας που εργαλειοποίησε η Νέα Δημοκρατία, μόνο άριστο δεν είναι. Πρόκειται για επικοινωνιακό εύρημα που «πουλάει» φρούδες ελπίδες αξιοκρατίας και κοινωνικής ανόδου σε μία κοινωνία που αναστενάζει

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Χωρίς αιδώ
Τείχη 21.11.25

Χωρίς αιδώ

Σε αγαστή σύμπνοια και συνεργασία

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Μπαμ και μπουμ
Έτσι είναι δυστυχώς 14.11.25

Μπαμ και μπουμ

Στο κάτω κάτω τα «Μάρμαρα» είναι ευσεβείς πόθοι, ενώ τα «βάρβαρα» είναι καθημερινή πρακτική

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Μίλησα με τους «Γάλλους του Τσίπρα»
Editorial 14.11.25

Μίλησα με τους «Γάλλους του Τσίπρα»

Και άλλες ιστορίες, σοφιστείες και απλά παραμύθια... περί rebranding Τσίπρα αλά γαλλικά και άλλων δαιμονίων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κέντημα σε κοντέινερ
Opinion 13.11.25

Κέντημα σε κοντέινερ

Το τελευταίο που χρειάζονται τα παιδιά στα σχολεία είναι λαχανόκηπους και λαϊκές τέχνες, γιατί ακόμη, σε πολλές γωνιές της χώρας στερούνται αξιοπρεπών τάξεων, εκπαιδευτικών και παράλληλης στήριξης

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Αναζητώντας δημοσκοπικά σωσίβια
Editorial 13.11.25

Αναζητώντας δημοσκοπικά σωσίβια

Τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ προσπαθούν εναγωνίως να δείξουν ότι η κυβέρνηση «γυρίζει το παιχνίδι»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και η ευκαιρία να μιλήσουμε για τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πέρα από σχηματοποιήσεις και μυθολογίες
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και η ευκαιρία να μιλήσουμε για τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πέρα από σχηματοποιήσεις και μυθολογίες

Ο Αλέξης Τσίπρας καταθέτει στην «Ιθάκη» τη δική του αποτίμηση για τη διαδρομή του, τις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, την εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ, και τις απόψεις του για την Αριστερά

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Τουλάχιστον 3 νεκροί στο Πακιστάν σε επίθεση εναντίον δυνάμεων ασφαλείας των συνόρων
Κόσμος 24.11.25

Τουλάχιστον 3 νεκροί στο Πακιστάν σε επίθεση εναντίον δυνάμεων ασφαλείας των συνόρων

Κάτοικος, ο Σαφντάρ Χαν. επιβεβαίωσε ότι η περιοχή στο Πακιστάν έχει αποκλειστεί από τον στρατό, την αστυνομία και άλλα σώματα ασφαλείας κι η κυκλοφορία οχημάτων εμποδίζεται στην περιοχή

Σύνταξη
Αρκάς: Σκίτσο–καρφί για όσους νομίζουν ότι θα ανέβουν ρίχνοντας τους άλλους
Social 24.11.25

Αρκάς: Σκίτσο–καρφί για όσους νομίζουν ότι θα ανέβουν ρίχνοντας τους άλλους

Στο νέο του σκίτσο, ο Αρκάς βάζει στο στόχαστρο τους καιροσκόπους που πιστεύουν ότι θα σωθούν ρίχνοντας τον διπλανό τους· μόνο που στο τέλος, όπως πάντα, είναι οι πρώτοι που πέφτουν, εκτεθειμένοι στη δική τους πονηριά

Σύνταξη
Η κόντρα Κίνας-Ιαπωνίας πάει στον ΟΗΕ – Μπορεί η διπλωματική διαμάχη να εξελιχθεί σε έναν ακόμα πόλεμο;
Κόσμος 24.11.25

Η κόντρα Κίνας-Ιαπωνίας πάει στον ΟΗΕ – Μπορεί η διπλωματική διαμάχη να εξελιχθεί σε έναν ακόμα πόλεμο;

Η διαμάχη ανάμεσα στην Κίνα και την Ιαπωνία έχει εξελιχθεί γρήγορα σε εμπορικό και διπλωματικό πόλεμο που αναμένεται να επηρεάσει την οικονομία και των δύο πλευρών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ένα συλλεκτικό Rolex και μία μπάρα χρυσού: Οι Ελβετοί «χρυσώνουν» τον Τραμπ και προκαλούν «αηδία» στην Ευρώπη
Δώρα ή δωροδοκία 24.11.25

Ένα συλλεκτικό Rolex και μία μπάρα χρυσού: Οι Ελβετοί «χρυσώνουν» τον Τραμπ και προκαλούν «αηδία» στην Ευρώπη

Δισεκατομμυριούχοι δώρισαν ρολόι γραφείου και χαραγμένο χρυσό ράβδο λίγες εβδομάδες πριν ο Τραμπ μειώσει τους δασμούς στις εισαγωγές από την Ελβετία

Σύνταξη
Τα θερμά χειροκροτήματα στην Πάτρα, το «όλον» ΠΑΣΟΚ και τα μηνύματα για το συνέδριο
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Τα θερμά χειροκροτήματα στην Πάτρα, το «όλον» ΠΑΣΟΚ και τα μηνύματα για το συνέδριο

Τα μηνύματα του Νίκου Ανδρουλάκη από την Πάτρα στο πλαίσιο της Περιφερειακής Συνδιάσκεψης του ΠΑΣΟΚ στη Δυτική Ελλάδα. Η παρουσία των κεντρικών στελεχών, το πανηγυρικό κλίμα και το δριμύ «κατηγορώ» εναντίον της ΝΔ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Επέστρεψε στο Μεξικό το ιστιοφόρο που προσέκρουσε στη γέφυρα του Μπρούκλιν
Ναυτικό δυστύχημα 24.11.25

Επέστρεψε στο Μεξικό το ιστιοφόρο που προσέκρουσε στη γέφυρα του Μπρούκλιν

Τα ψηλότερα τμήματα των τριών καταρτιών του εκπαιδευτικού σκάφους του μεξικανικού ναυτικού προσέκρουσαν στη γέφυρα του Μπρούκλιν - Δυο μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους

Σύνταξη
Τα απόλυτα makeup trends του χειμώνα
Vita 24.11.25

Τα απόλυτα makeup trends του χειμώνα

Βρισκόμαστε μια ανάσα από τον πιο γιορτινό μήνα της χρονιάς και αυτά είναι τα makeup trends που θα «φορεθούν» πολύ τον Δεκέμβριο.

Σύνταξη
Αιωνία τους η μνήμη: Οι συνταγές που έμειναν χαραγμένες στο μάρμαρο για να πουν τη δική τους ιστορία
Culture Live 24.11.25

Αιωνία τους η μνήμη: Οι συνταγές που έμειναν χαραγμένες στο μάρμαρο για να πουν τη δική τους ιστορία

Σε νεκροταφεία των ΗΠΑ, κάποιες ταφόπλακες δεν γράφουν επιτάφιους λόγους αλλά… συνταγές. Κέικ καρότου, μπισκότα και σπιτικές σάλτσες χαράσσονται πάνω στο μάρμαρο ως τελευταία κληρονομιά — μια γεύση που συνεχίζει να κρατά τους ανθρώπους ζωντανούς στη μνήμη όσων τους αγάπησαν.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η ελευθερία του Τύπου δέχεται πυρά – Από τον Λευκό Οίκο έως τη Βουδαπέστη ή την αγγλική επαρχία
Η επισφάλεια ως όπλο 24.11.25

Η ελευθερία του Τύπου δέχεται πυρά – Από τον Λευκό Οίκο έως τη Βουδαπέστη ή την αγγλική επαρχία

Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι για τη δημοσιογραφία και τα ΜΜΕ. Αλλά η ελευθερία του Τύπου δέχεται διαρκώς πλήγματα από κυβερνήσεις που θέλουν να τα ελέγξουν, πιέζοντας τόσο οικονομικά όσο και με άλλα μέσα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αγορά εργασίας: Οι προκλήσεις του μέλλοντος για τους εργαζόμενους και το «τσουνάμι» των αλλαγών
Οικονομία 24.11.25

Το μέλλον της εργασίας: Οι προκλήσεις για τους εργαζόμενους και το «τσουνάμι» των αλλαγών

Η πρόοδος της τεχνολογίας μετασχηματίζει την αγορά εργασίας με τους εργαζόμενους να καλούνται να «επιβιώσουν» σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τραμπ, πόλεμος, απόντα ΜΜΕ: πέντε απειλές για μια βαθιά διχαστική COP30 για το κλίμα
Απογοήτευση 24.11.25

Τραμπ, πόλεμος, απόντα ΜΜΕ: πέντε απειλές για μια βαθιά διχαστική COP30 για το κλίμα

Τα βασικά σημεία για την κλιματική πρόοδο που έπληξαν την COP30 - Άλλη μια κακή στιγμή για την ΕΕ - Τι ρόλο έπαιξε το γεωπολιτικό ναρκοπέδιο στο οποίο πραγματοποιήθηκαν αυτές οι συνομιλίες

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Black Friday: Ξέρουμε τι κάνει στο πορτοφόλι μας – Τι κάνει όμως στον εγκέφαλό μας;
Αγοράστε! 24.11.25

Black Friday: Ξέρουμε τι κάνει στο πορτοφόλι μας – Τι κάνει όμως στον εγκέφαλό μας;

Η Black Friday δεν είναι απλώς μια μέρα εκπτώσεων. Είναι επίσης ένα ψυχολογικό γεγονός, προσεκτικά σχεδιασμένο για να εκμεταλλευτεί τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλός μας λαμβάνει αποφάσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κυψέλη: Ένα ζευγά
Η αιτία 24.11.25

Ένα ζευγάρι αστέγων στους δρόμους της Κυψέλης

Η οδύσσεια του κυρίου Χρήστου και της κυρίας Ακριβής που, αν και λαμβάνουν στοιχειώδη σύνταξη, βρέθηκαν χωρίς στέγη επί τρία χρόνια και αναγκάστηκαν να ζουν σε ένα αυτοκίνητο στην Κυψέλη

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Σχολεία: Τριάντα χρόνια μάθημα στο… κοντέινερ
Κουβάρι αρμοδιοτήτων 24.11.25

Τριάντα χρόνια μάθημα στο... κοντέινερ

Έρευνα των «ΝΕΩΝ» για την τραγική κατάσταση των σχολικών συγκροτημάτων - Οι αρμοδιότητες που αφορούν στα σχολεία χάνονται ανάμεσα σε υπουργεία, εταιρείες και δήμους

Γιάννης Χ. Παπαδόπουλος
Το Μπανγκλαντές ζητά ξανά από την Ινδία την έκδοση της καταδικασμένης σε θάνατο πρώην πρωθυπουργού Χασίνα
Τρίτο αίτημα 24.11.25

Μπανγκλαντές προς Ινδία: Δώστε μας την πρώην πρωθυπουργό μας να την κρεμάσουμε

Στείλαμε επιστολή στην Ινδία ζητώντας την έκδοση της καταδικασμένης σε θάνατο πρώην πρωθυπουργού του Μπανγκλαντές, Σέιχ Χασίνα, δηλώνει ο υπουργός Εξωτερικών της μεταβατικής κυβέρνησης στη χώρα.

Σύνταξη
Ουκρανία: Κοινή δήλωση Ουάσιγκτον – Κιέβου για τη συνάντηση της Γενεύης ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος
Λευκός Οίκος 24.11.25

Κοινή δήλωση ΗΠΑ - Ουκρανίας για τη συνάντηση της Γενεύης

Συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία «πρέπει να σέβεται απόλυτα την εθνική κυριαρχία» της Ουκρανίας, αναφέρεται σε κοινή δήλωση Ουάσιγκτον - Κιέβου, που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος.

Σύνταξη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

