Συλλογικές συμβάσεις: Προς συμφωνία κυβέρνηση και κοινωνικοί εταίροι για μέτρα ενίσχυσης
Σήμερα οι ανακοινώσεις
- Έφοδος της εισαγγελίας διαφθοράς στα γραφεία του προσωπάρχη του Ζελένσκι και βασικού διαπραγματευτή του Κιέβου
- Πώς να απαντήσεις σε κάποιον που λέει «Δεν είμαι ρατσιστής, αλλά...»
- Πολιτική πόλωση σε ταχύτητα ρεκόρ: Η μελέτη που αποκαλύπτει τη δύναμη του X
- Συνελήφθη 35χρονη για κατοχή νομισμάτων ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων
Προς συμφωνία για τα μέτρα ενίσχυσης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας οδηγούνται η κυβέρνηση και οι κοινωνικοί εταίροι μετά από έξι διαβουλεύσεων και διαλόγου.
Η συμφωνία αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα σε κοινή συνέντευξη Τύπου της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως και των επικεφαλής των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ, ΣΒΕ).
Με την οριστικοποίηση των μέτρων θα παρουσιαστεί και ο οδικός χάρτης εφαρμογής τους αρχής γενομένης από το 2016.
Δείτε τις ανακοινώσεις:
Οι αλλαγές
Σύμφωνα με πληροφορίες οι αλλαγές που αναμένεται να αποφασιστούν έως το τέλος του 2025 από το υπουργείο Εργασίας επικεντρώνονται στο ποσοστό 50%+1 το οποίο που θα πρέπει να συμπληρώνουν οι εργοδότες ενός κλάδου προκειμένου για να κηρυχθεί υποχρεωτική μια κλαδική σύμβαση εργασίας.
Το ποσοστό αποτελεί εμπόδιο στην επέκταση πολλών κλαδικών συμβάσεων, καθώς οι επιχειρήσεις αποφεύγουν να συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις. Το υπουργείο Εργασίας προσανατολίζεται στην δραστική μείωση του απαιτούμενου ποσοστού (50% +1) παραδείγματος χάρι στο 40%, αλλά και στην θέσπιση ενός μόνιμου μηχανισμού επέκτασης των συμβάσεων.
Ταυτόχρονα στην συμφωνία περιλαμβάνονται αλλαγές και στην μετενέργεια των συμβάσεων, η οποία θα διαρκεί ένα χρονικό διάστημα μετά την λήξη της σύμβασης.
Πέραν τούτων εξετάζεται το ενδεχόμενο να περιλαμβάνονται στην διαπραγμάτευση για την σύναψη μιας σύμβασης παράμετροι που θα λαμβάνονται υπόψη κατά τη συζήτησή της. Όπως η οικονομική κατάσταση ενός κλάδου (κερδοφορία ή ζημιές), αλλά και η εξέλιξη του μέσου μισθού.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στόχος των μέτρων είναι η ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς σήμερα το ποσοστό των εργαζομένων που καλύπτονται από συμβάσεις κυμαίνεται μεταξύ του 20% έως 28%.
Πρόσφατη ευρωπαϊκή οδηγία την οποία έχει κυρώσει η χώρα μας προβλέπει ότι η κάλυψη των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις εργασίας θα πρέπει να ανέλθει στο 80%.
Πηγή: ΟΤ
- Δικαστής πιέζει για προστασία των θυμάτων του Έπσταϊν μετά την αποκάλυψη δεκάδων ονομάτων σε έγγραφα
- To «βαθύ κράτος» εσείς το φτιάξατε κ. Πρωθυπουργέ
- Κρίσιμη συνάντηση Ομπράντοβιτς – Παρτιζάν για το μέλλον του Σέρβου προπονητή
- Νέο κλειστό γυμναστήριο στη Λυκόβρυση
- Το μήνυμα του Ζίνι μετά τον τραυματισμό του στο ματς με τη Φιορεντίνα (pic)
- Φαραντούρης: «Είχε δίκιο ο Νίκος Ανδρουλάκης» για τις σχέσεις Μητσοτάκη και «Φραπέ»
- Κρήτη: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο στον 19χρονο Ραφαήλ που σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας
- BHMAGAZINO: Κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ και την Άλκηστη Πρωτοψάλτη στο εξώφυλλο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις