Συλλογικές συμβάσεις: Προς συμφωνία κυβέρνηση και κοινωνικοί εταίροι για μέτρα ενίσχυσης

Προς συμφωνία για τα μέτρα ενίσχυσης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας οδηγούνται η κυβέρνηση και οι κοινωνικοί εταίροι μετά από έξι διαβουλεύσεων και διαλόγου.

Η συμφωνία αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα σε κοινή συνέντευξη Τύπου της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως και των επικεφαλής των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ, ΣΒΕ).

Με την οριστικοποίηση των μέτρων θα παρουσιαστεί και ο οδικός χάρτης εφαρμογής τους αρχής γενομένης από το 2016.

Δείτε τις ανακοινώσεις:

Οι αλλαγές

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αλλαγές που αναμένεται να αποφασιστούν έως το τέλος του 2025 από το υπουργείο Εργασίας επικεντρώνονται στο ποσοστό 50%+1 το οποίο που θα πρέπει να συμπληρώνουν οι εργοδότες ενός κλάδου προκειμένου για να κηρυχθεί υποχρεωτική μια κλαδική σύμβαση εργασίας.

Το ποσοστό αποτελεί εμπόδιο στην επέκταση πολλών κλαδικών συμβάσεων, καθώς οι επιχειρήσεις αποφεύγουν να συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις. Το υπουργείο Εργασίας προσανατολίζεται στην δραστική μείωση του απαιτούμενου ποσοστού (50% +1) παραδείγματος χάρι στο 40%, αλλά και στην θέσπιση ενός μόνιμου μηχανισμού επέκτασης των συμβάσεων.

Ταυτόχρονα στην συμφωνία περιλαμβάνονται αλλαγές και στην μετενέργεια των συμβάσεων, η οποία θα διαρκεί ένα χρονικό διάστημα μετά την λήξη της σύμβασης.

Πέραν τούτων εξετάζεται το ενδεχόμενο να περιλαμβάνονται στην διαπραγμάτευση για την σύναψη μιας σύμβασης παράμετροι που θα λαμβάνονται υπόψη κατά τη συζήτησή της. Όπως η οικονομική κατάσταση ενός κλάδου (κερδοφορία ή ζημιές), αλλά και η εξέλιξη του μέσου μισθού.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στόχος των μέτρων είναι η ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς σήμερα το ποσοστό των εργαζομένων που καλύπτονται από συμβάσεις κυμαίνεται μεταξύ του 20% έως 28%.

Πρόσφατη ευρωπαϊκή οδηγία την οποία έχει κυρώσει η χώρα μας προβλέπει ότι η κάλυψη των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις εργασίας θα πρέπει να ανέλθει στο 80%.

Πηγή: ΟΤ