Προς συμφωνία για τα μέτρα ενίσχυσης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας οδηγούνται η κυβέρνηση και οι κοινωνικοί εταίροι μετά από έξι διαβουλεύσεων και διαλόγου.

Η συμφωνία αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα σε κοινή συνέντευξη τύπου της υπουργού Εργασίας κυρίας Νίκης Κεραμέως και των επικεφαλής των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ, ΣΒΕ).

Με την οριστικοποίηση των μέτρων θα παρουσιαστεί και ο οδικός χάρτης εφαρμογής τους αρχής γενομένης από το 2016.

Δείτε τις ανακοινώσεις:

Οι βασικοί άξονες της συμφωνίας

Σύμφωνα με τα όσα είπε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, οι βασικοί άξονες της συμφωνίας είναι οι εξής:

• Πιο εύκολη επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

• Πολλοί περισσότεροι εργαζόμενοι θα προστατεύονται από ΣΣΕ

• Πλήρης προστασία των εργαζομένων και μετά τη λήξη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

• Ενισχύεται η σταθερότητα και η ασφάλεια του εργασιακού περιβάλλοντος

• Επιτάχυνση διαδικασιών σε περίπτωση διαφωνίας εργαζομένων και εργοδοτών

• Καλύτερες και ταχύτερες διαδικασίες για την επίλυση διαφορών ΟΜΕΔ

• Μείωση του απαιτούμενου ποσοστού κάλυψης

Πιο εύκολη επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Όπως σημείωσε η υπουργός Εργασίας, σήμερα η επέκταση μίας ΣΣΕ είναι δυνατή μόνο εφόσον δεσμεύει εργοδότες που απασχολούν ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των εργαζομένων του κλάδου ή του επαγγέλματος.

Τώρα, με την Κοινωνική Συμφωνία, το ποσοστό αυτό μειώνεται από 50% σε 40%.

Υπάρχει προσδιορισμός πεδίου εφαρμογής ΣΣΕ για τον εντοπισμό του πεδίου της επέκτασης με την αναφορά στο κείμενο των κλαδικών ΣΣΕ των Κ.Α.Δ. και άλλων στοιχείων που προσδιορίζουν τον εκάστοτε κλάδο.

Σύμφωνα με την ίδια, το πιο σημαντικό είναι ότι «δημιουργείται μια νέα δυνατότητα για την επέκταση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας» και «το ποσοτικό κριτήριο του 40% δεν θα εξετάζεται καθόλου όταν την ΣΣΕ συνυπογράφουν Εθνικοί

Κοινωνικοί Εταίροι».

Έτσι, θα δίνεται η δυνατότητα στη ΓΣΕΕ να μπορεί να συνάπτει ή να συνυπογράφει κλαδικές ΣΣΕ επικουρικά

Εφόσον προσκληθεί από μέλος της να το κάνει, ώστε να εφαρμόζεται η νέα δυνατότητα της επέκτασης.

Λειτουργικά Μητρώα (ΓΕΜΗΣΟΕ και ΓΕΜΗΟΕ) για τον εντοπισμό του ποσοστού κάλυψης

• Μείωση των στοιχείων που απαιτούνται για την εγγραφή στα απολύτως απαραίτητα

• Μετριασμός των κυρώσεων που συνεπάγεται η μη εγγραφή στα Μητρώα – Μη αναστολή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη συνδικαλιστική δράση

• Η εγγραφή συνδικαλιστικής οργάνωσης απαιτείται μόνο για την επέκταση μιας ΣΣΕ και για την προσφυγή στον Ο.ΜΕ.Δ.

• Τα εκλογικά έγγραφα θα παραδίδονται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις στο Πρωτοδικείο, αντί για το Μητρώο

Επόμενα βήματα

Σύμφωνα με την κα Κεραμέως, τα επόμενα βήματα είναι η έκδοση του Σχεδίου Δράσης (εντός Δεκεμβρίου) το οποίο θα περιέχει την Κοινωνική Συμφωνία και η νομοθέτηση της Κοινωνικής Συμφωνίας αρχές του 2026