Τσουκαλάς: Η σημερινή εικόνα κατάρρευσης των συλλογικών συμβάσεων έχει την υπογραφή της κυβέρνησης

«Καλώς την και ας άργησε την κυβέρνηση, ακόμη και αν αυτά τα οποία φέρνει δεν είναι αυτά που είναι απαραίτητα. Δεν είναι ασήμαντα, αλλά δεν αρκούν για να υπερβούμε τα αδιέξοδα μιας χαμένης επταετίας για τον κόσμο της εργασίας», τόνισε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, αναφορικά με τη συμφωνία της κυβέρνησης και των κοινωνικών εταίρων για τις συλλογικές συμβάσεις.

Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι «ακριβώς έναν χρόνο πριν, στις 27 Νοεμβρίου 2024, όταν άνοιγε ο Νίκος Ανδρουλάκης τον διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και έθετε το θέμα της μετενέργειας και της επεκτασιμότητας, η κυβέρνηση τον χλεύαζε και έλεγε ότι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας ανήκουν στο παρελθόν».

Για να υπογραμμίσει πως «σήμερα, θέλοντας να κρύψει την αποτυχία της, εμφανίζεται ότι είναι εκείνη που θα βάλει τέλος σε μνημονιακές πολιτικές. Μα ποιος την εμπόδισε 7 χρόνια τώρα να καταργήσει μνημονιακούς νόμους;», αναρωτήθηκε ο κ. Τσουκαλάς, προσθέτοντας πως «ούτε εδώ όμως λέει την αλήθεια».

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επανέφερε μνημονιακούς νόμους ενώ δεν είχαμε μνημόνιο»

Όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, «τον νόμο 4635/19, ο οποίος στην ουσία απενεργοποίησε το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, ποιος την υποχρέωσε να τον ψηφίσει, ενώ είχαν τελειώσει τα μνημόνια; Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επανέφερε μνημονιακούς νόμους ενώ δεν είχαμε μνημόνιο. Άρα, τη μετενέργεια ή την επεκτασιμότητα, που σήμερα εν μέρει τα επαναφέρει – και είναι θετικό ότι τα επαναφέρει – ποιος την εμπόδιζε 7 χρόνια να το κάνει;», επισήμανε, μιλώντας στον REAL FM.

Και επιπλέον, υπογράμμισε: «Φτάσαμε να έχουμε μόνο 1 στους 5 εργαζόμενους να καλύπτεται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Έτυχε; Όχι. Δεν έτυχε. Αυτό το αποτέλεσμα, το να είμαστε ουραγοί στην Ευρώπη σε ποσοστό εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ήταν αποτέλεσμα μιας νεοφιλελεύθερης εμμονής της κυβέρνησης αυτής. Και θα συνέχιζε σε αυτή την επιλογή, αν δεν είχε καταρρεύσει με πάταγο στις συμπληγάδες της ακρίβειας το παραμύθι περί κυβέρνησης που μειώνει φόρους και αυξάνει το εισόδημα».

Ο Κώστας Τσουκαλάς, εμβαθύνοντας στα σημεία της συμφωνίας, ανέφερε «ότι υπάρχει ένα θολό σημείο όταν λέει ότι λήγει, ότι συνεχίζει να έχει μετά το τρίμηνο μετενέργεια εκτός κι αν γίνει ατομική σύμβαση. Είναι σαν να κλείνει το μάτι ότι αν κάνουμε ατομική σύμβαση, μπορεί να είναι και χειρότερη. Το ορθό είναι μετά τη λήξη του τριμήνου, όλοι οι όροι της ΣΣΕ να παραμένουν ως όροι ατομικής σύμβασης, ώστε να είναι διασφαλισμένος ο εργαζόμενος».

«Πρέπει να δούμε την τελική διατύπωση. Όμως, ότι έχουμε μετενέργεια και ότι έχουμε μείωση του ποσοστού των εργοδοτών για να έχουμε επεκτασιμότητα είναι κάτι θετικό», σημείωσε, τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα δει ποια θα είναι η τελική διατύπωση και θα το αξιολογήσει συνολικά.

Παράλληλα, ανέφερε πως «οι αλλαγές που φέρνει στον ΟΜΕΔ δεν είναι ουσιαστικές, δεν αλλάζουν τα κριτήρια με τα οποία μπορεί να γίνει μονομερής προσφυγή στη διαιτησία. Παραμένουν τα ίδια κριτήρια που είναι πολύ στενά», σημείωσε, επιφυλασσόμενος για την τελική διατύπωση σχετικά με τη σύσταση τριμελούς επιτροπής στον ΟΜΕΔ, ώστε να διαφανεί αν φτιάχνεται ή όχι ένας «παρα-ΟΜΕΔ», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, ανέδειξε ότι «θα μπορούσαμε να δούμε και άλλα ζητήματα, όπως είναι η ανάγκη να επανέλθει ο κατώτατος μισθός στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας . Με αυτή την παρέμβαση, την οποία έχουμε προτείνει κατ’ εξακολούθηση, αυτομάτως από το σημερινό 20-25% θα πάμε στο 50-55% κάλυψης από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, άρα θα προσεγγίσουμε και τον στόχο της ευρωπαϊκής Οδηγίας».

«Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν λύσεις. Είναι καλό να ξεκινήσει ο διάλογος. Χρειαζόμαστε μια αναπτυξιακή προοπτική, αλλά με κοινωνικό αποτύπωμα και αναδιανομή του παραγωγού πλούτου. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα μικρό, πολύ καθυστερημένο και διστακτικό βήμα. Είναι όμως σημαντικό ότι οι κοινωνικοί εταίροι, μετά από πολλά χρόνια, είχαν μια επί της αρχής συμφωνία. Εμείς πέρυσι τέτοια εποχή εγκαινιάσαμε πρώτοι τον διάλογο αυτό. Έχουμε κάποια καχυποψία αν η κυβέρνηση θα το ολοκληρώσει ή το κάνει μόνο για την επικοινωνία», επισήμανε ο κ. Τσουκαλάς.

«Ο Τσίπρας λέει ψέμματα για την Φώφη Γεννηματά»

Αναφερόμενος, τέλος, στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, αρχικά σημείωσε πως «οι αυτοβιογραφίες είναι πιο χρήσιμες όταν κάποιος κάνει απολογισμό στο τέλος της πορείας του. Διαφορετικά, πάντα υπάρχει η καχυποψία ότι μπορεί να εξυπηρετούν πολιτική στόχευση».

Ειδικά για «τα ψεύδη που αναμοχλεύει ο κ. Τσίπρας στο βιβλίο του για την αείμνηστη Φώφη Γεννηματά, μολονότι είχαν διαψευστεί από την ίδια και όταν ήταν εν ζωή», όπως είπε, υπογράμμισε την κατηγορηματική διάψευση από μια σειρά στενών συνεργατών της, όπως ο Μανώλης Όθωνας και ο Παύλος Χρηστίδης.