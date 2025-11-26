ΣΥΡΙΖΑ για ΣΣΕ: Πολύ λίγα, πολύ αργά για τους εργαζόμενους που φτωχοποιούνται συνεχώς εδώ και 6 χρόνια

«Πολύ λίγα, πολύ αργά για τους εργαζόμενους που φτωχοποιούνται συνεχώς εδώ και έξι χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη», σχολιάζει ο τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Γιώργος Γαβρήλος, με αφορμή τις ανακοινώσεις της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ).

«Για πρώτη φορά αυτή η Κυβέρνηση αποδέχεται την θεσμική αποτυχία της να υπερασπιστεί και να ενισχύσει τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Την ώρα που η Ευρώπη θέτει ως στόχο την κάλυψη κατά 80% των εργαζομένων από ΣΣΕ, η χώρα μας βρίσκεται μόνο στο 24%.

Και αυτό βαραίνει την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που εδώ και 6 χρόνια δεν κάνει τίποτα άλλο, παρά να ακυρώνει εργασιακά δικαιώματα, να φέρνει 13ωρο, 10ωρο, 6ημερη εργασία και να προωθεί τις ατομικές συμβάσεις», τονίζει ο κ. Γαβρήλος.

Γαβρήλος – ΣΥΡΙΖΑ: Μετά από 6 χρόνια, η Κεραμέως επιτέλους ομολόγησε ότι οι ΣΣΕ βελτιώνουν τον μέσο μισθό

«Μετά τα αλλεπάλληλα ψέματα που έχουμε ακούσει από τους εκάστοτε Υπουργούς Εργασίας σχετικά με το δήθεν «ειδυλλιακό» εργασιακό ελληνικό τοπίο, και μετά τις συνεχείς πιέσεις των συνδικαλιστικών φορέων και της αντιπολίτευσης, σήμερα η Υπουργός αποφάσισε να ψελλίσει επιτέλους κάτι για τις Συλλογικές Συμβάσεις και την αναγκαιότητα της στήριξης των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων. Μετά από 6 χρόνια, επιτέλους ομολόγησε ότι οι ΣΣΕ βελτιώνουν τον μέσο μισθό, όταν ήδη η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση των χωρών της ΕΕ αναφορικά με το ύψος του» σημειώνει το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει:

«Περιμένουμε ακόμη να μας πει η Υπουργός:

Τι θα γίνει με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που ουσιαστικά αυτή διασφαλίζει τις πραγματικές και άμεσες αυξήσεις στον κατώτατο μισθό; Θα συνεχίσει την νεοφιλελεύθερη κυβερνητική εμμονή, οι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό να είναι προϊόν αλγορίθμων και μαθηματικών εξισώσεων, όπως προβλέπεται με τον πρόσφατο Νόμο; Θα συνεχίσει να επιμένει στην απόλυτη εμπλοκή της Κυβέρνησης για το αν θα αυξηθεί ή όχι ο μισθός, χωρίς την συμμετοχή των Συλλογικών Φορέων και χωρίς να δίνεται η πρωτοβουλία στους κοινωνικούς εταίρους, για την καλυτέρευση των εργασιακών συνθηκών;

Με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, πώς προστατεύεται η αυτονομία των Ομοσπονδιών, ανά κλάδο επιχειρήσεων;

Γιατί ακόμη και τώρα, που η χώρα είναι εκτός Μνημονίων, η Κυβέρνηση παρουσιάζεται τόσο άτολμη στα ζητήματα της μετενέργειας και για την μονομερή προσφυγή στην διαιτησία (ΟΜΕΔ); Γιατί επιμένει στην ίδια τακτική αποδυνάμωσης της θεσμικής ισχύος των ΣΣΕ;».

«Επικοινωνιακή τακτική»

Όπως τονίζει ο κ. Γαβρήλος: «Ο Έλληνας εργαζόμενος σήμερα βρίσκεται ήδη στο φάσμα της φτωχοποίησης. Η πτώση των εισοδημάτων στην χώρα μας είναι τραγική, καταγράφοντας ευρωπαϊκό ρεκόρ. Οι όποιες αυξήσεις διαφημίζει η Κυβέρνηση, δεν φτάνουν καν στην τσέπη του εργαζόμενου, αφού απορροφούνται άμεσα από την ακρίβεια και την κατακόρυφη αύξηση του κόστους ζωής.

Όποια επικοινωνιακή τακτική και αν ακολουθήσει το Υπουργείο, τίποτα δεν μπορεί να κρύψει ότι αυτή η Κυβέρνηση δεν νοιάζεται ούτε για το πως ο εργαζόμενος θα βγάλει τον μήνα του με αξιοπρέπεια, ούτε για την προστασία των εργασιακών συνθηκών του.

Σε μια αγορά εργασίας που έχει γίνει ζούγκλα για τους περισσότερους εργαζόμενους, όσα ακούσαμε σήμερα δεν πείθουν κανέναν. Μόνος δρόμος, να καταργηθούν τώρα όλοι οι αντεργατικοί Νόμοι της ΝΔ και να ενισχυθούν οι ελεύθερες Συλλογικές Διαπραγματεύσεις».