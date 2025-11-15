Παραδοχή Μαρινάκη για τους χαμηλούς μισθούς – Τι λέει για την ακρίβεια

«Παραδεχθήκαμε ότι υπήρξε αποτυχία σε μεγάλο ποσοστό», ανέφερε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ωστόσο, όπως τόνισε ο κ. Μαρινάκης, «ήμασταν η πρώτη κυβέρνηση που έστειλε 5.200 ΑΦΜ στη Δικαιοσύνη πριν καν παρέμβει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία». Παράλληλα, μιλώντας στην ΕΡΤ, παρέθεσε άλλες ενέργειες τις κυβέρνησης, μεταξύ άλλων στα πανεπιστήμια.

Αναφερόμενος στη δήλωση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρας Κοβέσι, υπογράμμισε ότι «ανέφερε ξεκάθαρα πως ζήτημα διαφθοράς υπάρχει σε όλη την Ευρώπη» και πως «η συνεργασία με τις ελληνικές αρχές είναι άψογη».

Σημείωσε ότι η κ. Κοβέσι «μίλησε για 6.000 υποθέσεις που διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εκ των οποίων κάποιες αφορούν και την Ελλάδα. Σε όλα αυτά θα υπάρξει πλήρης διαλεύκανση».

Για την ακρίβεια

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε στο επιχείρημα ότι η Ελλάδα βρίσκεται «μόνο πάνω από τη Βουλγαρία» στους μισθούς, τονίζοντας ότι η σύγκριση πρέπει να γίνεται με βάση την αφετηρία της χώρας. «Δεν εξελέγη ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2019 στη Ζυρίχη ούτε στο Λουξεμβούργο. Παρέλαβε μια οικονομία που είχε πληγεί βαθιά και σταδιακά ανεβάζει το επίπεδο», είπε.

Παραδέχτηκε ότι το στατιστικό για τους μισθούς ισχύει, πρόσθεσε όμως τα στοιχεία που, όπως είπε, δεν αναφέρει η αντιπολίτευση. «Αύξηση μέσου μισθού 28% την τελευταία πενταετία. Αύξηση κατώτατου μισθού 36%. Σωρευτικός πληθωρισμός περίπου 20% την ίδια περίοδο», τόνισε και πρόσθεσε πως «ακόμα και με τον πληθωρισμό, το καθαρό διαθέσιμο ατομικό εισόδημα έχει αυξηθεί 11%, ποσοστό τριπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου».

Ως τον πιο «ειλικρινή» δείκτη για την πραγματική κατάσταση των πολιτών, ανέδειξε τον δείκτη ατομικής κατανάλωσης της Eurostat. «Εκεί δεν είμαστε δεύτεροι από το τέλος. Είμαστε έβδομοι, με σημαντική βελτίωση. Στο 81% του ευρωπαϊκού μέσου όρου», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον Π. Μαρινάκη, η χώρα έχει προοδεύσει αλλά χρειάζεται να συνεχίσει. «Ο στόχος είναι να φτάσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δεν πρέπει ούτε να πανηγυρίζουμε ούτε να μηδενίζουμε. Η Ελλάδα έχει βελτιωθεί πολύ και πρέπει να βελτιωθεί και άλλο. Αυτή είναι η αλήθεια», πρόσθεσε. Η χώρα ακολουθεί τη λογική της αύξησης των εισοδημάτων και όχι αυτό που υποστηρίζει η αντιπολίτευση να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Ισπανίας, επισήμανε ακόμη ο κ. Μαρινάκης.

Για τον Αλέξη Τσίπρα

Σχολιάζοντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα και τα σφοδρά πυρά που εξαπέλυσε προς τον πρωθυπουργό, τόνισε πως «ο κ. Τσίπρας είχε κατηγορήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι “προτιμά να αφιερώνει χρόνο σε δικογραφίες, διαλόγους φραπέ, απομαγνητοφωνήσεις υποκλοπών, τις εξελίξεις στα Τέμπη και τη στήριξη της κλεπτοκρατίας”». Συμπλήρωσε ότι «άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Ο ίδιος και απαράλλαχτος ο κ. Τσίπρας», προσθέτοντας ότι «στον θυμό φαίνεται ο χαρακτήρας».

Υποστήριξε ότι «ο κ. Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός δύο υπουργών που έχουν αμετάκλητα καταδικαστεί» και ότι «όλη η δυσοσμία στο υπουργείο Δικαιοσύνης την περίοδο εκείνη φέρει τη σφραγίδα του». Είπε ακόμη πως «ο ίδιος ο κ. Τσίπρας κράτησε ανοιχτή τη Βουλή για να περάσει έναν ποινικό κώδικα, με τα αποτελέσματα που είχε όπως έχει πει και ο κ. Κοντονής. Ήρθαν στη δημοσιότητα συγκεκριμένες υποθέσεις αποφυλακίσεων. Αυτά δεν είναι οικονομία· είναι το ηθικό κομμάτι, το κομμάτι των σκανδάλων».