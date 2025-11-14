ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ακόμη ένας κατηγορούμενος για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων
Αξίζει να σημειωθεί ότι για την υπόθεση αυτή, που αποτελεί την πρώτη εγκληματική οργάνωση, η οποία συνδέεται με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουν μέχρι σήμερα προφυλακιστεί 14 κατηγορούμενοι.
Στη φυλακή οδηγείται ένας ακόμα κατηγορούμενος o οποίος φέρεται ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης που αποκαλύφθηκε πρόσφατα και αφορά σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ .
Ο 40ος κατά σειρά κατηγορούμενος συνελήφθη με βάση ένταλμα που εκδόθηκε με σύμφωνη γνώμη του ανακριτή και της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Ο κατηγορούμενος στον οποίο αποδίδεται σημαντικός ρόλος στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης απολογήθηκε για τις επιδοτήσεις που φέρεται να έχει λάβει χωρίς να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Στο τέλος της απολογίας τους δικαστής και εισαγγελέας, που έχουν μελετήσει το σύνολο της δικογραφίας, με ομόφωνη απόφαση τους έδειξαν στον κατηγορούμενο τον δρόμο που οδηγεί στη φυλακή.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για την υπόθεση αυτή, που αποτελεί την πρώτη εγκληματική οργάνωση, η οποία συνδέεται με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουν μέχρι σήμερα προφυλακιστεί 14 κατηγορούμενοι.
Η ανακριτική έρευνα συνεχίζεται και τις επόμενες ημέρες ο κατάλογος των κατηγορουμένων αναμένεται να διευρυνθεί καθώς και άλλα πρόσωπα, πέραν της αυτόφωρης διαδικασίας, θα κληθούν σε απολογία, όποτε και θα κριθεί κατά περίπτωση με βάση το αποδεικτικό υλικό η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.
