Στη φυλακή ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του και ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες στη διάρκεια της απολογίας του παραδέχτηκε ένα μέρος του βαρύτατου κατηγορητηρίου που του αποδίδεται.

Παραδέχτηκε μέρος των κατηγοριών ο φερόμενος αρχηγός του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Παραδέχομαι ό,τι έχω κάνει. Με κατηγορείτε όμως για πολλαπλάσια. Δεν είναι δίκαιο όλα αυτά που έχουν γίνει από πολλούς, να καλύπτονται πίσω από τη δική μου δίωξη. Η ατομική ευθύνη του καθενός που έπαιρνε χρήματα στο λογαριασμό του δεν γίνεται να βαφτίζεται εγκληματική οργάνωση», φέρεται να είπε ο κατηγορούμενος, ο οποίος αναφερόμενος στην πρώην σύζυγό του που τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι είπε ότι δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό.

Έτσι οι μέχρι στιγμής προφυλακίσεις για την υπόθεση ανέρχονται σε 10 ενώ οι απολογίες συνεχίζονται σήμερα.