Εννέα οι προφυλακισμένοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Στους εννέα έχουν φτάσει οι προφυλακισμένοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Το δρόμο για τη φυλακή έδειξαν ο ανακριτής και η εντεταλμένη Ευρωπαία εισαγγελέας σε έναν 38χρονο υπάλληλο σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων στην Κρήτη, ο οποίος φέρεται ως ο υπαρχηγός του κυκλώματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι ακολουθούσε όλες τις νόμιμες διαδικασίες καθώς η δουλειά του ήταν να υποβάλει τις δηλώσεις στο σύστημα.
Σε λίγη ώρα η σκυτάλη των απολογιών περνά στον φερόμενο ως αρχηγό του κυκλώματος και τη σύζυγό του.
Ο πατέρας του, ο οποίος επίσης κατηγορείται για συμμετοχή στην οργάνωση , αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.
Αύριο Δευτέρα αναμένεται να ολοκληρωθεί ο κύκλος των απολογιών των κατηγορουμένων με την έρευνα να συνεχίζεται και για άλλα πρόσωπα που βρίσκονται στο μικροσκόπιο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.
