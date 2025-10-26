Το δρόμο για τη φυλακή έδειξαν ο ανακριτής και η εντεταλμένη Ευρωπαία εισαγγελέας σε έναν 38χρονο υπάλληλο σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων στην Κρήτη, ο οποίος φέρεται ως ο υπαρχηγός του κυκλώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι ακολουθούσε όλες τις νόμιμες διαδικασίες καθώς η δουλειά του ήταν να υποβάλει τις δηλώσεις στο σύστημα.

Σε λίγη ώρα η σκυτάλη των απολογιών περνά στον φερόμενο ως αρχηγό του κυκλώματος και τη σύζυγό του.

Ο πατέρας του, ο οποίος επίσης κατηγορείται για συμμετοχή στην οργάνωση , αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Αύριο Δευτέρα αναμένεται να ολοκληρωθεί ο κύκλος των απολογιών των κατηγορουμένων με την έρευνα να συνεχίζεται και για άλλα πρόσωπα που βρίσκονται στο μικροσκόπιο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.