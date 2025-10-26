Δύο ακόμα κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο των μαραθώνιων απολογιών προφυλακίστηκαν πριν από λίγο ανεβάζοντας στους οκτώ τον αριθμό των προφυλακίσεων.

Τα δύο αδέλφια φέρονται να ισχυρίστηκαν ότι ως νέοι αγρότες ακολούθησαν τις διαδικασίες που τους υπέδειξαν

Πρόκειται για δύο αδέλφια που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, καλλιεργούσαν βαμβάκι και δήλωναν ψευδή στοιχεία για αγροτεμάχια προκειμένου να λαμβάνουν παρανόμως ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις.

«Αρνούμαστε τις κατηγορίες. Η αλήθεια είναι ότι μας είπαν ότι ως νέοι αγρότες μπορούμε να πάρουμε νόμιμη επιδότηση και ακολουθήσαμε τις διαδικασίες που μας υπέδειξαν. Δεν φανταζόμασταν ότι γινόταν απάτη», φέρονται να ισχυρίστηκαν στις απολογίες τους.

Νωρίτερα, σήμερα Κυριακή, άλλοι δύο κατηγορούμενοι αδελφοί οδηγήθηκαν στη φυλακή μετά τις απολογίες τους, ενώ χθες προφυλακίστηκαν ακόμα τέσσερα άτομα.

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπολοίπων κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης.

Το κατηγορητήριο για τον φερόμενο ως αρχηγό

Ο 38χρονος φέρεται, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, να είχε «κεντρικό και ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση, την οποία κατηύθυνε και συντόνιζε πλήρως, δίνοντας εντολές και οδηγίες στα υπόλοιπα μέλη».

Στο κατηγορητήριο αναφέρεται συγκεκριμένα: «Εκμεταλλευόμενος την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία που διέθετε επί της διαδικασίας υποβολής Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γνώση που είχε αποκτήσει από την επαγγελματική του ιδιότητα ως πρώην υπάλληλος σε πιστοποιημένο Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), εντόπιζε επιλέξιμα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια σε διάφορες περιοχές της χώρας, τα οποία δεν είχαν δηλωθεί από τους νόμιμους κατόχους τους σε προηγούμενα έτη.

Ακολούθως, επεξεργαζόταν ή υπέβαλλε ο ίδιος τις Ε.Α.Ε. των λοιπών μελών, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς taxisnet, ενώ οι σχετικές ηλεκτρονικές υποβολές εντοπίστηκαν να προέρχονται από διευθύνσεις IP που ανήκουν στην σύζυγό του, , γεγονός που καταδεικνύει τον κεντρικό και ενορχηστρωτικό ρόλο του στην λειτουργία της οργάνωσης.

Για την παράνομη αυτή δραστηριότητα εισέπραττε χρηματικά ανταλλάγματα, είτε μέσω τραπεζικών μεταφορών από λογαριασμούς των λοιπών μελών, είτε σε μετρητά, ενώ στη συνέχεια προέβαινε σε πράξεις νομιμοποίησης των εσόδων, μέσω στοιχηματισμού, αγοράς πολυτελών κινητών πραγμάτων, διατραπεζικών μεταφορών και διαβίωσης με υψηλό επίπεδο πολυτέλειας

Τέλος, δεν περιοριζόταν στον καθοδηγητικό ρόλο, αλλά συμμετείχε ενεργά στην εγκληματική δράση, υποβάλλοντας και ο ίδιος ψευδείς δηλώσεις Ε.Α.Ε., μέσω των οποίων εισέπραξε παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ».