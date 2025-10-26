newspaper
24.10.2025 | 23:43
Έρχεται «διαταραχή express τύπου Π» με καταιγίδες
ΟΠΕΚΕΠΕ: Συνεχίζονται οι απολογίες – Στον ανακριτή τα φερόμενα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης
Ελλάδα 26 Οκτωβρίου 2025 | 12:03

ΟΠΕΚΕΠΕ: Συνεχίζονται οι απολογίες – Στον ανακριτή τα φερόμενα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης

Χθες η ανακριτική διαδικασία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ με την προφυλάκιση τεσσάρων κατηγορουμένων.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Για τρίτη μέρα συνεχίζεται ο «μαραθώνιος»  των απολογιών των κατηγορουμένων για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την πόρτα του ανακριτικού γραφείου αναμένεται να περάσουν σήμερα ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, ο πατέρας και η σύζυγός του, ενώ χθες η ανακριτική διαδικασία ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ με την προφυλάκιση τεσσάρων κατηγορουμένων.

Οι τελευταίοι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν αύριο.

Το κατηγορητήριο για τον φερόμενο ως αρχηγό

Ο 38χρονος φέρεται, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, να είχε «κεντρικό και ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση, την οποία κατηύθυνε και συντόνιζε πλήρως, δίνοντας εντολές και οδηγίες στα υπόλοιπα μέλη».

Στο κατηγορητήριο αναφέρεται συγκεκριμένα: «Εκμεταλλευόμενος την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία που διέθετε επί της διαδικασίας υποβολής Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γνώση που είχε αποκτήσει από την επαγγελματική του ιδιότητα ως πρώην υπάλληλος σε πιστοποιημένο Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), εντόπιζε επιλέξιμα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια σε διάφορες περιοχές της χώρας, τα οποία δεν είχαν δηλωθεί από τους νόμιμους κατόχους τους σε προηγούμενα έτη.

Ακολούθως, επεξεργαζόταν ή υπέβαλλε ο ίδιος τις Ε.Α.Ε. των λοιπών μελών, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς taxisnet, ενώ οι σχετικές ηλεκτρονικές υποβολές εντοπίστηκαν να προέρχονται από διευθύνσεις IP που ανήκουν στην σύζυγό του, , γεγονός που καταδεικνύει τον κεντρικό και ενορχηστρωτικό ρόλο του στην λειτουργία της οργάνωσης.

Για την παράνομη αυτή δραστηριότητα εισέπραττε χρηματικά ανταλλάγματα, είτε μέσω τραπεζικών μεταφορών από λογαριασμούς των λοιπών μελών, είτε σε μετρητά, ενώ στη συνέχεια προέβαινε σε πράξεις νομιμοποίησης των εσόδων, μέσω στοιχηματισμού, αγοράς πολυτελών κινητών πραγμάτων, διατραπεζικών μεταφορών και διαβίωσης με υψηλό επίπεδο πολυτέλειας

Τέλος, δεν περιοριζόταν στον καθοδηγητικό ρόλο, αλλά συμμετείχε ενεργά στην εγκληματική δράση, υποβάλλοντας και ο ίδιος ψευδείς δηλώσεις Ε.Α.Ε., μέσω των οποίων εισέπραξε παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Οι φερόμενοι υπαρχηγοί

Ο πατέρας του αλλά και η σύζυγός του, φέρονται πως λειτουργούσαν, σύμφωνα με το κατηγορητήριο ως «υπαρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης, τελώντας υπό την καθοδήγηση του αρχηγού και αναλαμβάνοντας καίρια καθήκοντα που αφορούσαν την διαχείριση των οικονομικών ροών, την είσπραξη των παράνομων ποσών και τη διανομή των εσόδων στα επιμέρους μέλη, προκειμένου να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία της οργάνωσης».

Από την έρευνα φαίνεται να προέκυψε πως ο πατέρας του φερόμενου ως αρχηγού «ενεργούσε ως ενδιάμεσος μεταξύ των λοιπών μελών και του τελευταίου. Ελάμβανε χρηματικά ποσά από μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και τα μετέφερε είτε με ηλεκτρονικές μεταφορές είτε με αναλήψεις μέσω Α.Τ.Μ, στους λογαριασμούς του αρχηγού. Οι τραπεζικοί του λογαριασμοί χρησιμοποιήθηκαν συστηματικά για την εκτέλεση συναλλαγών, οι οποίες αποκαλύπτουν πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό του ρόλο στο οικονομικό σκέλος της οργάνωσης».  Του καταλογίζεται δε πως εισέπραξε παρανόμως από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις συνολικά 26.912,52 ευρώ.

Το εικονικό διαζύγιο

Επιφορτισμένη με τη διαχείριση των παράνομων εσόδων φαίνεται πως ήταν η σύζυγος του αρχηγού η οποία είχε ως κύρια δραστηριότητα το λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού.

«Ενδεικτικό του βαθμού συμμετοχής της είναι το γεγονός ότι προέβη σε εικονική λύση του γάμου της με τον συγκατηγορούμενο σύζυγό της , φοβούμενη πιθανό έλεγχο και επακόλουθη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, τόσο των δικών της όσο και του συζύγου της», αναφέρει το σε βάρος της κατηγορητήριο στο οποίο επίσης σημειώνεται: « Οι τραπεζικοί της λογαριασμοί χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση συναλλαγών που ενδεικνύουν νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ οι διευθύνσεις IP που εμφανίζονται στο όνομά της συνδέονται με υποβολές ή επεξεργασίες Ε.Α.Ε. μελών της εγκληματικής οργάνωσης.

Η συμμετοχή της είχε διττό χαρακτήρα, καθώς αφενός μεν παρείχε κάλυψη στην δραστηριότητα του αρχηγού μέσω της χρήσης δικών της μέσων, και συγκεκριμένα της ατομικής της επιχείρησης, αφού, όπως θα αναφερθεί στην συνέχεια αναλυτικά, πλήθος Ε.Α.Ε. των ετών 2024 και 2025 μελών της οργάνωσης έχουν υποβληθεί ή επεξεργαστεί από διευθύνσεις IP με κάτοχο την ίδια και με διεύθυνση την έδρα της επιχείρησής της, αφετέρου συνέδραμε ενεργά στη διακίνηση και νομιμοποίηση των παρανόμως αποκτηθέντων χρημάτων».

Τόσο ο πατέρας όσο και η σύζυγος του φερόμενου αρχηγού κατηγορούνται ότι είχαν αναλάβει «τη χρηματοοικονομική βιωσιμότητα και λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης, διαχειριζόμενοι τα παράνομα έσοδα, κατανέμοντάς τα μεταξύ των μελών και συμβάλλοντας στη συγκάλυψη της προέλευσής τους, μέσω σύνθετων τραπεζικών κινήσεων και εικονικών συναλλαγών».

Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι – Μέσα στην εβδομάδα οι απαντήσεις από το Χημείο του Κράτους λέει η Δημογλίδου
Ελλάδα 26.10.25

Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι – Μέσα στην εβδομάδα οι απαντήσεις από το Χημείο του Κράτους λέει η Δημογλίδου

Πολλά είναι τα ερωτήματα για τον θάνατο της 16χρονης έξω από κλαμπ στο Γκάζι, εν αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων από τις οποίες «θα διαπιστώσουμε αν στο κατάστημα πωλούνταν νοθευμένα ποτά»

Σύνταξη
Φοινικούντα: Σε εξέλιξη η έρευνα για τη διπλή δολοφονία – Η ανάλυση επτά κινητών στα χέρια της ανακρίτριας
Σφίγγει ο κλοιός 26.10.25

Σε εξέλιξη η έρευνα για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα - Η ανάλυση επτά κινητών στα χέρια της ανακρίτριας

Μέσα από την ανάλυση των στοιχείων από την άρση απορρήτου και βάσει των απολογιών που έγιναν υπό άκρα μυστικότητα αυτή την εβδομάδα παρατηρούνται κενά και αντιφάσεις για τις δολοφονίες στη Φοινικούντα

Σύνταξη
Άγνωστος Στρατιώτης: 4+1 κομβικές στιγμές στην πλατεία Συντάγματος
Άγνωστος Στρατιώτης 26.10.25

4+1 κομβικές στιγμές της πλατείας Συντάγματος

Οι συγκεντρώσεις που φιλοξένησε το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη στην πλατεία Συντάγματος, από το 2011 έως το 2025, και έχουν σημαδέψει την ελληνική πολιτική ζωή και ιστορία

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Τέμπη: «Δεν θα αφήσουμε τα ονόματα των δικών μας να σβηστούν» λένε συγγενείς για τον Άγνωστο Στρατιώτη
«Συνεχίζουμε κανονικά» 25.10.25

Τέμπη: «Δεν θα αφήσουμε τα ονόματα των δικών μας να σβηστούν» λένε συγγενείς για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Αποφασισμένοι να ξαναγράψουν τα ονόματα των ανθρώπων τους, που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη, μέχρι τη δικαίωση, δηλώνουν οι συγγενείς τους, μετά την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Σύνταξη
Κορωπί: Αποσωληνώθηκε η 40χρονη μητέρα που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της – Χτυπημένο και το 4χρονο αγοράκι τους
Κορωπί 25.10.25

Αποσωληνώθηκε η 40χρονη μητέρα που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της – Χτυπημένο και το 4χρονο αγοράκι τους

Ο 50χρονος σύντροφος του θύματος και πατέρας των παιδιών αρνείται τα πάντα ωστόσο σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και για σωματική βλάβη σε βάρος του παιδιού

Σύνταξη
Συνελήφθη απατεώνας που παρίστανε τον υδραυλικό και άδειαζε σπίτια ηλικιωμένων – Τι λέει ένα από τα θύματά του
Ελλάδα 25.10.25

Συνελήφθη απατεώνας που παρίστανε τον υδραυλικό και άδειαζε σπίτια ηλικιωμένων – Τι λέει ένα από τα θύματά του

Θύμα κλοπής περιγράφει στο MEGA πώς ένας πολύ ευγενικός και εξυπηρετικός υποδυόμενος τον υδραυλικό και κατάφερε να του κλέψει χιλιάδες ευρώ.

Σύνταξη
Η πρώτη προφυλάκιση κατηγορούμενου για τις απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Έχει συγγενική σχέση με τον «αρχηγό»
Ελλάδα 25.10.25

Η πρώτη προφυλάκιση κατηγορούμενου για τις απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Έχει συγγενική σχέση με τον «αρχηγό»

Για να ολοκληρωθεί ο πρώτος ανακριτικός κύκλος μένουν ακόμα δύο ομάδες που θα απολογηθούν αύριο Κυριακή και τη Δευτέρα με κατηγορούμενους οι οποίοι φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι – Μέσα στην εβδομάδα οι απαντήσεις από το Χημείο του Κράτους λέει η Δημογλίδου
Ελλάδα 26.10.25

Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι – Μέσα στην εβδομάδα οι απαντήσεις από το Χημείο του Κράτους λέει η Δημογλίδου

Πολλά είναι τα ερωτήματα για τον θάνατο της 16χρονης έξω από κλαμπ στο Γκάζι, εν αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων από τις οποίες «θα διαπιστώσουμε αν στο κατάστημα πωλούνταν νοθευμένα ποτά»

Σύνταξη
LIVE: Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 26.10.25

LIVE: Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός

LIVE: Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την αναμέτρηση Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Όταν πέφτει η ταχύτητα, κορυφώνεται η σοφία: Επιστήμονες αποθεώνουν τη μέση ηλικία
Έρευνα 26.10.25

Όταν πέφτει η ταχύτητα, κορυφώνεται η σοφία: Επιστήμονες αποθεώνουν τη μέση ηλικία

Καθώς η νεότητα απομακρύνεται όλο και περισσότερο, ίσως αρχίσετε να φοβάστε το γήρας. Ωστόσο, οι επιστήμονες βλέπουν στη μέση ηλικία μια εκτίναξη νοητικών δυνατοτήτων.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τι σκαρώνει ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο; – Τα υπονοούμενα για ένα πολυπόθητο φιλμ
Culture Live 26.10.25

Τι σκαρώνει ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο; – Τα υπονοούμενα για ένα πολυπόθητο φιλμ

«Το Φάντασμα της Όπερας είναι μια τόσο κλασική ιστορία, αλλά θα το έκανα διαφορετικά», είπε μεταξύ άλλων ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο σε πρόσφατη συνέντευξή του και οι φήμες φούντωσαν για τα μελλοντικά σχέδιά του

Σύνταξη
Δύο σκέψεις για την παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ
Παναθηναϊκός 26.10.25

Δύο σκέψεις για την παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ

Ο Ράφα Μπενίτεθ είπε πολλά χωρίς να πει κάτι συγκεκριμένο, όμως μάθαμε μερικά πράγματα για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού. Καθώς και για αυτούς που δεν ήταν παρόντες στην παρουσίαση.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Greece Finalizes Rules on Contested Building Incentives
English edition 26.10.25

Greece Finalizes Rules on Contested Building Incentives

New decrees and legislative changes clarify which construction permits tied to building bonuses” provisions can remain valid after court rulings, bringing much-needed clarity to owners and investors

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Κουβέντα για τον Άγνωστο Στρατιώτη στην κυριακάτικη ανάρτηση – Τι λέει για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Δείτε αναλυτικά 26.10.25

Κουβέντα για τον Άγνωστο Στρατιώτη στην κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη - Τι λέει για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση του οποίου κατηγορείται για συγκάλυψη σχετικά με τη συμμετοχή μελών της στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρεται στις συλλήψεις που έκανε το λεγόμενο ελληνικό FBI

Σύνταξη
Ο Ρούμπεν Αμορίμ ζει με τις ιδέες και την τακτική του – Πώς επαναφέρει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην… κανονικότητα (pics, vids)
Premier League 26.10.25

Ο Ρούμπεν Αμορίμ ζει με τις ιδέες και την τακτική του – Πώς επαναφέρει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην… κανονικότητα (pics, vids)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ νίκησε και την Μπράιτον (4-2), έφτασε τις τρεις σερί νίκες με τον Ρούμπεν Αμορίμ και «πάτησε» τετράδα – Το «restart» των κόκκινων διαβόλων, τα «κλειστά αυτιά» του Πορτογάλου και η πρώτη πραγματικά μεγάλη νίκη

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Οι Radiohead επιστρέφουν μετά από 7 χρόνια: Ο Τομ Γιορκ μιλά για το πένθος, την κρίση και τη νέα αρχή
Σιωπή & Συνενοχή 26.10.25

Οι Radiohead επιστρέφουν μετά από 7 χρόνια: Ο Τομ Γιορκ μιλά για το πένθος, την κρίση και τη νέα αρχή

Μετά από επτά χρόνια σιωπής, οι Radiohead επιστρέφουν στη σκηνή. Ο Τομ Γιορκ αποκαλύπτει ότι το συγκρότημα «έπρεπε να σταματήσει» μετά το 2018 και μιλά για το πένθος, τη μουσική και τη συμφιλίωση

Σύνταξη
Ένας αντι-σιωνιστής δήμαρχος στην πιο «εβραϊκή» πόλη των ΗΠΑ;
Παράδοξο; 26.10.25

Ένας αντι-σιωνιστής δήμαρχος στην πιο «εβραϊκή» πόλη των ΗΠΑ;

Οι φόβοι των σκληροπυρηνικών Εβραίων, η διαφορετική προσέγγιση των πιο προοδευτικών και τα χτυπήματα κάτω από τη μέση στο απόλυτο φαβορί των δημοτικών εκλογών στη Νέα Υόρκη Ζόχραν Μαμντάνι.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το ιστορικό των διαφοροποιήσεων Δένδια από τη γραμμή του Μαξίμου και η μετωπική σύγκρουση αντιλήψεων στη ΝΔ
Πολιτική 26.10.25

Το ιστορικό των διαφοροποιήσεων Δένδια από τη γραμμή του Μαξίμου και η μετωπική σύγκρουση αντιλήψεων στη ΝΔ

Οι διαφοροποιήσεις και οι αποστάσεις του Νίκου Δένδια από τη γραμμή του μεγάρου Μαξίμου, όλα αυτά τα χρόνια, σε πεδία όπως ελληνοτουρκικά, Τέμπη, υποκλοπές, υπόθεση Μπογδάνου, αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης. Ο διακριτός εσωκομματικός πόλος Δένδια απέναντι σε Μητσοτάκη και η σύγκρουση αντιλήψεων στο εσωτερικό της ΝΔ.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ιστορικό παιχνίδι με τη Μύκονο Betsson ο Ολυμπιακός – Στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Προμηθέα ο Παναθηναϊκός
Euroleague 26.10.25

Ιστορικό παιχνίδι με τη Μύκονο Betsson ο Ολυμπιακός – Στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Προμηθέα ο Παναθηναϊκός

Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί στις 13:00 από τη Μύκονο Betsson, ενώ στις 15:30 ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Προμηθέα Πάτρας στο Telekom Center Athens, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL

Σύνταξη
H Nancy και η Joanna είναι δύο σπουδαίες, αστείες και ταλαντούχες γυναίκες-κορίτσια του διεθνούς animation
Interview 26.10.25

H Nancy και η Joanna είναι δύο σπουδαίες, αστείες και ταλαντούχες γυναίκες-κορίτσια του διεθνούς animation

Δύο παλιές γνώριμες κι αγαπημένες φίλες του Animasyros, η δημοσιογράφος και ιστορικός animation, Nancy Denney-Phelps. και η θρυλική βρετανίδα δημιουργός Joanna Quinn, πρόσφατα βραβευμένη στο Annecy με τιμητικό Cristal για τη συνολική της προσφορά, παρουσίασαν η μία το βιβλίο της άλλης και ύψωσαν τα ποτήρια τους «εις υγείαν της ζωής».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μήτρογλου στο «Ντα Λουζ»: Είδε το χατ-τρικ του Παυλίδη και έβγαλε φωτογραφία με τον Μουρίνιο (pic)
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Ο Μήτρογλου στο «Ντα Λουζ»: Είδε το χατ-τρικ του Παυλίδη και έβγαλε φωτογραφία με τον Μουρίνιο (pic)

Ο Κώστας Μήτρογλου βρέθηκε στο «Ντα Λουζ» και είδε τον Βαγγέλη Παυλίδη να πετυχαίνει χατ-τρικ στο 5-0 της Μπενφίκα επί της Αρούκα, ενώ φωτογραφήθηκε και με τον Ζοζέ Μουρίνιο.

Σύνταξη
Χαμάς: Θα εισέλθει σε νέες περιοχές στη Γάζα για να αναζητήσει σορούς ομήρων – Τι λέει για τον αφοπλισμό της
Το μήνυμα Τραμπ 26.10.25

Η Χαμάς θα εισέλθει σε νέες περιοχές στη Γάζα για να αναζητήσει σορούς ομήρων - Τι λέει για τον αφοπλισμό της

Η Χαμάς υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία επιφύλαξη να παραδώσει τις διοικητικές αρμοδιότητες της Γάζας σε οποιοδήποτε εθνικό παλαιστινιακό όργανο - Τι είπε σε συνέντευξή του ο Χαλίλ αλ-Χάγια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Απίθανα πράγματα στην Καβάλα: Ο τερματοφύλακας έκανε «γκάφα», οι συμπαίκτες του έκαναν… ντου και έγινε αλλαγή στο 34′ (pics)
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Απίθανα πράγματα στην Καβάλα: Ο τερματοφύλακας έκανε «γκάφα», οι συμπαίκτες του έκαναν… ντου και έγινε αλλαγή στο 34′ (pics)

Τερματοφύλακας στην Καβάλα τα… άκουσε από τους συμπαίκτες του για τις γκάφες του και έγινε αλλαγή – Δείτε εικόνες από την ένταση που δημιουργήθηκε.

Σύνταξη
Φοινικούντα: Σε εξέλιξη η έρευνα για τη διπλή δολοφονία – Η ανάλυση επτά κινητών στα χέρια της ανακρίτριας
Σφίγγει ο κλοιός 26.10.25

Σε εξέλιξη η έρευνα για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα - Η ανάλυση επτά κινητών στα χέρια της ανακρίτριας

Μέσα από την ανάλυση των στοιχείων από την άρση απορρήτου και βάσει των απολογιών που έγιναν υπό άκρα μυστικότητα αυτή την εβδομάδα παρατηρούνται κενά και αντιφάσεις για τις δολοφονίες στη Φοινικούντα

Σύνταξη
Δεν με φοβίζουν λέει ο Βορίδης για επίθεση, προεξοφλώντας ότι οι κουκουλοφόροι ήταν «χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς»
Πολιτική Γραμματεία 26.10.25

Δεν με φοβίζουν λέει ο Βορίδης για επίθεση, προεξοφλώντας ότι οι κουκουλοφόροι ήταν «χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς»

Για «ακροαριστερή βία» που «έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε» κάνει λόγο ο Μάκης Βορίδης προδικάζοντας ποιοι ήταν οι κουκουλοφόροι, στην αντίδρασή του για την καταδικαστέα σε κάθε περίπτωση επίθεση που δέχθηκε. Καταδικάζει και ο Παύλος Μαρινάκης.

Σύνταξη
