Δεύτερη προφυλάκιση για την εγκληματική οργάνωση με τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πρόκειται για 53χρονη που δήλωνε ως κύρια δραστηριότητα το εμπόριο - Ελεύθερες είχαν αφεθεί νωρίτερα οι δύο κόρες της που είχαν και αυτές συλληφθεί
Και σε δεύτερη κατηγορούμενη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έδειξαν το δρόμο για τη φυλακή ο ανακριτής και η εντεταλμένη Ευρωπαία εισαγγελέας .
Η 53χρονη κατηγορούμενη, η οποία κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη φέρεται ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης και δήλωνε ως κύρια δραστηριότητα το εμπόριο.
Οι δύο κόρες της
Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των κατηγορουμένων είναι και οι δυο κόρες της, οι οποίες είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες που μετά την απολογία τους με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθερες.
Νωρίτερα, ανακριτής και εισαγγελέας συνολικά είχαν προφυλακίσει έναν ακόμα κατηγορούμενο ,ενώ για σήμερα εκκρεμούν οι απολογίες δυο ακόμη κατηγορουμένων για να ολοκληρωθεί η δεύτερη μέρα της ανακριτικής διαδικασίας .
