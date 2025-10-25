Η πρώτη προφυλάκιση κατηγορούμενου για τις απάτες στον ΟΠΕΚΕΠ – Έχει συγγενική σχέση με τον «αρχηγό»
Για να ολοκληρωθεί ο πρώτος ανακριτικός κύκλος μένουν ακόμα δύο ομάδες που θα απολογηθούν αύριο Κυριακή και τη Δευτέρα με κατηγορούμενους οι οποίοι φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση
Την πρώτη προσωρινή κράτηση φερόμενου μέλους της εγκληματικής οργάνωσης στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ αποφάσισαν πριν από λίγη ώρα ο αρμόδιος ανακριτής και εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέας.
Ο πρώτος από τους κατηγορουμένους που έχουν απολογηθεί μέχρι τώρα και παίρνει το δρόμο για τη φυλακή είναι συλληφθείς φέρεται να είναι μέλος της εγκληματικής οργάνωσης.
Συναλλαγές με τον φερόμενο αρχηγό
Από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει ότι είχε πολλές χρηματικές συναλλαγές από και προς τραπεζικούς λογαριασμούς του φερόμενου ως αρχηγού, με τον οποίο τον συνδέει και οικογενειακή σχέση.
Σήμερα Σάββατο δεύτερη μέρα των απολογιών έχουν απολογηθεί άλλοι οκτώ κατηγορούμενοι , οι οποίοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι με όρους, ενώ απομένουν οι απολογίες άλλων τριών κατηγορουμένων.
Για να ολοκληρωθεί ο πρώτος ανακριτικός κύκλος μένουν ακόμα δύο ομάδες που θα απολογηθούν αύριο Κυριακή και τη Δευτέρα με κατηγορούμενους οι οποίοι φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ερευνώμενη υπόθεση..
