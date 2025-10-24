Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι 11 κατηγορούμενοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους με σύμφωνη γνώμη του ανακριτή και της Ευρωπαίας εντεταλμένης Εισαγγελέως οι έντεκα πρώτοι από τους 36 συλληφθέντες για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σε βάρος των συμφερόντων της ευρωπαϊκής Ένωσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, που κατά περίπτωση περιλαμβάνει το πολυσέλιδο κατηγορητήριο και υποστήριξαν ότι τήρησαν τις νόμιμες διαδικασίες για να λάβουν επιδοτήσεις.

Επίσης, ένας κατηγορούμενος που ήταν ήταν να απολογηθεί σήμερα έλαβε προθεσμία για Δευτέρα.

Οι απολογίες των κατηγορουμένων συνεχίζονται αύριο, Σάββατο με τη δεύτερη ομάδα, ενώ οι φερόμενοι ως πρωταγωνιστές θα πάρουν την σκυτάλη των απολογιών τη Δευτέρα οπότε και έχει κλείσει ο πρώτος κύκλος της ανακριτικής διαδικασίας.

Νόμιμες χαρακτηρίζουν τις ενέργειές τους οι κατηγορούμενοι

Πρώτη ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκε η έγκυος γυναίκα, η οποία χθες το απόγευμα αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες αρνήθηκε τις κατηγορίες ενώ αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα φέρεται να υποστήριξε: «Έκανα έναρξη ως αγρότισσα το 2019 με κύρια δραστηριότητα την καλλιέργεια βαμβακιού. Έψαχνα εκτάσεις να νοικιάσω. Ένας μεσίτης αγροτικών εκτάσεων μού ανέφερε ότι βρήκε διαθέσιμες εκτάσεις και στη συνέχεια με παρέπεμψε σε έναν λογιστή ο οποίος θα αναλάμβανε το διαδικαστικό ζήτημα. Υπέβαλα αίτηση θεωρώντας αυτονόητο ότι θα ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Στη συνέχεια όμως ενημερώθηκα ότι οι εκμισθωτές δεν είχαν στην ιδιοκτησία τους τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια και συνειδητοποίησα ότι έπεσα θύμα από τον λογιστή και τον μεσίτη τους οποίους μήνυσα για απάτη».

Ενας εκ των κατηγορουμένων ο οποίος είναι μάγειρας υποστήριξε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι ήθελε να εργαστεί παράλληλα και στον αγροτικό τομέα γιατί δυσκολευόταν οικονομικά. «Ακολούθησα όλες τις νόμιμες διαδικασίες ώστε να επιδοτηθώ ως νέος αγρότης. Έλαβα επιδότηση 800€ όπως καταλαβαίνετε έπρεπε να εργαστώ παράλληλα για να τα βγάλω πέρα. Εργαζόμουν ως μάγειρας για 120 μέρες όπως προβλέπεται από τον νόμο. Η αίτηση μου ως νέος αγρότης έχει εγκριθεί», ισχυρίστηκε απολογούμενος.

Άλλος κατηγορούμενος ο οποίος είναι σερβιτόρος ισχυρίστηκε πως δεν έχει καν λάβει ακόμη την επιδότηση των 500 ευρώ η οποία εγκρίθηκε να του χορηγηθεί. «Σκόπευα να γίνω νέος αγρότης και να μπω στο σχετικό πρόγραμμα, έκανα τα χαρτιά μου κι έλαβα ένα πρώτο πόσο, ύψους λίγο πάνω από 500 ευρώ. Περίμενα να έρθουν και τα υπόλοιπα χρήματα, για να προχωρήσω την αγροτική μου δραστηριότητα, ωστόσο δεν τα έχω λάβει ακόμα. Εγώ προχώρησα σε μια πραγματική και νόμιμη συναλλαγή», φέρεται να είπε στην απολογία του.

Οι περισσότεροι από όσους έχουν οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του ανακριτή κατηγορούνται για μικρά ποσά επιδοτήσεων 1.000€, 800€ και 500€.

Οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται πως όλες οι ενέργειες τους ήταν καθ’ όλα νόμιμες.