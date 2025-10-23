newspaper
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
23.10.2025 | 13:05
Έκρηξη σε εργοστάσιο στη Ρωσία - Τουλάχιστον δέκα νεκροί
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Τυχεροπούλου: Στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε πανίσχυρο σύστημα που διέχεε τον φόβο – Το τηλεφώνημα του «Φραπέ» στο σπίτι της
Πολιτική Γραμματεία 23 Οκτωβρίου 2025 | 16:44

Τυχεροπούλου: Στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε πανίσχυρο σύστημα που διέχεε τον φόβο – Το τηλεφώνημα του «Φραπέ» στο σπίτι της

Η κ. Τυχεροπούλου που είχε θέσεις ευθύνης για τις πληρωμές των κοινοτικών επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μίλησε για φόβο που της προκάλεσαν οι διοικήσεις, αλλά και ο ίδιος ο περιβόητος «Φραπές».

Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΡεπορτάζΠαναγιώτης Τζαννετάτος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Περπάτημα: Βήματα VS συχνότητας – Τι έχει περισσότερη σημασία;

Περπάτημα: Βήματα VS συχνότητας – Τι έχει περισσότερη σημασία;

Spotlight

Τη λειτουργία ενός παρασκηνιακού κυκλώματος εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ που προκαλούσε φόβο και στόχο είχε να ελέγχει τις πληρωμές του Οργανισμού, περιέγραψε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, η Παρασκευή Τυχεροπούλου.

Η κυρία Τυχεροπούλου, που βρίσκεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2002, αναλαμβάνοντας θέσεις ευθύνης για τις πληρωμές των κοινοτικών επιδοτήσεων, μίλησε για φόβο που της προκάλεσαν οι διοικήσεις. Όπως και ο ίδιος ο περιβόητος «Φραπές», που εμφανίζεται να έχει προνομιακή πρόσβαση στον Οργανισμό και να πιέζει προκειμένου να πληρωθεί με αγροτικές επιδοτήσεις ακόμα και όταν τα ΑΦΜ ήταν δεσμευσμένα. Μάλιστα, η μάρτυρας κατήγγειλε πως ο Ξυλούρης (Φραπές) βρήκε το σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού της και την αναζήτησε εκεί, μιλώντας με τα παιδιά της.

«Ο Φραπές βρήκε το τηλέφωνο του σπιτιού μου»

«Σε μένα φόβο είχε δημιουργήσει η διοίκηση Μπαμπασίδη στο σύνολό της και ο κ. Ξυλούρης. Γιατί είχε φτάσει στο σημείο να βρει το τηλέφωνο του σπιτιού μου, το σταθερό, και πήρε τηλέφωνο και με ζήτησε, μίλησε με τα παιδιά μου. Για μένα δεν είναι μόνο αυτοί. Και στο λογιστήριο στα αχρεώστητα υπήρχε φόβος από προϊστάμενο του λογιστηρίου κ. Τασούλη», είπε χααρακτηρσιτικά.

Αναφερόμενη στα 99 δεσμευμένα ΑΦΜ του 2020, η κ. Τυχεροπούλου είπε ότι εκείνο το διάστημα συνέβησαν περίεργα πράγματα και ότι έλαβε email που ορίζει σε επιτροπή ελέγχου με άλλα 4 άτομα για τα ΑΦΜ που είχαν πάρει εθνικό απόθεμα το 2019.

«Αυτή η εντολή ελέγχου ήρθε χωρίς οδηγίες για το τι θα κάναμε, στις 4/9/2020. Περνούσαν οι ημέρες και τον Οκτώβριο ο ΟΠΕΚΕΠΕ κάνει όλες τις πληρωμές. Το ήξερα αυτό και έπρεπε να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και ξεκίνησα να τα κοιτάζω χωρίς να περιμένω οδηγίες. Γίνονταν προσπάθειες απομάκρυνσης μου από την επιτροπή, που δεν ευοδόθηκαν. Η επιτροπή έγινε 11 μελης (9/20) και δόθηκαν 9 ΑΦΜ στον καθένα. Είχα ολοκληρώσει τον έλεγχο και τα ευρήματα που είχα ήταν συγκλονιστικά. Ήταν πολύ απλό. Όταν έβλεπα κάποιο ΑΦΜ να νοικιάζει έκταση από άλλο, έπρεπε να αναζητήσω τον ιδιοκτητη όσο και τον μισθωτή. Ο δεύτερος, επειδή ήταν εθνικό απόθεμα, δεν είχε ιστορικό. Ο ιδιοκτήτης όμως είχε και φαινόταν τα προηγούμενα χρόνια.

Στο αγροτεμάχιο το ίδιο είχε ιδιοκτήτη τον Α και νοίκιαζε στον Β και το ίδιο στην επόμενη χρονιά στον Γ και νοίκιαζε στο Δ. Ήταν μια τεράστια τρύπα στον οργανισμό. Τα ονόματα των ανθρώπων που εμπλέκονταν φαίνονται να είναι συγγενικά. Είχα στον νου μου καταγγελία συναδέλφου, του Γρ. Καλιούρη, και ξέροντας τι είχε περάσει εκείνος, τρόμαξα», είπε.

«Οι οδηγίες δεν θα οδηγούσαν σε αποκάλυψη απάτης»

Η κ. Τυχεροπούλου πρόσθεσε: «Αυτό που έβλεπα ήταν πολύ μεγάλο. Ξεκίνησα να γράφω, στις 14/9 πήρα οδηγίες να ελέγξω τα 9 ΑΦΜ. Ήταν συγκεκριμένες οδηγίες και δεν υπήρχε περίπτωση να οδηγήσουν στην αποκάλυψη της απάτης. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου των ΑΦΜ, το έβαλα σε κλειστό φάκελο και ζήτησα από την προϊσταμένη να το παραδώσει στον πρόεδρο κ. Βάρρα». Σε αυτό το πλαίσιο η κ. Τυχεροπούλου εξήγησε πως διαπιστώθηκαν σοβαρές παρατυπίες και σε ορισμένες περιπτώσεις συστηματική απάτη με δικαιώματα σε κλειστές ανακυκλούμενες ομάδες ή συγγενείς που φαίνεται αν ασκούν πίεση από τα ΚΥΔ έως τους υπαλλήλους διαχέοντας φόβο. «Ο φόβος ήταν η αιτία που θέλησα να δοθεί κλειστή στον προέδρο του Οργανισμού», είπε.

Η κ. Τυχεροπούλου περιέγραψε επίσης πιέσεις εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις πληρωμές του 2021, που με πρωτοβουλία του τότε υπουργού Γεωργαντά δεν έγιναν με τη βοήθεια τεχνικού συμβούλου, αλλά με ίδια μέσα του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω gov.

«Οι υπάλληλοι αρνούνταν να κάνουν έλεγχο»

Είπε: «Oλοκληρώθηκε η πληρωμή του 2021 με την newropublic και στη συνέχεια φτιάξαμε αλγόριθμο προκαταβολής πληρωμής που θα έτρεχε στο gov με το νέο τεχνικό σύμβουλο, την Κογκνιτέρα. Όταν προχωρούσαμε προς την πληρωμή, άρχισαν να υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις και έντονη δυσαρέσκεια για τη χρήση του συστήματος για πληρωμές προκαταβολής. Έντονη αμφισβήτηση και συγκρούσεις χωρίς λόγο. Η στρατηγική επιλογή του υπουργείου ήταν οι πληρωμές να γίνουν στο gov. Δεν καταλάβαιναν για ποιο λόγο τέτοια αντίδραση», σημείωσε.

Και εξήγησε: «Δεν καταλάβαινα την αντίδραση, δεν είχε άλλη επιλογή ο οργανισμός, η επόμενη ήταν να μην πληρώσει. Η μοναδική επιλογή ήταν να φτιαχθεί σωστά ο αλγόρυθμος και να πληρώσουμε. Έτσι γίνεται. Υπολογίζετια η πληρωμή, φτάνει η μέρα προκαταβολής και οι υπάλληλοι της κεντρικής υπηρεσίας αρνούνται να προχωρήσουν στον έλεγχο και την ολοκλήρωση της προκαταβολής. Ωστόσο, δεν ήταν σαφές γιατί συνέβαινε αυτό. Δημιουργήθηκε φασαρία τότε και μου έδινε την εντύπωση ότι γινόταν για να παρέλθει η ημερομηνία 1ης Δεκεμβρίου ώστε να απαιτούνται έλεγχοι που δεν είχαν τελειώσει».

Οι πιέσεις του 2023 για τα δεσμευμένα ΑΦΜ

Στη συνέχεια η κ. Τυχεροπούλου αναφέρθηκε στη λάθος πληρωμή του 2023, την οποία χρεώνει στον τεχνικό σύμβουλο (newropublic) καταλογίζοντάς τους πως ακολούθησε μια παράξενη διαδικασία.

«Φτάνουμε στην περίοδο 6/23 με μεγάλη πίεση για τα δεσμευμένα. Εκεί η πίεση γίνεται αφόρητη. Θα πρέπει να γίνει πληρωμή τον Ιουνίου 2023», είπε και πρόσθεσε: «Τη λάθος πληρωμή το 2023, το λάθος ήταν 52 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία που υπολογίστηκε η πληρωμή είναι παράξενη. Το λάθος γίνεται από τον τεχνικό σύβμουλο και άφησε πολύ μικρά περιθώρια αντίδρασης. Δεν ήταν εύκολο την ώρα του ελέγχου να εντοπιστεί, μπορούσε όμως στο λογιστήριο. Ήταν επιλογή του Οργανισμού να χαρακτηριστεί αχρεώστητο και όχι διοικητικό σφάλμα. Ο Μπαμπασίδης και ο Τασούλης έκαναν αυτή την επιλογή και ήδη είχε εισπραχθεί απ’ ό,τι ακούστηκε από παραγωγούς που δεν έπρεπε να λάβουν τα χρήματα».

Η κ. Τυχεροπούλου κατήγγειλε επίσης πως ο τότε πρόεδρος κ. Μπαμπασίδης έκανε προσπάθεια να πληρωθούν τα 1021 ΑΦΜ ασχέτως αν ήταν δεσμευμένα.

«Μαθαίνω ότι θα κάναμε έλεγχο στο ζωικό κεφάλαιo χωρίς διοικητικό έλεγχο στις αιτήσεις. Και λέω για ποιο λόγο; Ο Μπαμπασίδης είχε γράψει ότι, αφού είχαν πάει και βρει τα ζώα, παρέλκει ο διοικτηκός έλεγχος», είπε και σημείωσε για τον Ξυλούρη:

«Κάναμε διοικητικό έλεγχο στις αιτήσεις, κάποιες από αυτές που ενδιαφερόταν ο κ. Ξυλούρης, και φτιάχθηκε το ενημερωιτκό στις 30/11 που περιελάμβανε 5 ΑΦΜ (Καλέργη, Χρυσού, Ξυλούρης, Βασίλης Ξυλούρης, Κουζουκάκης). Αυτά τα 5 ΑΦΜ ελέγχθηκαν και διοικητικά. Στο αρχείο του ελέγχου περιλαμβάνονται ΑΦΜ που είχαν ειδοποιηθεί να αποδείξουν τη νόμιμη κατοχή. Τον ενημέρωσα τον Ξυλούρη και μου απάντησε ότι “δεν έχει ειδοποιηθεί για τη διαδικασία”». Όπως είπε, η θέση της διεύθυνσής της ήταν πως υπάρχουν ευρήματα στους ελέγχους και πρέπει να συνεχιστεί η διαδικασία. «Αυτό ήταν το ενημερωτικό που έπρεπε να καταπιώ για να πληρωθούν τα ΑΦΜ», είπε η κ. Τυχεροπούλου και σημείωσε πως ο κ. Μπαμπασίδης σε επικοινωνίες με τον Ξυλούρη. Και παρέπεμπε σε εκείνη για να την πιέσει να αποσύρει το σημείωμά της και να πληρωθεί.

Το ερμάριο

Η μάρτυρας αναφέρθηκε και στο περίφημο ερμάριο που διέθετε και άνοιξε με εντολή του προέδρου του Οργανισμού όταν εκείνη άλλαξε διεύθυνση.

«Με την καθαίρεσή μου, το μόνο που σκέφτομαι είναι να φύγω. Δεν προλαβείνω να φύγω και έρχεται αναπληρωτής προϊστάμενος, που τοποθετήθηκε στη θέση μου ως καταλληλότερος, ο κ. Παναγόπουλος. Έρχεται για να μου πει: “Σου έχουν στείλει mail”. Μόλις το άνοιξα έλεγε ότι έπρεπε να παραδώσω εντός μιας ώρας του περιεχόμενο της ντουλάπας στον αναπληρωτή και αναρωτήθηκα για ποιο λόγο; Δεν είχε μέσα αρχεία εσωτερικού ελέγχου. Δεν είχα εξάλλου τίποτα σε έγγραφη μορφή από εσωτερικό έλεγχο. Λέω έχω κάτι άλλο εκεί μέσα και να παραδώσω μόνο πρόβαση υπολογιστή για τις εκκρεμότητες στη διεύθυνση.

»Έτσι απάντησα πολύ ευχαρίστως να παρδώσω τις εκκρεμότητες, αλλά σε μισή ώρα κόπηκαν προσβάσεις από παντού. Η ντουλάπα είχε κρικάκια με ένα μικρό λουκέτο. Διαπιστώνω σε απόγνωσή μου ότι στην ντουλάπα μου είχε τοποθετηθεί ένα τεράστιο λουκέτο. Πάω δίπλα στον αναπληρωτή και λέω ποιος το έβαλε αυτό και μου απαντάει το τοποθέτησα εγώ με τον Αναστασίου κατόπιν εντολής Μπαμπασίδη. Μαθαίνω ότι έχει φτιαχθεί επιτροπή στην οποία πρέπει να παραδώσω το περιεχόμενο της ντουλάπας», είπε.

«Έπρεπε να σωπάσω»

Και συνέχισε: «Βρίσκω κλειδωμένα τα πράγματά μου, στα οποία τοποθέτησε η διοίκηση και οι συνεργοί της, λουκέτο. Αρνήθηκα να παραδώσω και αρνήθηκα να υποβληθώ στην εξευτελιστική διαδικασία καθώς ήξερα ότι μέσα εκεί υπήρχαν προσωπικά μου πράγματα και τίποτα για τον εσωτερικό έλεγχο. Περνώντας ο καιρός και βλέποντας διαλόγους δικογραφίας σχηματίζω άποψη: Επρεπε να σωπάσω και μαζί με εμένα οποισδηποτε άλλος είχε αρχισεί να πιστεύει ότι μπορεί να μιλάει».

Η κ. Τυχεροπούλου εξήγησε επίσης πως δεν παραβρέθηκε στο άνοιγμα του ερμαρίου για να μη νομιμοποιήσει τη διαδικασία και τόνισε: «Δεν αναγνωρίζω το περιεχόμενο του ντουλαπιού μου έτσι όπως περιγράφεται από τον δικαστικό επιμελητή. Δεν είμαι σε θέση να επιβεβαιώσω το περιεχόμενο του ερμαρίου».

Τα πολιτικά πρόσωπα

Κατά τη διάρκεια της καταθεσής της για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η μάρτυρας αναφέρθηκε και στον ρόλο της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων εξήρε το ρόλο του κ. Γεωργαντά ενώ άφησε αιχμές κατά του κ. Αυγενάκη.

Είπε πως τον είχε δει μια φορά που της είπε πως δεν την γνωρίζει και ούτε θέλει να τη μάθει. Αλλά και ότι επί υπουργείας του άρχισαν να εντείνονται οι πιέσεις για τα δεσμευμένα ΑΦΜ, αλλά και οι επισκέψεις Ξυλούρη στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τον δε κ. Τσιάρα είπε ότι του μίλησε μετά την καθαίρεσή της, καθώς συναντήθηκε μαζί του. Εκείνος της επιβεβαίωσε ότι είχε την απόσπασή της (Ευρωπαϊκή Εισαγγελία).

«Με ρώτησε: Γιατί δεν φεύγετε στο εξωτερικό; Εγώ του είπα είχα κάποιες προτάσεις και το σκεφτόμουν. Και μου λέει: Γιατί δεν φύγατε; Γιατί αγαπάω τη πατρίδα μου και δεν γινόταν. Του λέω θέλω να κατέβει η απόφαση από τη Διαύγεια. Την απόσπασή μου τη κράτησε στο συρτάρι του μέχρι που έκανε τα έγγραφα ο Σαλάτας».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με βαρίδια και χαμηλό τζίρο η άνοδος του

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με βαρίδια και χαμηλό τζίρο η άνοδος του

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Περπάτημα: Βήματα VS συχνότητας – Τι έχει περισσότερη σημασία;

Περπάτημα: Βήματα VS συχνότητας – Τι έχει περισσότερη σημασία;

Commodities
Πετρέλαιο: Ο Τραμπ βάζει φωτιά στις τιμές – Άνοδος και στο TTF

Πετρέλαιο: Ο Τραμπ βάζει φωτιά στις τιμές – Άνοδος και στο TTF

inWellness
inTown
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ο ΣΥΡΙΖΑ «στηρίζει» Τσίπρα – «Η σχέση δεν είναι αντιπαραθετική, συγκλίνουμε στη δημιουργία ισχυρού πόλου»
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Ο ΣΥΡΙΖΑ «στηρίζει» Τσίπρα – «Η σχέση δεν είναι αντιπαραθετική, συγκλίνουμε στη δημιουργία ισχυρού πόλου»

Παράλληλες οι πορείες με τον πρώην πρωθυπουργό μέχρι να συγκλίνουν στον κοινό στόχο, η εισήγηση Φάμελλου και πλειοψηφίας στην Πολιτική Γραμματεία.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Κικίλιας: Βασική έγνοια των πολιτών η ακρίβεια – Η κοινωνία δεν ασχολείται με μικροπολιτική
«Η πραγματική οικονομία» 23.10.25

Κικίλιας: Βασική έγνοια των πολιτών η ακρίβεια – Η κοινωνία δεν ασχολείται με μικροπολιτική

«Ο κόσμος θέλει να δουλεύεις για αυτόν, να μην αυταπατόμαστε», υπογράμμισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Κύκλος Ιδεών: Στις 6 το απόγευμα η εκδήλωση με θέμα «Το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις»
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Κύκλος Ιδεών: Στις 6 το απόγευμα η εκδήλωση με θέμα «Το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις»

Στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών έξι διακεκριμένοι ομιλητές αναλύουν τις προκλήσεις και τους προβληματισμούς της εποχής

Σύνταξη
Το ΚΚΕ κατήγγειλε στη Βουλή την επίθεση των ΜΑΤ «ακόμη και σε παιδάκια» – Παρέμβαση Παφίλη στον Χρυσοχοΐδη
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Το ΚΚΕ κατήγγειλε στη Βουλή την επίθεση των ΜΑΤ «ακόμη και σε παιδάκια» – Παρέμβαση Παφίλη στον Χρυσοχοΐδη

Την επίθεση της Αστυνομίας στην κινητοποίηση στο Μεταξουργείο, κατήγγειλε από το βήμα της Βουλής εκ μέρους του ΚΚΕ, η Μαρία Κομνηνάκα - «Το χαρακτήρα ποιου μνημείου διαφύλασσε η κυβέρνηση στο Μεταξουργείο και παρέταξε εκεί τα ΜΑΤ;», διερωτήθηκε

Σύνταξη
Ψήφισαν τα ίδια, εννοούν άλλα Μητσοτάκης και Δένδιας – Οι σχεδιασμοί που δεν βγαίνουν στο Μαξίμου, τα μέτωπα και οι αντιφάσεις
Πολιτική 23.10.25

Ψήφισαν τα ίδια, εννοούν άλλα Μητσοτάκης και Δένδιας – Οι σχεδιασμοί που δεν βγαίνουν στο Μαξίμου, τα μέτωπα και οι αντιφάσεις

Το στραπάτσο για Μητσοτάκη στην υπόθεση της τροπολογίας, την οποία έκανε προσωπική του υπόθεση. Ανοιχτά συνδέει το θέμα με τα Τέμπη ανοίγοντας μέτωπο με τους συγγενείς. Αγεφύρωτο το ρήγμα μετά τη διαφοροποίηση Δένδια. Η σύγκρουση Μητσοτάκη με Καραμανλή, Σαμαρά, Βενιζέλο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μετά την αποτυχία ο Μητσοτάκης ψάχνει σωσίβιο στην Ευρώπη για στεγαστική και ενεργειακή κρίση
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Μετά την αποτυχία ο Μητσοτάκης ψάχνει σωσίβιο στην Ευρώπη για στεγαστική και ενεργειακή κρίση

Για ακόμη μια φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από τη Σύνοδο της ΕΕ στις Βρυξέλλες πανηγύρισε για τις ευρωπαϊκές αμυντικές δαπάνες που θα κληθεί να πληρώσει και ο ελληνικός λαός - Δήλωσε ακόμη ικανοποιημένος για την ενασχόληση της ΕΕ με την ενεργειακή και στεγαστική κρίση

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο αυταρχισμός της κυβέρνησης ρίχνει χημικά σε παιδιά δημοτικού
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Νέα Αριστερά: Ο αυταρχισμός της κυβέρνησης ρίχνει χημικά σε παιδιά δημοτικού

«Η κυβέρνηση όταν δεν θέλει να προσλάβει δασκάλους, βρίσκει πάντα εύκαιρα τα ΜΑΤ», τονίζει η Νέα Αριστερά, στηλιτεύοντας την επίθεση της αστυνομίας σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές που διαμαρτύρονταν για τις συγχωνεύσεις τμημάτων

Σύνταξη
Διαμαντοπούλου: Επαρκής η αντιπολίτευση ΠΑΣΟΚ αλλά πρέπει να πείσει για την επόμενη μέρα – Τι λέει για το «κόμμα Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Διαμαντοπούλου: Επαρκής η αντιπολίτευση ΠΑΣΟΚ αλλά πρέπει να πείσει για την επόμενη μέρα – Τι λέει για το «κόμμα Τσίπρα

Η κ. Διαμαντοπούλου είπε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ανατρέψει τις δημοσκοπήσεις που το δείχνουν στη δεύτερη θέση - Χαρακτήρισε αχρείαστη την τροπολογία για τον Άνγωστο Στρατιώτη, ενώ ανέφερε ότι «η κυβέρνηση έχει χάσει τη λογική και την επικοινωνιακή της δυνατότητα»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Απύθμενο το γαλάζιο σκάνδαλο – Φραπές, Χασάπης και κυρία Ferrari, δεν έχουν κληθεί να καταθέσουν στην Εξεταστική
ΟΠΕΚΕΠΕ 23.10.25

ΣΥΡΙΖΑ: Απύθμενο το γαλάζιο σκάνδαλο – Φραπές, Χασάπης και κυρία Ferrari, δεν έχουν κληθεί να καταθέσουν στην Εξεταστική

Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι «το Επιτελικό Κράτος Μητσοτάκη αποτελεί ένα αυταρχικό και ανάλγητο μοντέλο εξουσίας, που παράγει περισσότερα σκάνδαλα απ’ όσα μπορεί, πλέον, να “μπαζώσει”, όσα και όποια επικοινωνιακά “κόλπα” κι αν επινοήσει».

Σύνταξη
Τα αδήλωτα εκατομμύρια του Φραπέ, έχει ακόμα μπόλικο ψωμί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
in Confidential 23.10.25

Τα αδήλωτα εκατομμύρια του Φραπέ, έχει ακόμα μπόλικο ψωμί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Τροπολογία ήταν και πάει, τα ζόρια τώρα έρχονται καθώς όπως φαίνεται ανατέλλει εποχή Δένδια στη ΝΔ. Η νέα δημοσκόπηση της Metron απέδειξε πως αλλάζουν σιγά, σιγά τα δεδομένα για την κυβέρνηση με την παρουσία Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
ΠΑΣΟΚ: Διεύρυνση… προσεχώς
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

ΠΑΣΟΚ: Διεύρυνση… προσεχώς

Ποιος είναι ο στόχος της επιτροπής διεύρυνσης που ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ- Η ολιγομελής ομάδα, ο ρόλος Σκανδαλίδη και η στρατηγική του «επαναπατρισμού»

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο Γεωργιάδης, ο Δένδιας και το κρίσιμο ερώτημα
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Ο Γεωργιάδης, ο Δένδιας και το κρίσιμο ερώτημα

Μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες, ο Άδωνις Γεωργιάδης «χτύπησε» τρείς φορές τον Νίκο Δένδια επιχειρώντας να κλιμακώσει την ένταση μεταξύ των δυο ισχυρών ανδρών της Νέας Δημοκρατίας (Μητσοτάκης και Δένδιας)

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χημικά και καταστολή καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικοί που διαμαρτύρονταν για τις συγχωνεύσεις – «Ταχύτατη διερεύνηση», ζήτησε η Ζαχαράκη
Ελλάδα 23.10.25

Χημικά και καταστολή καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικοί που διαμαρτύρονταν για τις συγχωνεύσεις – «Ταχύτατη διερεύνηση», ζήτησε η Ζαχαράκη

Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί διαμαρτύρονταν για τα -σχεδόν- 700 κενά εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας. Καταγγέλλουν απρόκλητη επίθεση της ΕΛ.ΑΣ., προαναγγέλλουν στο in νέες κινητοποιήσεις- Τι απαντά το υπουργείο Παιδείας

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
ΕΕ: Η γραφειοκρατία πνίγει την ανταγωνιστικότητα και τις startups – Το αρνητικό παράδειγμα της Ελλάδας
Επιστολή 19 κρατών-μελών 23.10.25

Η γραφειοκρατία πνίγει την ανταγωνιστικότητα και τις startups στην ΕΕ - Το αρνητικό παράδειγμα της Ελλάδας

Η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι ένα μωσαϊκό διαφορετικών εθνικών ρυθμίσεων που αποτελεί τροχοπέδη για την επέκταση των startups, παρά τη ραγδαία ανάπτυξή τους τα τελευταία χρόνια

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Γαλλία: 18 διαμερίσματα σε πορτοκαλί συναγερμό για την κακοκαιρία – Πάνω από 140.000 σπίτια χωρίς ρεύμα
Κακοκαιρία Μπενζαμέν 23.10.25

Γαλλία: 18 διαμερίσματα σε πορτοκαλί συναγερμό για την κακοκαιρία – Πάνω από 140.000 σπίτια χωρίς ρεύμα

Η κακοκαιρία έχει πλήξει κυρίως τις ακτές του Ατλαντικού και τη δυτική Γαλλία. Προβλήματα από τα τεράστια κύματα που έχουν προκαλέσει οι βόρειοι άνεμοι, ενώ άνθρωποι τραυματίστηκαν από πτώσεις δέντρων

Σύνταξη
Αυτοκριτική
Αν... 23.10.25

Αυτοκριτική

Αν στη ζωή η πολιτεία στο σύνολό της δείχνεται απέναντι στον πολιτισμό ακηδής, στις κηδείες είναι πανταχού παρούσα, έτοιμη να στεφανώσει νεκρούς

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
NBA: Μετά τον Ροζίερ, συνελήφθη για παράνομο στοιχηματισμό και ο Μπίλαπς! (pic)
Μπάσκετ 23.10.25

NBA: Μετά τον Ροζίερ, συνελήφθη για παράνομο στοιχηματισμό και ο Μπίλαπς! (pic)

Σύμφωνα με αμερικανικά ρεπορτάζ ο παίκτης των Μαϊάμι Χιτ Τέρι Ροζίερ και ο προπονητής των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Τσόνσι Μπίλαπς συνελήφθησαν από τις Αρχες για παράνομο στοιχηματισμό.

Σύνταξη
Ο ΣΥΡΙΖΑ «στηρίζει» Τσίπρα – «Η σχέση δεν είναι αντιπαραθετική, συγκλίνουμε στη δημιουργία ισχυρού πόλου»
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Ο ΣΥΡΙΖΑ «στηρίζει» Τσίπρα – «Η σχέση δεν είναι αντιπαραθετική, συγκλίνουμε στη δημιουργία ισχυρού πόλου»

Παράλληλες οι πορείες με τον πρώην πρωθυπουργό μέχρι να συγκλίνουν στον κοινό στόχο, η εισήγηση Φάμελλου και πλειοψηφίας στην Πολιτική Γραμματεία.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
«Mπορείς πάντα να βάλεις τα χέρια στις τσέπες και να φύγεις» – Η Αντζέλικα Χιούστον δεν άκουσε τον πατέρα της
Στάση ζωής 23.10.25

«Mπορείς πάντα να βάλεις τα χέρια στις τσέπες και να φύγεις» - Η Αντζέλικα Χιούστον δεν άκουσε τον πατέρα της

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Αντζέλικα Χιούστον, αναπολεί τα λαμπερά νιάτα της στο swinging Λονδίνο, τη μακροχρόνια σχέση της με τον Τζακ Νίκολσον και πολλά άλλα στα δύο βασικά αυτοβιογραφικά της βιβλία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τραμπ: «Μπίμπι, ο κόσμος είναι εναντίον σου» – Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αφηγείται τις «επιτυχίες» του στη Μέση Ανατολή
Τι είπε για Δ. Όχθη 23.10.25

«Μπίμπι, ο κόσμος είναι εναντίον σου» - Συνέντευξη Τραμπ για το πώς «έπεισε τον Νετανιάχου να κάνει πίσω»

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time, ο Ντόναλντ Τραμπ αφηγείται πώς έπεισε τον Νετανιάχου να υποχωρήσει και στέλνει δημόσιο μήνυμα στο Ισραήλ να σταματήσει τα σχέδια προσάρτησης της Δ. Όχθης

Σύνταξη
Αγροτικό ρεύμα: Ψηφίστηκε η τροπολογία για επανένταξη στο τιμολόγιο «ΓΑΙΑ»
Οικονομικές Ειδήσεις 23.10.25

Αγροτικό ρεύμα: Ψηφίστηκε η τροπολογία για επανένταξη στο τιμολόγιο «ΓΑΙΑ»

Η νέα ρύθμιση για το αγροτικό ρεύμα θα εφαρμοστεί από 1η Δεκεμβρίου 2025 - Αγρότες και οργανισμοί εντάσσονται εκ νέου με μηδενικό επιτόκιο για τις απλήρωτες οφειλές τους

Σύνταξη
Κικίλιας: Βασική έγνοια των πολιτών η ακρίβεια – Η κοινωνία δεν ασχολείται με μικροπολιτική
«Η πραγματική οικονομία» 23.10.25

Κικίλιας: Βασική έγνοια των πολιτών η ακρίβεια – Η κοινωνία δεν ασχολείται με μικροπολιτική

«Ο κόσμος θέλει να δουλεύεις για αυτόν, να μην αυταπατόμαστε», υπογράμμισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 23.10.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με τον Α’ τόμο του ιστορικού μυθιστορήματος «Θέκλη», τα πρακτικά του συνεδρίου «50 Χρόνια Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής», το περιοδικό VITA, ένα αφιέρωμα για την ζωή του Διονύση Σαββόπουλου και το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Όμιλος AKTOR: Ισχυρό παρόν, δυναμικό μέλλον
Τα Νέα της Αγοράς 23.10.25

Όμιλος AKTOR: Ισχυρό παρόν, δυναμικό μέλλον

Ο Όμιλος AKTOR είναι ένας πολυδιάστατος επιχειρηματικός Όμιλος στον χώρο των υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και υλοποιεί ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα, με στόχο να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους και την κοινωνία.

Σύνταξη
Διονύσης Σαββόπουλος: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του το Σάββατο στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης
Το Σάββατο 23.10.25

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Διονύση Σαββόπουλου στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών

Η σορός θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από τις 8:30 έως τις 11:30 το πρωί του Σαββάτου - Ο Διονύσης Σαββόπουλος θα ταφεί στη συνέχεια στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών στις 13:00

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο