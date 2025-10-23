Τυχεροπούλου: Στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε πανίσχυρο σύστημα που διέχεε τον φόβο – Το τηλεφώνημα του «Φραπέ» στο σπίτι της

Τη λειτουργία ενός παρασκηνιακού κυκλώματος εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ που προκαλούσε φόβο και στόχο είχε να ελέγχει τις πληρωμές του Οργανισμού, περιέγραψε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, η Παρασκευή Τυχεροπούλου.

Η κυρία Τυχεροπούλου, που βρίσκεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2002, αναλαμβάνοντας θέσεις ευθύνης για τις πληρωμές των κοινοτικών επιδοτήσεων, μίλησε για φόβο που της προκάλεσαν οι διοικήσεις. Όπως και ο ίδιος ο περιβόητος «Φραπές», που εμφανίζεται να έχει προνομιακή πρόσβαση στον Οργανισμό και να πιέζει προκειμένου να πληρωθεί με αγροτικές επιδοτήσεις ακόμα και όταν τα ΑΦΜ ήταν δεσμευσμένα. Μάλιστα, η μάρτυρας κατήγγειλε πως ο Ξυλούρης (Φραπές) βρήκε το σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού της και την αναζήτησε εκεί, μιλώντας με τα παιδιά της.

«Ο Φραπές βρήκε το τηλέφωνο του σπιτιού μου»

«Σε μένα φόβο είχε δημιουργήσει η διοίκηση Μπαμπασίδη στο σύνολό της και ο κ. Ξυλούρης. Γιατί είχε φτάσει στο σημείο να βρει το τηλέφωνο του σπιτιού μου, το σταθερό, και πήρε τηλέφωνο και με ζήτησε, μίλησε με τα παιδιά μου. Για μένα δεν είναι μόνο αυτοί. Και στο λογιστήριο στα αχρεώστητα υπήρχε φόβος από προϊστάμενο του λογιστηρίου κ. Τασούλη», είπε χααρακτηρσιτικά.

Αναφερόμενη στα 99 δεσμευμένα ΑΦΜ του 2020, η κ. Τυχεροπούλου είπε ότι εκείνο το διάστημα συνέβησαν περίεργα πράγματα και ότι έλαβε email που ορίζει σε επιτροπή ελέγχου με άλλα 4 άτομα για τα ΑΦΜ που είχαν πάρει εθνικό απόθεμα το 2019.

«Αυτή η εντολή ελέγχου ήρθε χωρίς οδηγίες για το τι θα κάναμε, στις 4/9/2020. Περνούσαν οι ημέρες και τον Οκτώβριο ο ΟΠΕΚΕΠΕ κάνει όλες τις πληρωμές. Το ήξερα αυτό και έπρεπε να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και ξεκίνησα να τα κοιτάζω χωρίς να περιμένω οδηγίες. Γίνονταν προσπάθειες απομάκρυνσης μου από την επιτροπή, που δεν ευοδόθηκαν. Η επιτροπή έγινε 11 μελης (9/20) και δόθηκαν 9 ΑΦΜ στον καθένα. Είχα ολοκληρώσει τον έλεγχο και τα ευρήματα που είχα ήταν συγκλονιστικά. Ήταν πολύ απλό. Όταν έβλεπα κάποιο ΑΦΜ να νοικιάζει έκταση από άλλο, έπρεπε να αναζητήσω τον ιδιοκτητη όσο και τον μισθωτή. Ο δεύτερος, επειδή ήταν εθνικό απόθεμα, δεν είχε ιστορικό. Ο ιδιοκτήτης όμως είχε και φαινόταν τα προηγούμενα χρόνια.

Στο αγροτεμάχιο το ίδιο είχε ιδιοκτήτη τον Α και νοίκιαζε στον Β και το ίδιο στην επόμενη χρονιά στον Γ και νοίκιαζε στο Δ. Ήταν μια τεράστια τρύπα στον οργανισμό. Τα ονόματα των ανθρώπων που εμπλέκονταν φαίνονται να είναι συγγενικά. Είχα στον νου μου καταγγελία συναδέλφου, του Γρ. Καλιούρη, και ξέροντας τι είχε περάσει εκείνος, τρόμαξα», είπε.

«Οι οδηγίες δεν θα οδηγούσαν σε αποκάλυψη απάτης»

Η κ. Τυχεροπούλου πρόσθεσε: «Αυτό που έβλεπα ήταν πολύ μεγάλο. Ξεκίνησα να γράφω, στις 14/9 πήρα οδηγίες να ελέγξω τα 9 ΑΦΜ. Ήταν συγκεκριμένες οδηγίες και δεν υπήρχε περίπτωση να οδηγήσουν στην αποκάλυψη της απάτης. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου των ΑΦΜ, το έβαλα σε κλειστό φάκελο και ζήτησα από την προϊσταμένη να το παραδώσει στον πρόεδρο κ. Βάρρα». Σε αυτό το πλαίσιο η κ. Τυχεροπούλου εξήγησε πως διαπιστώθηκαν σοβαρές παρατυπίες και σε ορισμένες περιπτώσεις συστηματική απάτη με δικαιώματα σε κλειστές ανακυκλούμενες ομάδες ή συγγενείς που φαίνεται αν ασκούν πίεση από τα ΚΥΔ έως τους υπαλλήλους διαχέοντας φόβο. «Ο φόβος ήταν η αιτία που θέλησα να δοθεί κλειστή στον προέδρο του Οργανισμού», είπε.

Η κ. Τυχεροπούλου περιέγραψε επίσης πιέσεις εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις πληρωμές του 2021, που με πρωτοβουλία του τότε υπουργού Γεωργαντά δεν έγιναν με τη βοήθεια τεχνικού συμβούλου, αλλά με ίδια μέσα του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω gov.

«Οι υπάλληλοι αρνούνταν να κάνουν έλεγχο»

Είπε: «Oλοκληρώθηκε η πληρωμή του 2021 με την newropublic και στη συνέχεια φτιάξαμε αλγόριθμο προκαταβολής πληρωμής που θα έτρεχε στο gov με το νέο τεχνικό σύμβουλο, την Κογκνιτέρα. Όταν προχωρούσαμε προς την πληρωμή, άρχισαν να υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις και έντονη δυσαρέσκεια για τη χρήση του συστήματος για πληρωμές προκαταβολής. Έντονη αμφισβήτηση και συγκρούσεις χωρίς λόγο. Η στρατηγική επιλογή του υπουργείου ήταν οι πληρωμές να γίνουν στο gov. Δεν καταλάβαιναν για ποιο λόγο τέτοια αντίδραση», σημείωσε.

Και εξήγησε: «Δεν καταλάβαινα την αντίδραση, δεν είχε άλλη επιλογή ο οργανισμός, η επόμενη ήταν να μην πληρώσει. Η μοναδική επιλογή ήταν να φτιαχθεί σωστά ο αλγόρυθμος και να πληρώσουμε. Έτσι γίνεται. Υπολογίζετια η πληρωμή, φτάνει η μέρα προκαταβολής και οι υπάλληλοι της κεντρικής υπηρεσίας αρνούνται να προχωρήσουν στον έλεγχο και την ολοκλήρωση της προκαταβολής. Ωστόσο, δεν ήταν σαφές γιατί συνέβαινε αυτό. Δημιουργήθηκε φασαρία τότε και μου έδινε την εντύπωση ότι γινόταν για να παρέλθει η ημερομηνία 1ης Δεκεμβρίου ώστε να απαιτούνται έλεγχοι που δεν είχαν τελειώσει».

Οι πιέσεις του 2023 για τα δεσμευμένα ΑΦΜ

Στη συνέχεια η κ. Τυχεροπούλου αναφέρθηκε στη λάθος πληρωμή του 2023, την οποία χρεώνει στον τεχνικό σύμβουλο (newropublic) καταλογίζοντάς τους πως ακολούθησε μια παράξενη διαδικασία.

«Φτάνουμε στην περίοδο 6/23 με μεγάλη πίεση για τα δεσμευμένα. Εκεί η πίεση γίνεται αφόρητη. Θα πρέπει να γίνει πληρωμή τον Ιουνίου 2023», είπε και πρόσθεσε: «Τη λάθος πληρωμή το 2023, το λάθος ήταν 52 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία που υπολογίστηκε η πληρωμή είναι παράξενη. Το λάθος γίνεται από τον τεχνικό σύβμουλο και άφησε πολύ μικρά περιθώρια αντίδρασης. Δεν ήταν εύκολο την ώρα του ελέγχου να εντοπιστεί, μπορούσε όμως στο λογιστήριο. Ήταν επιλογή του Οργανισμού να χαρακτηριστεί αχρεώστητο και όχι διοικητικό σφάλμα. Ο Μπαμπασίδης και ο Τασούλης έκαναν αυτή την επιλογή και ήδη είχε εισπραχθεί απ’ ό,τι ακούστηκε από παραγωγούς που δεν έπρεπε να λάβουν τα χρήματα».

Η κ. Τυχεροπούλου κατήγγειλε επίσης πως ο τότε πρόεδρος κ. Μπαμπασίδης έκανε προσπάθεια να πληρωθούν τα 1021 ΑΦΜ ασχέτως αν ήταν δεσμευμένα.

«Μαθαίνω ότι θα κάναμε έλεγχο στο ζωικό κεφάλαιo χωρίς διοικητικό έλεγχο στις αιτήσεις. Και λέω για ποιο λόγο; Ο Μπαμπασίδης είχε γράψει ότι, αφού είχαν πάει και βρει τα ζώα, παρέλκει ο διοικτηκός έλεγχος», είπε και σημείωσε για τον Ξυλούρη:

«Κάναμε διοικητικό έλεγχο στις αιτήσεις, κάποιες από αυτές που ενδιαφερόταν ο κ. Ξυλούρης, και φτιάχθηκε το ενημερωιτκό στις 30/11 που περιελάμβανε 5 ΑΦΜ (Καλέργη, Χρυσού, Ξυλούρης, Βασίλης Ξυλούρης, Κουζουκάκης). Αυτά τα 5 ΑΦΜ ελέγχθηκαν και διοικητικά. Στο αρχείο του ελέγχου περιλαμβάνονται ΑΦΜ που είχαν ειδοποιηθεί να αποδείξουν τη νόμιμη κατοχή. Τον ενημέρωσα τον Ξυλούρη και μου απάντησε ότι “δεν έχει ειδοποιηθεί για τη διαδικασία”». Όπως είπε, η θέση της διεύθυνσής της ήταν πως υπάρχουν ευρήματα στους ελέγχους και πρέπει να συνεχιστεί η διαδικασία. «Αυτό ήταν το ενημερωτικό που έπρεπε να καταπιώ για να πληρωθούν τα ΑΦΜ», είπε η κ. Τυχεροπούλου και σημείωσε πως ο κ. Μπαμπασίδης σε επικοινωνίες με τον Ξυλούρη. Και παρέπεμπε σε εκείνη για να την πιέσει να αποσύρει το σημείωμά της και να πληρωθεί.

Το ερμάριο

Η μάρτυρας αναφέρθηκε και στο περίφημο ερμάριο που διέθετε και άνοιξε με εντολή του προέδρου του Οργανισμού όταν εκείνη άλλαξε διεύθυνση.

«Με την καθαίρεσή μου, το μόνο που σκέφτομαι είναι να φύγω. Δεν προλαβείνω να φύγω και έρχεται αναπληρωτής προϊστάμενος, που τοποθετήθηκε στη θέση μου ως καταλληλότερος, ο κ. Παναγόπουλος. Έρχεται για να μου πει: “Σου έχουν στείλει mail”. Μόλις το άνοιξα έλεγε ότι έπρεπε να παραδώσω εντός μιας ώρας του περιεχόμενο της ντουλάπας στον αναπληρωτή και αναρωτήθηκα για ποιο λόγο; Δεν είχε μέσα αρχεία εσωτερικού ελέγχου. Δεν είχα εξάλλου τίποτα σε έγγραφη μορφή από εσωτερικό έλεγχο. Λέω έχω κάτι άλλο εκεί μέσα και να παραδώσω μόνο πρόβαση υπολογιστή για τις εκκρεμότητες στη διεύθυνση.

»Έτσι απάντησα πολύ ευχαρίστως να παρδώσω τις εκκρεμότητες, αλλά σε μισή ώρα κόπηκαν προσβάσεις από παντού. Η ντουλάπα είχε κρικάκια με ένα μικρό λουκέτο. Διαπιστώνω σε απόγνωσή μου ότι στην ντουλάπα μου είχε τοποθετηθεί ένα τεράστιο λουκέτο. Πάω δίπλα στον αναπληρωτή και λέω ποιος το έβαλε αυτό και μου απαντάει το τοποθέτησα εγώ με τον Αναστασίου κατόπιν εντολής Μπαμπασίδη. Μαθαίνω ότι έχει φτιαχθεί επιτροπή στην οποία πρέπει να παραδώσω το περιεχόμενο της ντουλάπας», είπε.

«Έπρεπε να σωπάσω»

Και συνέχισε: «Βρίσκω κλειδωμένα τα πράγματά μου, στα οποία τοποθέτησε η διοίκηση και οι συνεργοί της, λουκέτο. Αρνήθηκα να παραδώσω και αρνήθηκα να υποβληθώ στην εξευτελιστική διαδικασία καθώς ήξερα ότι μέσα εκεί υπήρχαν προσωπικά μου πράγματα και τίποτα για τον εσωτερικό έλεγχο. Περνώντας ο καιρός και βλέποντας διαλόγους δικογραφίας σχηματίζω άποψη: Επρεπε να σωπάσω και μαζί με εμένα οποισδηποτε άλλος είχε αρχισεί να πιστεύει ότι μπορεί να μιλάει».

Η κ. Τυχεροπούλου εξήγησε επίσης πως δεν παραβρέθηκε στο άνοιγμα του ερμαρίου για να μη νομιμοποιήσει τη διαδικασία και τόνισε: «Δεν αναγνωρίζω το περιεχόμενο του ντουλαπιού μου έτσι όπως περιγράφεται από τον δικαστικό επιμελητή. Δεν είμαι σε θέση να επιβεβαιώσω το περιεχόμενο του ερμαρίου».

Τα πολιτικά πρόσωπα

Κατά τη διάρκεια της καταθεσής της για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η μάρτυρας αναφέρθηκε και στον ρόλο της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων εξήρε το ρόλο του κ. Γεωργαντά ενώ άφησε αιχμές κατά του κ. Αυγενάκη.

Είπε πως τον είχε δει μια φορά που της είπε πως δεν την γνωρίζει και ούτε θέλει να τη μάθει. Αλλά και ότι επί υπουργείας του άρχισαν να εντείνονται οι πιέσεις για τα δεσμευμένα ΑΦΜ, αλλά και οι επισκέψεις Ξυλούρη στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τον δε κ. Τσιάρα είπε ότι του μίλησε μετά την καθαίρεσή της, καθώς συναντήθηκε μαζί του. Εκείνος της επιβεβαίωσε ότι είχε την απόσπασή της (Ευρωπαϊκή Εισαγγελία).

«Με ρώτησε: Γιατί δεν φεύγετε στο εξωτερικό; Εγώ του είπα είχα κάποιες προτάσεις και το σκεφτόμουν. Και μου λέει: Γιατί δεν φύγατε; Γιατί αγαπάω τη πατρίδα μου και δεν γινόταν. Του λέω θέλω να κατέβει η απόφαση από τη Διαύγεια. Την απόσπασή μου τη κράτησε στο συρτάρι του μέχρι που έκανε τα έγγραφα ο Σαλάτας».